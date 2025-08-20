Điểm tin Công nghệ 20/8: OpenAI ra mắt gói ChatGPT Go, giá chưa tới 5 USD/tháng

- Viettel đầu tư 1 tỷ USD khởi công hai công trình trọng điểm quốc gia
Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) chính thức khởi công xây dựng Trung tâm Dữ liệu An Khánh và Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển Viettel. Đây là hoạt động nằm trong sự kiện đồng loạt khởi công, khánh thành 250 dự án tại 34 tỉnh/thành phố trên cả nước với tổng mức đầu tư 1,28 triệu tỉ đồng nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Hai công trình trọng điểm có ý nghĩa nền tảng, khẳng định vai trò tiên phong của Viettel trong thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển hệ thống các trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm, các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, tập trung vào các công nghệ chiến lược.
Dự án Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển Viettel được đầu tư 10.000 tỷ đồng trên diện tích 13 ha tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Công trình gồm 6 tòa nhà thông minh, dự kiến hoàn thành vào 2030. Đây sẽ là trung tâm R&D trọng điểm, khép kín toàn bộ quy trình nghiên cứu – thiết kế – chế thử – sản xuất sản phẩm công nghệ cao Made in Vietnam. Từ làm chủ các công nghệ chế tạo động cơ hành trình, các loại phương tiện bay không người lái (UAV), vệ tinh viễn thám, Radar,… để tạo ra các sản phẩm khí tài quân sự phù hợp với yêu cầu bảo vệ Tổ quốc đến nghiên cứu ứng dụng các công nghệ về dữ liệu lớn (Big Data), trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây,… để phát triển các thiết bị, phần mềm, giải pháp, nền tảng, dịch vụ đáp ứng nhu cầu thực tế của thị trường và phù hợp với xu thế công nghệ thế giới.
Trung tâm Dữ liệu An Khánh được xây dựng trên diện tích 1,9 ha, tổng vốn đầu tư 17.500 tỷ đồng, công suất thiết kế 60MW – kỳ vọng trở thành trung tâm dữ liệu lớn nhất miền Bắc. Dự kiến giai đoạn 1 sẽ vận hành từ quý II/2026 và đến năm 2030 sẽ nâng cấp thành Trung tâm Dữ liệu Siêu quy mô (Hyperscale Data Center) thứ hai của Viettel.
Công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn Uptime Tier III, tích hợp AI do Viettel phát triển, hệ thống an ninh 5 lớp và công nghệ làm mát hiện đại, đảm bảo vận hành xanh, bền vững, hướng tới mục tiêu Net Zero của Chính phủ. Đây sẽ là hạ tầng then chốt, phục vụ chuyển đổi số Chính phủ, Bộ Quốc phòng, doanh nghiệp lớn và triển khai trí tuệ nhân tạo ở quy mô quốc gia.
- OpenAI ra mắt gói ChatGPT Go, giá chưa tới 5 USD/tháng
Ngày 19/8, công ty OpenAI, “cha đẻ” của ChatGPT, đã ra mắt gói dịch vụ mới mang tên ChatGPT Go dành riêng cho thị trường Ấn Độ với mức phí 399 rupee (tương đương 4,57 USD) mỗi tháng.
Đây là gói thuê bao ChatGPT có mức giá rẻ nhất từ trước tới nay, được OpenAI tung ra nhằm mở rộng sự hiện diện và củng cố chỗ đứng tại thị trường lớn thứ hai của mình.
Với gần 1 tỷ người dùng Internet, Ấn Độ là thị trường trọng điểm của các tập đoàn công nghệ toàn cầu vốn thường tung ra gói dịch vụ giá thấp để đáp ứng nhu cầu “giá thành hợp lý”. Theo OpenAI, ChatGPT Go cho phép người dùng gửi số lượng tin nhắn và tạo hình ảnh gấp 10 lần so với bản miễn phí, đồng thời có tốc độ phản hồi nhanh hơn. Người dùng có thể nâng hạn mức bằng cách đăng ký các gói cao cấp hơn.
Hiện tại, gói ChatGPT Pro được định giá 19.900 rupee/tháng tại Ấn Độ, trong khi ChatGPT Plus có giá 1.999 rupee/tháng. ChatGPT Go được coi là lựa chọn phù hợp cho nhóm người dùng muốn tiếp cận nhiều hơn các tính năng nâng cao với chi phí phải chăng.
