Điểm tin Công nghệ 18/8: Samsung muốn soán ngôi Apple ở Mỹ, iPhone gập ra mắt có đủ sức định hình cuộc chơi?

- Có thể dùng số căn cước công dân đăng nhập ứng dụng VssID
Thay vì chỉ sử dụng mã số bảo hiểm xã hội như trước đây, giờ đây, người sử dụng có thể đăng nhập vào ứng dụng VssID bằng số định danh cá nhân hoặc số căn cước công dân.
Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, ứng dụng VssID (Bảo hiểm xã hội số) đã được nâng cấp, bổ sung thêm 2 tính năng mới nhằm nâng cao trải nghiệm và tiện ích cho người dùng, TTXVN đưa tin.
Cụ thể, với phiên bản cập nhật mới, người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế có thể sử dụng số định danh cá nhân hoặc số căn cước công dân để đăng nhập vào ứng dụng VssID thay vì chỉ dùng mã số bảo hiểm xã hội như trước đây.
Sự thay đổi này giúp người dùng dễ dàng ghi nhớ tài khoản đăng nhập, tạo sự thuận tiện khi liên kết với các giấy tờ tùy thân khác.
Ngoài ra, ứng dụng VssID phiên bản mới cũng đã cập nhật thông tin địa chỉ theo địa bàn hành chính mới, tương ứng với 34 tỉnh, thành phố và mô hình chính quyền địa phương hai cấp (không còn cấp huyện). Đây cũng là tính năng mới nhằm đảm bảo thực hiện việc sử dụng số định danh cá nhân hoặc căn cước công dân thay thế mã số bảo hiểm xã hội và bộ mã quản lý.
- Hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ có thể được hỗ trợ phần mềm kế toán
Hộ kinh doanh, doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ sẽ được miễn phí đào tạo và cung cấp nền tảng số, phần mềm kế toán, theo đề xuất của Bộ Tài chính.
Bộ Tài chính đề xuất cung cấp miễn phí phần mềm kế toán tích hợp hóa đơn điện tử và chữ ký số cho doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, cá nhân và hộ kinh doanh, theo dự thảo lần thứ tư nghị định hướng dẫn Nghị quyết 198/2025/QH15.
Phần mềm phải tuân thủ quy định về kế toán, thuế, bảo mật và lưu trữ dữ liệu trên nền tảng đám mây, đồng thời kết nối với các hệ thống thuế liên quan. Bộ Tài chính sẽ chịu trách nhiệm thuê hoặc mua sắm nền tảng và tạo tài khoản truy cập cho từng đối tượng.
Ngoài ra, các doanh nghiệp và hộ kinh doanh sẽ được hỗ trợ toàn bộ chi phí tham gia khóa đào tạo trực tuyến về quản trị, kế toán, thuế và nhân sự.
- Samsung muốn soán ngôi Apple ở Mỹ, iPhone gập ra mắt có đủ sức định hình cuộc chơi?
Samsung đang đặt mục tiêu vượt qua Apple tại thị trường Mỹ, khi xu hướng smartphone màn hình gập ngày càng phát triển. iPhone gập ra mắt liệu có định hình lại cuộc cạnh tranh giữa hai gã khổng lồ công nghệ, mở ra cuộc đua mới trong ngành di động?
Năm 2014, Apple và Samsung có cuộc chiến nảy lửa để thống trị thị trường smartphone ở Mỹ. Samsung khi đó bán các smartphone với màn hình lớn và người hâm mộ iPhone yêu cầu Apple đáp trả. Sau một thời gian, Apple cuối cùng đã ra mắt iPhone 6 cỡ 4,7 inch và iPhone 6 Plus cỡ 5,5 inch, phá vỡ truyền thống và mang đến cho người dùng lựa chọn màn hình lớn. Trong cuộc chiến này, Apple đã giành chiến thắng trước Samsung.
Hơn một thập kỷ sau, các số liệu gần đây về doanh số smartphone cho thấy cuộc đối đầu giữa Apple với Samsung lại căng thẳng trở lại và một lần nữa, tâm điểm lại xoay quanh màn hình.
