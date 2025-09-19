Điểm tin Công nghệ 19/9: Sony bất ngờ đánh bại một loạt ông lớn Android

- Sony bất ngờ đánh bại một loạt ông lớn Android
Trong khi nhiều thương hiệu như OnePlus, Xiaomi, Oppo và Vivo vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm beta, Sony đã chính thức phát hành phiên bản ổn định của Android 16.
Bản cập nhật này hiện đã có sẵn cho người dùng Xperia 1 VII, mẫu điện thoại ra mắt vào năm ngoái với Android 15. Bản cập nhật Android 16 cho Xperia 1 VII có mã phần mềm 71.1.A.2.68 và dung lượng khoảng 1,13 GB.
Android 16 là bản cập nhật đầu tiên trong tổng số bốn bản cập nhật lớn mà Sony cam kết sẽ cung cấp cho Xperia 1 VII.
Mặc dù việc Sony phát hành Android 16 ổn định trước các thương hiệu lớn khác là điều đáng ngạc nhiên, nhưng bản cập nhật này không mang lại nhiều thay đổi đáng kể so với Android 15. Sony chỉ thực hiện một số điều chỉnh nhỏ về giao diện người dùng và bỏ qua nhiều tính năng mới mà Google đã giới thiệu, như Live Updates và thiết kế Material 3 Expressive.
Theo thông tin từ một người dùng trên Reddit, bản cập nhật Android 16 không đi kèm danh sách thay đổi cụ thể và bản vá bảo mật vẫn giữ nguyên ở mức tháng 8/2025. Điều này có nghĩa là trải nghiệm của người dùng trên Xperia 1 VII sẽ không có nhiều khác biệt, ngoại trừ việc ứng dụng Settings được thiết kế lại.
- ASUS Commercial Việt Nam ra mắt sản phẩm máy tính Expert Series cho doanh nghiệp
ASUS đã chính thức ra mắt dải sản phẩm ASUS Expert Series tại TP.HCM.
Expert Series được xây dựng với phương châm “Trusted by IT Experts, Built for Worry-Free Business”, tập trung vào những giá trị cốt lõi:
Độ bền chuẩn doanh nghiệp: Với ASUS Expert Series – bao gồm cả laptop và PC – yếu tố độ bền luôn được đặt lên hàng đầu. Các dòng ExpertBook đã vượt qua 24 trên tổng số 28 bài kiểm tra nghiêm ngặt của chuẩn quân sự Mỹ MIL-STD-810H, bao gồm độ rung, sốc nhiệt, độ ẩm cao, bụi bẩn và va đập trong quá trình di chuyển. Song song đó, toàn bộ thiết bị thuộc Expert Series còn được áp dụng ASUS Superior Durability Test với 157 quy trình mô phỏng điều kiện sử dụng thực tế khắc nghiệt trong môi trường làm việc tại Việt Nam nhằm đảm bảo độ bền vượt trội, giúp doanh nghiệp yên tâm khai thác lâu dài.
AI chạy cục bộ, tích hợp sâu: Không chỉ là phần cứng mạnh mẽ, Expert Series còn mang đến bộ công cụ ASUS AI ExpertMeet giúp nâng tầm năng suất công việc. Từ ghi lại biên bản họp hỗ trợ Tiếng Việt, tạo bản tóm tắt ngắn gọn, hiển thị phụ đề song ngữ theo thời gian thực đến tự động dịch tức thì – toàn bộ đều được xử lý ngay trên thiết bị, vừa đảm bảo tốc độ phản hồi, vừa giữ trọn vẹn tính bảo mật dữ liệu.
Bảo mật và quản trị linh hoạt: ASUS trang bị ExpertGuardian – giải pháp bảo mật cấp doanh nghiệp bao trùm từ phần cứng đến phần mềm, đi kèm Windows 11 bản quyền và khả năng quản lý, triển khai từ xa. Doanh nghiệp dễ dàng tích hợp hệ thống vào hạ tầng sẵn có, sử dụng công cụ Cloud Recovery và phần mềm cài đặt hàng loạt, giúp bộ phận IT tiết kiệm tối đa thời gian cũng như chi phí vận hành.
