Điểm tin Công nghệ 19/10: Apple lập kỷ lục nhờ iPhone 17

- Apple lập kỷ lục nhờ iPhone 17
Sản lượng iPhone xuất xưởng tăng 4% so với cùng kỳ năm trước, đánh dấu quý III thành công nhất của Apple trong lịch sử.
Theo báo cáo mới nhất từ công ty phân tích Omdia, thị trường điện thoại thông minh toàn cầu đã ghi nhận mức tăng trưởng 3% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý III/2025, chính thức lấy lại đà tăng trưởng sau nhiều biến động.
Đáng chú ý, sự phục hồi này được Omdia lý giải là nhờ nhu cầu “lên đời” lớn đến từ người tiêu dùng và việc các nhà sản xuất đã chủ động tích trữ hàng hóa vào các kênh phân phối, chuẩn bị cho quý IV/2025 - giai đoạn mua sắm cao điểm.
Cụ thể, Samsung tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu toàn cầu trong quý thứ 3 liên tiếp với 19% thị phần. Các chuyên gia nhận định thành công này nhờ doanh số ấn tượng của dòng Galaxy A series và sự nâng cấp của dòng smartphone gập Z Fold/Flip 7.
Trong khi đó, Apple đã ghi nhận lượng xuất xưởng iPhone tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt hiệu suất quý III tốt nhất từ trước đến nay. Thành tích này có được nhờ nhu cầu mua sắm sớm đối với dòng iPhone 17 series. Cụ thể, "Táo Khuyết" hiện nắm giữ 18% thị phần toàn cầu.
Xiaomi duy trì vị trí thứ 3 với 14% thị phần ổn định. Hai vị trí cuối cùng trong top 5 nhà sản xuất toàn cầu thuộc về Transsion và Vivo, mỗi hãng nắm giữ 9% thị phần.
- Kết thúc thời kỳ 'thăng hoa', tăng trưởng người dùng ChatGPT chững lại
Sau nhiều tháng bùng nổ toàn cầu, ứng dụng ChatGPT trên thiết bị di động đang cho thấy dấu hiệu “hạ nhiệt”, khi lượng người dùng hoạt động hàng ngày (DAU) không còn tăng mạnh như trước.
Theo số liệu từ công ty phân tích Apptopia, ChatGPT đang trải qua giai đoạn chững lại trong tăng trưởng người dùng toàn cầu. Dù tháng 10 mới chỉ đi được nửa chặng đường, lượng tải xuống toàn cầu của ứng dụng đã giảm 8,1% so với tháng 9.
Apptopia cho biết, từ tháng 4 năm nay, đà tăng trưởng người dùng mới của ChatGPT – được đo bằng tỷ lệ thay đổi hàng tháng trong lượt tải – đã giảm tốc. Điều này cho thấy sự mở rộng toàn cầu của ứng dụng có thể đang đạt ngưỡng bão hòa.
Tại Mỹ, thị trường trọng điểm của OpenAI, mức độ tương tác của người dùng cũng suy yếu rõ rệt. Thời gian trung bình mà mỗi người dùng hoạt động hàng ngày dành cho ứng dụng đã giảm 22,5% kể từ tháng 7, trong khi số phiên truy cập trung bình trên mỗi người dùng cũng giảm 20,7%. Những con số này phản ánh xu hướng người dùng sử dụng ChatGPT ít thường xuyên hơn, dù họ vẫn giữ ứng dụng trong thiết bị di động.
Dù vậy, trang tin tức công nghệ TechCrunch nhấn mạnh rằng, ChatGPT vẫn duy trì vị thế vượt trội trên thị trường ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Bất chấp sự giảm tốc, ứng dụng vẫn ghi nhận hàng triệu lượt cài đặt mới mỗi ngày trên toàn cầu, một con số mà rất ít nền tảng công nghệ có thể đạt được.
- Microsoft tái định hình trợ lý ảo với Copilot
Microsoft đang đặt cược lớn vào Copilot như một trợ lý AI mới, thay thế cho Cortana – trợ lý giọng nói từng thất bại trong thập niên 2010. Copilot được kỳ vọng sẽ hiểu ngôn ngữ tự nhiên, nhận diện văn bản và giọng nói, và thực hiện các tác vụ thay người dùng.
Người dùng Windows 11 có thể gọi Copilot bằng câu lệnh “Hey, Copilot”, tương tự như cách gọi Siri hay Alexa. Ngoài ra, phím Copilot hoặc tổ hợp Windows + C cũng có thể kích hoạt trợ lý này. Lệnh “Goodbye” sẽ tắt Copilot.
Microsoft đang thúc đẩy ứng dụng AI trong sản phẩm của mình. AI không còn bị giới hạn trong ứng dụng riêng lẻ mà đang được tích hợp vào các thành phần cốt lõi như thanh tác vụ, menu Start và File Explorer. Trường tìm kiếm truyền thống sẽ được thay bằng “Ask Copilot” – hỗ trợ cả tìm kiếm tệp và tương tác AI.
