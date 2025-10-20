Điểm tin Công nghệ 20/10: Nvidia lần đầu sản xuất chip Blackwell tại Mỹ

- Nvidia lần đầu sản xuất chip Blackwell tại Mỹ
Nvidia vừa đánh dấu một cột mốc quan trọng khi công bố tấm wafer đầu tiên thuộc dòng chip Blackwell được sản xuất tại Mỹ. Tấm wafer – phần nền tảng cho các chip AI – được lắp ráp tại nhà máy của TSMC ở Phoenix, bang Arizona.
Nvidia đã giới thiệu nền tảng Blackwell vào năm ngoái, với mục tiêu cách mạng hóa ngành AI. Các “ông lớn” như Amazon, Google và OpenAI đã cam kết sử dụng kiến trúc mới này. Theo Nvidia, Blackwell mạnh hơn nhiều so với thế hệ trước, đồng thời giúp giảm chi phí và tiêu thụ năng lượng tới 25 lần.
Việc sản xuất chip tại Mỹ giúp Nvidia giảm thiểu rủi ro từ các biến động địa chính trị và thuế quan. CEO Jensen Huang nhấn mạnh: “Đây là lần đầu tiên trong lịch sử gần đây, con chip quan trọng nhất được sản xuất ngay tại Mỹ bởi nhà máy tiên tiến nhất của TSMC”.
Nvidia đang chuẩn bị bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt kiến trúc Blackwell. Trước đó, công ty đã công bố kế hoạch đầu tư tới 500 tỷ USD để xây dựng hạ tầng AI tại Mỹ, hợp tác với các đối tác như TSMC và Foxconn.
- Samsung hoãn ra mắt dòng Galaxy S26 đến tháng 3/2026
Những thông tin rò rỉ mới nhất cho thấy Samsung nhiều khả năng sẽ lùi thời điểm ra mắt dòng flagship Galaxy S26 sang tháng 3 năm sau, thay vì công bố vào tháng 1 như truyền thống.
Trong vài tháng qua, cộng đồng công nghệ đã liên tục chứng kiến những thông tin rò rỉ liên quan đến dòng sản phẩm kế nhiệm Galaxy S25. Theo nguồn tin mới, nguyên nhân khiến Galaxy S26 bị hoãn ra mắt là do “vấn đề trong khâu phát triển và thiết kế”, buộc Samsung phải dời lịch trình khoảng hai tháng.
Dù vậy, báo cáo cũng tiết lộ rằng phiên bản Galaxy S26 Ultra cao cấp đã hoàn tất quá trình phát triển. Mẫu máy này được cho là sẽ sở hữu màn hình 10-bit, mang đến khả năng hiển thị màu sắc sống động và độ tương phản cao hơn, cùng chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy – con chip mạnh nhất của Qualcomm tính đến thời điểm hiện tại.
Trong khi đó, phiên bản Galaxy S26 tiêu chuẩn được cho là sẽ sử dụng chipset Exynos 2600 do Samsung tự phát triển, hứa hẹn cải thiện hiệu năng AI và khả năng tiết kiệm năng lượng.
Theo rò rỉ, dòng sản phẩm năm tới sẽ bao gồm Galaxy S26, S26+ và S26 Ultra, trong khi phiên bản Galaxy S26 Edge nhiều khả năng bị khai tử sau khi mẫu Edge của dòng S25 không đạt được doanh số như kỳ vọng.
Nếu thông tin này chính xác, đây sẽ là lần đầu tiên trong nhiều năm Samsung phá vỡ truyền thống ra mắt smartphone flagship vào đầu năm. Việc dời lịch sang tháng 3 có thể ảnh hưởng đến kế hoạch kinh doanh nửa đầu năm 2026 của hãng, song cũng cho thấy Samsung đang đặt nhiều kỳ vọng vào việc hoàn thiện trải nghiệm người dùng và nâng cấp toàn diện dòng Galaxy S mới.
- Ứng dụng tưởng chừng vô ích nay thành “vũ khí bí mật” của Windows 11
Microsoft vừa công bố một số quyền hạn mới cho ứng dụng Copilot trong Windows 11 mà nhiều người ngó lơ.
Theo thông tin từ Thurrott.com, tính năng mới mang tên Direct Settings Access cho phép Copilot kết nối sâu hơn với các cài đặt của Windows 11. Điều này giúp nâng cao khả năng hỗ trợ người dùng trong việc điều chỉnh cài đặt hệ điều hành.
