Điểm tin Công nghệ 23/10: Bất ngờ với trình duyệt vừa ra mắt của OpenAI

- Bất ngờ với trình duyệt vừa ra mắt của OpenAI
Người dùng sử dụng máy Mac tại Việt Nam hiện đã có thể tải và trải nghiệm ChatGPT Atlas, trình duyệt web tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) được OpenAI ra mắt ngày 21/10.
Theo ghi nhận, giao diện của trình duyệt ChatGPT Atlas được thiết kế theo phong cách quen thuộc, tương tự các trình duyệt phổ biến hiện nay như Google Chrome, có các tab, danh sách đánh dấu trang, chế độ ẩn danh và tính năng tự động điền mật khẩu.
Một trong những điểm nổi bật của ChatGPT Atlas là “chatbot tích hợp sẵn ở thanh bên” (sidecar). Tính năng này cho phép ChatGPT tự động hiểu và cung cấp ngữ cảnh cho mọi nội dung hiển thị trên màn hình, từ văn bản, hình ảnh cho đến toàn bộ trang web.
Người dùng có thể mở ChatGPT ở thanh bên trong bất kỳ cửa sổ trình duyệt nào để tóm tắt nội dung, so sánh sản phẩm hoặc phân tích dữ liệu từ bất kỳ trang web nào. Ảnh: Hà Anh/Mekong ASEAN.
Theo OpenAI, điều này giúp loại bỏ sự bất tiện khi người dùng phải sao chép, dán hoặc kéo tệp và liên kết vào ChatGPT để đặt câu hỏi, đồng thời mang lại trải nghiệm duyệt web liền mạch, tự nhiên và hiệu quả hơn.
ChatGPT Atlas còn được tích hợp “agent mode” (chế độ tác nhân thông minh) cho phép ChatGPT tự động thực hiện nhiều tác vụ thay người dùng như tìm kiếm, phân tích, tự động hoá công việc, lên kế hoạch hoặc đặt lịch hẹn dựa trên ngữ cảnh duyệt web hiện tại. Tính năng này được phát triển dựa trên các công cụ AI tác nhân trước đây của OpenAI như Operator (cho phép ChatGPT sử dụng máy tính) và ChatGPT Agent (thiết kế để xử lý các nhiệm vụ phức tạp hơn như mua sắm trực tuyến, hiện vẫn trong quá trình hoàn thiện).
Bên cạnh đó, ChatGPT Atlas còn có tính năng “trí nhớ trình duyệt” (browser memories) cho phép ChatGPT ghi nhớ ngữ cảnh từ các trang web mà người dùng từng truy cập. Nhờ đó, hệ thống có thể cá nhân hóa câu trả lời và đề xuất chính xác hơn trong những lần sử dụng tiếp theo.
Người dùng có quyền kiểm soát phần trí nhớ này, bằng cách có thể xem, lưu hoặc xóa bất kỳ lúc nào trong phần cài đặt. Khi xóa lịch sử duyệt web, toàn bộ dữ liệu liên quan cũng sẽ được loại bỏ, đảm bảo quyền riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân.
Hiện ChatGPT Atlas đã được phát hành trên toàn cầu, trong đó có Việt Nam, dành cho người dùng máy Mac (hệ điều hành macOS). Theo OpenAI, các phiên bản cho Windows, iOS và Android dự kiến ra mắt trong thời gian tới.
- Nhóm đứng sau đồng tiền điện tử của Đệ nhất phu nhân Melania Trump dính cáo buộc gian lận
Những người đứng sau thiết kế đồng tiền điện tử $MELANIA, do Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump phát hành hồi tháng 1 đang đối mặt với cáo buộc gian lận trong các hồ sơ tòa án được công bố ngày 21/10.
Theo đó, các bị đơn được cho là cố ra mắt đồng tiền này, bất chấp việc biết giá trị đồng tiền số này sẽ sụt giảm nghiêm trọng.
Đồng $MELANIA được phát hành lần đầu với giá chỉ vài cent vào ngày 19/1, đúng ngày trước lễ nhậm chức tổng thống của ông Donald Trump. Chỉ trong vài giờ, giá trị đồng tiền này tăng vọt lên mức 13,73 USD, nhưng sau đó nhanh chóng lao dốc và hiện chỉ còn khoảng 10 cent, tương đương chưa đến 1% so với đỉnh giá.
Theo các tài liệu mới nộp tại tòa án liên bang Manhattan, các nhà đầu tư cáo buộc ban lãnh đạo sàn giao dịch tiền điện tử Meteora, nơi $MELANIA được giao dịch ban đầu, đã thiết kế một kế hoạch nhằm gián tiếp mua số lượng lớn đồng tiền số này. Những đối tượng liên quan sau đó đã nhanh chóng bán lại, thu lợi khổng lồ trong khi giá đồng tiền kỹ thuật số này sụt giảm thảm hại.
