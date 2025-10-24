Điểm tin Công nghệ 24/10: Bước tiến mới của Google trong cuộc đua lượng tử

- Nhiều trẻ em Australia sập 'bẫy' quà tặng trò chơi
Đối với hàng triệu gia đình trên toàn cầu, các trò chơi trực tuyến như Minecraft và Roblox được xem là sân chơi giải trí có phần vô hại.
Tuy nhiên, tại Australia, đằng sau thế giới ảo đầy màu sắc đó là một thực tế đáng sợ, các nền tảng này đang trở thành mảnh đất màu mỡ cho tội phạm mạng có tổ chức, với mục tiêu nhắm trực tiếp vào trẻ em.
Phóng viên TTXVN tại Sydney dẫn dữ liệu từ trang web finder.com.au cho biết có tới 20% trẻ em Australia đã trở thành nạn nhân của lừa đảo trực tuyến chỉ trong vòng 12 tháng qua - một con số được đánh giá là “lời cảnh báo khẩn cấp” đối với các bậc phụ huynh.
Các nền tảng phổ biến như Minecraft, Roblox và đặc biệt là Discord đang bị tội phạm lợi dụng triệt để. Thủ đoạn của chúng thường dựa trên “mồi nhử” là quà tặng, bằng cách gửi các đường link hoặc tin nhắn có vẻ vô hại trong trò chuyện hay phát trực tiếp (livestream), mời gọi người chơi nhận vật phẩm hiếm miễn phí. Khi người dùng – thường là trẻ em – nhấp vào liên kết, phần mềm độc hại sẽ được tải xuống, cho phép tin tặc kiểm soát máy tính và đánh cắp thông tin cá nhân, từ tài khoản mạng xã hội đến dữ liệu ngân hàng của gia đình.
Theo công ty SafetyNet Cyber Security, các vụ việc này không còn dừng ở quy mô cá nhân mà đã có sự tham gia của các mạng lưới tội phạm quốc tế. Chúng hoạt động có tổ chức, phân chia vai trò rõ ràng - từ kẻ cầm đầu giả danh “nhà tài trợ nước ngoài” đến “chân rết” chịu trách nhiệm rút tiền hoặc mở tài khoản.
- OnePlus 15 sẽ trở thành "ngôi sao Android" của năm 2025?
Sắp đến ngày ra mắt, OnePlus 15 hứa hẹn sẽ tạo nên cơn sốt với nhiều cải tiến vượt trội. Với cấu hình mạnh mẽ và những công nghệ tiên tiến, thiết bị này được kỳ vọng sẽ là đối thủ nặng ký trên thị trường smartphone năm 2025…
Dần tiến đến cuối năm 2025, một “đại kiện tướng” smartphone sẽ ra mắt chính là OnePlus 15, dự kiến trình làng vào ngày 27/10. Sự kiện ra mắt đầu tiên chỉ dành cho thị trường Trung Quốc, nhưng dự kiến sẽ có một đợt ra mắt toàn cầu diễn ra ngay sau đó, rất có thể trước khi năm kết thúc.
Nếu điều này thành hiện thực, OnePlus 15 hoàn toàn có thể trở thành ngôi sao bất ngờ của năm 2025 trong thế giới điện thoại Android, bởi qua những rò rỉ và tiết lộ ban đầu, chiếc máy này được đánh giá có tiềm năng vượt qua cả Samsung Galaxy S25 Ultra.
OnePlus vốn nổi tiếng với thói quen tiết lộ trước một số thông tin quan trọng về điện thoại trước khi ra mắt chính thức và lần này OnePlus 15 cũng không phải ngoại lệ. Nhờ đó, khá nhiều chi tiết về chiếc smartphone này đã được hé lộ sớm, tạo nên sự kỳ vọng lớn từ người dùng và giới công nghệ.
Điều ấn tượng nhất nằm ở viên pin dung lượng lên tới 7.300mAh, một con số vượt trội hoàn toàn so với hầu hết các đối thủ cùng phân khúc hiện nay đến từ Samsung, Apple hay Google.
Để dễ hình dung, Galaxy S25 Ultra chỉ được trang bị viên pin 5.000mAh, Google Pixel 10 Pro XL là 5.200mAh, trong khi iPhone 17 Pro Max có pin từ 4.823 - 5.088mAh tùy phiên bản.
