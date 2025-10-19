Điểm tin Công nghệ 19/10: Apple lập kỷ lục nhờ iPhone 17

- Apple lập kỷ lục nhờ iPhone 17

Sản lượng iPhone xuất xưởng tăng 4% so với cùng kỳ năm trước, đánh dấu quý III thành công nhất của Apple trong lịch sử.

Theo báo cáo mới nhất từ công ty phân tích Omdia, thị trường điện thoại thông minh toàn cầu đã ghi nhận mức tăng trưởng 3% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý III/2025, chính thức lấy lại đà tăng trưởng sau nhiều biến động.

Đáng chú ý, sự phục hồi này được Omdia lý giải là nhờ nhu cầu “lên đời” lớn đến từ người tiêu dùng và việc các nhà sản xuất đã chủ động tích trữ hàng hóa vào các kênh phân phối, chuẩn bị cho quý IV/2025 - giai đoạn mua sắm cao điểm.

Cụ thể, Samsung tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu toàn cầu trong quý thứ 3 liên tiếp với 19% thị phần. Các chuyên gia nhận định thành công này nhờ doanh số ấn tượng của dòng Galaxy A series và sự nâng cấp của dòng smartphone gập Z Fold/Flip 7.

Trong khi đó, Apple đã ghi nhận lượng xuất xưởng iPhone tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt hiệu suất quý III tốt nhất từ trước đến nay. Thành tích này có được nhờ nhu cầu mua sắm sớm đối với dòng iPhone 17 series. Cụ thể, "Táo Khuyết" hiện nắm giữ 18% thị phần toàn cầu.

Xiaomi duy trì vị trí thứ 3 với 14% thị phần ổn định. Hai vị trí cuối cùng trong top 5 nhà sản xuất toàn cầu thuộc về Transsion và Vivo, mỗi hãng nắm giữ 9% thị phần.