Điểm tin Công nghệ 19/8: 7 nâng cấp đỉnh cao mới được mong đợi trên iPhone 17 Pro Max

- FBI cảnh báo người dùng iPhone và Android không sử dụng những mã này
Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) vừa phát đi cảnh báo khẩn đến hàng triệu người dùng iPhone và Android về một hình thức lừa đảo mới liên quan đến mã QR.
Theo FBI, tội phạm mạng đang gửi các gói hàng không rõ nguồn gốc, bên trong chứa mã QR giả mạo. Khi người dùng quét mã này, họ sẽ bị dẫn dụ để cung cấp thông tin cá nhân, tài chính hoặc vô tình cài đặt phần mềm độc hại, khiến dữ liệu trên điện thoại bị đánh cắp.
Các chuyên gia an ninh mạng nhận định, điểm nguy hiểm của mã QR là người dùng không thể phân biệt đâu là mã an toàn chỉ bằng mắt thường. Công ty bảo mật Proofpoint, cảnh báo: “Quét mã QR là thói quen phổ biến, nhưng bạn không thể biết nó có chứa nguy cơ hay không chỉ bằng cách nhìn”.
Không chỉ xuất hiện trong các gói hàng, mã QR giả mạo còn xuất hiện ở nhiều nơi khác như tệp đính kèm email, trạm xe buýt hoặc áp phích quảng cáo trên đường phố.
Khi quét phải mã QR giả, người dùng có thể bị chuyển hướng đến các trang web lừa đảo, mất thông tin đăng nhập, thẻ tín dụng hoặc các dữ liệu nhạy cảm khác. Thậm chí, kẻ gian có thể truy cập danh bạ, cài phần mềm độc hại hoặc dẫn dụ nạn nhân đến cổng thanh toán giả mạo. Nếu bạn thực hiện giao dịch qua mã QR giả, khả năng lấy lại tiền gần như là rất thấp.
FBI khuyến cáo người dùng không nên quét mã QR từ những nguồn không rõ ràng. Trong bối cảnh các cuộc tấn công mạng ngày càng tinh vi, bạn cần nâng cao cảnh giác, kiểm tra kỹ nguồn gốc trước khi quét bất kỳ mã QR nào để bảo vệ thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng.
- iPhone 17 sử dụng mô hình AI mạnh nhất của OpenAI vừa ra mắt
Apple cho biết sẽ tích hợp GPT-5, mô hình AI mạnh nhất lịch sử vừa được OpenAI ra mắt vào bộ tính năng Apple Intelligence trong iOS 26, iPadOS 26 và macOS Tahoe 26.
Apple xác nhận ChatGPT tích hợp trong Apple Intelligence sẽ sớm được nâng cấp để sử dụng GPT-5, thay vì GPT-4o như hiện nay. Điều này sẽ mang lại nhiều cải tiến đáng kể cho người dùng iPhone, iPad và Mac vào tháng 9 tới.
Trong Apple Intelligence, ChatGPT đang được tích hợp trên các nền tảng mới nhất gồm iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia và visionOS 2. Người dùng có thể tùy chọn bật hoặc tắt tính năng này trong phần cài đặt quyền riêng tư.
Khi được kích hoạt, Siri sẽ có khả năng gọi đến ChatGPT để hỗ trợ xử lý các yêu cầu phức tạp – chẳng hạn như phân tích văn bản, hình ảnh hoặc tài liệu. Điều này giúp mở rộng đáng kể phạm vi hỗ trợ của Siri, biến trợ lý ảo truyền thống thành một công cụ thông minh, linh hoạt và hiểu ngữ cảnh sâu hơn.
Apple xác nhận từ các phiên bản iOS 26, iPadOS 26 và macOS Tahoe 26, hệ thống sẽ được nâng cấp lên GPT-5 – một bước tiến lớn về khả năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên và hiểu ngữ cảnh sâu hơn. Những bản cập nhật này dự kiến sẽ phát hành ngay trong tháng tới, mở đường cho người dùng sớm tiếp cận sức mạnh của mô hình AI tiên tiến nhất từ OpenAI.
- 7 nâng cấp đỉnh cao mới được mong đợi trên iPhone 17 Pro Max
Apple dự kiến trình làng mẫu iPhone 17 Pro Max vào tháng 9 tới với loạt nâng cấp đỉnh cao mới, hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm tuyệt vời cho người dùng.
Dưới đây là 7 tính năng mới sẽ xuất hiện trên bộ đôi iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max.
Chip A19 Pro hoàn toàn mới
Apple sẽ tiếp tục nâng cấp hiệu năng trên dòng iPhone mới với việc ra mắt chip A19 Pro – bộ vi xử lý mạnh mẽ nhất từng được hãng sản xuất.
