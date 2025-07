Điểm tin Công nghệ 2/7: Microsoft tự tin với ‘siêu trí tuệ y tế’, chẩn đoán vượt trội hơn bác sĩ

- Microsoft tự tin với ‘siêu trí tuệ y tế’, chẩn đoán vượt trội hơn bác sĩ

Microsoft vừa công bố nghiên cứu về “Microsoft AI Diagnostic Orchestrator” (MAI‑DxO), một hệ thống chẩn đoán bệnh bằng trí tuệ nhân tạo (AI), được phát triển bởi đơn vị y tế AI do Mustafa Suleyman, đồng sáng lập DeepMind, thành lập.

Theo Financial Times, công cụ này được đánh giá có khả năng chẩn đoán các ca bệnh phức tạp tốt hơn gấp 4 lần so với bác sĩ chuyên nghiệp, mở ra tiềm năng giảm áp lực cho các hệ thống y tế đang quá tải.

MAI‑DxO vận hành theo mô hình “điều phối viên” AI, kết hợp 5 tác tử AI khác nhau đảm nhận các vai trò mô phỏng bác sĩ thực thụ từ đề xuất giả thuyết đến quyết định xét nghiệm. Các tác tử này “tranh luận” và phối hợp qua chuỗi các bước lý luận, nhằm đưa ra chẩn đoán tối ưu. Nhờ đó, hệ thống có thể cung cấp phân tích cho từng bước quyết định, giúp tăng khả năng giải thích và kiểm soát.

Trong thử nghiệm, Microsoft cung cấp cho MAI‑DxO 304 nghiên cứu ca đặc biệt từ tạp chí New England Journal of Medicine, hội tụ các trường hợp lâm sàng phức tạp. Hệ thống thử nghiệm sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) hàng đầu của OpenAI, Meta, Anthropic, Google, xAI và DeepSeek. Microsoft cho biết hiệu suất chẩn đoán chính xác cao nhất đạt 85,5% khi sử dụng mô hình o3 của OpenAI, so với khoảng 20% khi bác sĩ thực hiện trong điều kiện kiểm soát (giới hạn hỏi sách vở và tham khảo ý kiến đồng nghiệp).

Điều đặc biệt nằm ở cách MAI‑DxO hoạt động hiệu quả không phụ thuộc vào cỗ máy AI nào cụ thể, mà yếu tố tạo ra sự khác biệt là phần "điều phối" và luật nội bộ hệ thống – giúp các mô hình AI phối hợp và tăng hiệu quả chẩn đoán.

Theo kế hoạch, công nghệ này sẽ sớm được tích hợp vào chatbot Copilot và công cụ tìm kiếm Bing, hiện đang xử lý khoảng 50 triệu truy vấn sức khỏe mỗi ngày. Microsoft kỳ vọng rằng MAI‑DxO không chỉ hỗ trợ chẩn đoán mà còn biến đổi cách mọi người tiếp cận thông tin y tế, rút ngắn thời gian chẩn đoán và giảm chi phí xét nghiệm cho người bệnh.