Với dung lượng pin “khủng” như vậy, khả năng OnePlus 15 duy trì thời gian sử dụng lâu hơn giữa các lần sạc là rất lớn. Tuy nhiên, hiệu suất thực tế còn phụ thuộc nhiều vào tối ưu của chip xử lý, phần mềm và đặc biệt là khả năng tản nhiệt của máy.
Không chỉ dừng lại ở dung lượng pin lớn, OnePlus 15 còn hỗ trợ công nghệ sạc nhanh lên đến 120W cùng khả năng sạc không dây công suất 50W, vượt trội so với nhiều đối thủ trên thị trường hiện nay. Điều này đồng nghĩa với việc dù sở hữu viên pin dung lượng cao, máy vẫn có thể sạc đầy nhanh chóng, hạn chế tối đa thời gian chờ đợi.
Nhờ sự kết hợp giữa dung lượng pin lớn và công nghệ sạc nhanh tiên tiến, OnePlus 15 hứa hẹn mang lại trải nghiệm sử dụng bền bỉ, thoải mái trong suốt một ngày dài, phù hợp với nhu cầu cao của người dùng hiện đại.
Thông qua một bài đăng trên mạng xã hội Weibo (theo NotebookCheck), OnePlus đã tiết lộ một số thông tin đáng chú ý về hệ thống camera của OnePlus 15. Mặc dù chưa đến mức gây sốc hoặc tạo ra bước đột phá ngoạn mục so với các đối thủ nhưng cấu hình camera được đánh giá là rất đủ sức để cạnh tranh trong phân khúc flagship.
Cụ thể, OnePlus 15 sẽ được trang bị bộ ba camera 50MP với cảm biến chính chất lượng cao. Trong đó có một ống kính tele zoom quang học 3.5x, tương đương tiêu cự 85mm. Đây là một nâng cấp đáng giá giúp nâng cao khả năng chụp cận cảnh và chụp chân dung với hiệu ứng xóa phông ấn tượng.
Bên cạnh đó, máy còn hỗ trợ quay video chất lượng 4K ở 120fps cùng công nghệ Dolby Vision, mang lại trải nghiệm quay phim chuyên nghiệp và hình ảnh sắc nét sống động hơn bao giờ hết.
Camera của OnePlus 15 hứa hẹn sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh đã tạo nên danh tiếng cho dòng OnePlus 13, vốn được nhiều người dùng và chuyên gia đánh giá là một trong những smartphone có camera tốt nhất trong tầm giá.
Những cải tiến trên mẫu máy mới sẽ giúp OnePlus 15 không chỉ giữ vững vị thế mà còn tiến xa hơn trên thị trường, đáp ứng tốt nhu cầu chụp ảnh và quay video ngày càng cao của người dùng hiện đại.
- Bước tiến mới của Google trong cuộc đua lượng tử
Ông Michel H. Devoret - một trong ba nhà vật lý đoạt Giải Nobel Vật lý năm nay - được vinh danh nhờ loạt thí nghiệm thực hiện hơn bốn thập kỷ trước, khi ông còn là nghiên cứu sinh sau tiến sĩ tại Đại học California, Berkeley.
Cùng với hai đồng nghiệp John M. Martinis và John Clarke, ông đã chứng minh rằng những tính chất kỳ lạ của cơ học lượng tử không chỉ xuất hiện ở hạt hạ nguyên tử mà còn có thể quan sát được trong mạch điện có kích thước đủ lớn để nhìn thấy bằng mắt thường. Phát hiện này mở đường cho công nghệ dựa trên qubit (đơn vị thông tin cơ bản được sử dụng để mã hóa dữ liệu trong điện toán lượng tử) siêu dẫn - nền tảng mà nhiều công ty, trong đó có Google và IBM, đang dùng để phát triển máy tính lượng tử.
Trong bối cảnh đó, ngày 22/10, Google thông báo bước tiến mới tại phòng thí nghiệm gần Santa Barbara, bang California rằng đội ngũ nghiên cứu của họ đã vận hành thành công một thuật toán lượng tử mới tên Quantum Echoes.
