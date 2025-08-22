Điểm tin Công nghệ 22/8: Cơ quan Hải quan Mỹ gặp rắc rối vì cho phép nhập khẩu Apple Watch

- Cơ quan Hải quan Mỹ gặp rắc rối vì cho phép nhập khẩu Apple Watch
Công ty công nghệ theo dõi y tế Masimo ngày 20/8 đã khởi kiện Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) liên quan đến quyết định của cơ quan này cho phép "ông lớn" công nghệ Apple nhập khẩu đồng hồ thông minh Apple Watch có tính năng đo nồng độ oxy trong máu, trong khi hai công ty đang có tranh chấp về bằng sáng chế liên quan đến tính năng này.
Trong đơn kiện đệ trình lên tòa án liên bang tại Washington, D.C., Masimo cho biết CBP đã đưa ra một quyết định không phù hợp khi cho phép Apple nhập khẩu đồng hồ tích hợp công nghệ đo oxy xung, trái ngược với quyết định của chính cơ quan này hồi năm ngoái mà không thông báo cho Masimo. Công ty này trình bày trước tòa rằng họ chỉ biết về quyết định ngày 1/8 của CBP sau khi Apple thông báo sẽ đưa tính năng đo nồng độ oxy trong máu trở lại trên các dòng đồng hồ của mình vào tuần trước.
Công ty Masimo, có trụ sở tại Irvine, California, đã cáo buộc Apple lôi kéo nhân viên và đánh cắp công nghệ đo oxy xung của công ty này để tích hợp vào các sản phẩm Apple Watch. Masimo cũng đã khởi kiện riêng Apple về hành vi vi phạm bằng sáng chế và đánh cắp bí mật thương mại trong các vụ kiện khác đang diễn ra tại tòa án liên bang.
Trước đó, vào năm 2023, Masimo đã thuyết phục được Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ (ITC) ra lệnh cấm nhập khẩu các mẫu đồng hồ thông minh Series 9 và Ultra 2 của Apple. Lệnh cấm này được đưa ra dựa trên kết luận rằng công nghệ đọc nồng độ oxy trong máu của Apple đã vi phạm các bằng sáng chế của Masimo.
Kể từ khi có quyết định của ITC, Apple đã tiếp tục bán ra các mẫu đồng hồ được thiết kế lại, đã được CBP phê duyệt và không có tính năng đo oxy xung. Vào ngày 14/8, Apple thông báo sẽ đưa trở lại tính năng đo nồng độ oxy trong máu vào các mẫu đồng hồ thông minh của mình sau khi được CBP chấp thuận.
Về phía Masimo, công ty này cho rằng quyết định của CBP phê duyệt các mẫu đồng hồ trên mà không có ý kiến tham vấn từ Masimo hay bất kỳ lời giải thích thỏa đáng nào đã tước đi các quyền lợi hợp pháp của công ty. Theo Masimo, chức năng của CBP là thực thi các lệnh cấm của ITC, chứ không phải tạo ra những kẽ hở khiến các lệnh này trở nên vô hiệu.
Masimo đã yêu cầu tòa án ở Washington đình chỉ phán quyết của CBP và tiếp tục ngăn chặn Apple bán các mẫu đồng hồ có tính năng đo nồng độ oxy trong máu.
- Khơi dậy tự hào dân tộc qua “Sao Nhập Ngũ Concert”
Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) trân trọng thông báo sự kiện văn hóa mang tầm vóc quốc gia “Sao Nhập Ngũ Concert”, diễn ra vào 19h ngày 24/8/2025 tại Công viên Sáng Tạo, Đường Lương Định Của, TP. Hồ Chí Minh, với chủ đề “Giao điểm tự hào”.
Đây là hoạt động trọng điểm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, nhằm tôn vinh truyền thống yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ, đồng thời khẳng định vai trò của Viettel trong việc xây dựng công nghiệp văn hóa theo chỉ thị 30 của Thủ tướng Chính phủ.
Không chỉ là sự kiện nghệ thuật đơn thuần, “Sao Nhập Ngũ Concert” mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc, tiếp nối tinh thần ái quốc từ các sự kiện quốc gia thu hút sự chú ý của đông đảo người dân và được Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao trong thời gian qua.
