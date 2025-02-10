Điểm tin Công nghệ 2/10: Vì sao iOS 26.0.1 được triển khai chỉ 2 tuần sau khi iOS 26 xuất hiện?

- Hàn Quốc hướng tới 500 dự án tích hợp AI
Chính phủ Hàn Quốc đã công bố kế hoạch thúc đẩy 500 dự án khác nhau tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) trong 5 năm tới, với sự tham gia của các công ty hàng đầu trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau.
Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn thông tin từ Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc cho biết, kế hoạch này đã được thảo luận trong cuộc họp chiến lược do Bộ trưởng Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Kim Jung Kwan chủ trì, cùng với sự tham dự của giám đốc điều hành các công ty lớn, bao gồm tập đoàn công nghệ khổng lồ Samsung Electronics, nhà sản xuất pin hàng đầu Hàn Quốc LG Energy Solution, tập đoàn công nghiệp Hyundai và công ty thực phẩm Nongshim.
Theo Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc, số lượng dự án hiện tại là 102 và Chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch mở rộng con số này lên hơn 500 vào năm 2030. Kế hoạch này nhằm mục đích nâng cao đáng kể năng suất sản xuất bằng cách tích hợp AI vào quy trình sản xuất, đồng thời giảm chi phí sản xuất và lượng khí thải carbon.
Chính quyền của Tổng thống Lee Jae Myung trước đó đã công bố kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm coi AI là động lực tăng trưởng cốt lõi, cam kết thúc đẩy “nền kinh tế siêu đổi mới” được thúc đẩy bởi các công nghệ tiên tiến.
- Sắp diễn ra Code Tour 2025
Code Tour - cuộc thi lập trình dành cho cộng đồng yêu công nghệ do VNG khởi xướng đã chính thức khởi động mùa mới với chủ đề “Code-Connect-Challenge” (Lập trình - Kết nối - Thử thách).
Đặc biệt năm nay, lần đầu tiên VNG sẽ phối hợp với Đại học Quốc gia TP HCM (VNU HCM) đồng tổ chức cuộc thi. Mô hình này phát huy sự gắn kết chặt chẽ giữa Doanh nghiệp và Nhà trường trong việc xây dựng nguồn nhân lực công nghệ chất lượng cao, đồng thời giúp Code Tour tiếp cận rộng hơn với sinh viên.
Code Tour 2025 đặt mục tiêu trở thành nền tảng kết nối kiến thức học thuật với thực tiễn công nghệ, qua đó xây dựng môi trường để sinh viên rèn luyện tư duy, nâng cao kỹ năng lập trình và kết nối cùng cộng đồng công nghệ. Trong tuần đầu tiên mở đăng ký, Code Tour 2025 đã ghi nhận gần 3.000 thí sinh đăng ký dự thi.
Tương tự với mùa giải trước, vòng loại chính thức của cuộc thi với tên gọi “Code Challenge” sẽ khởi tranh từ ngày 4/10 - 18/10 với 3 vòng thi khác nhau, diễn ra vào tối thứ bảy hàng tuần.
Thành tích thí sinh cũng sẽ được ghi nhận trên nền tảng Code Tour chính thức của cuộc thi. Theo kế hoạch, ngày 01/11/2025, 60 gương mặt xuất sắc nhất sẽ cùng bước vào chung kết Code Tour 2025.
- OpenAI ra mắt ứng dụng video AI mới sử dụng nội dung có bản quyền
Công ty công nghệ OpenAI đang phát hành một ứng dụng tạo video bằng trí tuệ nhân tạo (AI) có tên Sora, cho phép người dùng tạo và chia sẻ video từ nội dung có bản quyền lên các dòng tin tương tự mạng xã hội.
Theo đại diện OpenAI, các chủ sở hữu bản quyền, như các hãng phim và đài truyền hình, sẽ phải chủ động từ chối nếu không muốn nội dung của họ xuất hiện trong ứng dụng. Chính sách này được xem là sự tiếp nối phương thức OpenAI từng áp dụng đối với hình ảnh do AI tạo ra, song dự kiến sẽ làm dấy lên tranh cãi gay gắt trong giới làm phim và truyền thông, đặc biệt là tại kinh đô điện ảnh Hollywood.
