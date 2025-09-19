Điểm tin Công nghệ 19/9: Sony bất ngờ đánh bại một loạt ông lớn Android

- Sony bất ngờ đánh bại một loạt ông lớn Android

Trong khi nhiều thương hiệu như OnePlus, Xiaomi, Oppo và Vivo vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm beta, Sony đã chính thức phát hành phiên bản ổn định của Android 16.

Bản cập nhật này hiện đã có sẵn cho người dùng Xperia 1 VII, mẫu điện thoại ra mắt vào năm ngoái với Android 15. Bản cập nhật Android 16 cho Xperia 1 VII có mã phần mềm 71.1.A.2.68 và dung lượng khoảng 1,13 GB.

Android 16 là bản cập nhật đầu tiên trong tổng số bốn bản cập nhật lớn mà Sony cam kết sẽ cung cấp cho Xperia 1 VII.

Mặc dù việc Sony phát hành Android 16 ổn định trước các thương hiệu lớn khác là điều đáng ngạc nhiên, nhưng bản cập nhật này không mang lại nhiều thay đổi đáng kể so với Android 15. Sony chỉ thực hiện một số điều chỉnh nhỏ về giao diện người dùng và bỏ qua nhiều tính năng mới mà Google đã giới thiệu, như Live Updates và thiết kế Material 3 Expressive.

Theo thông tin từ một người dùng trên Reddit, bản cập nhật Android 16 không đi kèm danh sách thay đổi cụ thể và bản vá bảo mật vẫn giữ nguyên ở mức tháng 8/2025. Điều này có nghĩa là trải nghiệm của người dùng trên Xperia 1 VII sẽ không có nhiều khác biệt, ngoại trừ việc ứng dụng Settings được thiết kế lại.

