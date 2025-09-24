Điểm tin Công nghệ 24/9: Apple Intelligence đã có tiếng Việt

- Hàng loạt điện thoại Galaxy nhận One UI 8
Samsung đang có những bước tiến mạnh mẽ trong việc triển khai One UI 8 đến nhiều điện thoại Galaxy tại Hàn Quốc.
Sau khi bất ngờ phát hành One UI 8 cho Galaxy Z Fold 7 và Galaxy Z Flip 7 ngay khi ra mắt, Samsung cũng đã lên kế hoạch cung cấp bản cập nhật này cho Galaxy S25 FE và nhiều thiết bị cũ hơn.
Mặc dù dòng Galaxy S24 và các điện thoại gập của Samsung trong năm 2024 hiện đã sẵn sàng nhận bản cập nhật, nhưng quá trình này đang giới hạn tại Hàn Quốc, trong khi người dùng quốc tế có thể phải chờ đến ngày 25/9.
Tại quê nhà của Samsung, One UI 8 chỉ có sẵn cho người dùng Galaxy Z Fold 6 và Z Flip 6 đã tham gia chương trình thử nghiệm trước đó. Bản cập nhật này có dung lượng khoảng 600 MB, tuy nheien người dùng sẽ sớm nhận được gói lớn hơn, khoảng 4 GB, với nhiều cải tiến về giao diện, tính năng mới và bản vá bảo mật. Theo dự kiến, các mẫu Galaxy S24, S24 Plus và S24 Ultra tại Hàn Quốc sẽ nhận bản cập nhật này trong thời gian tới, và khả năng cao các thiết bị này sẽ được cập nhật toàn cầu vào cuối tuần này.
Người dùng nên lưu ý rằng thời gian cập nhật có thể khác nhau tùy thuộc vào khu vực và thiết bị. Nếu mọi thứ diễn ra suôn sẻ, ngày 25/9 có thể trở thành thời điểm quan trọng cho việc cập nhật One UI 8 cho Galaxy S24 và các thiết bị khác.
Ngoài ra, những người dùng sở hữu điện thoại tầm trung như Galaxy A56 5G và A36 5G cũng có thể nhận được bản cập nhật vào ngày 25/9. Các mẫu sản phẩm thuộc dòng Galaxy S23, Z Fold 5, Z Flip 5 và một số thiết bị khác có thể được cập nhật vào ngày 2/10.
- Giá iPhone 15, iPhone 15 Pro Max mới nhất siêu rẻ, chạm mốc kỷ lục khi iPhone 17 xuất hiện
Giá iPhone 15, iPhone 15 Pro Max mới nhất rẻ chạm mốc kỷ lục mới, trong đó, iPhone 15 rẻ như điện thoại tầm trung, iPhone 15 Pro Max giá rẻ hot nhất tháng 9.
Giá iPhone 15 Pro Max mới
iPhone 15 Pro Max - 256GB: 28.790.000 đồng
iPhone 15 Pro Max - 512GB: 31.690.000 đồng
iPhone 15 Pro Max - 1TB: 39.390.000 đồng
Giá iPhone 15 Pro
iPhone 15 Pro - 128GB: 23.990.000 đồng
iPhone 15 Pro - 256GB: 26.990.000 đồng
iPhone 15 Pro - 512GB: 32.590.000 đồng
iPhone 15 Pro - 1TB: 34.990.000 đồng
Giá iPhone 15 Plus mới
iPhone 15 Plus - 128GB: 18.590.000 đồng
iPhone 15 Plus - 256GB: 21.690.000 đồng
Giá iPhone 15 mới
iPhone 15 - 128GB: 14.990.000 đồng
iPhone 15 - 256GB: 18.490.000 đồng
iPhone 15 - 512GB: 20.990.000 đồng
- MSI đồng hành cùng eSports Việt Nam tại Tuần lễ Chung kết LCP năm 2025
Trong hai ngày 20–21/09, Cung thể thao Tiên Sơn (Đà Nẵng) đã trở thành tâm điểm của cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại khu vực châu Á - Thái Bình Dương khi đăng cai sự kiện Tuần lễ Chung kết LCP 2025. Đây là lần đầu tiên Việt Nam được chọn tổ chức trận chung kết của giải đấu eSports cấp khu vực, thu hút sự tham dự của hàng chục nghìn khán giả trong và ngoài nước.
Khép lại Tuần lễ Chung kết LCP năm 2025, MSI đã thể hiện toàn diện vai trò là Nhà tài trợ PC & Màn hình chính thức. Toàn bộ trận đấu được vận hành trên dàn máy MSI trang bị CPU Intel Core thế hệ mới, card đồ họa GeForce RTX 50 series, kết hợp màn hình gaming MAG 255PXF với tần số quét lên đến 300Hz, nhằm đảm bảo trải nghiệm thi đấu mượt mà, chính xác và công bằng tuyệt đối cho các tuyển thủ.