Hòa chung không khí mừng đại lễ 2/9, “Sao Nhập Ngũ Concert” quy tụ gần 30 nghệ sĩ hàng đầu, bao gồm Hòa Minzy, Soobin, Trúc Nhân, Chi Pu, Jun Phạm, Thanh Duy, Huỳnh Lập, Kỳ Duyên… và bộ đôi Đinh Hà Uyên Thư - SlimV, những đạo diễn âm thanh và sân khấu đã tạo dấu ấn với các màn trình diễn mang bản sắc dân tộc trong suốt hơn hai năm qua.
Với sự kết hợp giữa âm nhạc truyền thống và hiện đại, “Sao Nhập ngũ concert” tái hiện hình ảnh bộ đội Cụ Hồ, khơi dậy tinh thần kỷ luật, hy sinh và khát vọng cống hiến trong thế hệ trẻ. Sân khấu được thiết kế công phu với công nghệ âm thanh và ánh sáng tiên tiến, hứa hẹn mang đến trải nghiệm văn hóa sống động, đậm chất Việt Nam.
- Từ nay, người dùng Google Photos có thể chỉnh sửa ảnh bằng giọng nói và văn bản
Tại sự kiện Made by Google diễn ra ngày 20-8, Google đã giới thiệu tính năng mới trên ứng dụng Google Photos, cho phép người dùng chỉnh sửa ảnh chỉ bằng cách mô tả văn bản hoặc giọng nói.
Theo Google, tính năng “chỉnh sửa bằng cách hỏi” (edit by asking) sẽ được triển khai đầu tiên trên dòng Pixel 10 tại thị trường Mỹ. Người dùng có thể yêu cầu những chỉnh sửa cụ thể như “xóa xe trong nền” hoặc những đề nghị chung chung như “khôi phục ảnh cũ” và Google Photos sẽ tự động thực hiện.
Công nghệ này được tích hợp với AI Gemini, có khả năng xử lý nhiều tác vụ, như điều chỉnh ánh sáng, xóa chi tiết thừa, đổi phông nền hoặc thêm chi tiết sáng tạo.
Ngay cả khi người dùng không biết cần chỉnh sửa gì, chỉ cần yêu cầu “làm đẹp hơn”, Google Photos sẽ tự động đề xuất các chỉnh sửa phù hợp. Ứng dụng cũng hỗ trợ các yêu cầu tiếp theo để tinh chỉnh ảnh theo ý muốn.
Bên cạnh đó, Google công bố việc bổ sung chuẩn C2PA Content Credentials (chứng nhận nội dung) vào Google Photos, giúp tăng tính minh bạch về nguồn gốc và cách thức hình ảnh được tạo ra hoặc chỉnh sửa, ngay cả khi có sự tham gia của AI. Các điện thoại Pixel 10 sẽ là thiết bị đầu tiên của Google hỗ trợ chuẩn này, áp dụng trực tiếp từ ứng dụng camera đến ảnh được chụp và lưu trên máy.
Google cho biết tính năng “chỉnh sửa bằng cách hỏi” đã chính thức phát hành và dần mở rộng sang ứng dụng Google Photos trên iOS và Android trong những tuần tới.
- Microsoft có thông báo bất ngờ
Theo Reuters, Microsoft đã thông báo về việc thu hẹp quyền truy cập của một số doanh nghiệp Trung Quốc.
Microsoft vừa cho biết đã thu hẹp quyền truy cập của một số doanh nghiệp Trung Quốc vào hệ thống cảnh báo sớm về lỗ hổng an ninh mạng, sau khi dấy lên nghi ngờ Bắc Kinh có liên quan đến chiến dịch tấn công vào máy chủ SharePoint, một nền tảng được sử dụng rộng rãi toàn cầu.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh hàng loạt cuộc tấn công mạng nhắm vào SharePoint hồi tháng trước, mà Microsoft cùng nhiều chuyên gia bảo mật cho rằng có bàn tay từ phía Trung Quốc. Nhiều ý kiến nghi ngờ thông tin về lỗ hổng đã bị rò rỉ từ chương trình Microsoft Active Protections Program (MAPP) – nơi Microsoft chia sẻ sớm dữ liệu về mối đe dọa cho các hãng bảo mật, trong đó có nhiều công ty Trung Quốc.
