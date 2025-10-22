Điểm tin Công nghệ 22/10: Sản phẩm của AI: Phân biệt chủng tộc và sai lệch

- Hãy tắt ngay tính năng này trên Facebook
Tính năng mới của Facebook cho phép Meta truy cập và phân tích toàn bộ kho ảnh cá nhân của người dùng, bao gồm cả những hình ảnh chưa từng được đăng tải.
Meta, công ty mẹ của Facebook, đang mở rộng phạm vi tiếp cận thư viện ảnh của người dùng, vượt ra ngoài giới hạn của những bức ảnh đã được đăng tải lên mạng xã hội này.
Theo thông tin từ ZDNET, Meta có khả năng phân tích và lưu giữ các bức ảnh từ thư viện ảnh trên điện thoại của người dùng, kể cả những hình ảnh chưa từng được tải lên Facebook thông qua một tính năng gây tranh cãi.
Khi người dùng thấy pop-up về "xử lý đám mây" (cloud processing) và nhấn Cho phép (Allow), đồng nghĩa họ chấp nhận Điều khoản Dịch vụ AI của Meta và cho phép AI của Meta phân tích "phương tiện truyền thông và các đặc điểm khuôn mặt" của mình.
Một khi kích hoạt, Facebook sẽ liên tục tải ảnh từ thư viện ảnh cá nhân lên đám mây của Meta để tìm kiếm "những khoảnh khắc giá trị" và gợi ý các chỉnh sửa, ảnh ghép sáng tạo.
Từ tháng 8/2024, người dùng Facebook đã bắt đầu phát hiện các tùy chọn mới nằm sâu trong phần cài đặt, cho phép Meta truy cập thư viện ảnh để đưa ra các gợi ý dựa trên AI, ví dụ như "ý tưởng sáng tạo được cá nhân hóa, bao gồm điểm nhấn du lịch và ảnh ghép".
Tuy nhiên, một số người dùng tuyên bố họ không nhớ đã đồng ý với tính năng này, làm dấy lên những lo ngại nghiêm trọng về vấn đề quyền riêng tư, đặc biệt đối với những người không chủ động chọn tham gia.
Tính năng này, được thử nghiệm vào mùa hè, hiện đã được triển khai rộng rãi tại nhiều quốc gia. Nếu người dùng đồng ý, Facebook sẽ sử dụng hình ảnh từ thư viện ảnh cá nhân chứ không chỉ những bức ảnh đã được đăng để gợi ý các album chủ đề, bài đăng tóm tắt hoặc tái tạo ảnh bằng AI.
Hệ thống dựa vào dữ liệu như ngày tháng, địa điểm, và sự hiện diện của người hoặc vật thể để tạo gợi ý. Những gợi ý này chỉ hiển thị với chủ sở hữu trừ khi họ chọn chia sẻ. Chúng có thể xuất hiện trong Tin (Stories), Bảng tin (Feed), hoặc Kỷ niệm (Memories).
Giám đốc biên tập của ZDNET đã phát hiện tính năng "gợi ý chia sẻ thư viện ảnh" của Meta đã được kích hoạt mà cô không hề hay biết. Một số chuyên gia khác cũng xác nhận tính năng này đã được bật trong ứng dụng Facebook của họ, dù chỉ lờ mờ nhớ lại đã loại bỏ thông báo pop-up về tính năng.
Meta khẳng định tính năng gợi ý chia sẻ thư viện ảnh không được bật theo mặc định. Tuy nhiên, nếu lo ngại mình đã vô tình nhấn đồng ý hoặc bỏ qua pop-up, dưới đây là cách để kiểm tra và tắt ngay lập tức tính năng này.
- Motorola gia nhập thị trường Việt Nam
Motorola sắp mang đến thị trường Việt Nam loạt sản phẩm thiết bị di động thế hệ mới.
Motorola, thương hiệu công nghệ đến từ Mỹ chính thức ra mắt tại thị trường Việt Nam.
Việt Nam được chọn là thị trường trọng yếu trong chiến lược mở rộng của Motorola tại châu Á, nhờ tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ của ngành di động cùng sức bật từ thế hệ người tiêu dùng mới.
Các sản phẩm mới được phát triển từ những nghiên cứu chuyên sâu về nhu cầu và hành vi sử dụng, tập trung vào khả năng xử lý, độ ổn định và hiệu suất trong nhiều điều kiện khác nhau.
Điểm nhấn trong loạt sản phẩm lần này là 3 dòng sản phẩm RAZR, EDGE và MOTO G. Hệ thống camera 100% chuẩn màu PANTONE cùng với thiết kế tràn viền 4 cạnh độc đáo, bền chuẩn quân đội hay pin lên đến 7000mAh là một số hé lộ mới nhất về thế hệ sản phẩm năm nay.
Đặc biệt, camera kết hợp cùng Sony LYTIA và MOTO AI giúp tối ưu từng khung hình, mang đến trải nghiệm nhiếp ảnh sống động và chân thực.
Thương hiệu mang đến loạt thiết bị có trang bị khả năng truy cập 5G thần tốc trải dài trên nhiều phân khúc giá giúp người tiêu dùng Việt tiếp cận 5G nhanh chóng và hiệu quả.
- Realme GT 8 và GT 8 Pro: trang bị camera 200MP, pin 7.000 mAh và sạc nhanh 120W
Realme đang chuẩn bị “khuấy đảo” phân khúc flagship với bộ đôi Realme GT 8 và GT 8 Pro, dự kiến ra mắt chính thức vào ngày 21/10.