A19 Pro sẽ dành riêng cho bộ đôi iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max, trong khi iPhone 17 tiêu chuẩn sẽ sử dụng phiên bản A19 thông thường. Riêng mẫu iPhone 17 Air được cho là sẽ tích hợp một biến thể tùy chỉnh của chip A19, cân bằng giữa hiệu năng và khả năng tiết kiệm năng lượng.
Với A19 Pro, người dùng iPhone có thể kỳ vọng vào khả năng xử lý vượt trội, đặc biệt trong các tác vụ đòi hỏi hiệu suất cao như chỉnh sửa video, chơi game nặng hay các tính năng dựa trên trí tuệ nhân tạo – lĩnh vực đang được Apple đẩy mạnh thông qua Apple Intelligence.
Camera trước 24MP cùng camera tele 48MP
Mặc dù Apple liên tục cải tiến camera trên iPhone qua từng năm, nhưng phần lớn các nâng cấp trước đây thường tập trung vào cụm camera sau. Tuy nhiên, năm nay, người dùng sẽ được chứng kiến một bước tiến rõ rệt ở cả hai phía.
Toàn bộ dòng iPhone 17 sẽ được trang bị camera trước 24MP – gấp đôi so với thế hệ trước, hứa hẹn cải thiện đáng kể chất lượng ảnh selfie, video call cũng như các ứng dụng liên quan đến nhận diện khuôn mặt.
Ở mặt sau, Apple tiếp tục đẩy mạnh năng lực nhiếp ảnh khi nâng độ phân giải của ống kính tele lên 48MP. Điều này đồng nghĩa với việc cả ba camera sau trên iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max (gồm góc rộng, góc siêu rộng và tele) đều đạt chuẩn 48MP – một bước tiến quan trọng trong việc đưa iPhone tiến gần hơn tới chất lượng máy ảnh chuyên nghiệp.
RAM 12GB
Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo ngày càng đóng vai trò quan trọng trên thiết bị di động, dung lượng RAM đã trở thành yếu tố then chốt quyết định trải nghiệm người dùng. Trên các mẫu iPhone 15 trước đây, không ít người dùng đã tỏ ra thất vọng khi một số tính năng AI bị giới hạn do thiếu bộ nhớ tạm.
Với iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max, Apple sẽ lần đầu tiên trang bị dung lượng RAM lên đến 12GB – mức cao nhất từ trước đến nay trên iPhone. Đây là một bước nhảy đáng kể, tăng 50% so với mức 8GB trên iPhone 16 Pro, nhằm đảm bảo thiết bị có đủ năng lực xử lý cho các tác vụ phức tạp, đồng thời hỗ trợ hệ thống Apple Intelligence hoạt động trơn tru và hiệu quả hơn.
Màn hình chống chói và chống trầy xước
Dù iPhone 17 Air và phiên bản tiêu chuẩn dự kiến sẽ được thừa hưởng một số công nghệ màn hình vốn chỉ xuất hiện trên dòng Pro, Apple vẫn dành những nâng cấp độc quyền cho iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max trong năm nay.
Theo các nguồn tin rò rỉ, iPhone 17 Pro sẽ được trang bị màn hình có khả năng chống phản chiếu ánh sáng và hạn chế trầy xước tốt hơn – mang đến trải nghiệm hiển thị rõ ràng, sắc nét ngay cả dưới điều kiện ánh sáng mạnh.
Nhiều khả năng đây là phiên bản cải tiến của công nghệ "nano-texture" từng được sử dụng trên Apple Studio Display. Tuy nhiên, Apple được cho là đã điều chỉnh vật liệu để đảm bảo độ bền cao hơn, đồng thời không yêu cầu người dùng phải sử dụng khăn chuyên dụng khi vệ sinh màn hình như trên các thiết bị trước.
Pin pin vượt trội nhất từ trước đến nay
Người dùng yêu thích dòng iPhone Pro Max không chỉ bởi kích thước lớn và thiết kế chắc chắn, mà còn vì thời lượng pin vượt trội – yếu tố đặc trưng làm nên sự khác biệt của dòng sản phẩm này.
Năm nay, iPhone 17 Pro Max sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh đó với việc được thiết kế dày hơn nhằm chứa viên pin có dung lượng lớn nhất từ trước đến nay trên iPhone. Trong khi mẫu iPhone 17 Pro không có nhiều thay đổi về pin so với thế hệ tiền nhiệm.
