Điểm tin Công nghệ 22/6: NVIDIA đầu tư điện hạt nhân cho AI

OPPO A5x trang bị khả năng kháng nước và bụi đạt chuẩn IP65, giúp bảo vệ điện thoại khỏi các yếu tố môi trường. Thiết kế khép kín ngăn chặn các hạt bụi, cát, sợi vải,… xâm nhập vào thiết bị - giúp người dùng an tâm khi hoạt động ngoài trời, hoặc tại các công trình xây dựng hoặc môi trường có nhiều bụi bẩn. Thiết bị cũng chống chịu được chất lỏng như mưa, nước giải khát đổ lên hay giọt bắn trong sinh hoạt hằng ngày, mang đến sự bảo vệ toàn diện trong mọi điều kiện thời tiết.

Theo Investor, TerraPower – công ty khởi nghiệp lĩnh vực hạt nhân do tỷ phú Bill Gates đồng sáng lập – huy động được 650 triệu USD từ NVentures. Đây là quỹ đầu tư mạo hiểm của NVIDIA. Công ty này đặt mục tiêu triển khai năng lượng hạt nhân để cung cấp điện cho các trung tâm dữ liệu – lĩnh vực đang thu hút đầu tư mạnh mẽ do nhu cầu ngày càng tăng từ trí tuệ nhân tạo (AI).

OPPO A5x còn đạt độ bền chuẩn quân đội với chứng nhận SGS Gold Label. Màn hình kính cường lực hai lớp có thể chịu va đập cao hơn 160% so với kính thông thường, trong khi khung hợp kim siêu bền giúp bảo vệ linh kiện quan trọng khỏi va đập hằng ngày. Các thử nghiệm trong phòng lab cho thấy máy vẫn hoạt động sau khi thả rơi, trầy xước do chìa khóa – thậm chí sau khi bị xe cán qua – trở thành lựa chọn an toàn cho người dùng.

Viên pin dung lượng lớn 6000mAh đáp ứng nhu cầu sử dụng liên tục trong thời đại hiện nay. OPPO A5x có thể phát YouTube liên tục 16,34 giờ, đàm thoại 26,6 giờ và thời gian chờ lên đến 450 giờ. Đặc biệt, pin của OPPO A5x có tuổi thọ lên đến 5 năm. Nhờ tích hợp phần cứng và phần mềm thông minh, viên pin giữ được hơn 80% dung lượng gốc sau 1700 chu kỳ sạc – tương đương với 5 năm sử dụng tối ưu, giúp người dùng an tâm sử dụng lâu dài mà không lo chai pin.

OPPO A5x còn trang bị công nghệ siêu sạc nhanh SUPERVOOCTM 45W, giúp sạc được 30% chỉ trong 21 phút và sạc đầy 100% trong 84 phút.

Về khả năng nhiếp ảnh, OPPO A5x tích hợp nhiều tính năng AI giúp người dùng dễ dàng chụp ảnh sáng tạo với camera chính 8MP và camera trước 5MP, cùng chế độ Chân dung cho những bức hình sắc nét. Hiệu năng ổn định của OPPO A5x đến từ chip Snapdragon 6s Gen1, sở hữu 4GB RAM và ROM lên đến 128GB.

- Huawei công bố HarmonyOS 6 phiên bản beta

Huawei Technologies đã công bố phiên bản beta của HarmonyOS 6 tại hội nghị nhà phát triển thường niên của mình. Phiên bản mới gồm các tính năng như tác nhân AI (AI agents) và hiện đã có sẵn cho các nhà phát triển.

Tuy nhiên, ngày ra mắt người tiêu dùng vẫn chưa được công bố. Hiện tại, HarmonyOS 5 đã được cài đặt trên hơn 40 mẫu thiết bị. Hệ sinh thái này có hơn 8 triệu nhà phát triển đã đăng ký và 30.000 ứng dụng hoặc mini-program.