Trong bài đăng trên blog về phiên bản mới nhất của ứng dụng, Microsoft cho biết nếu người dùng hỏi về cài đặt cho PC của họ, Copilot sẽ cung cấp liên kết trực tiếp đến tùy chọn liên quan trong ứng dụng Settings. Ví dụ, khi một người dùng phàn nàn rằng màn hình quá tối và hỏi cách khắc phục, Copilot sẽ cung cấp liên kết đến phần cài đặt để điều chỉnh độ sáng. Điều này giúp người dùng dễ dàng truy cập và điều chỉnh cài đặt một cách nhanh chóng thay vì phải tìm kiếm với nhiều thao tác.
Ngoài việc cung cấp liên kết, Copilot còn đưa ra lời khuyên về cách thay đổi độ sáng, chẳng hạn di chuyển thanh trượt. Mặc dù đây là một hướng dẫn cơ bản nhưng Copilot sẽ mang đến thông tin bổ sung để người dùng thuận tiện hơn.
Tính năng mới này hiện đã có sẵn cho người dùng Windows Insider trong phiên bản 1.25095.161 hoặc mới hơn. Tuy nhiên, Microsoft cho biết tính năng này sẽ được triển khai dần dần, vì vậy không phải ai cũng có thể sử dụng ngay lập tức.
- STEAMese Festival 2025: hành trình lan tỏa “AI for All”
Ngày 19/10/2025, STEAMese Festival – Lễ hội STEAM thường niên hàng đầu tại Việt Nam tổ chức tại Đại học Bách Khoa Hà Nội, dự kiến thu hút hơn 10.000 người tham dự. Với chủ đề “AI for All”, sự kiện mang đến hàng chục hoạt động trải nghiệm, hội thảo và giải thưởng, hướng tới mục tiêu đưa trí tuệ nhân tạo trở thành năng lực nền tảng của thời đại mới.
STEAMese Festival 2025 được đồng tổ chức bởi Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNICEF), STEAM for Vietnam Foundation, Đại học Bách khoa Hà Nội và Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam cùng nhiều doanh nghiệp uy tín trong lĩnh vực khoa học, công nghệ.
STEAMese Festival 2025 trở lại với quy mô lớn hơn, mang theo thông điệp “AI for All” cùng nhiều điểm nhấn khác biệt so với các mùa trước. Tâm điểm của sự kiện là AI Summit – Hội nghị Giáo dục & Trí tuệ Nhân tạo, với sự tham gia của đại diện UNICEF Việt Nam, Bộ Giáo dục & Đào tạo, Vụ Giáo dục - Ban Tuyên giáo Trung ương, Đại học Bách Khoa Hà Nội và STEAM for Vietnam. Các đại biểu và khách mời đã chia sẻ bức tranh toàn cảnh và những sáng kiến thực tiễn để thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao năng lực số, năng lực AI trên toàn quốc và phát huy thế mạnh của AI vì sự phát triển chung.
Một hoạt động trọng điểm khác trong khuôn khổ AI Summit là Cuộc thi ứng dụng AI trong dạy & học, nhằm tôn vinh các sáng kiến, mô hình áp dụng AI của giáo viên, học sinh và nhà trường, đồng thời trình diễn các giải pháp thực tiễn có thể triển khai ngay tại lớp học. Đặc biệt, tại hội nghị, Bộ Giáo dục & Đào tạo sẽ có phần trình bày quan trọng về Nghị quyết 71 và các giải pháp đột phá để phát triển thế hệ công dân toàn cầu bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm, góp phần đưa Việt Nam cất cánh.
STEAMese Festival năm nay được định hình với hai cuộc thi trọng điểm dành riêng cho giáo viên và học sinh với tổng giải thưởng gần 500 triệu đồng: AI for SuperTeacher (cuộc thi cho giáo viên) và Youth AI Hackathon (cuộc thi cho học sinh). AI được định hướng trở thành nguồn sức mạnh chung: Với giáo viên, đây là diễn đàn đổi mới nơi các thầy cô được các chuyên gia hỗ trợ tư vấn, giao lưu học tập và được vinh danh vì những ý tưởng đột phá, bám sát nhu cầu thực tiễn lớp học. Còn với học sinh, lần đầu tiên Youth AI Hackathon mở ra hành trình khám phá từ ý tưởng đến sản phẩm AI, giúp các em không chỉ học công nghệ mà còn rèn tư duy sáng tạo và trách nhiệm xã hội.