Theo dữ liệu từ hãng nghiên cứu thị trường và tư vấn toàn cầu Canalys, trong quý 2/2025, doanh số smartphone của Samsung ở Mỹ đã tăng mạnh, với thị phần tăng từ 23% lên 31% so với quý 1. Cùng thời điểm, thị phần smartphone của Apple giảm từ 56% xuống 49%.
Con số này không chỉ phản ánh sở thích của người dùng. Các nhà phân tích cho biết phần lớn sự thay đổi trong số liệu quý 2/2025 có thể do thuế quan, vốn đang gây ra sự xáo trộn trong ngành khi những nhà sản xuất smartphone sử dụng nhiều chiến lược khác nhau để giảm thiểu tác động đến hoạt động kinh doanh của họ.
Ngoài ra, sự tăng trưởng thị phần của Samsung cũng phản ánh khả năng cung cấp nhiều dòng smartphone với mức giá đa dạng hơn hẳn so với Apple. Samsung có cả những mẫu smartphone giá rẻ, chiếm phần lớn trong sự tăng thị phần của hãng tại Mỹ ở quý 2, cũng như những thiết bị cao cấp đắt hơn bất kỳ mẫu iPhone nào.
Runar Bjorhovde, nhà phân tích tại hãng Canalys, nhận định: “Dòng điện thoại Galaxy và Z của Samsung có giá trải dài từ 650 USD đến 2.400 USD. Đó là một khoảng giá rất rộng cho các thiết bị. Ý tưởng ở đây là Samsung có thể nhắm tới khách hàng ở mọi mức giá và luôn có một sản phẩm phù hợp với họ”.
Kể từ năm 2017, iPhone gần như không thay đổi về hình thức - một khối kính hình chữ nhật với màn hình cảm ứng ở mặt trước và vài camera mặt sau. Hiện tại, Apple cung cấp 4 mẫu iPhone chính với giá từ 829 USD đến 1.599 USD. Trong khi đó, Samsung và các hãng khác đang bắt đầu vượt ra khỏi dạng thanh truyền thống và thử nghiệm những thiết kế mới.
Apple được kỳ vọng sẽ làm điều tương tự, bắt đầu với việc ra mắt chiếc iPhone 17 Air siêu mỏng (có thể dày chỉ 5,5 mm) vào tháng 9 tới để cạnh tranh với Galaxy S25 Edge (dày chỉ 5,8 mm) của Samsung.
John Donovan, Giám đốc điều hành của ngân hàng đầu tư Loop Capital, vào tháng 5 viết: “Apple rõ ràng đang đặt cược rằng mẫu Air sẽ cải thiện doanh số vì các thử nghiệm cho thấy mong muốn mạnh mẽ của người dùng với kiểu dáng mới”.
Trong một báo cáo vào tháng 7, nhà phân tích Samik Chatterjee thuộc tập đoàn dịch vụ tài chính JPMorgan Chase viết rằng Apple sẽ giới thiệu chiếc iPhone gập đầu tiên vào năm 2026 để cạnh tranh với dòng Galaxy Z Fold của Samsung.
“Sự tập trung của các nhà đầu tư đã chuyển sang các đợt ra mắt mùa thu 2026, khi Apple dự kiến sẽ giới thiệu chiếc iPhone gập đầu tiên như một phần thuộc dòng iPhone 18”, Samik Chatterjee viết.
Theo Runar Bjorhovde, việc thử nghiệm các kiểu dáng mới mang lại cho Apple cơ hội bán các thiết bị với giá cao hơn.
iPhone 16 Pro Max, chiếc iPhone đắt nhất của Apple, hiện có giá khởi điểm 1.199 USD cho bộ nhớ trong 256GB và có thể lên tới 1.599 USD với phiên bản 1TB. Galaxy Z Fold 7 của Samsung, trình làmg tháng 7, có giá khởi điểm 1.999 USD cho bộ nhớ trong 256GB và cao nhất là 2.419 USD với phiên bản 1TB.
