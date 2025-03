Điểm tin Công nghệ 2/3: OpenAI dự định đưa tính năng tạo video vào ChatGPT

Đầu tháng 3, dòng iPhone 16 đang được giảm sâu hấp dẫn, kéo theo dòng iPhone 15 giảm chạm đáy. Để so sánh, iPhone 15 không kém quá nhiều so với iPhone 16, chủ yếu nằm ở tính năng Apple Intelligence và thiết kế mới mà giá bán lại rẻ hơn cả chục triệu nên nó vẫn được khách Việt ưa chuộng.

Theo đó, doanh số Galaxy S25 đã chạm mốc 1 triệu chiếc chỉ sau 21 ngày, nhanh hơn 4 ngày so với Galaxy Note 10 và nhanh hơn 1 tuần so với Galaxy S24, mẫu máy tiền nhiệm mất 28 ngày để đạt cột mốc này.

Theo khảo sát, giá bán dòng iPhone 15 hiện đang được giảm từ 4 – 10 triệu đồng. Trong đó, iPhone 15 và iPhone 15 Plus không có AI, thiết kế cũ đang được giảm từ 4 – 4,5 triệu đồng. Còn iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max mặc dù đã bị ngừng sản xuất nhưng vẫn còn hàng mới fullbox được bán với giá giảm từ 5 – 10 triệu đồng.

So với iPhone 16 Pro Max, iPhone 15 Pro Max không thua kém quá nhiều, vẫn có khung viền titan mỏng nhẹ, màn hình lớn, hiệu năng khủng chiến mượt mọi tác vụ, camera zoom quang 5x tiên tiến và cổng sạc USB-C tiện lợi mà giá lại rẻ hơn hẳn.

Top 1 doanh số gọi tên iPhone 15, chiếc iPhone nhỏ gọn nổi bật với bộ camera kép xếp chéo nổi bật. Ngoài ra, bản màu hồng của iPhone 15 cũng được đánh giá có màu sắc đẹp hơn bản màu hồng của iPhone 16 nên vẫn được rất nhiều người dùng ưu tiên lựa chọn. Hiện tại, giá iPhone 15 cũng đang được giảm mạnh 4,5 triệu, đuổi sát nút Galaxy S24.

iPhone 15 Pro tiếp tục được nhiều khách Việt tìm mua vì giá bán cạnh tranh mà tính năng không hề thua kém iPhone 15 Pro Max. Hơn nữa, so với iPhone 16 Pro thì iPhone 15 Pro cũng không kém quá nhiều về trang bị mà giá lại đang được ưu đãi gần 5 triệu đồng.

Năm nay, Apple đã mang đến nhiều cải tiến hơn cho phiên bản Plus, do vậy có vẻ iPhone 15 Plus không còn được đánh giá cao như thời gian trước đó. Tuy nhiên, nếu không quá quan tâm đến dòng iPhone 16 thì đây vẫn là chiếc iPhone màn to, pin trâu đáng trải nghiệm. Hơn hết, giá bán của nó còn đang được siêu sale tới 4 triệu đồng.

- Quốc gia “không có tên đường phố” khiến Google Maps phải chào thua

Tại quốc gia này, ô tô lao xuống kênh, xe chạy vào đường bậc thang, và một gia đình mắc kẹt trong rừng khi tìm đường bằng Google Maps.

Google Maps gặp khó khăn trong việc chỉ đường ở Ấn Độ do nhiều con đường không có tên, khiến ứng dụng này gần như vô dụng tại một số khu vực.

Việc thiếu địa chỉ chuẩn hóa dẫn đến nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng, như trường hợp ba người đàn ông lao vào cầu chưa xây xong và hai bác sĩ lái xe xuống sông do làm theo chỉ dẫn sai.

Ngoài ra, một số trường hợp khác bao gồm ô tô lao xuống kênh, xe chạy vào đường bậc thang, và một gia đình mắc kẹt trong rừng khi tìm đường bằng ứng dụng này.