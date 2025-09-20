Điểm tin Công nghệ 20/9: Nvidia rót 5 tỷ USD vào Intel, cuộc đua chip AI bước sang trang mới

- Lộ thông số Xiaomi 15T series trước "giờ G": Có bản 1TB, màu vàng hồng
Bộ đôi 15T và 15T Pro sẽ tạo nên sức ép không nhỏ lên các đối thủ như Samsung Galaxy S25 FE hay iPhone 17.
Xiaomi 15T series đang được giới công nghệ kỳ vọng trở thành một “flagship killer” mới trong phân khúc cận cao cấp. Với những cải tiến đáng chú ý về camera, hệ điều hành và hiệu năng, bộ đôi 15T và 15T Pro hứa hẹn sẽ tạo nên sức ép không nhỏ lên các đối thủ như Samsung Galaxy S25 FE hay iPhone 17.
Theo các thông tin rò rỉ trước "giờ G" ra mắt (dự kiến cuối tháng 9/2025), thiết kế của Xiaomi 15T series sẽ mang phong cách Gold Family bo cong, vẫn giữ được sự sang trọng nhưng không quá cầu kỳ. Cả hai phiên bản đều đạt chuẩn kháng nước, bụi IP68. Màu sắc cũng được mở rộng, với 15T Pro có tùy chọn vàng mocha độc đáo, trong khi 15T mang đến phiên bản vàng hồng trẻ trung.
Điểm nhấn lớn nhất nằm ở cụm camera hợp tác cùng Leica. Theo GSMArena, trên 15T Pro, người dùng sẽ có trong tay ống kính tele 115mm 50MP với khả năng zoom lossless 10x, hỗ trợ quay 8K cùng nhiều tuỳ chỉnh chuyên nghiệp. Phiên bản 15T cũng không kém cạnh với cảm biến Light Fusion 800, tele 46mm 50MP và quay video chuẩn HDR10 .
Màn hình của cả hai máy có cùng kích thước 6,83-inches, tấm nền AMOLED độ phân giải 2K , hỗ trợ Dolby Vision và HDR10 . Sự khác biệt nằm ở tần số quét: 144Hz trên 15T Pro, 120Hz trên 15T. Với độ sáng tối đa 3.200 nits, trải nghiệm ngoài trời sẽ không còn là nỗi lo.
Về hiệu năng, Xiaomi 15T Pro được trang bị Dimensity 9400 , trong khi 15T dùng Dimensity 8400-Ultra. Cả hai đều đi kèm RAM LPDDR5x 12GB và bộ nhớ UFS 4.1 lần đầu tiên có tùy chọn 1TB. Công nghệ tản nhiệt Xiaomi 3D IceLoop giúp duy trì hiệu năng ổn định khi chơi game hoặc sử dụng liên tục.
Dung lượng pin trên bộ đôi này dự là sẽ lên tới 5.500mAh. Trong khi 15T Pro hỗ trợ sạc nhanh 90W có dây, 50W không dây; trong khi 15T duy trì sạc nhanh 67W. Đối với người từng chuyển từ flagship Samsung hoặc Apple, thời lượng pin và tốc độ sạc là yếu tố có thể tạo sự khác biệt rõ rệt.
Thêm tin vui nữa là Xiaomi 15T series chạy HyperOS 3 nâng cấp toàn diện so với HyperOS 2, đi kèm các tính năng AI. Người dùng có thể trải nghiệm AI Agent tích hợp Google Gemini, AI Interpreter hay AI Recorder phục vụ công việc. Đặc biệt, bộ công cụ AI về sáng tạo như AI Film, AI Magic Sky, AI Image Enhancement giúp tối ưu hoá quá trình chỉnh sửa ảnh và video ngay trên máy.
- Lý giải nguyên nhân internet cáp quang Việt Nam bứt tốc thứ hạng thế giới
Tốc độ Internet cố định tháng 8 của Việt Nam xếp thứ 10 trong bảng xếp hạng toàn cầu, trong khi internet di động đứng thứ 16. Như vậy, đây là lần đầu tiên Việt Nam có cả mạng di động và cố định cùng vào top 20 thị trường toàn cầu về tốc độ.
Thống kê do Ookla, đơn vị đứng sau công cụ Speedtest cho thấy, trong tháng 8, mạng internet cố định Việt Nam đạt 261,8 Mbps, xếp thứ 10 trong bảng xếp hạng toàn cầu, vượt xa thứ hạng 33 công bố hồi tháng 3/2025. Kết quả này cao hơn nhiều nước như Thụy Sĩ, Đan Mạch, Trung Quốc. Trong đó Viettel dẫn đầu Việt Nam với tốc độ 272,9Mbps (cao hơn quốc gia đứng thứ 8 thế giới là Iceland). Như vậy tốc độ internet Viettel đã tăng mạnh mẽ 58% từ đầu năm 2025, đóng góp lớn vào sự tăng trưởng thứ hạng internet Việt Nam.
Kết quả này cũng tương đồng với công bố của hệ thống iSpeed - hệ thống đo lường chất lượng truy cập Internet được phát triển bởi Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC). Theo đó, Internet cố định tại Việt Nam đã đạt tốc độ 271,2 Mbps vào tháng 8/2025, trong đó Viettel đạt cao nhất với 318,71 Mbps; VNPT (247,77Mbps) và FPT (121,59Mpbs).
