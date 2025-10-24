Điểm tin Công nghệ 24/10: Bước tiến mới của Google trong cuộc đua lượng tử

- Nhiều trẻ em Australia sập 'bẫy' quà tặng trò chơi

Đối với hàng triệu gia đình trên toàn cầu, các trò chơi trực tuyến như Minecraft và Roblox được xem là sân chơi giải trí có phần vô hại.

Tuy nhiên, tại Australia, đằng sau thế giới ảo đầy màu sắc đó là một thực tế đáng sợ, các nền tảng này đang trở thành mảnh đất màu mỡ cho tội phạm mạng có tổ chức, với mục tiêu nhắm trực tiếp vào trẻ em.

Phóng viên TTXVN tại Sydney dẫn dữ liệu từ trang web finder.com.au cho biết có tới 20% trẻ em Australia đã trở thành nạn nhân của lừa đảo trực tuyến chỉ trong vòng 12 tháng qua - một con số được đánh giá là “lời cảnh báo khẩn cấp” đối với các bậc phụ huynh.

Các nền tảng phổ biến như Minecraft, Roblox và đặc biệt là Discord đang bị tội phạm lợi dụng triệt để. Thủ đoạn của chúng thường dựa trên “mồi nhử” là quà tặng, bằng cách gửi các đường link hoặc tin nhắn có vẻ vô hại trong trò chuyện hay phát trực tiếp (livestream), mời gọi người chơi nhận vật phẩm hiếm miễn phí. Khi người dùng – thường là trẻ em – nhấp vào liên kết, phần mềm độc hại sẽ được tải xuống, cho phép tin tặc kiểm soát máy tính và đánh cắp thông tin cá nhân, từ tài khoản mạng xã hội đến dữ liệu ngân hàng của gia đình.

Theo công ty SafetyNet Cyber Security, các vụ việc này không còn dừng ở quy mô cá nhân mà đã có sự tham gia của các mạng lưới tội phạm quốc tế. Chúng hoạt động có tổ chức, phân chia vai trò rõ ràng - từ kẻ cầm đầu giả danh “nhà tài trợ nước ngoài” đến “chân rết” chịu trách nhiệm rút tiền hoặc mở tài khoản.

- OnePlus 15 sẽ trở thành "ngôi sao Android" của năm 2025?

Sắp đến ngày ra mắt, OnePlus 15 hứa hẹn sẽ tạo nên cơn sốt với nhiều cải tiến vượt trội. Với cấu hình mạnh mẽ và những công nghệ tiên tiến, thiết bị này được kỳ vọng sẽ là đối thủ nặng ký trên thị trường smartphone năm 2025…

Dần tiến đến cuối năm 2025, một “đại kiện tướng” smartphone sẽ ra mắt chính là OnePlus 15, dự kiến trình làng vào ngày 27/10. Sự kiện ra mắt đầu tiên chỉ dành cho thị trường Trung Quốc, nhưng dự kiến sẽ có một đợt ra mắt toàn cầu diễn ra ngay sau đó, rất có thể trước khi năm kết thúc.

Nếu điều này thành hiện thực, OnePlus 15 hoàn toàn có thể trở thành ngôi sao bất ngờ của năm 2025 trong thế giới điện thoại Android, bởi qua những rò rỉ và tiết lộ ban đầu, chiếc máy này được đánh giá có tiềm năng vượt qua cả Samsung Galaxy S25 Ultra.

OnePlus vốn nổi tiếng với thói quen tiết lộ trước một số thông tin quan trọng về điện thoại trước khi ra mắt chính thức và lần này OnePlus 15 cũng không phải ngoại lệ. Nhờ đó, khá nhiều chi tiết về chiếc smartphone này đã được hé lộ sớm, tạo nên sự kỳ vọng lớn từ người dùng và giới công nghệ.

Điều ấn tượng nhất nằm ở viên pin dung lượng lên tới 7.300mAh, một con số vượt trội hoàn toàn so với hầu hết các đối thủ cùng phân khúc hiện nay đến từ Samsung, Apple hay Google.

Để dễ hình dung, Galaxy S25 Ultra chỉ được trang bị viên pin 5.000mAh, Google Pixel 10 Pro XL là 5.200mAh, trong khi iPhone 17 Pro Max có pin từ 4.823 - 5.088mAh tùy phiên bản.