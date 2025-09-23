Điểm tin Công nghệ 23/9: Cảnh báo lợi dụng sự cố an ninh mạng tại Trung tâm tín dụng quốc gia (CIC) để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

- Cảnh báo lợi dụng sự cố an ninh mạng tại Trung tâm tín dụng quốc gia (CIC) để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Những ngày qua, lợi dụng sự cố an ninh mạng tại Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia (CIC), các đối tượng tội phạm công nghệ cao đã triển khai nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân.
Theo đó, các đối tượng giả mạo, mạo danh các ngân hàng, các CIC, tổ chức tín dụng nhắn tin hoặc gửi email, tin nhắn qua mạng xã hội thông báo thông tin giả như: “Tài khoản ngân hàng của bạn đã bị lộ thông tin, lộ mật khẩu, đề nghị cung cấp thông tin hoặc xác minh lại thông tin hoặc click vào links sau để đổi mật khẩu”; “Do sự cố tại CIC đề nghị quý khách hàng đăng nhập vào tài khoản theo liên kết sau để thay đổi mật khẩu”. “Ngân hàng XXX: Giao dịch 12,500,000 VND tại XXX. Nếu không phải bạn, vui lòng nhập mã hủy: https://xxx.vn/verifi/xxx”; “Ngân hàng XXX: Tài khoản của bạn bị tạm khóa vì nghi vấn bất thường. Truy cập ngay: http//xxx.vn/unlock để xác thực thông tin”… Các đối tượng gửi các đường link giả mạo dẫn đến website chứa mã độc hoặc ứng dụng cài cắm virus để chiếm quyền điều khiển thiết bị, đánh cắp thông tin đăng nhập.
Ngoài ra, các đối tượng có thể giả mạo tổng đài ngân hàng, CIC để gọi điện thoại thông báo tài khoản “không an toàn”, yêu cầu cung cấp thông tin hoặc mã OTP.
Thủ đoạn tinh vi hơn là các đối tượng giả mạo lực lượng Công an, nhất là lực lượng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao gọi điện thoại thông báo tài khoản có giao dịch bất hợp pháp đề nghị cung cấp thông tin để xác minh, sau đó có những hành động như đe dọa, thao túng tâm lý của người dân. Bên cạnh đó, các đối tượng đưa ra thông tin giả mạo về việc có thể chỉnh sửa thông tin tín dụng trong hệ thống CIC, “xóa nợ xấu CIC” hoặc bán dữ liệu cá nhân liên quan đến sự kiện trên.
Mục tiêu của đối tượng lừa đảo nhằm khai thác, thu thập thông tin cá nhân để xây dựng kịch bản lừa đảo tiếp theo, yêu cầu nạn nhân tự chuyển tiền, nạn nhân tải ứng dụng độc hại để chiếm quyền điều khiển thiết bị, chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng.
Để không trở thành nạn nhân của tội phạm lừa đảo, Công an khuyến cáo người dân cần thường xuyên cập nhật các thông báo, cảnh báo từ chính quyền, cơ quan Công an, các ngân hàng, các cơ quan báo chí chính thống để nắm được các phương thức, thủ đoạn lừa đảo và các biện pháp bảo vệ bản thân, gia đình trước tội phạm.
Đồng thời, tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP hay bất kỳ thông tin bảo mật nào qua điện thoại, tin nhắn, kể cả với đối tượng tự xưng là cán bộ Công an hoặc nhân viên Ngân hàng. Không chuyển tiền đến các tài khoản lạ chưa xác minh rõ ràng; khi cần thay đổi thông tin Ngân hàng, phải đến trực tiếp quầy giao dịch hoặc sử dụng ứng dụng, website chính thức.
- Ông Trump công bố liên minh thâu tóm TikTok tại Mỹ
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21-9 cho biết một nhóm các ông lớn công nghệ và truyền thông sẽ tham gia liên minh nhằm mua lại hoạt động của TikTok tại Mỹ, theo quy định buộc ứng dụng này phải thuộc sở hữu của nhà đầu tư Mỹ.
Danh sách bao gồm nhà sáng lập Oracle Larry Ellison, Giám đốc điều hành Dell Technologies Michael Dell cùng 2 lãnh đạo Fox Corp. là Rupert và Lachlan Murdoch.
Phát biểu trên Fox News, ông Trump nói: “Họ đều là những nhân vật nổi tiếng. Larry Ellison là một người tuyệt vời. Michael Dell cũng tham gia. Và tôi phải nói, một người tên Lachlan cũng có mặt trong nhóm. Rupert Murdoch có lẽ cũng sẽ tham gia".