Thiết kế mới
Apple tiếp tục định hướng dòng iPhone Pro trở thành công cụ quay chụp chuyên nghiệp với một thay đổi đáng chú ý trong thiết kế: cụm camera sau truyền thống sẽ được thay thế bằng một dải camera ngang (camera bar), tương tự như cách Google áp dụng trên dòng Pixel. Thiết kế này không chỉ tạo điểm nhấn thị giác mà còn giúp tối ưu không gian bố trí linh kiện bên trong.
Bất ngờ hơn, Apple được cho là sẽ loại bỏ chất liệu titan – vốn chỉ mới được giới thiệu từ iPhone 15 Pro – và chuyển sang sử dụng khung nhôm cho thế hệ iPhone 17 Pro. Dù điều này khiến một số người dùng hoài nghi về độ cao cấp của sản phẩm, nhưng nhôm sẽ mở ra cơ hội cho Apple thử nghiệm những màu sắc táo bạo hơn.
Tản nhiệt buồng hơi
Để đáp ứng nhu cầu xử lý ngày càng cao, đặc biệt là các tác vụ trí tuệ nhân tạo, Apple được cho là sẽ nâng cấp hệ thống tản nhiệt trên toàn bộ dòng iPhone 17. Trong đó, iPhone 17 Pro Max sẽ là mẫu máy duy nhất được trang bị hệ thống tản nhiệt buồng hơi (vapor chamber) – kết hợp với lớp graphite – giúp kiểm soát nhiệt độ hiệu quả hơn trong các tình huống sử dụng cường độ cao.
Đây được xem là phản ứng trực tiếp của Apple trước xu hướng thiết bị di động phải xử lý các tác vụ AI nặng trong thời gian dài. Khi kết hợp với chip A19 Pro và RAM 12GB, hệ thống tản nhiệt tiên tiến sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hiệu năng ổn định, đồng thời đảm bảo thiết bị không bị quá nhiệt trong quá trình sử dụng.
- Anthropic mở tính năng Learning Mode của chatbot Claude cho toàn bộ người dùng
Learning Mode mang lại một phương thức tương tác mới mẻ: thay vì đưa ra câu trả lời trực tiếp, Claude sẽ đóng vai trò người hướng dẫn, dẫn dắt người dùng tự khám phá đáp án.
Hãng Anthropic của Mỹ ngày 17/8 thông báo đã mở rộng tính năng Learning Mode (Chế độ học tập) trên chatbot Claude, cho phép tất cả người dùng và lập trình viên toàn cầu có thể trải nghiệm.
Theo Anthropic, Learning Mode mang lại một phương thức tương tác mới mẻ: thay vì đưa ra câu trả lời trực tiếp, Claude sẽ đóng vai trò người hướng dẫn, dẫn dắt người dùng tự khám phá đáp án.
Tính năng này có thể được bật và tắt bất cứ lúc nào trong mục Modes trên nền tảng Claude.ai. Tính năng đã được ra mắt lần đầu hồi tháng 4 vừa qua, nhưng chỉ giới hạn trong gói “Claude for Education” - phiên bản chuyên biệt của phần mềm AI Claude dành cho các trường đại học.
Anthropic cho biết Learning Mode hiện cũng đã được tích hợp vào Claude Code - phiên bản dành riêng cho lập trình viên - với hai chế độ Interpretive Mode (Diễn giải) và Specialized Learning (Học tập chuyên biệt).
Trong đó Interpretive Mode sẽ hiển thị tóm tắt các bước suy luận, giúp người dùng hiểu rõ cách Claude đưa ra quyết định trong quá trình vận hành, còn ở chế độ còn lại, Claude sẽ thi thoảng dừng lại trong quá trình viết mã và chèn bình luận “#TODO”, yêu cầu người dùng hoàn thiện phần code còn thiếu, từ đó rèn luyện kỹ năng thực hành.
- Australia tiếp tục kiện Google vì cho rằng công ty này vi phạm luật cạnh tranh
Tiếp sau chiến thắng trong một vụ kiện với hai ông lớn công nghệ là Apple và Google, Australia lại tiếp tục mở một vụ kiện mới với Google vì cho rằng công ty này đã vi phạm luật cạnh tranh.
Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia hôm nay (18/8) đã nộp đơn kiện công ty Google lên Tòa án Liên bang vì cho rằng Google đã vi phạm luật cạnh tranh của nước này.
Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết, từ năm 2019 đến năm 2021, Google đã ký hợp đồng với công ty viễn thông Telstra và Optus của Australia về việc cài đặt trước công cụ tìm kiếm của Google chứ không phải là công cụ tìm kiếm nào khác vào các điện thoại sử dụng hệ điều hành Android mà các hãng này bán tại thị trường Australia.