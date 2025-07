Điểm tin Công nghệ 19/7: Bộ ảnh iPhone 17 mới nhất gây ‘ngỡ ngàng’

- Samsung chi hàng tỷ đô cho Galaxy AI, nhưng nhiều người không thèm sử dụng

Có tới 30% người dùng Galaxy S25 không thèm động đến tính năng Galaxy AI miễn phí.

Trong một động thái đầy bất ngờ, Samsung vừa chính thức thừa nhận một sự thật "gây sốc" về đứa con cưng Galaxy AI rằng dù đã được đầu tư mạnh mẽ và quảng bá rầm rộ, có đến gần một phần ba người dùng dòng flagship Galaxy S25 đang hoàn toàn phớt lờ các tính năng thông minh này.

Theo đó, trong một thông cáo báo chí, Samsung tiết lộ rằng mặc dù 70% người dùng S25 có tương tác với Galaxy AI, nhưng 30% còn lại thì không. Điều đáng nói là tất cả các công cụ AI như Live Translate, Interpreter, Writing Assist, Note Assist, Browse Assist, Photo Assist, Drawing Assist, Audio Eraser, ... đều được cung cấp hoàn toàn miễn phí, cho thấy rào cản không nằm ở chi phí mà có thể ở thói quen hoặc nhận thức về sự hữu ích của chúng.

Sự thừa nhận này càng trở nên đáng chú ý khi đặt cạnh tham vọng khổng lồ của Samsung về việc cài đặt Galaxy AI trên 400 triệu thiết bị chỉ trong năm nay.

Dù vẫn còn một bộ phận người dùng chưa mặn mà, nhưng những ai đã sử dụng thì lại cho thấy sự yêu thích rõ rệt với một số tính năng nhất định. Chẳng hạn như tính năng Circle to Search đang được hơn một nửa số người dùng sử dụng. Hay Now Brief dần trở thành xu hướng mới, khi cứ ba người sẽ có một người chọn sử dụng.

- Bộ ảnh iPhone 17 mới nhất gây ‘ngỡ ngàng’