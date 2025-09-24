Điểm tin Công nghệ 24/9: Apple Intelligence đã có tiếng Việt

- Hàng loạt điện thoại Galaxy nhận One UI 8

Samsung đang có những bước tiến mạnh mẽ trong việc triển khai One UI 8 đến nhiều điện thoại Galaxy tại Hàn Quốc.

Sau khi bất ngờ phát hành One UI 8 cho Galaxy Z Fold 7 và Galaxy Z Flip 7 ngay khi ra mắt, Samsung cũng đã lên kế hoạch cung cấp bản cập nhật này cho Galaxy S25 FE và nhiều thiết bị cũ hơn.

Mặc dù dòng Galaxy S24 và các điện thoại gập của Samsung trong năm 2024 hiện đã sẵn sàng nhận bản cập nhật, nhưng quá trình này đang giới hạn tại Hàn Quốc, trong khi người dùng quốc tế có thể phải chờ đến ngày 25/9.

Tại quê nhà của Samsung, One UI 8 chỉ có sẵn cho người dùng Galaxy Z Fold 6 và Z Flip 6 đã tham gia chương trình thử nghiệm trước đó. Bản cập nhật này có dung lượng khoảng 600 MB, tuy nheien người dùng sẽ sớm nhận được gói lớn hơn, khoảng 4 GB, với nhiều cải tiến về giao diện, tính năng mới và bản vá bảo mật. Theo dự kiến, các mẫu Galaxy S24, S24 Plus và S24 Ultra tại Hàn Quốc sẽ nhận bản cập nhật này trong thời gian tới, và khả năng cao các thiết bị này sẽ được cập nhật toàn cầu vào cuối tuần này.

Người dùng nên lưu ý rằng thời gian cập nhật có thể khác nhau tùy thuộc vào khu vực và thiết bị. Nếu mọi thứ diễn ra suôn sẻ, ngày 25/9 có thể trở thành thời điểm quan trọng cho việc cập nhật One UI 8 cho Galaxy S24 và các thiết bị khác.

Ngoài ra, những người dùng sở hữu điện thoại tầm trung như Galaxy A56 5G và A36 5G cũng có thể nhận được bản cập nhật vào ngày 25/9. Các mẫu sản phẩm thuộc dòng Galaxy S23, Z Fold 5, Z Flip 5 và một số thiết bị khác có thể được cập nhật vào ngày 2/10.