Trước thềm sự kiện, hãng đã hé lộ nhiều chi tiết hấp dẫn, trong khi các nguồn tin rò rỉ tiếp tục bổ sung thêm loạt thông số kỹ thuật khiến giới công nghệ đứng ngồi không yên.
Theo chuyên gia rò rỉ Bald Panda trên Weibo, cả GT 8 và GT 8 Pro đều sở hữu màn hình OLED phẳng 6,78 inch, hỗ trợ độ phân giải 2K và tần số quét 144Hz, hứa hẹn mang đến trải nghiệm hiển thị mượt mà và sắc nét hàng đầu phân khúc.
Về camera, Realme GT 8 được trang bị cụm ba ống kính gồm camera chính 50MP, camera góc siêu rộng 8MP và ống kính tiềm vọng 50MP. Trong khi đó, GT 8 Pro nâng cấp mạnh mẽ hơn với camera chính 50MP, camera góc siêu rộng 50MP, cùng camera tiềm vọng lên đến 200MP, nhiều khả năng sử dụng cảm biến Samsung HP5 cao cấp. Đặc biệt, cụm camera của bản Pro sẽ có thiết kế deco tùy biến, mang lại vẻ ngoài hiện đại và khác biệt.
Về cấu hình, Realme GT 8 sử dụng chip Snapdragon 8 Elite, đi kèm pin 7.000 mAh và sạc nhanh 100W. Trong khi đó, GT 8 Pro được nâng cấp lên sạc nhanh 120W, đồng thời hỗ trợ sạc không dây 50W, tương thích chuẩn PPS 50W và UFCS 44W. Cả hai thiết bị đều có RAM tối đa 16GB, bộ nhớ trong lên tới 1TB, cùng hệ điều hành Realme UI 7 mới nhất dựa trên Android 16 – trở thành những smartphone đầu tiên của Realme cài sẵn nền tảng này.
Về thiết kế, Realme cung cấp ba tùy chọn màu sắc: trắng, xanh dương và xanh lá cây. GT 8 Pro có độ mỏng 8,2mm và trọng lượng dao động từ 209 đến 214 gram, tùy phiên bản màu.
- Sản phẩm của AI: Phân biệt chủng tộc và sai lệch
Theo các chuyên gia y tế toàn cầu, những hình ảnh do AI tạo ra về một số chủ đề như nghèo đói, trẻ em và nạn nhân bạo lực tình dục đang tràn ngập các trang ảnh lưu trữ trực tuyến. Các tổ chức phi chính phủ (NGO) sử dụng những hình ảnh này ngày càng nhiều. Chuyên gia cảnh báo, đây có thể là dấu hiệu cho một “kỷ nguyên mới của văn hóa khai thác nghèo đói”.
Ông Arsenii Alenichev, nhà nghiên cứu tại Viện Y học Nhiệt đới ở Antwerp, người đang nghiên cứu về việc sản xuất hình ảnh y tế toàn cầu, cho biết: "Những hình ảnh này phản ánh cái nhìn mặc định về nghèo đói - những đứa trẻ cầm chiếc bát trống không, nền đất nứt nẻ... rất rập khuôn".
Ông Alenichev đã thu thập hơn 100 hình ảnh về tình trạng nghèo đói cùng cực do AI tạo ra, được các cá nhân hoặc NGO sử dụng trong các chiến dịch truyền thông xã hội chống lại nạn đói và bạo lực tình dục.
Những hình ảnh ông chia sẻ với tờ Guardian cho thấy cảnh tượng phóng đại, rập khuôn: Trẻ em chen chúc trong vũng bùn; một cô gái châu Phi mặc váy cưới với nước mắt rơi trên má. Trong một bài bình luận được đăng trên tạp chí Lancet Global Health mới đây, ông lập luận rằng những hình ảnh này chẳng khác nào "khiêu dâm nghèo đói phiên bản 2.0".
Ông Alenichev và nhiều chuyên gia khác cho rằng, việc sử dụng ảnh AI đang gia tăng do lo ngại về tác quyền và chi phí. Việc Chính phủ Mỹ cắt giảm ngân sách cho các NGO đã khiến vấn đề trở nên tồi tệ hơn.
"Rõ ràng, nhiều tổ chức bắt đầu xem xét việc sử dụng hình ảnh AI thay vì ảnh thật vì nó rẻ tiền. Bạn cũng không cần phải bận tâm đến quyền tác giả cũng như nhiều thứ khác", ông nói.
- Cổ phiếu Apple lập đỉnh mới, tiến sát mốc 4 nghìn tỷ USD nhờ doanh số iPhone 17
Cổ phiếu Apple đã tăng vọt lên mức cao kỷ lục, giúp nhà sản xuất iPhone tiến gần hơn đến mốc vốn hóa thị trường 4 nghìn tỷ USD, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới sau Nvidia.
Động lực chính là dữ liệu bán hàng mạnh mẽ của dòng iPhone 17 mới ra mắt. Công ty nghiên cứu Counterpoint cho biết, doanh số ban đầu của iPhone 17 tại Trung Quốc và Mỹ đã vượt 14% so với dòng iPhone 16 trong 10 ngày đầu tiên.
Cổ phiếu Apple đã tăng 4,2% lên 262,9 USD. Giới phân tích lạc quan về kết quả kinh doanh sắp tới, đặc biệt là sau khi iPhone Air được mở bán trực tuyến tại Trung Quốc. Sự phục hồi này giúp Apple vượt qua những lo ngại trước đó về cạnh tranh tại Trung Quốc và những bất ổn liên quan đến thuế quan của Mỹ.