Dịch vụ hậu mãi chuyên biệt: Đi cùng với sản phẩm là hệ thống dịch vụ chăm sóc toàn diện. Expert Series được áp dụng chế độ bảo hành tận nơi trên toàn quốc, cùng chính sách bảo hành toàn cầu tại hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ. Doanh nghiệp cũng có thể lựa chọn gói ASUS Premium Care mở rộng thời gian bảo hành lên đến 5 năm, tích hợp dịch vụ sửa chữa tận nơi trong ngày làm việc kế tiếp, giữ lại ổ cứng hỏng để bảo mật dữ liệu và giảm đến 80% chi phí sửa chữa trong trường hợp tai nạn.
- Meta ra mắt kính thông minh tích hợp màn hình
Giữa làn sóng cạnh tranh khốc liệt trong ngành AI, Meta tiếp tục mở rộng hệ sinh thái thiết bị đeo thông minh với những sản phẩm mới nhắm đến cả người tiêu dùng phổ thông lẫn giới thể thao...
Meta Platforms vừa chính thức ra mắt 2 mẫu kính thông minh mới. Nổi bật nhất là mẫu kính tích hợp màn hình dành cho người tiêu dùng, đánh dấu bước tiến tiếp theo trong dòng sản phẩm Ray-Ban, vốn được xem là một trong những thành công sớm của Meta trong thời đại trí tuệ nhân tạo (AI).
Tại sự kiện Connect thường niên dành cho các nhà phát triển tại trụ sở Meta ở Menlo Park (California), CEO Mark Zuckerberg đã giới thiệu mẫu kính mới mang tên Meta Ray-Ban Display, đi kèm với một vòng đeo tay điều khiển bằng cử chỉ. Dù phần trình diễn gặp một số trục trặc kỹ thuật, trong đó có cuộc gọi thử nghiệm không thành công, nhưng sản phẩm vẫn nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả.
Theo Zuckerberg, kính thông minh là phương tiện lý tưởng để con người tiếp cận siêu trí tuệ do AI mang lại. Ông cho rằng thiết bị này vừa giúp người dùng hiện diện trọn vẹn trong thế giới thực, vừa tận dụng được các khả năng của AI như cải thiện trí nhớ, tăng cường giác quan, hỗ trợ giao tiếp và nhiều hơn thế nữa.
Meta Ray-Ban Display được trang bị màn hình kỹ thuật số nhỏ ở tròng kính bên phải, hỗ trợ các chức năng cơ bản như hiển thị thông báo. Sản phẩm có giá khởi điểm 799 USD, dự kiến lên kệ từ ngày 30/9, đi kèm vòng đeo tay giúp người dùng điều khiển các tính năng bằng cử chỉ tay như trả lời tin nhắn hay cuộc gọi.
Toàn bộ dòng thiết bị mới này đều được tích hợp các tính năng quen thuộc của hệ sinh thái Meta bao gồm trợ lý AI, camera, điều khiển rảnh tay và khả năng phát trực tiếp lên Facebook, Instagram.
Bên cạnh mẫu kính Display, Meta cũng giới thiệu sản phẩm mới mang thương hiệu Oakley, có tên gọi Vanguard, hướng tới nhóm người dùng yêu thích thể thao. Thiết bị có giá 499 USD, tích hợp với các nền tảng luyện tập như Garmin và Strava, cung cấp các số liệu tập luyện theo thời gian thực và báo cáo sau buổi tập, thời lượng pin kéo dài tới 9 giờ. Vanguard sẽ chính thức được bán ra từ ngày 21/10.
Đồng thời, Meta cũng công bố bản nâng cấp cho dòng kính Ray-Ban trước đó dù không có màn hình tích hợp nhưng được cải thiện rõ rệt về pin (gấp đôi so với phiên bản trước) và chất lượng camera. Mẫu kính nâng cấp được bán với giá 379 USD, tăng so với mức 299 USD của phiên bản cũ.
