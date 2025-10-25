Điểm tin Công nghệ 25/10: Microsoft nâng cấp trợ lý AI Copilot

- Disney: ESPN và một số kênh khác có thể phải "tạm biệt" YouTube TV

Công ty truyền thông và giải trí Disney đã bắt đầu gửi tin nhắn công khai đến các thuê bao YouTube TV, cảnh báo họ về khả năng một số kênh truyền hình sẽ phải ngừng hoạt động trên YouTube TV.

Hợp đồng phát sóng hiện tại của Disney với YouTube TV sẽ kết thúc vào lúc 23 giờ 59 phút ngày 30/10 (giờ miền Đông nước Mỹ). YouTube TV cho biết họ sẽ cung cấp cho thuê bao đăng ký khoản tín dụng 20 USD nếu các kênh của Disney không khả dụng trong một khoảng thời gian.

Chỉ một tháng sau khi đạt được thỏa thuận với tập đoàn truyền thông và giài trí NBCUniversal để tránh ngừng hoạt động các kênh của "ông lớn" này, YouTube TV lại có khả năng ngừng hoạt động các kênh của Disney.

Disney ngày 23/10 cho biết sẽ bắt đầu chạy các thông báo công khai cho người đăng ký YouTube TV để cảnh báo khách hàng rằng các kênh của công ty, bao gồm ABC và ESPN, sẽ bị loại khỏi dịch vụ này nếu hai bên không thể đạt được thỏa thuận phân phối mới, sẽ hết hạn vào lúc 23 giờ 59 phút ngày 30/10 theo giờ miền Đông.

Theo một phát ngôn viên của Disney, đây là ví dụ mới nhất về việc Google lợi dụng vị thế của mình để gây bất lợi đến khách hàng của chính họ. Nếu Disney không sớm đạt được một thỏa thuận công bằng, khách hàng của YouTube TV sẽ mất quyền truy cập vào các kênh ESPN và ABC, cũng như tất cả các chương trình nổi bật như các mùa giải bóng bầu dục quốc gia Mỹ (NFL), Giải bóng rổ chuyên nghiệp Mỹ (NBA)...

Theo những nguồn tin thân cận với các cuộc thảo luận, cũng như với NBCUniversal, YouTube TV đang yêu cầu mức giá tốt hơn cho những chương trình của Disney. YouTube TV có khoảng 10 triệu thuê bao đăng ký và muốn có các điều khoản thuận lợi hơn dựa trên quy mô hoạt động kinh doanh của họ.