Điểm tin Công nghệ 22/9: Nhu cầu bùng nổ, iPhone 17 khiến Apple 'trở tay không kịp'

- Động thái mới nhất liên quan tới “số phận” TikTok tại Mỹ
Theo Nhà Trắng, thỏa thuận giữa Chính phủ Mỹ và Trung Quốc về tương lai TikTok sẽ đảm bảo phía Mỹ nắm giữ 6/7 ghế trong hội đồng quản trị hoạt động tại Mỹ của nền tảng chia sẻ video ngắn này, trong khi công ty mẹ ByteDance (Trung Quốc) chỉ được chỉ định 1 thành viên còn lại.
Một quan chức cấp cao Nhà Trắng cho biết, thỏa thuận cũng quy định toàn bộ dữ liệu người dùng Mỹ sẽ được lưu trữ trên hạ tầng điện toán đám mây đặt tại Mỹ, do tập đoàn phần mềm Oracle vận hành.
Động thái này được coi là bước tiến quan trọng trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump đang thúc đẩy “chốt” thỏa thuận cuối cùng nhằm ngăn TikTok bị cấm hoạt động. Trước đó, Quốc hội Mỹ đã yêu cầu nền tảng này phải dừng cung cấp dịch vụ cho người dùng tại Mỹ từ tháng 1/2025, nếu tài sản tại Mỹ không được bán lại từ ByteDance.
Trong cuộc điện đàm ngày 19/9, ông Trump cho biết ông và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đạt được một số tiến triển trong đàm phán về TikTok, đồng thời tiết lộ hai bên dự kiến sẽ gặp trực tiếp tại Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tổ chức ở Seoul (Hàn Quốc) vào tháng 11/2025.
Quan chức Mỹ khẳng định, phần lớn các điều khoản then chốt của thỏa thuận đã được hoàn tất, trong đó có việc Chính phủ Mỹ sẽ nắm một phần quyền kiểm soát đối với thuật toán của TikTok. Giới chức Mỹ nhiều lần cảnh báo thuật toán này có thể bị lợi dụng để thao túng nội dung mà người dùng tại Mỹ tiếp cận.
Theo một quan chức Nhà Trắng, thuật toán của TikTok sẽ “được bảo mật, tái huấn luyện và vận hành tại Mỹ, nằm ngoài sự kiểm soát của ByteDance”. Người dùng Mỹ vẫn có thể truy cập và tương tác với nội dung toàn cầu như bình thường.
Ngoài ra, ByteDance chỉ nắm dưới 20% cổ phần trong liên doanh kiểm soát hoạt động TikTok tại Mỹ, theo tiết lộ từ phía Nhà Trắng.
- Vì sao Apple tạo ra phiên bản iPhone có giá lên đến 2.000 USD?
Năm 2017, người tiêu dùng từng ngần ngại trước ý tưởng về một chiếc iPhone giá 1.000 USD. Giờ đây, một số có thể sẽ phải trả gấp đôi số tiền đó nếu họ chọn mẫu điện thoại cao cấp mới nhất của Apple.
iPhone 17 Pro Max, phiên bản lớn hơn của dòng điện thoại Pro của Apple, ra mắt cùng với iPhone 17, 17 Pro và iPhone Air có giá đến 2.000 USD (52,7 triệu đồng) nếu người mua chọn phiên bản có dung lượng lưu trữ cao nhất là 2 terabyte (2TB). Điện thoại có dung lượng lưu trữ lớn hơn thường có giá cao hơn, nhưng đây là lần đầu tiên Apple tung ra tùy chọn 2TB cho iPhone, khiến nó trở thành một trong những điện thoại đắt nhất trên thị trường.
Việc ra mắt dòng sản phẩm iPhone 17 diễn ra trong bối cảnh Apple đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng trong việc thúc đẩy doanh số iPhone giữa lo ngại về chiến lược phát triển trí thông minh nhân tạo (AI) của hãng. Việc Apple đưa ra mức giá đắt hơn cho iPhone cho phép công ty này tạo ra nhiều doanh thu hơn mà không cần phải bán thêm sản phẩm trong bối cảnh thị trường điện thoại thông minh (smartphone) vốn đã rất khó khăn cho đến thời điểm gần đây. Một số nhà phân tích cho biết, người tiêu dùng, do thắt chặt hầu bao vì lạm phát và thuế quan, đã cắt giảm chi tiêu cho điện thoại thông minh.
Angelo Zino, phó chủ tịch cấp cao của công ty nghiên cứu đầu tư CFRA nhận định với CNN rằng iPhone mới của Apple sẽ tăng nhẹ giá bán trung bình của sản phẩm, hay đúng hơn là giá bán trung bình của iPhone. Đây là một chỉ số mà các nhà phân tích theo dõi, cho thấy mức độ sinh lời của iPhone đối với Apple.
Tuy nhiên theo Zino, phần lớn kỳ vọng mức tăng giá này sẽ được thúc đẩy bởi nhu cầu đối với iPhone Air, vốn đắt hơn 100 USD so với iPhone 16 Plus năm ngoái. Ông cho biết tùy chọn lưu trữ 2TB là một cách để Apple tạo sự khác biệt cho điện thoại cao cấp của mình so với các đối thủ cạnh tranh. Galaxy S25 Ultra của Samsung và Pixel 10 Pro XL của Google có dung lượng lưu trữ tối đa 1TB.