- Apple ra mắt iPhone 17 và iPhone Air siêu mỏng tại sự kiện tháng 9
Apple dự kiến tổ chức sự kiện ra mắt sản phẩm mới vào ngày 9-9, với tâm điểm là dòng iPhone 17 cùng Apple Watch thế hệ mới và AirPods Pro 3.
Theo thông tin mới nhất từ giới công nghệ, iPhone 17 sẽ được nâng cấp mạnh mẽ với màn hình 6,3 inch, tần số quét 120Hz và camera trước 24 megapixel. Máy có thể bổ sung thêm 2 màu sắc mới là tím và xanh lá.
Các phiên bản Pro sẽ thay đổi rõ rệt ở cụm camera sau, được thiết kế dạng thanh ngang chạy dài. iPhone 17 Pro có thể chuyển từ viền titan sang nhôm để giảm trọng lượng, trong khi iPhone 17 Pro Max dày hơn nhằm chứa pin dung lượng lớn hơn.
Dự kiến giá iPhone 17 khoảng 800 USD, iPhone 17 Pro khoảng 1.050 USD và iPhone 17 Pro Max 1.250 USD. Phiên bản Pro có thể bỏ tùy chọn bộ nhớ 128 GB, chỉ còn 256 GB, 512 GB và 1 TB.
Thiết bị được đồn đoán nhiều nhất là iPhone Air, mẫu smartphone mỏng chỉ 5,5 mm, màn hình 6,6 inch. iPhone Air có thể thay thế dòng Plus, với mức giá dự kiến 950 USD. Máy có thể chỉ có một camera sau và ba màu: đen, bạc và vàng nhạt.
- Ứng dụng chống nghiện mạng xã hội bất ngờ gây sốt trên App Store
Dù mới chỉ ra mắt thử nghiệm vào tháng trước, Focus Friend đã nhanh chóng leo lên vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng ứng dụng miễn phí và thứ 2 trong danh mục ứng dụng năng suất trên App Store.
Đây là một ứng dụng tăng cường năng suất do Hank Green và Honey B Games phát triển. Ý tưởng rất dễ thương: Bạn sẽ có một “người bạn đậu” (bean friend) đang cố gắng đan len, và bạn phải giúp nó tập trung bằng cách không mở các ứng dụng gây xao nhãng như TikTok hay Instagram.
Người dùng đặt hẹn giờ để tập trung, và ứng dụng sẽ chặn các app gây mất tập trung. Nếu bạn hoàn thành phiên tập trung, “bean” của bạn sẽ thưởng cho bạn bằng những chiếc tất ảo, dùng để mua đồ trang trí cho phòng của bean — như poster hoặc đồ nội thất dễ thương.
Focus Friend được so sánh với Finch — một ứng dụng chăm sóc bản thân với chú chim ảo. Cả hai đều khai thác cảm xúc của người dùng bằng cách gắn kết với một nhân vật dễ thương, khiến bạn muốn chăm sóc nó bằng cách làm những việc tốt cho bản thân.
- iPhone 18 tiêu chuẩn sẽ không được công bố vào năm sau?
Theo báo cáo mới nhất, chiếc iPhone 18 tiêu chuẩn sẽ không được bán ra vào năm sau. Điều gì đang xảy ra với dòng iPhone của Apple?
Vài ngày trước, một báo cáo cho hay, Apple đang thay đổi lịch trình phát hành iPhone. Giờ đây, thông tin chi tiết đã xuất hiện, hé lộ iPhone 18 tiêu chuẩn sẽ không được ra mắt vào năm sau.
Ban đầu, iPhone 18 được dự kiến công bố cùng với dòng Samsung Galaxy S26 vào đầu năm 2026, chỉ vài tháng sau khi iPhone 17 ra mắt.
Tuy nhiên, theo một báo cáo mới, iPhone 18 tiêu chuẩn sẽ được trình làng vào đầu năm 2027. Trong khi đó, các mẫu iPhone 18 Air, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ ra mắt đúng như dự kiến: tháng 9/2026. iPhone màn hình gập cũng sẽ ra mắt cùng với iPhone 18 và được quảng cáo như một bước tiến tiếp theo từ các mẫu iPhone Pro Max.
Theo báo cáo, Apple tin rằng chiến lược mới này sẽ giúp hãng cải thiện doanh số iPhone. Chiến lược mới của "Nhà Táo" đồng nghĩa với việc mọi người sẽ có cơ hội sở hữu chiếc iPhone tốt nhất trước khi mẫu iPhone tiêu chuẩn ra mắt.