Samik Chatterjee cho rằng giá iPhone gập có thể khởi điểm từ 1.999 USD.
- Nếu nhận được thông báo này, tài khoản Google của bạn đang bị tấn công
Nếu bạn nhận được một cảnh báo bất thường, đó có thể là dấu hiệu cho thấy tài khoản Google của bạn đang bị tấn công.
Theo Google, các cuộc tấn công nhằm chiếm đoạt tài khoản người dùng ngày càng phổ biến, chiếm gần 40% các vụ xâm nhập thành công xuất phát từ những thủ đoạn lừa đảo đánh cắp tên đăng nhập và mật khẩu.
Một chiến dịch lừa đảo mới nhắm vào người dùng Gmail vừa được phát hiện, tận dụng các nền tảng hợp pháp như Microsoft Dynamics để qua mặt các hệ thống bảo mật và đánh cắp thông tin đăng nhập.
Cụ thể, nạn nhân nhận được email với tiêu đề “New Voice Notification” (Thông báo thư thoại mới), kèm theo nút bấm “Listen to Voicemail”.
Điểm đáng chú ý là liên kết trong email dẫn đến một trang hợp pháp của Microsoft Dynamics, khiến nạn nhân dễ dàng tin tưởng. Tuy nhiên, sau khi nhấp vào, người dùng sẽ bị chuyển hướng sang một trang captcha trên tên miền horkyrown.com, thực chất là một mắt xích trong chuỗi lừa đảo, tạo cảm giác an toàn giả tạo.
Sau khi vượt qua captcha, nạn nhân sẽ được dẫn tiếp đến một trang đăng nhập Gmail giả mạo, giao diện được làm “giống thật” đến từng chi tiết. Tại đây, mọi thông tin đăng nhập, mã xác thực hai lớp (2FA), mã dự phòng, email khôi phục… đều bị thu thập và gửi về máy chủ của kẻ tấn công chỉ trong tích tắc.
Không dừng lại ở đó, mã JavaScript trên trang còn được mã hóa và che giấu kỹ lưỡng, sử dụng các kỹ thuật chống phân tích, tự động chuyển hướng về trang Google thật nếu phát hiện người dùng mở công cụ lập trình viên.
Sau khi chiếm được quyền truy cập, tin tặc có thể thay đổi mật khẩu, khóa tài khoản hoặc sử dụng thông tin cá nhân để thực hiện các giao dịch bất hợp pháp. Ngoài ra, kẻ gian còn có thể truy cập toàn bộ các dịch vụ trong hệ sinh thái Google, đơn cử như Drive, Photos, YouTube cho tới các ứng dụng của bên thứ ba có liên kết với tài khoản Google.
Điều này đồng nghĩa mọi dữ liệu cá nhân, tài liệu quan trọng, hình ảnh, video và thậm chí các dịch vụ tài chính tích hợp đều có thể bị đánh cắp hoặc lợi dụng.
- Meta bị chỉ trích cho phép chatbot trò chuyện “gợi cảm” với trẻ em
Meta đang đối mặt với làn sóng phản đối sau khi tài liệu nội bộ 200 trang bị rò rỉ cho thấy chatbot AI của hãng từng được phép tham gia các cuộc trò chuyện mang tính lãng mạn hoặc gợi cảm với trẻ em. Dù Meta đã gỡ bỏ các hướng dẫn gây tranh cãi, nhiều chính trị gia Mỹ đã yêu cầu điều tra, cho rằng công ty có thể đã gây hại và lừa dối công chúng về mức độ bảo vệ trẻ em.
Ca sĩ Neil Young tuyên bố ngừng sử dụng Facebook cho mọi hoạt động liên quan, gọi việc Meta cho phép chatbot tương tác với trẻ em theo cách đó là “không thể chấp nhận được”.
Một người đàn ông cao tuổi ở New Jersey đã tin rằng chatbot “Big sis Billie” là người thật và lên kế hoạch đến gặp, dẫn đến tai nạn nghiêm trọng. Meta không bình luận về vụ việc nhưng thừa nhận chatbot có thể khiến người dùng tin rằng chúng là con người.