Điểm nhấn đáng chú ý tại Tuần lễ Chung kết LCP năm 2025 là sự góp mặt của Team Secret Whales (TSW) – đại diện đến từ Việt Nam. Đội tuyển đã tạo dấu mốc lịch sử khi trở thành đội Việt Nam đầu tiên góp mặt ở trận chung kết LCP. Dù chưa thể nâng cúp vô địch, hành trình quả cảm của TSW vẫn được hàng ngàn khán giả tại Đà Nẵng cổ vũ cuồng nhiệt và để lại niềm tự hào lớn trong lòng cộng đồng eSports Việt Nam.
- VNG Group hiến kế giải pháp xây dựng AI có chủ quyền cho Việt Nam tại NVIDIA AI Day Ho Chi Minh City
Tại NVIDIA AI Day Ho Chi Minh City, ông Lê Hồng Minh, Nhà sáng lập và Chủ tịch VNG, đã chia sẻ những sáng kiến góp phần xây dựng và hoàn thiện nền tảng AI có chủ quyền cho Việt Nam. GreenNode - đơn vị “flagship” chuyên về AI Cloud thuộc VNG đã giới thiệu mô hình suy luận ngôn ngữ lớn LLM tiếng Việt mã nguồn mở đầu tiên trên nền tảng NVIDIA NIM; trong khi đại diện của Zalo AI đem đến những bài học thực tiễn để phát triển LLM “chủ quyền” gắn với đặc thù tiếng Việt.
Chủ tịch VNG Lê Hồng Minh chia sẻ: “AI có chủ quyền là phải xây dựng được các ứng dụng và mô hình kinh doanh AI thực chất, có giá trị riêng biệt, trong bối cảnh vốn đầu tư của Việt Nam còn rất nhỏ so với thế giới. Bên cạnh đó, chúng ta còn thiếu đội ngũ chuyên gia nghiên cứu AI và sự tích lũy các nền tảng công nghệ lõi. Để giải hai bài toán này, các doanh nghiệp công nghệ Việt cần tập trung phát triển, hoàn thiện sản phẩm và các cơ hội kinh doanh cụ thể. Người dùng không thể bị “ép” dùng AI, mà AI phải được tích hợp một cách tự nhiên vào trải nghiệm”.
Trong khuôn khổ sự kiện, GreenNode đã giới thiệu GreenMind-Medium-14B-R1 (GreenMind). Đây là mô hình suy luận LLM tiếng Việt mã nguồn mở đầu tiên tích hợp trên nền tảng NVIDIA NIM và được tối ưu hóa để chạy trên một NVIDIA H100 Tensor Core GPU duy nhất.
Nhờ cơ chế vòng lặp dữ liệu tự cải thiện, kết hợp với sự tham gia của con người trong suốt quá trình huấn luyện, GreenMind phù hợp cho nhiều ứng dụng mang tính thực tiễn cao như: trợ lý AI doanh nghiệp, chatbot thông minh, hệ thống truy xuất tài liệu và tìm kiếm thông tin nâng cao hay các tác vụ suy luận phức tạp bằng tiếng Việt.
Bên cạnh định hướng về phát triển LLM mã nguồn mở, VNG vẫn đang song song đầu tư mạnh cho các LLM huấn luyện từ đầu (from-scratch), hướng tới mục tiêu AI do người Việt làm chủ có thể hội nhập xu thế toàn cầu.
NVIDIA AI Day Ho Chi Minh City là chuỗi sự kiện quy mô lớn được NVIDIA tổ chức lần lượt tại nhiều thành phố trên toàn thế giới, cho phép khách tham dự trải nghiệm các công nghệ AI mới nhất, kết nối cũng như chia sẻ chiến lược để đưa AI từ lý thuyết trở thành thực tiễn. Sau TP Hồ Chí Minh, sự kiện sẽ lần lượt được tổ chức tại Tokyo, Sydney và Seoul.
- Apple Intelligence đã có tiếng Việt
Người dùng có thể trải nghiệm tiếng Việt cho Apple Intelligence trong bản thử nghiệm đầu tiên của iOS 26.1.
Apple vừa phát hành iOS 26.1, bản thử nghiệm đầu tiên cho lập trình viên. Trên phiên bản này, bộ công cụ Apple Intelligence hỗ trợ tiếng Việt, cho phép sử dụng các tính năng cơ bản như xử lý văn bản, tóm tắt thông báo…
Để sử dụng Apple Intelligence tiếng Việt, cần bật tính năng Bản cập nhật beta (dành cho nhà phát triển) trong phần cài đặt, sau đó nâng cấp lên iOS 26.1 Developer beta 1.
Apple Intelligence hỗ trợ iPhone 15 Pro trở lên, iPad mini A17 Pro, iPad và Mac với chip M1 trở lên, Apple Vision Pro và một số mẫu Apple Watch nhất định. Do là bản dùng thử, người dùng nên sao lưu thiết bị hoặc sử dụng máy phụ.