Ông Devoret, người gia nhập Google vào năm 2023, nhận định rằng khi có các máy tính lượng tử lớn hơn, con người sẽ làm được những phép tính mà các thuật toán cổ điển không thể thực hiện. Các chuyên gia khác cũng đánh giá đây là một bước tiến thực chất. Bà Prineha Narang, Giáo sư tại UCLA, cho rằng trong quá trình phát triển, phần mềm và thuật toán đang bắt kịp những tiến bộ phần cứng. Trước đây, bà từng lo ngại điều này có thể không xảy ra.
Máy tính lượng tử hiện vẫn là công nghệ thử nghiệm và hiện còn các lỗi vận hành. Tuy nhiên, những tiến bộ trong sửa lỗi lượng tử khiến nhiều nhà khoa học tin rằng công nghệ có thể đạt tới tiềm năng thực tiễn vào khoảng cuối thập kỷ này. Trước đó, Google từng tuyên bố đạt được khoảnh khắc “ưu thế lượng tử” khi một máy của họ, dùng con chip tên Willow, hoàn thành một phép tính cực kỳ phức tạp trong dưới 5 phút - mà theo Google, một trong những siêu máy tính cổ điển mạnh nhất thế giới không thể hoàn thành trong 10 triệu tỷ tỷ năm, một khoảng thời gian dài hơn rất nhiều so với tuổi của vũ trụ. Tuy nhiên, phép tính đó chưa có ứng dụng thực tiễn.
Cuộc đua lượng tử hiện diễn ra quy mô toàn cầu: Google cạnh tranh với các tập đoàn công nghệ Microsoft, IBM, nhiều công ty khởi nghiệp (start-up) và trường đại học, cùng nỗ lực mạnh mẽ ở Trung Quốc - khi chính phủ đã cam kết đầu tư hơn 15,2 tỷ USD cho nghiên cứu lượng tử. Mục tiêu hiện tại của ngành là đạt được “ưu thế lượng tử” trong các nhiệm vụ có giá trị thực tiễn - ví dụ tính toán trong hóa học, trí tuệ nhân tạo hay phát triển thuốc - để chứng minh rằng khoản đầu tư đó là xứng đáng.
- Học sinh, sinh viên Việt Nam được vinh danh dự án AI vì cộng đồng của Intel
Năm nay, Việt Nam là một trong những quốc gia có dự án được Intel vinh danh ở cả hai hạng mục toàn cầu và khu vực…
Intel đã công bố danh sách các học sinh, sinh viên đoạt giải thưởng toàn cầu tại Intel AI Global Impact Festival (Lễ hội tác động của AI lên toàn cầu) lần thứ năm.
Cuộc thi công nhận và vinh danh các dự án trí tuệ nhân tạo (AI) do học sinh, sinh viên đến từ 32 quốc gia thực hiện.
Có 6 học sinh Ấn Độ, Hoa Kỳ, Moldova, Singapore, Trung Quốc và Việt Nam đã xuất sắc vượt qua nhiều thí sinh khác để đạt được giải thưởng toàn cầu.
Quá trình đánh giá dựa trên các tiêu chí: Tính sáng tạo, mức độ trách nhiệm khi ứng dụng công nghệ AI và những tác động tích cực mà dự án mang lại cho xã hội.
Bên cạnh đó, dự án đoạt giải đều được các chuyên gia công nghệ Intel kiểm tra đạo đức AI, bảo đảm đáp ứng những tiêu chuẩn cao nhất về phát triển AI có trách nhiệm.
Năm nay, Việt Nam là một trong những quốc gia có dự án được Intel vinh danh ở cả hai hạng mục toàn cầu và khu vực, ghi nhận sự trưởng thành vượt bậc của thế hệ trẻ trong lĩnh vực công nghệ và giáo dục STEM.
Ở nhóm tuổi trên 18, ba sinh viên Hoàng Gia Huy, Bùi Xuân Cảnh và Vi Hoài Thương (Trường Đại học Lạc Hồng - Đồng Nai) xuất sắc giành giải thưởng toàn cầu (Global Award) với dự án Your Voice – ứng dụng AI giúp phá vỡ rào cản giao tiếp giữa người khiếm thính và cộng đồng.
