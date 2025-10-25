Điểm tin Công nghệ 25/10: Microsoft nâng cấp trợ lý AI Copilot

- Disney: ESPN và một số kênh khác có thể phải "tạm biệt" YouTube TV
YouTube TV có khoảng 10 triệu thuê bao đăng ký và muốn có các điều khoản thuận lợi hơn dựa trên quy mô hoạt động kinh doanh của họ.
Công ty truyền thông và giải trí Disney đã bắt đầu gửi tin nhắn công khai đến các thuê bao YouTube TV, cảnh báo họ về khả năng một số kênh truyền hình sẽ phải ngừng hoạt động trên YouTube TV.
Hợp đồng phát sóng hiện tại của Disney với YouTube TV sẽ kết thúc vào lúc 23 giờ 59 phút ngày 30/10 (giờ miền Đông nước Mỹ). YouTube TV cho biết họ sẽ cung cấp cho thuê bao đăng ký khoản tín dụng 20 USD nếu các kênh của Disney không khả dụng trong một khoảng thời gian.
Chỉ một tháng sau khi đạt được thỏa thuận với tập đoàn truyền thông và giài trí NBCUniversal để tránh ngừng hoạt động các kênh của "ông lớn" này, YouTube TV lại có khả năng ngừng hoạt động các kênh của Disney.
Disney ngày 23/10 cho biết sẽ bắt đầu chạy các thông báo công khai cho người đăng ký YouTube TV để cảnh báo khách hàng rằng các kênh của công ty, bao gồm ABC và ESPN, sẽ bị loại khỏi dịch vụ này nếu hai bên không thể đạt được thỏa thuận phân phối mới, sẽ hết hạn vào lúc 23 giờ 59 phút ngày 30/10 theo giờ miền Đông.
Theo một phát ngôn viên của Disney, đây là ví dụ mới nhất về việc Google lợi dụng vị thế của mình để gây bất lợi đến khách hàng của chính họ. Nếu Disney không sớm đạt được một thỏa thuận công bằng, khách hàng của YouTube TV sẽ mất quyền truy cập vào các kênh ESPN và ABC, cũng như tất cả các chương trình nổi bật như các mùa giải bóng bầu dục quốc gia Mỹ (NFL), Giải bóng rổ chuyên nghiệp Mỹ (NBA)...
Theo những nguồn tin thân cận với các cuộc thảo luận, cũng như với NBCUniversal, YouTube TV đang yêu cầu mức giá tốt hơn cho những chương trình của Disney. YouTube TV có khoảng 10 triệu thuê bao đăng ký và muốn có các điều khoản thuận lợi hơn dựa trên quy mô hoạt động kinh doanh của họ.
- Microsoft nâng cấp trợ lý AI Copilot
Ngày 24/10, Microsoft đã giới thiệu các tính năng mới của trợ lý kỹ thuật số Copilot, cho phép cộng tác và tích hợp sâu hơn với các ứng dụng khác như Outlook và Google, tăng cường các dịch vụ trí tuệ nhân tạo (AI) của hãng để tăng tính cạnh tranh.
Nếu được người dùng cho phép, Copilot giờ đây có thể xem và sử dụng khả năng suy luận trên các tab của trình duyệt Edge giúp tóm tắt, so sánh thông tin và thực hiện một số tác vụ, như đặt phòng khách sạn. Các tìm kiếm trước đó được lưu dưới dạng "mạch câu chuyện" để người dùng có thể xem lại.
Microsoft cũng giới thiệu hình đại diện (avatar) có tên "Mico", có khả năng thể hiện biểu cảm và thay đổi màu sắc khiến cuộc trò chuyện với Copilot trở nên tự nhiên hơn. Ngoài ra, Microsoft cũng biến Copilot thành không gian chia sẻ, cộng tác thông qua tính năng nhóm, có thể hỗ trợ tối đa 32 người cùng nhau viết bài hoặc thực hiện dự án. Nhờ có trí nhớ dài hạn, Copilot giúp người dùng có thể theo dõi những trao đổi trước đó, trong khi tính năng cá nhân hóa cho phép ghi nhớ thông tin quan trọng của người dùng và sau đó nhắc lại trong những lần tương tác sau.
Công ty cũng cải thiện khả năng của Copilot trả lời các câu hỏi liên quan đến sức khỏe bằng các nguồn tin đáng tin cậy, trong bối cảnh lo ngại những thông tin sai lệch do AI tạo ra.
Microsoft cho biết bản nâng cấp này nhằm tăng sức hấp dẫn của trình duyệt Edge trước đối thủ Comet của Perplexity, Google Chrome của Alphabet và Atlas mới ra mắt của OpenAI.
Hiện tất cả các bản cập nhật đã có mặt tại Mỹ và Microsoft sẽ triển khai trên khắp Vương quốc Anh, Canada và các quốc gia khác trong vài tuần tới.
- Mẹo hay giúp iPhone 17 Pro phiên bản cam vũ trụ không bị ngả hồng
Chiếc iPhone 17 Pro phiên bản Cam Vũ Trụ đang khiến người dùng lo lắng khi xuất hiện hiện tượng đổi màu sang hồng nhạt. Để giữ được sắc cam rực rỡ, việc chăm sóc và vệ sinh đúng cách trở thành điều vô cùng quan trọng...
