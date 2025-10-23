Điểm tin Công nghệ 23/10: Bất ngờ với trình duyệt vừa ra mắt của OpenAI

- Bất ngờ với trình duyệt vừa ra mắt của OpenAI

Người dùng sử dụng máy Mac tại Việt Nam hiện đã có thể tải và trải nghiệm ChatGPT Atlas, trình duyệt web tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) được OpenAI ra mắt ngày 21/10.

Theo ghi nhận, giao diện của trình duyệt ChatGPT Atlas được thiết kế theo phong cách quen thuộc, tương tự các trình duyệt phổ biến hiện nay như Google Chrome, có các tab, danh sách đánh dấu trang, chế độ ẩn danh và tính năng tự động điền mật khẩu.

Một trong những điểm nổi bật của ChatGPT Atlas là “chatbot tích hợp sẵn ở thanh bên” (sidecar). Tính năng này cho phép ChatGPT tự động hiểu và cung cấp ngữ cảnh cho mọi nội dung hiển thị trên màn hình, từ văn bản, hình ảnh cho đến toàn bộ trang web.

Người dùng có thể mở ChatGPT ở thanh bên trong bất kỳ cửa sổ trình duyệt nào để tóm tắt nội dung, so sánh sản phẩm hoặc phân tích dữ liệu từ bất kỳ trang web nào. Ảnh: Hà Anh/Mekong ASEAN.

Theo OpenAI, điều này giúp loại bỏ sự bất tiện khi người dùng phải sao chép, dán hoặc kéo tệp và liên kết vào ChatGPT để đặt câu hỏi, đồng thời mang lại trải nghiệm duyệt web liền mạch, tự nhiên và hiệu quả hơn.

ChatGPT Atlas còn được tích hợp “agent mode” (chế độ tác nhân thông minh) cho phép ChatGPT tự động thực hiện nhiều tác vụ thay người dùng như tìm kiếm, phân tích, tự động hoá công việc, lên kế hoạch hoặc đặt lịch hẹn dựa trên ngữ cảnh duyệt web hiện tại. Tính năng này được phát triển dựa trên các công cụ AI tác nhân trước đây của OpenAI như Operator (cho phép ChatGPT sử dụng máy tính) và ChatGPT Agent (thiết kế để xử lý các nhiệm vụ phức tạp hơn như mua sắm trực tuyến, hiện vẫn trong quá trình hoàn thiện).

Bên cạnh đó, ChatGPT Atlas còn có tính năng “trí nhớ trình duyệt” (browser memories) cho phép ChatGPT ghi nhớ ngữ cảnh từ các trang web mà người dùng từng truy cập. Nhờ đó, hệ thống có thể cá nhân hóa câu trả lời và đề xuất chính xác hơn trong những lần sử dụng tiếp theo.

Người dùng có quyền kiểm soát phần trí nhớ này, bằng cách có thể xem, lưu hoặc xóa bất kỳ lúc nào trong phần cài đặt. Khi xóa lịch sử duyệt web, toàn bộ dữ liệu liên quan cũng sẽ được loại bỏ, đảm bảo quyền riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân.

Hiện ChatGPT Atlas đã được phát hành trên toàn cầu, trong đó có Việt Nam, dành cho người dùng máy Mac (hệ điều hành macOS). Theo OpenAI, các phiên bản cho Windows, iOS và Android dự kiến ra mắt trong thời gian tới.