Kế hoạch này xuất phát từ đạo luật được Quốc hội Mỹ thông qua tháng 4-2024, buộc công ty mẹ ByteDance (Trung Quốc) phải bán khoảng 80% tài sản của TikTok tại Mỹ cho các nhà đầu tư Mỹ, nếu không sẽ đối mặt nguy cơ bị cấm hoàn toàn.
Theo Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt, Oracle sẽ giám sát dữ liệu và quyền riêng tư người dùng Mỹ thông qua một hội đồng 7 thành viên, trong đó 6 người là công dân Mỹ.
- Đề xuất người bán hàng, livestream, tiếp thị liên kết phải định danh trên VNeID
Dự thảo Luật Thương mại điện tử quy định định danh người bán trong nước và nước ngoài, người livestream, người tiếp thị liên kết...
Sáng 22/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bắt đầu họp Đợt 3, Phiên họp thứ 49, cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng, trong đó có Luật Thương mại điện tử.
Trình bày tờ trình của Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, dự thảo Luật gồm 8 chương, 50 điều, trong đó quy định 4 mô hình hoạt động thương mại điện tử gồm: Nền tảng thương mại điện tử kinh doanh trực tiếp; nền tảng thương mại điện tử trung gian; mạng xã hội hoạt động thương mại điện tử; nền tảng tích hợp đa dịch vụ.
Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cho hay, một trong những điểm mới trong dự thảo lần này là quy định "định danh người bán hàng". Theo đó, chủ quản nền tảng thương mại điện tử có trách nhiệm định danh người bán trong nước qua VNeID, còn người bán nước ngoài phải được định danh thông qua giấy tờ chứng minh tính hợp pháp.
Với hoạt động bán hàng livestream, dự thảo luật quy định cụ thể trách nhiệm của chủ quản nền tảng thương mại điện tử, người bán và cả người livestream bán hàng.
- Hàn Quốc: Tấn công mạng nhằm vào hàng chục công ty quản lý tài sản
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 22/9, thông tin từ cơ quan quản lý mạng Hàn Quốc cho biết dữ liệu từ khoảng 20 công ty quản lý tài sản tại nước này đã bị xâm nhập trong một vụ tấn công mạng hồi đầu tháng 9.
Theo các nguồn tin, một máy chủ đám mây do một nhà thầu phụ công nghệ thông tin quản lý và chủ yếu được các quỹ đầu tư tư nhân vừa và nhỏ trong nước sử dụng, đã bị nhóm tin tặc có tên là Qilin tấn công.
Qilin tuyên bố dữ liệu bị rò rỉ bao gồm các tài liệu liên quan đến thuế của các công ty, dữ liệu về nhân viên và thông tin cá nhân của các nhà đầu tư. Trong khi đó, các cơ quan tài chính của Hàn Quốc cho biết vẫn chưa nhận được bất kỳ báo cáo nào về việc rò rỉ thông tin tín dụng có thể dẫn đến thiệt hại về tài chính.
Đây là vụ việc mới nhất trong một loạt các vụ xâm nhập mạng quy mô lớn trong lĩnh vực tài chính xảy ra tại Hàn Quốc những tháng gần đây. Trước đó, Lotte Card, công ty phát hành thẻ lớn thứ 5 của nước này đã xác nhận thông tin bị tấn công mạng, gây rò rỉ dữ liệu, ảnh hưởng đến khoảng 3 triệu khách hàng.
Trước tình hình trên, ngày 22/9, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp giữa các cơ quan chính phủ để thảo luận biện pháp ứng phó với tấn công mạng tại các công ty SK Telecom, KT Corp và Lotte Card…
- Đừng truy cập các trang web này trên điện thoại hoặc máy tính
Trong bối cảnh các vụ lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi, mới đây Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã phát đi cảnh báo khẩn về việc xuất hiện hàng loạt trang web giả mạo nhằm chiếm đoạt tài sản của người dùng.
Đáng chú ý, ngay cả trang web chính thức của FBI, trung tâm khiếu nại tội phạm mạng IC3, cũng đang bị các đối tượng xấu làm giả để thực hiện hành vi lừa đảo.
Theo FBI, các đối tượng đã tạo ra các trang web giả mạo có giao diện giống hệt trang IC3, nhằm dụ người dùng truy cập và cung cấp thông tin cá nhân, thậm chí yêu cầu thanh toán để “khôi phục tài sản bị mất” hoặc “tránh bị bắt giữ”.
Cơ quan này khẳng định không bao giờ yêu cầu người dân trả tiền để xử lý các khiếu nại hoặc khôi phục tài sản. IC3 cũng không liên kết với bất kỳ tổ chức nào yêu cầu thanh toán để hỗ trợ người dùng.