Microsoft cam kết các AI agent sẽ hoạt động với tài khoản riêng biệt, quyền truy cập tối thiểu, và có nhật ký hoạt động rõ ràng. Điều này giúp người dùng kiểm tra và sửa lỗi nếu cần.
- Người dùng Facebook "hoảng hốt" khi thấy toàn nội dung 18+
Cảnh báo khẩn tới các bậc phụ huynh khi trẻ nhỏ có thể thấy nội dung 18+ trên Facebook chỉ với một cú chạm.
Sáng ngày 18/10, nhiều người dùng trên cả hai nền tảng iOS và Android đã vô cùng bất ngờ và bức xúc khi phát hiện một lỗi nghiêm trọng trên ứng dụng Facebook. Cụ thể, khi sử dụng chức năng tìm kiếm và chỉ nhập duy nhất ký tự như "a", "c" hay "x" ... kết quả trả về không phải là các trang, người dùng hay bài viết liên quan mà lại là một danh sách chứa đầy hình ảnh và video có nội dung người lớn.
Sự cố này dường như không giới hạn ở một khu vực địa lý nào và ảnh hưởng đến cả phiên bản ứng dụng di động, thậm chí là trình duyệt web trên PC và điện thoại. Cộng đồng mạng đã nhanh chóng lên tiếng cảnh báo về vấn đề này, đặc biệt lo ngại về việc trẻ em và thanh thiếu niên có thể vô tình tiếp xúc với các nội dung độc hại chỉ bằng một thao tác tìm kiếm cơ bản.
Hiện tại, phía Meta (công ty mẹ của Facebook) chưa đưa ra bất kỳ bình luận chính thức nào về nguyên nhân của sự cố cũng như thời gian khắc phục. Tuy nhiên, đây không phải lần đầu tiên Facebook gặp phải những lỗi ngớ ngẩn liên quan tới nội dung người lớn. Trước đó, từng có nhiều người dùng phàn nàn rằng họ liên tục gặp phải những đoạn quảng cáo "đỏ mặt" bất ngờ xuất hiện khi đang lướt Reels.
- Quốc hội Mỹ lo ngại Trung Quốc ảnh hưởng đến thuật toán TikTok
Chủ tịch Ủy ban Đặc biệt của Hạ viện về Trung Quốc, ông John Moolenaar, cho biết một thỏa thuận cấp phép sử dụng thuật toán của TikTok đặt ra “những lo ngại nghiêm trọng”.
Ông Moolenaar, nghị sĩ Đảng Cộng hòa, nói rằng ông đang chờ buổi báo cáo chi tiết về thỏa thuận. Nhà Trắng trước đó cho biết các chủ sở hữu mới của TikTok tại Mỹ sẽ được cấp phép sử dụng thuật toán gốc. Moolenaar phát biểu: “Tôi cho rằng bất cứ khi nào Trung Quốc vẫn nắm được quyền ảnh hưởng đến thuật toán, thì đó là một vấn đề”.
Ông Moolenaar nói thêm: “Tôi cho rằng cần phải có một thuật toán mới hoàn toàn – tôi không chắc có thể ‘lập trình lại’ thuật toán cũ”, đồng thời dẫn lời các chuyên gia công nghệ cho rằng cấu trúc thật sự của thuật toán TikTok vẫn chưa được công khai rõ ràng. “Tôi nghĩ đây vẫn là một quá trình đang hoàn thiện”. TikTok hiện chưa đưa ra bình luận về thông tin này.
Ngày 25.9, Tổng thống Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp xác nhận kế hoạch bán hoạt động TikTok tại Mỹ cho một liên danh các nhà đầu tư Mỹ và quốc tế là đáp ứng các yêu cầu an ninh quốc gia theo đạo luật năm 2024. Sắc lệnh của ông Trump nêu rõ thuật toán của TikTok sẽ được huấn luyện lại và giám sát bởi các đối tác an ninh Mỹ, đồng thời quyền vận hành thuật toán sẽ do công ty liên doanh mới kiểm soát.
Theo thỏa thuận, ByteDance sẽ được quyền chỉ định 1 trong 7 thành viên hội đồng quản trị của công ty TikTok Mỹ mới, trong khi 6 ghế còn lại do người Mỹ nắm giữ.
Tập đoàn Trung Quốc cũng sẽ chỉ còn sở hữu dưới 20% cổ phần trong TikTok Mỹ để tuân thủ yêu cầu của đạo luật năm 2024, vốn quy định ứng dụng này phải ngừng hoạt động tại Mỹ vào tháng 1 năm 2025 nếu ByteDance không bán lại tài sản Mỹ của mình.