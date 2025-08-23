Điểm tin Công nghệ 23/8: Elon Musk lôi kéo Mark Zuckerberg tài trợ cho nỗ lực thâu tóm OpenAI

- Elon Musk lôi kéo Mark Zuckerberg tài trợ cho nỗ lực thâu tóm OpenAI
Elon Musk tìm cách lôi kéo Mark Zuckerberg tham gia nỗ lực mua lại OpenAI với giá 97,4 tỉ USD của ông, theo hồ sơ mà “cha đẻ ChatGPT” vừa gửi lên tòa án.
Hồi tháng 2, một liên danh do Elon Musk dẫn đầu cho biết đã đề nghị 97,4 tỉ USD để mua tổ chức phi lợi nhuận kiểm soát OpenAI. Đây là động thái của tỷ phú giàu nhất thế giới nhằm ngăn chặn OpenAI chuyển đổi thành một công ty vì lợi nhuận.
Trong hồi sơ gửi lên tòa án hôm 21.8, OpenAI cho biết Elon Musk đã nêu tên Mark Zuckerberg (Giám đốc điều hành Meta Platforms) là một trong những người mà ông liên lạc về khả năng tài trợ cho thương vụ mua lại OpenAI, theo hãng tin Bloomberg.
Tuy nhiên, OpenAI cho hay cả Mark Zuckerberg lẫn Meta Platforms đều không ký vào thư bày tỏ ý định cũng như không tham gia đề nghị trị giá 97,4 tỉ USD.
Hội đồng quản trị OpenAI và Giám đốc điều hành Sam Altman đã từ chối đề nghị của Elon Musk hồi tháng 2.
Elon Musk và đại diện của ông không ngay lập tức phản hồi về vấn đề này. Meta Platforms từ chối bình luận. OpenAI cũng từ chối bình luận ngoài những gì đã nêu trong hồ sơ tòa án.
Elon Musk, Sam Altman cùng nhiều người khác sáng lập OpenAI vào năm 2015. Đến năm 2018, Elon Musk rời OpenAI vì bất đồng quan điểm với Sam Altman về vị trí điều hành cũng như đề nghị sáp nhập công ty này vào Tesla.
- Google sẽ cung cấp miễn phí cho Chính phủ Mỹ các công cụ trợ lý ảo Gemini
Theo Cơ quan Dịch vụ công của Mỹ, Google có ý định sử dụng một loạt dịch vụ AI và điện toán đám mây có tên gọi "Gemini for Government" để đẩy nhanh việc Chính phủ Mỹ thông qua công nghệ này.
Ngày 21/8, Chính phủ Mỹ thông báo công ty Google sẽ cung cấp gần như miễn phí các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) liên quan đến trợ lý ảo Gemini cho các cơ quan liên bang của nước này.
Theo Cơ quan Dịch vụ công của Mỹ (GSA), Google có ý định sử dụng một loạt dịch vụ AI và điện toán đám mây có tên gọi "Gemini for Government" để đẩy nhanh việc Chính phủ Mỹ thông qua công nghệ này.
Giám đốc điều hành của Google Sundar Pichai cho biết các dịch vụ Gemini for Government giúp các cơ quan liên bang Mỹ tiếp cận đầy đủ ngăn xếp công nghệ (một tập hợp các công cụ, ngôn ngữ lập trình, thư viện, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, máy chủ và các công nghệ khác được sử dụng để phát triển và vận hành một ứng dụng hoặc một hệ thống) trong việc đổi mới dựa trên AI để họ có thể thực hiện các nhiệm vụ quan trọng.
Các công cụ trên bao gồm công cụ tạo video, hình ảnh hoặc ý tưởng, cũng như các "tác nhân" kỹ thuật số có khả năng thực hiện độc lập các nhiệm vụ phức tạp.
Cũng theo GSA, các cơ quan trên sẽ trả một khoản phí nhỏ, chưa đến 1 USD cho các công cụ này dựa trên một thỏa thuận trước đó về việc cung cấp phần mềm cung cấp các công cụ và dịch vụ văn phòng trực tuyến Google Workspace cho Chính phủ Mỹ, với giá rất ưu đãi.
- Realme hé lộ smartphone pin trên 10.000 mAh khiến Apple và Samsung lo lắng
Realme hé lộ smartphone pin khủng 10.000 mAh; Galaxy Z Fold 7 giúp Samsung thu hẹp khoảng cách thị phần với Apple; NVIDIA ngừng sản xuất chip H20 cho Trung Quốc... là tin KHCN nổi bật ngày 22/8.
