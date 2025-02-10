Điểm tin Công nghệ 2/10: Vì sao iOS 26.0.1 được triển khai chỉ 2 tuần sau khi iOS 26 xuất hiện?

- Hàn Quốc hướng tới 500 dự án tích hợp AI

Chính phủ Hàn Quốc đã công bố kế hoạch thúc đẩy 500 dự án khác nhau tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) trong 5 năm tới, với sự tham gia của các công ty hàng đầu trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau.

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn thông tin từ Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc cho biết, kế hoạch này đã được thảo luận trong cuộc họp chiến lược do Bộ trưởng Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Kim Jung Kwan chủ trì, cùng với sự tham dự của giám đốc điều hành các công ty lớn, bao gồm tập đoàn công nghệ khổng lồ Samsung Electronics, nhà sản xuất pin hàng đầu Hàn Quốc LG Energy Solution, tập đoàn công nghiệp Hyundai và công ty thực phẩm Nongshim.

Theo Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc, số lượng dự án hiện tại là 102 và Chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch mở rộng con số này lên hơn 500 vào năm 2030. Kế hoạch này nhằm mục đích nâng cao đáng kể năng suất sản xuất bằng cách tích hợp AI vào quy trình sản xuất, đồng thời giảm chi phí sản xuất và lượng khí thải carbon.

Chính quyền của Tổng thống Lee Jae Myung trước đó đã công bố kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm coi AI là động lực tăng trưởng cốt lõi, cam kết thúc đẩy “nền kinh tế siêu đổi mới” được thúc đẩy bởi các công nghệ tiên tiến.

- Sắp diễn ra Code Tour 2025

Code Tour - cuộc thi lập trình dành cho cộng đồng yêu công nghệ do VNG khởi xướng đã chính thức khởi động mùa mới với chủ đề “Code-Connect-Challenge” (Lập trình - Kết nối - Thử thách).

Đặc biệt năm nay, lần đầu tiên VNG sẽ phối hợp với Đại học Quốc gia TP HCM (VNU HCM) đồng tổ chức cuộc thi. Mô hình này phát huy sự gắn kết chặt chẽ giữa Doanh nghiệp và Nhà trường trong việc xây dựng nguồn nhân lực công nghệ chất lượng cao, đồng thời giúp Code Tour tiếp cận rộng hơn với sinh viên.