Điểm tin Công nghệ 22/9: Nhu cầu bùng nổ, iPhone 17 khiến Apple 'trở tay không kịp'

- Động thái mới nhất liên quan tới “số phận” TikTok tại Mỹ

Theo Nhà Trắng, thỏa thuận giữa Chính phủ Mỹ và Trung Quốc về tương lai TikTok sẽ đảm bảo phía Mỹ nắm giữ 6/7 ghế trong hội đồng quản trị hoạt động tại Mỹ của nền tảng chia sẻ video ngắn này, trong khi công ty mẹ ByteDance (Trung Quốc) chỉ được chỉ định 1 thành viên còn lại.

Một quan chức cấp cao Nhà Trắng cho biết, thỏa thuận cũng quy định toàn bộ dữ liệu người dùng Mỹ sẽ được lưu trữ trên hạ tầng điện toán đám mây đặt tại Mỹ, do tập đoàn phần mềm Oracle vận hành.

Động thái này được coi là bước tiến quan trọng trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump đang thúc đẩy “chốt” thỏa thuận cuối cùng nhằm ngăn TikTok bị cấm hoạt động. Trước đó, Quốc hội Mỹ đã yêu cầu nền tảng này phải dừng cung cấp dịch vụ cho người dùng tại Mỹ từ tháng 1/2025, nếu tài sản tại Mỹ không được bán lại từ ByteDance.

Trong cuộc điện đàm ngày 19/9, ông Trump cho biết ông và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đạt được một số tiến triển trong đàm phán về TikTok, đồng thời tiết lộ hai bên dự kiến sẽ gặp trực tiếp tại Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tổ chức ở Seoul (Hàn Quốc) vào tháng 11/2025.

Quan chức Mỹ khẳng định, phần lớn các điều khoản then chốt của thỏa thuận đã được hoàn tất, trong đó có việc Chính phủ Mỹ sẽ nắm một phần quyền kiểm soát đối với thuật toán của TikTok. Giới chức Mỹ nhiều lần cảnh báo thuật toán này có thể bị lợi dụng để thao túng nội dung mà người dùng tại Mỹ tiếp cận.

Theo một quan chức Nhà Trắng, thuật toán của TikTok sẽ “được bảo mật, tái huấn luyện và vận hành tại Mỹ, nằm ngoài sự kiểm soát của ByteDance”. Người dùng Mỹ vẫn có thể truy cập và tương tác với nội dung toàn cầu như bình thường.