Trong thế giới smartphone, màu sắc không chỉ là yếu tố thẩm mỹ mà còn thể hiện cá tính và phong cách của người dùng. Mới đây, cộng đồng công nghệ và người hâm mộ Apple bất ngờ xôn xao trước một hiện tượng kỳ lạ khi một số chiếc iPhone 17 Pro phiên bản cam vũ trụ rực rỡ dường như đang tự “biến hình”, chuyển sang sắc hồng nhạt tinh tế.
Sự việc này không chỉ tạo nên làn sóng bàn tán trên mạng xã hội mà còn khiến nhiều người đặt câu hỏi về chất lượng lớp phủ màu và cách chăm sóc thiết bị cao cấp. Hiện tượng đổi màu này đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc vệ sinh và bảo quản iPhone đúng cách, nếu không muốn màu cam vũ trụ trở thành hồng ánh vàng ngoài ý muốn.
Để bảo vệ chiếc iPhone 17 Pro màu cam vũ trụ vốn đang được xem là một trong những phiên bản có màu sắc nổi bật và cá tính nhất mà Apple từng giới thiệu, người dùng nên đặc biệt chú ý đến cách vệ sinh và chăm sóc thiết bị.
Theo hướng dẫn bảo dưỡng mới nhất được Apple công bố, một số loại dung dịch tẩy rửa phổ biến có thể chính là nguyên nhân khiến màu sắc của iPhone bị biến đổi theo thời gian.
Những sản phẩm chứa chất tẩy hoặc hydrogen peroxide có khả năng phản ứng với lớp anod hóa trên khung nhôm, làm thay đổi cấu trúc bề mặt và khiến sắc cam rực rỡ ban đầu chuyển sang ánh hồng hoặc vàng đồng.
Apple khuyến cáo người dùng chỉ nên sử dụng các sản phẩm lau chùi an toàn bao gồm khăn lau cồn isopropyl 70%, khăn lau cồn ethyl 75%, khăn lau khử trùng Clorox Disinfecting Wipes.
Các loại khăn này đủ nhẹ để làm sạch bụi bẩn, vết ố và dấu vân tay mà không làm ảnh hưởng đến màu sắc hoặc lớp hoàn thiện của thiết bị. Khi vệ sinh, người dùng nên lau nhẹ tay, tránh chà xát mạnh, không phun trực tiếp dung dịch lên điện thoại và tuyệt đối không dùng các sản phẩm tẩy rửa mạnh vốn được thiết kế cho bề mặt kim loại hoặc nhựa công nghiệp.
Tuy nhiên, hướng dẫn này cũng khiến nhiều người đặt câu hỏi “Phải chăng Apple đang cố gắng đổ lỗi cho người dùng, những người chỉ đơn giản muốn giữ thiết bị của mình luôn sáng bóng, thay vì thừa nhận rằng lớp phủ màu mới có thể quá nhạy cảm và dễ bị ảnh hưởng?”.
- Anthropic 'chơi lớn' khi hợp tác với Google trong lĩnh vực AI
Anthropic và Google chính thức công bố thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực AI vào ngày 23.10, giúp Anthropic có quyền truy cập lên tới 1 triệu bộ xử lý Tensor Processing Unit (TPU) .
Thỏa thuận có giá trị hàng chục tỉ USD, được xem là cam kết TPU lớn nhất của Anthropic cho đến nay, và dự kiến sẽ đưa vào hoạt động hơn 1 gigawatt năng lực tính toán AI vào năm 2026.
Theo ước tính trong ngành, một trung tâm dữ liệu công suất 1 gigawatt có chi phí xây dựng khoảng 50 tỉ USD, trong đó khoảng 35 tỉ USD dành riêng cho chi phí chip.
Trong khi các đối thủ đang đặt ra những mục tiêu khổng lồ hơn, nổi bật là dự án “Stargate” 33 gigawatt của OpenAI, thì bước đi của Anthropic được đánh giá là một nước cờ quyền lực âm thầm, tập trung vào hiệu quả thực thi hơn là sự phô trương.
- Amazon tìm cách thay 600.000 lao động bằng robot
"Đội quân" robot của Amazon sắp xóa sổ 600.000 việc làm, tương đương toàn bộ nhân lực của hãng FedEx.
Gã khổng lồ bán lẻ Amazon hiện đang là nhà tuyển dụng lớn thứ ba tại Mỹ vốn đã sử dụng robot trong các kho hàng trong hơn một thập kỷ. Tuy nhiên, một báo cáo mới đây cho thấy hãng này đang tìm cách đẩy mạnh việc ứng dụng robot lên một quy mô lớn chưa từng có.
Theo tờ The New York Times, các tài liệu nội bộ của Amazon vạch ra một kế hoạch mà theo đó, robot sẽ cho phép công ty tránh phải tuyển dụng nhân viên mới để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng. Kết quả là, khoảng 600.000 việc làm của con người có thể bị thay thế vào năm 2033.
Con số này là vô cùng lớn. Hiện tại, Amazon có khoảng 1,5 triệu nhân viên. Việc cắt giảm 600.000 việc làm gần như tương đương với việc toàn bộ công ty giao hàng FedEx (với 550.000 nhân viên) "biến mất".