Điểm tin Công nghệ 19/8: 7 nâng cấp đỉnh cao mới được mong đợi trên iPhone 17 Pro Max

- FBI cảnh báo người dùng iPhone và Android không sử dụng những mã này

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) vừa phát đi cảnh báo khẩn đến hàng triệu người dùng iPhone và Android về một hình thức lừa đảo mới liên quan đến mã QR.

Theo FBI, tội phạm mạng đang gửi các gói hàng không rõ nguồn gốc, bên trong chứa mã QR giả mạo. Khi người dùng quét mã này, họ sẽ bị dẫn dụ để cung cấp thông tin cá nhân, tài chính hoặc vô tình cài đặt phần mềm độc hại, khiến dữ liệu trên điện thoại bị đánh cắp.

Các chuyên gia an ninh mạng nhận định, điểm nguy hiểm của mã QR là người dùng không thể phân biệt đâu là mã an toàn chỉ bằng mắt thường. Công ty bảo mật Proofpoint, cảnh báo: “Quét mã QR là thói quen phổ biến, nhưng bạn không thể biết nó có chứa nguy cơ hay không chỉ bằng cách nhìn”.

Không chỉ xuất hiện trong các gói hàng, mã QR giả mạo còn xuất hiện ở nhiều nơi khác như tệp đính kèm email, trạm xe buýt hoặc áp phích quảng cáo trên đường phố.

Khi quét phải mã QR giả, người dùng có thể bị chuyển hướng đến các trang web lừa đảo, mất thông tin đăng nhập, thẻ tín dụng hoặc các dữ liệu nhạy cảm khác. Thậm chí, kẻ gian có thể truy cập danh bạ, cài phần mềm độc hại hoặc dẫn dụ nạn nhân đến cổng thanh toán giả mạo. Nếu bạn thực hiện giao dịch qua mã QR giả, khả năng lấy lại tiền gần như là rất thấp.

FBI khuyến cáo người dùng không nên quét mã QR từ những nguồn không rõ ràng. Trong bối cảnh các cuộc tấn công mạng ngày càng tinh vi, bạn cần nâng cao cảnh giác, kiểm tra kỹ nguồn gốc trước khi quét bất kỳ mã QR nào để bảo vệ thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng.

- iPhone 17 sử dụng mô hình AI mạnh nhất của OpenAI vừa ra mắt

Apple cho biết sẽ tích hợp GPT-5, mô hình AI mạnh nhất lịch sử vừa được OpenAI ra mắt vào bộ tính năng Apple Intelligence trong iOS 26, iPadOS 26 và macOS Tahoe 26.

Apple xác nhận ChatGPT tích hợp trong Apple Intelligence sẽ sớm được nâng cấp để sử dụng GPT-5, thay vì GPT-4o như hiện nay. Điều này sẽ mang lại nhiều cải tiến đáng kể cho người dùng iPhone, iPad và Mac vào tháng 9 tới.

Trong Apple Intelligence, ChatGPT đang được tích hợp trên các nền tảng mới nhất gồm iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia và visionOS 2. Người dùng có thể tùy chọn bật hoặc tắt tính năng này trong phần cài đặt quyền riêng tư.

Khi được kích hoạt, Siri sẽ có khả năng gọi đến ChatGPT để hỗ trợ xử lý các yêu cầu phức tạp – chẳng hạn như phân tích văn bản, hình ảnh hoặc tài liệu. Điều này giúp mở rộng đáng kể phạm vi hỗ trợ của Siri, biến trợ lý ảo truyền thống thành một công cụ thông minh, linh hoạt và hiểu ngữ cảnh sâu hơn.