Các cáo buộc đối với đồng $MELANIA được thêm vào các vụ kiện liên quan đến nhiều đồng tiền số khác, bắt đầu từ tháng 4 năm nay. Trong hồ sơ mới nhất tại khu vực phía Nam New York, các nguyên đơn không cho rằng bà Melania Trump “có tội”, mà cáo buộc các công ty tiền điện tử đã lợi dụng danh tiếng của bà và một số nhân vật nổi tiếng khác làm “vỏ bọc” để che đậy hành vi phạm pháp.
Đại diện Meteora hiện chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.
Theo một cuộc điều tra do Financial Times công bố tuần trước, gia đình ông Trump đã thu về hơn 1 tỷ USD lợi nhuận trước thuế từ các sản phẩm và công ty liên quan đến tiền điện tử trong 12 tháng qua. Ngoài đồng $MELANIA, ông Trump còn ra mắt đồng $TRUMP vài giờ trước lễ nhậm chức tổng thống. Trong khi đó, công ty World Liberty Financial, với 3 người con trai của ông Trump làm nhà sáng lập, cũng chào bán đồng tiền kỹ thuật số WLFI, với giá trị lên tới 550 triệu USD.
- Chặn tội phạm mạng “đào mỏ vàng” dữ liệu chứng khoán
Các công ty chứng khoán với hàng chục triệu dữ liệu “vàng” luôn nằm trong tầm ngắm của tội phạm mạng, nhằm tấn công hệ thống và đánh cắp thông tin người dùng.
Theo Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), đến hết tháng 9/2025, Việt Nam có hơn 11 triệu tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân và tổ chức. Báo cáo mới nhất của Công ty An ninh mạng Viettel (VCS) cho thấy, ngành tài chính, bao gồm chứng khoán, bảo hiểm và ngân hàng, đứng đầu về số lượng các cuộc tấn công lừa đảo, giả mạo, chiếm tới 41,18% tổng số vụ việc. Số tài khoản Việt Nam bị lộ, lọt chiếm 1,7% tổng lượng tài khoản rò rỉ toàn cầu, tương đương gần 8,5 triệu tài khoản.
“Dữ liệu là một tài sản, một tài nguyên chiến lược, nhưng lại có thể nhân bản, vì thế càng khó bảo vệ hơn các loại tài sản khác. Rủi ro lộ, lọt luôn ở mức cao. Thống kê cho thấy, hơn 40% vụ rò rỉ dữ liệu đến từ bên thứ ba, 11% đến từ bên thứ tư, nên việc liên thông, kết nối dữ liệu cũng tiềm ẩn nhiều thách thức. Ngoài ra, nhiều tổ chức tài chính sử dụng dữ liệu cá nhân và công nghệ AI để nâng cao trải nghiệm khách hàng, nhưng nếu không kiểm soát tốt, đây lại trở thành mục tiêu để tin tặc tấn công, chiếm đoạt dữ liệu từ AI”, ông Lê Quang Hà, Phó giám đốc Công ty An ninh mạng Viettel cho biết.
Thị trường chứng khoán Việt Nam đang trên đà phát triển mạnh mẽ, đặc biệt khi chính thức được nâng hạng vào tháng 1/2026, dự kiến thu hút dòng vốn khổng lồ từ nước ngoài cùng lượng lớn nhà đầu tư mới. Đây cũng là giai đoạn mà tội phạm mạng có thể lợi dụng để tấn công vào thị trường chứa lượng dữ liệu nhạy cảm bậc nhất này.
- Samsung ra mắt kính thực tế ảo Galaxy XR
Tập đoàn Samsung Electronics ngày 21/10 đã chính thức ra mắt kính thực tế mở rộng Galaxy XR, được tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và thiết kế đẹp mắt và nhẹ nhàng, qua đó mang lại trải nghiệm thoải mái hơn cho người dùng.
Samsung kỳ vọng sản phẩm mới này sẽ giúp hãng tạo dấu ấn trên thị trường thiết bị đeo thông minh cho trải nghiệm thực tế ảo vốn là lĩnh vực mà tập đoàn công nghệ đa quốc gia Meta và Apple hiện đang chiếm ưu thế.
Galaxy XR là thiết bị đầu tiên chạy trên nền tảng Android XR do Samsung phát triển cùng các đoàn công nghệ đa quốc gia có trụ sở tại Mỹ là Google và Qualcomm Inc.
Được hỗ trợ bởi công nghệ AI đa phương thức có khả năng xử lý nhiều dạng đầu vào như giọng nói và hình ảnh video, nền tảng này cho phép người dùng tương tác với nội dung thực tế mở rộng (XR) bằng lệnh thoại, theo dõi chuyển động mắt và cử chỉ tay trong không gian 3 chiều (3D).
Các ứng dụng bản đồ, ảnh và YouTube của Google đều có sẵn trên Galaxy XR, trong khi Gemini Live, trợ lý giọng nói thời gian thực do Google phát triển, hỗ trợ người dùng giao tiếp tương tác.
