Điểm tin Công nghệ 20/10: Nvidia lần đầu sản xuất chip Blackwell tại Mỹ

- Nvidia lần đầu sản xuất chip Blackwell tại Mỹ

Nvidia vừa đánh dấu một cột mốc quan trọng khi công bố tấm wafer đầu tiên thuộc dòng chip Blackwell được sản xuất tại Mỹ. Tấm wafer – phần nền tảng cho các chip AI – được lắp ráp tại nhà máy của TSMC ở Phoenix, bang Arizona.

Nvidia đã giới thiệu nền tảng Blackwell vào năm ngoái, với mục tiêu cách mạng hóa ngành AI. Các “ông lớn” như Amazon, Google và OpenAI đã cam kết sử dụng kiến trúc mới này. Theo Nvidia, Blackwell mạnh hơn nhiều so với thế hệ trước, đồng thời giúp giảm chi phí và tiêu thụ năng lượng tới 25 lần.

Việc sản xuất chip tại Mỹ giúp Nvidia giảm thiểu rủi ro từ các biến động địa chính trị và thuế quan. CEO Jensen Huang nhấn mạnh: “Đây là lần đầu tiên trong lịch sử gần đây, con chip quan trọng nhất được sản xuất ngay tại Mỹ bởi nhà máy tiên tiến nhất của TSMC”.

Nvidia đang chuẩn bị bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt kiến trúc Blackwell. Trước đó, công ty đã công bố kế hoạch đầu tư tới 500 tỷ USD để xây dựng hạ tầng AI tại Mỹ, hợp tác với các đối tác như TSMC và Foxconn.

- Samsung hoãn ra mắt dòng Galaxy S26 đến tháng 3/2026

Những thông tin rò rỉ mới nhất cho thấy Samsung nhiều khả năng sẽ lùi thời điểm ra mắt dòng flagship Galaxy S26 sang tháng 3 năm sau, thay vì công bố vào tháng 1 như truyền thống.

Trong vài tháng qua, cộng đồng công nghệ đã liên tục chứng kiến những thông tin rò rỉ liên quan đến dòng sản phẩm kế nhiệm Galaxy S25. Theo nguồn tin mới, nguyên nhân khiến Galaxy S26 bị hoãn ra mắt là do “vấn đề trong khâu phát triển và thiết kế”, buộc Samsung phải dời lịch trình khoảng hai tháng.

Dù vậy, báo cáo cũng tiết lộ rằng phiên bản Galaxy S26 Ultra cao cấp đã hoàn tất quá trình phát triển. Mẫu máy này được cho là sẽ sở hữu màn hình 10-bit, mang đến khả năng hiển thị màu sắc sống động và độ tương phản cao hơn, cùng chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy – con chip mạnh nhất của Qualcomm tính đến thời điểm hiện tại.