Điểm tin Công nghệ 23/8: Elon Musk lôi kéo Mark Zuckerberg tài trợ cho nỗ lực thâu tóm OpenAI

- Elon Musk lôi kéo Mark Zuckerberg tài trợ cho nỗ lực thâu tóm OpenAI

Elon Musk tìm cách lôi kéo Mark Zuckerberg tham gia nỗ lực mua lại OpenAI với giá 97,4 tỉ USD của ông, theo hồ sơ mà “cha đẻ ChatGPT” vừa gửi lên tòa án.

Hồi tháng 2, một liên danh do Elon Musk dẫn đầu cho biết đã đề nghị 97,4 tỉ USD để mua tổ chức phi lợi nhuận kiểm soát OpenAI. Đây là động thái của tỷ phú giàu nhất thế giới nhằm ngăn chặn OpenAI chuyển đổi thành một công ty vì lợi nhuận.

Trong hồi sơ gửi lên tòa án hôm 21.8, OpenAI cho biết Elon Musk đã nêu tên Mark Zuckerberg (Giám đốc điều hành Meta Platforms) là một trong những người mà ông liên lạc về khả năng tài trợ cho thương vụ mua lại OpenAI, theo hãng tin Bloomberg.

Tuy nhiên, OpenAI cho hay cả Mark Zuckerberg lẫn Meta Platforms đều không ký vào thư bày tỏ ý định cũng như không tham gia đề nghị trị giá 97,4 tỉ USD.

Hội đồng quản trị OpenAI và Giám đốc điều hành Sam Altman đã từ chối đề nghị của Elon Musk hồi tháng 2.

Elon Musk và đại diện của ông không ngay lập tức phản hồi về vấn đề này. Meta Platforms từ chối bình luận. OpenAI cũng từ chối bình luận ngoài những gì đã nêu trong hồ sơ tòa án.