- Huawei Việt Nam khởi động mùa thứ 10 chương trình “Hạt giống cho Tương lai”
Huawei Việt Nam chính thức khởi động mùa thứ 10 chương trình “Hạt giống cho Tương lai - Seeds for the Future 2025”. Diễn ra từ tháng 9 đến tháng 10/2025, chương trình đánh dấu một thập kỷ hiện diện tại Việt Nam, mang đến cho sinh viên cơ hội tiếp cận những công nghệ hàng đầu và đại diện Việt Nam tham gia tuần lễ giao lưu quốc tế tại trụ sở Huawei Thâm Quyến, Trung Quốc.
So với các mùa trước, “Hạt giống cho Tương lai - Seeds for the Future 2025” có hình thức tham gia đổi mới hơn các mùa trước. Lần đầu tiên Huawei đánh dấu cột mốc 10 năm tổ chức chương trình tại Việt Nam, mở rộng quy mô tuyển chọn, hướng tới hàng trăm sinh viên – những gương mặt trẻ đam mê công nghệ trên toàn quốc tham gia giao lưu và trải nghiệm.
Trong khuôn khổ chương trình, các sinh viên sẽ có cơ hội tiếp cận những công nghệ như 5G, trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây, đồng thời được lắng nghe chia sẻ từ chuyên gia quốc tế, tham gia các hoạt động nhóm đa văn hóa và mở rộng mạng lưới bạn bè toàn cầu. Đặc biệt, ba sinh viên xuất sắc nhất sẽ đại diện Việt Nam tham gia tuần lễ Seeds for the Future Global tại trụ sở Huawei Thâm Quyến (19–25/10/2025), cùng hơn 100 sinh viên toàn cầu. Tại đây, sinh viên Việt Nam đóng vai trò như một “đại sứ trẻ”, quảng bá văn hóa Việt Nam thông qua trang phục, âm nhạc, các dự án học tập, góp phần lan tỏa hình ảnh quốc gia ra thế giới.
Khởi động từ năm 2008, chương trình “Hạt giống cho Tương lai - Seeds for the Future” nằm trong chuỗi sáng kiến thực hành CSR (trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp), hợp tác với hơn 500 trường đại học tại 140 quốc gia, thu hút hơn 19.000 sinh viên ưu tú. Tại Việt Nam, chương trình chính thức mở cổng đăng ký từ năm 2015, sau 09 mùa tổ chức đã trao gần 200 suất học bổng cho sinh viên xuất sắc của các trường đại học, học viện hàng đầu.
- Siêu camera zoom 200MP mới của Samsung lại không dành cho Samfan
Samsung tạo ra "siêu camera" zoom biến thiên 200MP, nhưng người dùng Galaxy S26 có thể phải đứng nhìn đối thủ khác sử dụng.
Theo thông tin từ chuyên gia rò rỉ Pixel Gamer 4K trên mạng xã hội X, gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc Samsung đang trong giai đoạn sản xuất hàng loạt một cảm biến camera mới mang tên mã HP-B. Đây không phải là một cảm biến thông thường, mà là một hệ thống camera 200MP được tích hợp công nghệ zoom quang học biến thiên (variable optical zoom), được coi là một bước tiến lớn so với các hệ thống zoom quang học cố định hiện nay.
Bài đăng rò rỉ còn kèm theo một hình ảnh động minh họa mô tả một hệ thống camera có khả năng zoom mượt mà trong dải tiêu cự từ 3x-7x mà không làm giảm chất lượng hình ảnh. Hệ thống này còn được trang bị khả năng tự động lấy nét và công nghệ chống rung quang học OIS dạng lăng kính tiên tiến.
Nếu thông tin này là chính xác, đây sẽ là một cuộc cách mạng trong nhiếp ảnh di động, cho phép người dùng thay đổi tiêu cự một cách linh hoạt như trên các máy ảnh chuyên nghiệp, thay vì bị giới hạn ở các mốc zoom cố định (ví dụ: 3x và 5x).
Điểm gây bất ngờ nhất trong thông tin rò rỉ lần này là việc cảm biến HP-B dường như không được sản xuất cho "gà nhà". Nguồn tin khẳng định hệ thống camera này được Samsung phát triển để cung cấp cho các thương hiệu smartphone khác, mà cụ thể có thể là các nhà sản xuất đến từ Trung Quốc.