"Tôi nghĩ đây là một sản phẩm thú vị, theo nghĩa là người dùng không tin rằng có điện thoại nào khác trên thị trường có bộ nhớ trong 2TB" - ông nhận định.
Chiếc iPhone 2.000 đô la có thể là chiếc điện thoại đắt nhất của Apple từ trước đến nay, nhưng nó không đắt bằng điện thoại màn hình gập của Samsung và Google với dung lượng lưu trữ 1TB. Phiên bản 1TB của Samsung Galaxy Z Fold 7 có giá 2.419,99 USD, trong khi Pixel 10 Pro Fold với cùng dung lượng lưu trữ có giá 2.149 USD.
- Nhu cầu bùng nổ, iPhone 17 khiến Apple 'trở tay không kịp'
Lượng đặt hàng trước iPhone 17 đã tăng mạnh mẽ, cho thấy mức độ thành công vượt ngoài mong đợi của Apple.
Theo báo cáo từ The Information, Apple đang gia tăng sản xuất mẫu iPhone 17 phiên bản thường để đáp ứng nhu cầu cao bất ngờ từ thị trường.
Cụ thể, sau khi ghi nhận lượng đơn đặt hàng mạnh mẽ ngay khi sản phẩm bắt đầu nhận đơn đặt hàng trước vào ngày 12/9, Apple đã yêu cầu hai nhà cung cấp chính của mình tăng cường sản lượng. Một trong những nhà lắp ráp iPhone tại Trung Quốc là được yêu cầu nâng sản lượng hàng ngày lên khoảng 40%, trong khi một nhà cung cấp linh kiện phi điện tử cũng được yêu cầu tăng sản lượng khoảng 30%.
Mặc dù mang lại sự thành công mạnh về doanh số, iPhone 17 có thể tác dụng ngược khi mang đến những thách thức cho các mẫu iPhone 17 Pro và 17 Pro Max. Doanh số tăng trưởng của phiên bản tiêu chuẩn có thể ảnh hưởng đến doanh thu và biên lợi nhuận gộp của Apple trong quý 3, khi mà công ty đã phân bổ 25% công suất sản xuất cho mẫu máy tiêu chuẩn, 10% cho iPhone Air, và 65% cho các mẫu iPhone Pro.
- Các nhà phát triển sử dụng mô hình AI của Apple với iOS 26
Đầu năm 2025, Apple giới thiệu khuôn khổ Foundation Models cho phép các nhà phát triển sử dụng mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) của tập đoàn để hỗ trợ tính năng trong ứng dụng của mình.
Tập đoàn tuyên bố với khuôn khổ mới, nhà phát triển có thể truy cập mô hình AI mà chẳng cần lo lắng về bất cứ chi phí tính toán suy luận nào nữa. Hơn nữa loạt mô hình Apple còn tích hợp nhiều tính năng như tạo hướng dẫn hay điều động công cụ bên ngoài.
Và khi hệ điều hành iOS 26 được triển khai cho tất cả người dùng, các nhà phát triển đang chạy đua cập nhật số tính năng nhận hỗ trợ từ mô hình Apple cho ứng dụng. Mô hình Apple có quy mô nhỏ hơn mô hình hàng đầu phát triển bởi OpenAI, Anthropic, Google hay Meta, do đó chúng chỉ giúp cải thiện trải nghiệm người dùng chứ không đem lại thay đổi lớn cho quy trình làm việc của ứng dụng.
- Samsung bất ngờ bắt tay với đối thủ
Hãng điện tử Hàn Quốc đàm phán để mua hơn 4 triệu tấm nền LCD TV từ BOE trong năm tới, đánh dấu sự trở lại đáng chú ý của đối tác Trung Quốc từng là đối thủ.
Theo The Elec, Samsung đang đàm phán với BOE để mua hơn 4 triệu tấm nền tinh thể lỏng (LCD) phục vụ sản xuất TV vào năm 2026.
Mỗi năm, Samsung tiêu thụ khoảng 40 triệu tấm nền LCD TV. Nếu đạt được thỏa thuận, nhà sản xuất màn hình lớn của Trung Quốc sẽ chiếm khoảng 10% tổng nguồn cung của ông lớn công nghệ đến từ Hàn Quốc.
Ngoài BOE, Samsung còn tìm nguồn từ nhiều nhà cung cấp Trung Quốc khác. CSOT dự kiến đảm nhận khoảng 9 triệu tấm nền trong con số kể trên, trong khi HKC khoảng 6 triệu đơn vị. Con số của CSOT cao hơn nhờ công ty này đã mua lại nhà máy LCD của LG Display tại Quảng Châu, nơi Samsung từng nhập tấm nền trong nhiều năm.
Hiện tại, BOE vẫn nằm trong danh sách đối tác của Samsung nhưng với vai trò khiêm tốn. Nếu có thể cung cấp hơn 4 triệu tấm nền vào năm tới, doanh nghiệp này nhiều khả năng sẽ thay thế phần lớn vị trí của LG Display trong chuỗi cung ứng.