Theo các chuyên gia, kết quả tăng trưởng này đến từ nhiều yếu tố, trong đó có việc các doanh nghiệp đầu tư bổ sung hạ tầng cáp quang biển, cáp quang đất liền, và sự chủ động nâng cấp hạ tầng kết nối trong nước của các nhà mạng.
- Nvidia rót 5 tỷ USD vào Intel, cuộc đua chip AI bước sang trang mới
Các nhà phân tích cho rằng thỏa thuận giữa Nvidia và Intel có thể giúp công nghệ sản xuất thế hệ mới của Intel vững chắc hơn, ngay cả khi không có cam kết trực tiếp từ Nvidia là sẽ sử dụng công nghệ đó để sản xuất chip của mình.
Theo hãng tin Reuters, ngày 18/9, Nvidia đã đầu tư 5 tỷ USD vào Intel để đổi lấy khoảng 4% cổ phần và hai công ty đã đồng ý một thỏa thuận cung cấp chip cho nhau nhằm tạo ra nhiều thế hệ sản phẩm hợp tác. Các sản phẩm này sẽ kết nối bộ xử lý trung tâm của Intel với chip AI và đồ họa của Nvidia thông qua công nghệ kết nối độc quyền tốc độ cao của Nvidia mang tên NVLink.
Các nhà phân tích cho rằng điều này có thể giúp Intel vượt lên các đối thủ như Advanced Micro Devices (AMD) vì chip của Intel sẽ được gắn vào các sản phẩm chủ lực của Nvidia theo cách mà không một chip bên thứ ba nào khác có thể làm được. Các sản phẩm hợp tác đang trong giai đoạn phát triển sớm và nhiều khả năng sẽ được sản xuất trên các dây chuyền tương lai.
Các sản phẩm này cũng có thể gián tiếp thúc đẩy tiến trình sản xuất 14A của Intel mà tập đoàn này dự kiến vào năm 2027. Các nhà phân tích từng nhận định tiến trình này là then chốt cho thành công của Intel và chính Intel cũng cảnh báo họ có thể không theo đuổi 14A nếu không nhận đủ cam kết từ khách hàng để bù đắp chi phí xây dựng.
Ông Jack Gold, nhà phân tích chính tại J.Gold Associates, nhận định trong một ghi chú: “Bất kỳ mối quan hệ nào với Nvidia ở thời điểm này, dù không nói thẳng đến chuyện thuê Intel sản xuất chip, cũng nên được xem như mở rộng tiềm năng quan hệ hợp tác trong tương lai”.
Theo thỏa thuận, Intel sẽ cung cấp bộ xử lý trung tâm cho các sản phẩm hợp tác và đóng gói một số chip của Nvidia. Kỹ sư của cả hai công ty sẽ hợp tác biến công nghệ của Nvidia thành chip vật lý sản xuất tại Intel.
- Giá iPhone 13, iPhone 12, iPhone 11 mới nhất rẻ chưa từng thấy, xả kho những chiếc cuối cùng khi iPhone 17 xuất hiện
Giá iPhone 13, iPhone 12, iPhone 11 mới nhất đang bán nốt những máy tồn kho cuối cùng và sẽ sớm không còn là bộ ba iPhone rẻ nhất Việt Nam.
Giá iPhone 13 - 11.49 triệu đồng
iPhone 13 - 128GB: 11.49 triệu đồng
iPhone 13 - 256GB: hết hàng
iPhone 13 hiện có giá chưa đầy 12 triệu đồng. Mức giá này ngang với smartphone tầm trung.Tuy nhiên Phone 13 vẫn đang rất hấp dẫn khi có thiết kế camera chéo độc đáo giống iPhone 15.
Giá iPhone 12 - 9.99 triệu đồng
iPhone 12 - 64GB: 9.99 triệu đồng
iPhone 12 - 128GB: 11.99 triệu đồng
Giá iPhone 11 - 8.39 triệu đồng
iPhone 11 - 64GB: 8.39 triệu đồng
iPhone 11 - 128GB: 9.79 triệu đồng
Hiện tại, Khách Việt có thể mua iPhone 11 64GB với giá chỉ hơn 8 triệu đồng trong khi bản 128GB cũng xuống thấp dưới 10 triệu từ 9.89 triệu đồng. Máy chỉ có 2 màu đen trắng và không có nhiều màu như trước.
- Microsoft xây dựng “nhà máy AI” khổng lồ tại Wisconsin, dùng hàng trăm nghìn chip Nvidia
Microsoft vừa công bố “nhà máy AI” lớn và tinh vi nhất của hãng tại Mt. Pleasant, Wisconsin. Cơ sở này, được đặt tên là Fairwater, là một trong những trung tâm dữ liệu đầu tiên được xây dựng riêng để xử lý các tác vụ AI, không giống như các trung tâm dữ liệu thông thường.
Fairwater được thiết kế như một “siêu máy tính AI khổng lồ”, chứa hàng trăm nghìn chip Nvidia GB200, được kết nối với nhau để đạt hiệu suất gấp 10 lần siêu máy tính nhanh nhất hiện nay.
Ngoài Wisconsin, Microsoft cũng có kế hoạch xây dựng các trung tâm dữ liệu tương tự ở Na Uy và Vương quốc Anh. Dự án này thể hiện tham vọng của công ty trong việc dẫn đầu cuộc đua AI, đồng thời nhấn mạnh việc hợp tác chặt chẽ với Nvidia và nỗ lực sử dụng năng lượng tái tạo.