Ứng dụng Your Voice sử dụng thị giác máy tính (computer vision), công nghệ học máy (machine learning) và avatar hoạt hình để phiên dịch song phương từ ngôn ngữ ký hiệu Việt Nam (VSL) sang văn bản hoặc giọng nói theo thời gian thực, thông qua điện thoại thông minh hoặc webcam.
Your Voice còn cung cấp nội dung học ngôn ngữ ký hiệu và công cụ hỗ trợ tìm việc làm, giúp hơn 2,5 triệu người khiếm thính và khiếm ngôn ngữ tại Việt Nam hòa nhập xã hội, tiếp cận giáo dục và cơ hội tìm kiếm việc làm bình đẳng. Mỗi sinh viên đạt giải nhận được phần thưởng trị giá 2.000 USD từ Intel.
Bên cạnh đó, ở nhóm tuổi 13–17, hai học sinh Việt Nam gồm Hà Ngô (Trường THPT Chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa) và Phúc Phan (Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, thành phố Hồ Chí Minh) cũng được trao giải thưởng khu vực với dự án Hap – thiết bị hỗ trợ định hướng cho người khiếm thị bằng AI và phản hồi xúc giác.
“Hap” là thiết bị hỗ trợ định hướng kết hợp kính thông minh và hệ thống rung đeo cổ. Thiết bị sử dụng mô hình YOLOv8 và bộ công cụ AI OpenVINO™ của Intel để nhận diện các vật thể xung quanh, từ đó truyền tín hiệu định hướng đến người dùng bằng các tác động rung lắc, giúp họ di chuyển an toàn mà không cần đến âm thanh hay bảng chữ nổi.
Dự án nhắm đến mục tiêu giúp người khiếm thị tăng khả năng tự lập, dễ dàng hòa nhập và di chuyển an toàn hơn, đặc biệt tại khu vực nông thôn, giải pháp được thiết kế với chi phí thấp, có hỗ trợ hoạt động ngoại tuyến và dễ sử dụng. Mỗi học sinh đạt giải nhận 1.000 USD từ Intel.
- ChatGPT, Copilot, Gemini và Perplexity, công cụ AI nào bịa đặt thông tin nhiều nhất?
Một nghiên cứu mới cho thấy các công cụ AI như ChatGPT, Copilot, Gemini và Perplexity thường xuyên bịa đặt thông tin và trả lời sai gần 50%.
Theo Báo cáo Tin tức Số 2025 của Viện Reuters, hiện có khoảng 7% người dùng dựa vào các công cụ AI để cập nhật thông tin, tỉ lệ này tăng lên 15% trong nhóm dưới 25 tuổi.
Tuy nhiên, một nghiên cứu quốc tế do Liên minh Phát thanh Truyền hình châu Âu (EBU) phối hợp cùng BBC thực hiện đã đưa ra kết quả đáng lo ngại: Mọi trợ lý AI đều có xu hướng sai lệch đáng kể, bịa đặt thông tin khi tóm tắt hoặc phân tích tin tức.
Nhóm nghiên cứu đã đánh giá hơn 3.000 câu trả lời từ 4 công cụ AI kể trên, dựa vào các tiêu chí như độ chính xác, nguồn trích dẫn, khả năng phân biệt giữa ý kiến và sự kiện, cùng mức độ cung cấp bối cảnh. Kết quả cho thấy:
- 45% câu trả lời có ít nhất một lỗi nghiêm trọng.
- Hơn 30% câu trả lời gặp vấn đề về nguồn gốc, thiếu thông tin, gây hiểu lầm hoặc không chính xác.
- Gần 20% chứa thông tin lỗi thời hoặc bịa đặt.
Đáng chú ý, Gemini của Google là hệ thống hoạt động kém nhất, với 76% câu trả lời gặp vấn đề, cao gấp đôi các hệ thống khác. Hầu hết lỗi của Gemini xuất phát từ việc gán sai nguồn hoặc trích dẫn nhầm thông tin, đặc biệt nghiêm trọng khi nội dung đó lại là tin sai.
“Chúng tôi nhìn thấy tiềm năng của AI trong việc giúp người dùng tiếp cận thông tin nhanh hơn, dù đã có tiến bộ nhưng các vấn đề nghiêm trọng vẫn tồn tại”, Peter Archer, Giám đốc chương trình generative AI của BBC chia sẻ.