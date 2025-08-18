Điểm tin Công nghệ 18/8: Samsung muốn soán ngôi Apple ở Mỹ, iPhone gập ra mắt có đủ sức định hình cuộc chơi?

Phần mềm phải tuân thủ quy định về kế toán, thuế, bảo mật và lưu trữ dữ liệu trên nền tảng đám mây, đồng thời kết nối với các hệ thống thuế liên quan. Bộ Tài chính sẽ chịu trách nhiệm thuê hoặc mua sắm nền tảng và tạo tài khoản truy cập cho từng đối tượng.

Bộ Tài chính đề xuất cung cấp miễn phí phần mềm kế toán tích hợp hóa đơn điện tử và chữ ký số cho doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, cá nhân và hộ kinh doanh, theo dự thảo lần thứ tư nghị định hướng dẫn Nghị quyết 198/2025/QH15.

Hộ kinh doanh, doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ sẽ được miễn phí đào tạo và cung cấp nền tảng số, phần mềm kế toán, theo đề xuất của Bộ Tài chính.

Ngoài ra, ứng dụng VssID phiên bản mới cũng đã cập nhật thông tin địa chỉ theo địa bàn hành chính mới, tương ứng với 34 tỉnh, thành phố và mô hình chính quyền địa phương hai cấp (không còn cấp huyện). Đây cũng là tính năng mới nhằm đảm bảo thực hiện việc sử dụng số định danh cá nhân hoặc căn cước công dân thay thế mã số bảo hiểm xã hội và bộ mã quản lý.

Sự thay đổi này giúp người dùng dễ dàng ghi nhớ tài khoản đăng nhập, tạo sự thuận tiện khi liên kết với các giấy tờ tùy thân khác.

Cụ thể, với phiên bản cập nhật mới, người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế có thể sử dụng số định danh cá nhân hoặc số căn cước công dân để đăng nhập vào ứng dụng VssID thay vì chỉ dùng mã số bảo hiểm xã hội như trước đây.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, ứng dụng VssID (Bảo hiểm xã hội số) đã được nâng cấp, bổ sung thêm 2 tính năng mới nhằm nâng cao trải nghiệm và tiện ích cho người dùng, TTXVN đưa tin.

Thay vì chỉ sử dụng mã số bảo hiểm xã hội như trước đây, giờ đây, người sử dụng có thể đăng nhập vào ứng dụng VssID bằng số định danh cá nhân hoặc số căn cước công dân.

Ngoài ra, các doanh nghiệp và hộ kinh doanh sẽ được hỗ trợ toàn bộ chi phí tham gia khóa đào tạo trực tuyến về quản trị, kế toán, thuế và nhân sự.

- Samsung muốn soán ngôi Apple ở Mỹ, iPhone gập ra mắt có đủ sức định hình cuộc chơi?

Samsung đang đặt mục tiêu vượt qua Apple tại thị trường Mỹ, khi xu hướng smartphone màn hình gập ngày càng phát triển. iPhone gập ra mắt liệu có định hình lại cuộc cạnh tranh giữa hai gã khổng lồ công nghệ, mở ra cuộc đua mới trong ngành di động?

Năm 2014, Apple và Samsung có cuộc chiến nảy lửa để thống trị thị trường smartphone ở Mỹ. Samsung khi đó bán các smartphone với màn hình lớn và người hâm mộ iPhone yêu cầu Apple đáp trả. Sau một thời gian, Apple cuối cùng đã ra mắt iPhone 6 cỡ 4,7 inch và iPhone 6 Plus cỡ 5,5 inch, phá vỡ truyền thống và mang đến cho người dùng lựa chọn màn hình lớn. Trong cuộc chiến này, Apple đã giành chiến thắng trước Samsung.

Hơn một thập kỷ sau, các số liệu gần đây về doanh số smartphone cho thấy cuộc đối đầu giữa Apple với Samsung lại căng thẳng trở lại và một lần nữa, tâm điểm lại xoay quanh màn hình.

Theo dữ liệu từ hãng nghiên cứu thị trường và tư vấn toàn cầu Canalys, trong quý 2/2025, doanh số smartphone của Samsung ở Mỹ đã tăng mạnh, với thị phần tăng từ 23% lên 31% so với quý 1. Cùng thời điểm, thị phần smartphone của Apple giảm từ 56% xuống 49%.

Con số này không chỉ phản ánh sở thích của người dùng. Các nhà phân tích cho biết phần lớn sự thay đổi trong số liệu quý 2/2025 có thể do thuế quan, vốn đang gây ra sự xáo trộn trong ngành khi những nhà sản xuất smartphone sử dụng nhiều chiến lược khác nhau để giảm thiểu tác động đến hoạt động kinh doanh của họ.

Ngoài ra, sự tăng trưởng thị phần của Samsung cũng phản ánh khả năng cung cấp nhiều dòng smartphone với mức giá đa dạng hơn hẳn so với Apple. Samsung có cả những mẫu smartphone giá rẻ, chiếm phần lớn trong sự tăng thị phần của hãng tại Mỹ ở quý 2, cũng như những thiết bị cao cấp đắt hơn bất kỳ mẫu iPhone nào.

Runar Bjorhovde, nhà phân tích tại hãng Canalys, nhận định: “Dòng điện thoại Galaxy và Z của Samsung có giá trải dài từ 650 USD đến 2.400 USD. Đó là một khoảng giá rất rộng cho các thiết bị. Ý tưởng ở đây là Samsung có thể nhắm tới khách hàng ở mọi mức giá và luôn có một sản phẩm phù hợp với họ”.

Kể từ năm 2017, iPhone gần như không thay đổi về hình thức - một khối kính hình chữ nhật với màn hình cảm ứng ở mặt trước và vài camera mặt sau. Hiện tại, Apple cung cấp 4 mẫu iPhone chính với giá từ 829 USD đến 1.599 USD. Trong khi đó, Samsung và các hãng khác đang bắt đầu vượt ra khỏi dạng thanh truyền thống và thử nghiệm những thiết kế mới.