Điểm tin Công nghệ 22/10: Sản phẩm của AI: Phân biệt chủng tộc và sai lệch

- Hãy tắt ngay tính năng này trên Facebook

Tính năng mới của Facebook cho phép Meta truy cập và phân tích toàn bộ kho ảnh cá nhân của người dùng, bao gồm cả những hình ảnh chưa từng được đăng tải.

Meta, công ty mẹ của Facebook, đang mở rộng phạm vi tiếp cận thư viện ảnh của người dùng, vượt ra ngoài giới hạn của những bức ảnh đã được đăng tải lên mạng xã hội này.

Theo thông tin từ ZDNET, Meta có khả năng phân tích và lưu giữ các bức ảnh từ thư viện ảnh trên điện thoại của người dùng, kể cả những hình ảnh chưa từng được tải lên Facebook thông qua một tính năng gây tranh cãi.

Khi người dùng thấy pop-up về "xử lý đám mây" (cloud processing) và nhấn Cho phép (Allow), đồng nghĩa họ chấp nhận Điều khoản Dịch vụ AI của Meta và cho phép AI của Meta phân tích "phương tiện truyền thông và các đặc điểm khuôn mặt" của mình.

Một khi kích hoạt, Facebook sẽ liên tục tải ảnh từ thư viện ảnh cá nhân lên đám mây của Meta để tìm kiếm "những khoảnh khắc giá trị" và gợi ý các chỉnh sửa, ảnh ghép sáng tạo.

Từ tháng 8/2024, người dùng Facebook đã bắt đầu phát hiện các tùy chọn mới nằm sâu trong phần cài đặt, cho phép Meta truy cập thư viện ảnh để đưa ra các gợi ý dựa trên AI, ví dụ như "ý tưởng sáng tạo được cá nhân hóa, bao gồm điểm nhấn du lịch và ảnh ghép".

Tuy nhiên, một số người dùng tuyên bố họ không nhớ đã đồng ý với tính năng này, làm dấy lên những lo ngại nghiêm trọng về vấn đề quyền riêng tư, đặc biệt đối với những người không chủ động chọn tham gia.

Tính năng này, được thử nghiệm vào mùa hè, hiện đã được triển khai rộng rãi tại nhiều quốc gia. Nếu người dùng đồng ý, Facebook sẽ sử dụng hình ảnh từ thư viện ảnh cá nhân chứ không chỉ những bức ảnh đã được đăng để gợi ý các album chủ đề, bài đăng tóm tắt hoặc tái tạo ảnh bằng AI.