Galaxy XR cũng mang đến nhiều chương trình thể thao ở định dạng XR thông qua hợp tác với các nhà cung cấp nội dung lớn và các tổ chức thể thao như Giải Bóng chày nhà nghề Mỹ (MLB) và Hiệp hội Bóng rổ nhà nghề Mỹ (NBA).
Theo Samsung, người dùng bị cận hoặc viễn thị có thể gắn thấu kính điều chỉnh thị lực dạng rời vào thiết bị bằng nam châm để có tầm nhìn rõ hơn.
Ông Lim Seong Taek, Phó Chủ tịch bộ phận thiết bị của Samsung, cho biết: “Đây là điểm khởi đầu trong tầm nhìn của chúng tôi nhằm xây dựng một hệ sinh thái XR mới cùng Google”.
Galaxy XR được mở bán từ ngày 22/10 tại Hàn Quốc và Mỹ với giá 2,69 triệu won (tương đương 1.880 USD), tức bằng khoảng 1/2 so với mức giá của mẫu Vision Pro do Apple thiết kế.
- VNPT tăng cường hợp tác với các đối tác Phần Lan nhằm đẩy mạnh phát triển hạ tầng số và xây dựng môi trường số an toàn
Ngày 21/10/2025, tại Thủ đô Helsinki, Phần Lan, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và ông Matias Marttinen – Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Việc làm Phần Lan, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã trao Hợp đồng phát triển mạng truy nhập vô tuyến của VNPT tại khu vực Hà Nội, các tỉnh biên giới và Nam Bộ giai đoạn 2025 – 2026 cho Tập đoàn Nokia, đồng thời ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác chiến lược với Tập đoàn bảo mật Phần Lan F-Secure trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ người dân khỏi tấn công mạng, lừa đảo trực tuyến.
Với hợp đồng phát triển mạng truy nhập vô tuyến được ký kết, VNPT và Nokia sẽ cùng triển khai dự án trong giai đoạn 2025 – 2026, tập trung vào việc nâng cao chất lượng vùng phủ sóng di động, đặc biệt tại các khu vực biên giới và các trung tâm kinh tế – xã hội trọng điểm. Đây là bước đi cụ thể của VNPT trong việc đầu tư, nâng cấp hạ tầng viễn thông, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển hạ tầng số quốc gia, phục vụ mục tiêu chuyển đổi số toàn diện và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.
Cùng ngày, VNPT và Tập đoàn F-Secure đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược nhằm bảo vệ người dân khỏi các hình thức tấn công mạng và lừa đảo trực tuyến, đồng thời mở rộng hợp tác ra thị trường khu vực ASEAN.
Đáng chú ý, VNPT và F-Secure đã công bố cung cấp dịch vụ VNPT S-Defender – giải pháp bảo mật và chống lừa đảo trực tuyến được tích hợp công nghệ tiên tiến của F-Secure. Dịch vụ giúp phát hiện, ngăn chặn các hình thức gian lận trực tuyến, phần mềm độc hại, bảo vệ danh tính số của người dân.
- Smartphone siêu mỏng của Samsung mất giá kỷ lục
Dòng S25 Edge được các đại lý Việt Nam giảm 11-12 triệu đồng chỉ vài tháng sau khi ra mắt.
Hơn 4 tháng từ lúc bán chính hãng tại Việt Nam, Galaxy S25 Edge giảm sâu khi được bán rộng rãi ở nhiều đại lý. Dòng điện thoại siêu mỏng tiên phong từ Samsung được niêm yết lần lượt ở mốc 30 và 33,5 triệu đồng. Khác biệt chủ yếu nằm ở dung lượng bộ nhớ trong. Sản phẩm xuất hiện giữa giai đoạn thị trường thấp điểm, được kỳ vọng giúp thương hiệu Hàn Quốc vực dậy doanh số flagship.
Tuy nhiên mới giữa vòng đời, thiết bị đã được đại lý giảm sốc hơn 30% giá gốc. Cụ thể, một đại lý có nhiều cửa hàng tại Hà Nội, TP.HCM niêm yết giá cho bản 12 GB RAM, 256 GB bộ nhớ trong từ 18,5 triệu đồng, thay vì 30 triệu ở 4 tháng trước, giảm 11,5 triệu đồng. Ở một số nhà bán lẻ lớn hơn, model này được niêm yết ở mốc 21-22 triệu đồng. Tương tự, bản bộ nhớ cao 512 GB cũng chỉ còn 20,7 triệu đồng, giảm 12,2 triệu đồng so với giá niêm yết.
Flagship Samsung có biên độ mất giá cao hơn iPhone. Tuy nhiên, S25 Edge vẫn là dòng máy giảm sâu nhất từng được ghi nhận ở thị trường Việt Nam. Các mẫu S Ultra thường được đại lý hạ tối đa 10 triệu đồng, sau nửa năm ra mắt. Trong khi đó, máy siêu mỏng mới phát hành hồi tháng 5, hiện đã hạ hơn 11 triệu.