Realme vừa đăng tải một đoạn teaser trên nền tảng X, đánh dấu sự chuẩn bị ra mắt thiết bị với pin có dung lượng vượt ngưỡng 10.000 mAh. Công ty cho biết nhiều chi tiết sẽ được tiết lộ vào ngày 27/8. Trước đó, vào đầu năm nay, Realme từng trình làng phiên bản concept với pin 10.000 mAh, dày chỉ 8,5 mm và nặng khoảng 215 gam, một minh chứng cho nỗ lực tối ưu về công nghệ và thiết kế pin.
Mẫu concept trước đó sử dụng công nghệ silicon-anode giúp tăng mật độ năng lượng mà vẫn giữ thiết kế mỏng nhẹ, đạt mật độ 887 Wh/L.
Việc Realme tiến thêm một bước với thiết bị pin lớn hơn được kỳ vọng sẽ thách thức các đối thủ như Apple và Samsung, vốn đang giữ mức dung lượng pin phổ biến chỉ ở khoảng 5.000 mAh.
- FPT Telecom đưa internet tốc độ 10Gbps tới người dùng Việt
FPT Telecom vừa cho biết sẽ cung cấp giải pháp SpeedX tích hợp công nghệ truyền dẫn và kết nối không dây thế hệ mới XGS-PON và Wi-Fi 7 với tốc độ Internet đối xứng lên tới 10Gbps, tải dữ liệu chưa tới 10 giây, kết nối cùng lúc gần 100 thiết bị, sẵn sàng cho các ứng dụng, công nghệ thông minh như AR/VR, nhà thông minh, streaming 8K và điện toán đám mây.
Công nghệ XGS-PON cho phép tải một file game nặng chỉ dưới một phút. Đối với những người yêu thích điện ảnh, một bộ phim chất lượng 8K dung lượng hàng chục GB có thể được tải về chỉ trong vài giây.
Điểm khác biệt lớn của công nghệ này nằm ở tốc độ đối xứng đạt tới 10Gbp cả tải xuống (download) và tải lên (upload). Đây là yếu tố thay đổi cuộc chơi cho các streamer, YouTuber, nhà thiết kế, hay các chuyên gia làm việc với dữ liệu lớn. Khi lắp đặt Wi-Fi 7, việc tải lên các video 4K/8K, sao lưu hàng trăm GB dữ liệu lên các nền tảng đám mây (Cloud Computing), hay gửi các bản vẽ kỹ thuật phức tạp sẽ không còn là trở ngại, giúp tối ưu hóa hiệu suất công việc.
FPT Telecom cũng giới thiệu ứng dụng FangTV do FPT Play phát triển, là nền tảng livestream chuyên biệt dành cho lĩnh vực Gaming và eSports. FangTV là một trong những mạng xã hội đầu tiên tại Việt Nam được cấp phép hoạt động theo Nghị định147/2024/NĐ-CP về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.
- Redmi Note 15 cấu hình ngon ra mắt với giá chỉ từ 3,7 triệu đồng
Xiaomi vừa chính thức ra mắt mẫu smartphone mới nhất trong dòng Redmi Note mang tên Redmi Note 15.
Thiết bị này không chỉ mở rộng dòng sản phẩm Redmi Note vốn đã rất phổ biến mà còn chứng kiến thêm sự xuất hiện của phiên bản Pro. Tuy nhiên, Redmi Note 15 nhận được sự chú ý đối với người dùng hạn chế ngân sách nhờ giá khởi điểm chỉ từ 3,7 triệu đồng.
Ở mức giá rẻ nhưng Redmi Note 15 vẫn được trang bị màn hình AMOLED FHD 6,77 inch với tần số quét 120Hz, tần số lấy mẫu cảm ứng 240Hz và tốc độ phản hồi 2560Hz mang đến trải nghiệm chơi game mượt mà. Màn hình có độ sáng lên tới 3.200 nits, hỗ trợ màu 12-bit với DCI-P3, đạt chứng nhận bảo vệ mắt TÜV Rheinland và sử dụng công nghệ làm mờ PWM tần số cao. Đặc biệt, cảm biến vân tay quang học được tích hợp ngay trong màn hình.
Bên trong, Redmi Note 15 đi kèm chip Snapdragon 6 Gen 3 được sản xuất trên quy trình 4nm. Đây là chip 8 lõi có xung nhịp tối đa 2,4 GHz, kết hợp với GPU Adreno mang lại hiệu năng mạnh mẽ cho các tác vụ hàng ngày và chơi game tầm trung. Thiết bị cung cấp các tùy chọn cấu hình RAM LPDDR4X 6GB, 8GB và 12GB, cùng với bộ nhớ trong UFS 2.2 với dung lượng 128GB hoặc 256GB.