Điểm tin Công nghệ 23/9: Cảnh báo lợi dụng sự cố an ninh mạng tại Trung tâm tín dụng quốc gia (CIC) để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

- Cảnh báo lợi dụng sự cố an ninh mạng tại Trung tâm tín dụng quốc gia (CIC) để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Những ngày qua, lợi dụng sự cố an ninh mạng tại Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia (CIC), các đối tượng tội phạm công nghệ cao đã triển khai nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân.

​Theo đó, các đối tượng giả mạo, mạo danh các ngân hàng, các CIC, tổ chức tín dụng nhắn tin hoặc gửi email, tin nhắn qua mạng xã hội thông báo thông tin giả như: “Tài khoản ngân hàng của bạn đã bị lộ thông tin, lộ mật khẩu, đề nghị cung cấp thông tin hoặc xác minh lại thông tin hoặc click vào links sau để đổi mật khẩu”; “Do sự cố tại CIC đề nghị quý khách hàng đăng nhập vào tài khoản theo liên kết sau để thay đổi mật khẩu”. “Ngân hàng XXX: Giao dịch 12,500,000 VND tại XXX. Nếu không phải bạn, vui lòng nhập mã hủy: https://xxx.vn/verifi/xxx”; “Ngân hàng XXX: Tài khoản của bạn bị tạm khóa vì nghi vấn bất thường. Truy cập ngay: http//xxx.vn/unlock để xác thực thông tin”… Các đối tượng gửi các đường link giả mạo dẫn đến website chứa mã độc hoặc ứng dụng cài cắm virus để chiếm quyền điều khiển thiết bị, đánh cắp thông tin đăng nhập.

Ngoài ra, các đối tượng có thể giả mạo tổng đài ngân hàng, CIC để gọi điện thoại thông báo tài khoản “không an toàn”, yêu cầu cung cấp thông tin hoặc mã OTP.

​Thủ đoạn tinh vi hơn là các đối tượng giả mạo lực lượng Công an, nhất là lực lượng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao gọi điện thoại thông báo tài khoản có giao dịch bất hợp pháp đề nghị cung cấp thông tin để xác minh, sau đó có những hành động như đe dọa, thao túng tâm lý của người dân. Bên cạnh đó, các đối tượng đưa ra thông tin giả mạo về việc có thể chỉnh sửa thông tin tín dụng trong hệ thống CIC, “xóa nợ xấu CIC” hoặc bán dữ liệu cá nhân liên quan đến sự kiện trên.

​Mục tiêu của đối tượng lừa đảo nhằm khai thác, thu thập thông tin cá nhân để xây dựng kịch bản lừa đảo tiếp theo, yêu cầu nạn nhân tự chuyển tiền, nạn nhân tải ứng dụng độc hại để chiếm quyền điều khiển thiết bị, chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng.

​Để không trở thành nạn nhân của tội phạm lừa đảo, Công an khuyến cáo người dân cần thường xuyên cập nhật các thông báo, cảnh báo từ chính quyền, cơ quan Công an, các ngân hàng, các cơ quan báo chí chính thống để nắm được các phương thức, thủ đoạn lừa đảo và các biện pháp bảo vệ bản thân, gia đình trước tội phạm.