- Tính năng mới của Google giúp bạn không bị khóa tài khoản
Google vừa bổ sung một tính năng bảo mật hoàn toàn mới, giúp người dùng không bị khóa tài khoản trong những tình huống khẩn cấp, chẳng hạn khi bị mất điện thoại, quên mật khẩu hoặc bị tấn công.
Theo Google, số lượng các vụ tấn công nhắm vào tài khoản Gmail đã tăng tới 84% chỉ trong vòng một năm, trong đó đa phần xuất phát từ các email lừa đảo đánh cắp mật khẩu và mã xác thực.
Để hạn chế tình trạng này, nhóm Identity and Engagement của Google, bao gồm Claire Forszt và Sriram Karra đã bổ sung tính năng Recovery Contacts (khôi phục danh bạ), giúp người dùng có thêm một lớp dự phòng bảo mật khi mọi phương án khác đều thất bại.
Cụ thể, người dùng có thể chọn một hoặc vài người liên hệ đáng tin cậy (chẳng hạn người thân hoặc bạn bè thân thiết) để hỗ trợ trong trường hợp không thể nhận mã xác minh qua SMS hay email. “Đây là cách đơn giản và an toàn để khôi phục tài khoản khi không còn tùy chọn nào khác”, Forszt và Karra giải thích.
Khi được kích hoạt, người được chọn sẽ chỉ nhận mã xác nhận từ Google chứ không có quyền truy cập vào tài khoản Gmail của bạn, đảm bảo quyền riêng tư và an toàn dữ liệu.
Tuy nhiên, không phải ai cũng hoàn toàn yên tâm với tính năng mới này. Aaron Rose, kiến trúc sư bảo mật tại Check Point Software, cảnh báo rằng người dùng không nên coi đây là lá chắn vạn năng. Ông cho rằng các tính năng mới đôi khi tạo ra cảm giác an toàn giả tạo khiến người dùng lơ là cảnh giác trước những chiêu lừa tinh vi hơn. “Nếu người dùng tin rằng Google sẽ phát hiện mọi mối đe dọa, họ có thể mất cảnh giác trước các trò lừa đảo được tạo ra bằng AI hay kỹ thuật xã hội”, Rose nói.
- Kỷ lục game mới vừa được thiết lập
Steam tiếp tục khẳng định vị thế số một khi đạt kỷ lục người dùng trực tuyến cùng lúc, cho thấy sức sống mạnh mẽ của thị trường game PC toàn cầu.
Nền tảng phân phối game lớn nhất thế giới Steam vừa ghi nhận cột mốc mới khi đạt 41,66 triệu người dùng trực tuyến cùng lúc vào ngày 12/10, con số cao nhất kể từ khi ra mắt.
Theo thống kê của Valve, đây là kỷ lục người dùng đồng thời (CCU) mới, vượt xa mốc cũ của các năm 2022 và 2023 hơn 10 triệu người. Thành tích này cho thấy sức hút bền bỉ của thị trường game PC, trong bối cảnh nhiều nền tảng và dịch vụ chơi game mới đang cạnh tranh khốc liệt.
Mặc dù số người chơi tăng mạnh, đây không phải hiện tượng bất thường. Hàng chục triệu game thủ vẫn đăng nhập vào Steam mỗi ngày để chơi game hoặc đơn giản là giữ thiết bị của họ trực tuyến. Tuy nhiên, theo giới quan sát, mức tăng đột biến lần này có thể đến từ loạt sự kiện và phát hành đáng chú ý trong thời gian gần đây như Battlefield 6, Hollow Knight: Silksong cùng chương trình Steam Next Fest, nơi người chơi có thể trải nghiệm bản demo của hàng trăm trò chơi sắp ra mắt.
Dù các game mới thu hút sự chú ý, bảng xếp hạng trò chơi được chơi nhiều nhất trên Steam vẫn thuộc về các tựa game miễn phí lâu năm như Counter-Strike 2, Dota 2 và PUBG: Battlegrounds. Battlefield 6 hiện đứng ở vị trí thứ ba, trong khi Banan, Bongo Cat, Delta Force, Marvel Rivals và Warframe cũng góp mặt trong top 10.