Theo Reuters, Microsoft đã cảnh báo các thành viên MAPP về lỗ hổng SharePoint vào ngày 24/6, 3/7 và 7/7. Đáng chú ý, cũng từ ngày 7/7, hệ thống của hãng ghi nhận những đợt khai thác ồ ạt, khiến nhiều chuyên gia tin rằng một thành viên MAPP đã lợi dụng dữ liệu này cho mục đích tấn công. Bắc Kinh phủ nhận mọi cáo buộc.
- Nhà Trắng bất ngờ tạo tài khoản TikTok
Nhà Trắng chính thức ra mắt tài khoản TikTok với tên @whitehouse, tận dụng nền tảng có hơn 170 triệu người dùng tại Mỹ để truyền tải thông điệp của Tổng thống Trump. Video đầu tiên đăng tải cảnh ông nói “I am your voice” (Tôi là tiếng nói của các bạn).
Chính phủ Mỹ đã lùi thời hạn buộc ByteDance, công ty mẹ của TikTok, bán lại ứng dụng hoặc đối mặt với lệnh cấm tới ngày 17/9/2025.
Việc Nhà Trắng gia nhập TikTok trái ngược hoàn toàn với chính sách của ông Trump trong nhiệm kỳ đầu khi từng muốn cấm ứng dụng vì lo ngại an ninh quốc gia. Tuy vậy, TikTok đã trở thành công cụ hiệu quả trong chiến dịch tranh cử năm 2024, đặc biệt trong việc tiếp cận cử tri trẻ tuổi. Việc tạo tài khoản chính thức của Nhà Trắng phản ánh sự chuyển hướng chiến lược của Mỹ trong cách tận dụng nền tảng truyền thông này.
Viettel tung 80 triệu ưu đãi mừng đại lễ 2/9
Hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Tổng Công ty Viễn thông Viettel triển khai chương trình “Kết nối trọn niềm vui - Mừng 2/9” với 80 triệu ưu đãi dành cho khách hàng trên toàn quốc. Chương trình mang đến loạt ưu đãi lớn, từ gói cước di động, Internet cố định, tặng data Roaming, điểm thưởng Viettel++ đến những trải nghiệm công nghệ mới, giúp người dân vừa tiện ích, vừa trọn vẹn niềm vui trong ngày hội lớn.
Từ ngày 19/8/2025, Viettel ra mắt gói 5G29 chỉ với 29.000 đồng, khách hàng nhận được 12GB data/3 ngày (4GB/ngày), kèm 80 phút gọi gọi (70 phút nội mạng Viettel, 10 phút ngoài mạng Viettel) và 80 SMS.
Đặc biệt, từ 19/8 đến 2/9, Viettel sẽ tăng dung lượng data tăng lên gấp đôi 24GB/3 ngày (8GB/ngày), đáp ứng trọn vẹn nhu cầu kết nối, chia sẻ và giải trí trong dịp Đại lễ. Đăng ký nhanh: soạn 5G29 gửi 191.
Khách hàng đăng ký mới dịch vụ Internet cố định từ 5/8 đến 30/9/2025 sẽ được giảm 29.000 đồng/tháng. Nếu đóng cước trước, tổng mức giảm lên tới 348.000 đồng cho gói 12 tháng, giúp gia đình tiết kiệm đáng kể chi phí.
Nhân dịp Quốc khánh, Viettel tặng 80.000 điểm Viettel++ cho toàn bộ khách hàng có mức tiêu dùng từ 10.000 đồng/tháng trong các tháng 5, 6, 7/2025.
Trên ứng dụng TV360, Viettel triển khai chương trình “Tìm hiểu lịch sử online”. Chỉ cần xem các bộ phim cách mạng và trả lời câu hỏi, khách hàng sẽ vừa ôn lại những trang sử hào hùng, vừa có cơ hội nhận hàng triệu phần quà thiết thực với tổng giá trị hơn 13 tỷ đồng gồm: data, điểm Viettel++ và gói xem truyền hình cao cấp.