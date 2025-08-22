Điểm tin Công nghệ 22/8: Cơ quan Hải quan Mỹ gặp rắc rối vì cho phép nhập khẩu Apple Watch

- Cơ quan Hải quan Mỹ gặp rắc rối vì cho phép nhập khẩu Apple Watch

Công ty công nghệ theo dõi y tế Masimo ngày 20/8 đã khởi kiện Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) liên quan đến quyết định của cơ quan này cho phép "ông lớn" công nghệ Apple nhập khẩu đồng hồ thông minh Apple Watch có tính năng đo nồng độ oxy trong máu, trong khi hai công ty đang có tranh chấp về bằng sáng chế liên quan đến tính năng này.

Trong đơn kiện đệ trình lên tòa án liên bang tại Washington, D.C., Masimo cho biết CBP đã đưa ra một quyết định không phù hợp khi cho phép Apple nhập khẩu đồng hồ tích hợp công nghệ đo oxy xung, trái ngược với quyết định của chính cơ quan này hồi năm ngoái mà không thông báo cho Masimo. Công ty này trình bày trước tòa rằng họ chỉ biết về quyết định ngày 1/8 của CBP sau khi Apple thông báo sẽ đưa tính năng đo nồng độ oxy trong máu trở lại trên các dòng đồng hồ của mình vào tuần trước.

Công ty Masimo, có trụ sở tại Irvine, California, đã cáo buộc Apple lôi kéo nhân viên và đánh cắp công nghệ đo oxy xung của công ty này để tích hợp vào các sản phẩm Apple Watch. Masimo cũng đã khởi kiện riêng Apple về hành vi vi phạm bằng sáng chế và đánh cắp bí mật thương mại trong các vụ kiện khác đang diễn ra tại tòa án liên bang.

Trước đó, vào năm 2023, Masimo đã thuyết phục được Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ (ITC) ra lệnh cấm nhập khẩu các mẫu đồng hồ thông minh Series 9 và Ultra 2 của Apple. Lệnh cấm này được đưa ra dựa trên kết luận rằng công nghệ đọc nồng độ oxy trong máu của Apple đã vi phạm các bằng sáng chế của Masimo.

Kể từ khi có quyết định của ITC, Apple đã tiếp tục bán ra các mẫu đồng hồ được thiết kế lại, đã được CBP phê duyệt và không có tính năng đo oxy xung. Vào ngày 14/8, Apple thông báo sẽ đưa trở lại tính năng đo nồng độ oxy trong máu vào các mẫu đồng hồ thông minh của mình sau khi được CBP chấp thuận.

Về phía Masimo, công ty này cho rằng quyết định của CBP phê duyệt các mẫu đồng hồ trên mà không có ý kiến tham vấn từ Masimo hay bất kỳ lời giải thích thỏa đáng nào đã tước đi các quyền lợi hợp pháp của công ty. Theo Masimo, chức năng của CBP là thực thi các lệnh cấm của ITC, chứ không phải tạo ra những kẽ hở khiến các lệnh này trở nên vô hiệu.

Masimo đã yêu cầu tòa án ở Washington đình chỉ phán quyết của CBP và tiếp tục ngăn chặn Apple bán các mẫu đồng hồ có tính năng đo nồng độ oxy trong máu.