Trong thời gian gần đây, OpenAI đã tiến hành đối thoại với nhiều đơn vị nắm bản quyền nhằm thảo luận chính sách này. Theo nguồn tin thân cận, hãng Disney là một trong những đơn vị đầu tiên từ chối cho phép sử dụng nội dung của mình trên nền tảng.
- Zalo AI và Viện JAIST công bố bộ tiêu chuẩn VMLU 2025
Zalo AI và Viện Khoa học & Công nghệ Tiên tiến Nhật Bản (JAIST) chính thức giới thiệu phiên bản mới của VMLU (Vietnamese Multitask Language Understanding) - bộ tiêu chuẩn đánh giá năng lực tiếng Việt của các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM).
Trong bối cảnh các mô hình AI ngày càng trở nên thông minh, phiên bản VMLU được nâng cấp để đánh giá sâu hơn những năng lực phức tạp. Cụ thể, bộ tiêu chuẩn mở rộng đánh giá 03 kỹ năng cốt lõi của một LLM hiện đại, bao gồm:
1.Đọc hiểu (ViSQuAD): 3.310 câu hỏi đánh giá khả năng hiểu sâu văn bản, xử lý các câu hỏi phức tạp dựa trên đặc thù ngôn ngữ và ngữ cảnh tiếng Việt.
2.Suy luận (ViDrop): 3.090 câu hỏi thách thức khả năng suy luận logic của LLM qua các tác vụ như so sánh, đếm, và tính toán số học.
3.Tương tác (ViDialog): 210 hội thoại đánh giá sự mạch lạc, khả năng hiểu ngữ cảnh và vận dụng kiến thức đa lĩnh vực (lịch sử, địa lý, logic) trong đối thoại.
Điểm nổi bật của bộ tiêu chuẩn mới là phương pháp đánh giá tiên tiến, kết hợp đa dạng hình thức từ trắc nghiệm, câu hỏi mở đến yêu cầu suy luận từng bước. Đặc biệt, VMLU áp dụng phương pháp “LLM as a judge” (dùng LLM để đánh giá LLM) - một xu hướng đang được cộng đồng AI toàn cầu áp dụng để có kết quả khách quan và quy mô hơn.
- Vì sao iOS 26.0.1 được triển khai chỉ 2 tuần sau khi iOS 26 xuất hiện?
Apple vừa chính thức phát hành bản cập nhật iOS 26.0.1 cho các mẫu iPhone 11 trở về sau nhằm mang đến nhiều bản sửa lỗi và cải tiến hiệu suất.
Người dùng Apple có thể tải xuống bản cập nhật iOS 26.0.1 ngay lập tức thông qua ứng dụng Cài đặt trên iPhone tương thích.
Bản cập nhật iOS 26.0.1 nhằm khắc phục một số vấn đề quan trọng, bao gồm lỗi kết nối Wi-Fi, Bluetooth, mạng di động và camera trên các mẫu iPhone 17, iPhone Air và iPhone 17 Pro. Đây là bản cập nhật đầu tiên được Apple phát hành sau 2 tuần kể từ khi công bố iOS 26, nhằm giải quyết các lỗi và sự cố tiềm ẩn trên cả các mẫu iPhone mới và cũ.
Cụ thể, thông tin ghi chú về iOS 26.0.1 của Apple cho biết, bản cập nhật này sửa chữa các vấn đề như:
Kết nối Wi-Fi và Bluetooth đôi khi bị ngắt trên iPhone 17, iPhone Air và iPhone 17 Pro.
Một số người dùng không thể kết nối với mạng di động sau khi cập nhật lên iOS 26.
Ảnh chụp trong điều kiện ánh sáng nhất định có thể xuất hiện hiện tượng nhiễu không mong muốn.
Biểu tượng ứng dụng có thể hiển thị trống sau khi thêm màu tùy chỉnh.
Tính năng VoiceOver có thể bị vô hiệu hóa đối với một số người dùng sau khi cập nhật.
Trước đó, bản cập nhật iOS 26 đã gặp phải một số vấn đề, và việc Apple nhanh chóng phát hành bản sửa lỗi này là điều đáng hoan nghênh. Người dùng được khuyến cáo nên cài đặt bản cập nhật mới nhất càng sớm càng tốt để tránh gặp phải những sự cố không mong muốn.