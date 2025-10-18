Điểm tin Công nghệ 18/10: iPhone 18 Pro Max sẽ là mẫu smartphone ‘đột phá lớn?’

- Sự cố đúc nhầm 300.000 tỷ USD Stablecoin
Công ty Paxos, đối tác blockchain của ‘gã khổng lồ’ thanh toán trực tuyến PayPal, đã vô tình đúc nhầm một lượng stablecoin khổng lồ trị giá 300.000 tỷ USD vào ngày 15/10 vì lỗi kỹ thuật.
Những người theo dõi thị trường đã phát hiện ra lượng stablecoin PayPal PYUSD được bơm vào một cách bất thường trên Etherscan, một công cụ theo dõi Blockchain dành riêng cho hệ sinh thái Ethereum.
Trong một tuyên bố trên mạng xã hội, Paxos cho biết họ đã đúc nhầm số stablecoin này trong một giao dịch nội bộ, nhưng ngay lập tức đã phát hiện và khắc phục bằng cách đốt bỏ số PYUSD dư thừa. Paxos khẳng định đây là một lỗi kỹ thuật nội bộ và không có bất kỳ vi phạm bảo mật nào. Công ty nhấn mạnh tiền của khách hàng vẫn an toàn khi Paxos xử lý tận gốc nguyên nhân của vấn đề.
PYUSD được quảng cáo là một stablecoin neo giá 1 đổi 1 với đồng đôla Mỹ, được đảm bảo hoàn toàn bằng tiền gửi USD, trái phiếu kho bạc Mỹ và các tài sản tương đương tiền mặt. Do đó, PayPal cam kết token này luôn có thể được đổi lấy đôla Mỹ theo tỷ lệ 1:1.
Tuy nhiên, lỗi kỹ thuật này đã làm nổi lên một thực tế việc neo giá với USD cần được chính PayPal đảm bảo và cần báo cáo xác nhận độc lập từ bên thứ ba, chứ không phải là mối liên kết nội tại với quy trình đúc stablecoin.
Về mặt lý thuyết, 300.000 tỷ PYUSD tương đương lượng USD lưu hành lớn gấp đôi Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) ước tính của toàn thế giới.
Sự cố của Paxos xảy ra vào thời điểm stablecoin đang ngày càng trở nên phổ biến hơn khi được nhiều ngân hàng và nền tảng thanh toán chấp nhận. PYUSD hiện là stablecoin lớn thứ sáu thế giới, với vốn hóa thị trường hơn 2,6 tỷ USD, theo dữ liệu từ CoinMarketCap.
- Thay đổi lớn trên mẫu smartphone gập ba của Samsung
Bằng sáng chế mới hé lộ Samsung có thể trang bị hệ thống 3 viên pin cho mẫu điện thoại gập ba Trifold, hứa hẹn cải thiện dung lượng và tối ưu thiết kế mỏng nhẹ.
Samsung dường như đang tiến gần hơn đến việc ra mắt chiếc điện thoại gập ba đầu tiên của mình. Một loạt bằng sáng chế mới được phát hiện hé lộ chi tiết thú vị về cách gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc có thể giải quyết bài toán dung lượng pin trên thiết bị đặc biệt này.
Theo trang GalaxyClub, các bằng sáng chế liên quan đến mẫu Samsung Trifold đã xuất hiện trên cơ sở dữ liệu Kipris của Hàn Quốc. Dù hình ảnh thiết kế chỉ được mô tả sơ lược, phần đáng chú ý nằm ở việc thiết bị có thể sử dụng hệ thống 3 viên pin thay vì 2 như các mẫu điện thoại gập hiện nay.
Cụ thể, trong tài liệu, Samsung mô tả một bộ pin có mã hiệu 360, thực chất là một cấu trúc gồm 3 phần riêng biệt, được đánh số 361 (T1), 362 (T2) và 363 (T3). Mỗi viên pin được đặt ở một khu vực khác nhau trên thân máy. T1 là viên nhỏ nhất, nhiều khả năng nằm ở mặt lưng dưới cụm camera dọc. T2 được bố trí ở phần trung tâm của thiết bị khi mở ra và có thể là viên pin lớn nhất. Trong khi đó, T3 được đặt ở khu vực màn hình ngoài, có kích thước trung bình so với các viên còn lại.
Cách sắp xếp này giúp phân bổ năng lượng đồng đều, đồng thời tối ưu không gian bên trong thân máy. Yếu tố quan trọng là việc thiết bị phải chứa nhiều bản lề và màn hình hơn điện thoại gập thông thường. Việc chia pin thành 3 phần riêng biệt có thể cho phép Samsung tăng tổng dung lượng mà vẫn giữ được độ mỏng tổng thể.
Hiện chưa có thông tin chính thức về dung lượng cụ thể, nhưng các nguồn tin cho rằng Galaxy Trifold có thể đạt mức 5.000 mAh hoặc cao hơn. Nếu đúng, đây sẽ là cải tiến đáng kể so với dòng Galaxy Z Fold hiện tại, vốn sử dụng cấu trúc pin kép.
Theo một báo cáo vào tháng 9, Samsung đang cân nhắc ra mắt Galaxy Trifold trong năm nay, với kế hoạch mở bán tại Hàn Quốc và Mỹ. Thiết bị được đồn đoán sở hữu bản lề hình chữ U nhằm tăng độ bền và giảm nếp gấp trên màn hình.
- GreenNode hợp tác NVIDIA thúc đẩy ứng dụng AI trong ngành Chứng khoán - Bảo hiểm
GreenNode - đơn vị tiên phong về AI Cloud của VNG - đã phối hợp cùng 3 tập đoàn công nghệ hàng đầu của Mỹ gồm NVIDIA, TechData và F5 đã tổ chức hội thảo “Thúc đẩy cách mạng số trong doanh nghiệp Bảo hiểm và Chứng khoán với AI và Dữ liệu thông minh”, dưới sự bảo trợ của Hiệp hội Kinh doanh Chứng khoán Việt Nam (VASB).
Nhờ vai trò Đối tác về Dịch vụ Đám mây của NVIDIA, GreenNode nắm giữ lợi thế tiếp cận sớm với dòng GPU thế hệ mới của NVIDIA, từ đó phát triển hệ sinh thái giải pháp AI toàn diện phục vụ doanh nghiệp Việt, từ khâu xử lý dữ liệu lớn cho đến ứng dụng các mô hình AI tiên tiến như LLM.
Ông Vũ Thanh Tùng, Giám đốc AI Cloud của GreenNode chia sẻ: “GreenNode theo đuổi mục tiêu xây dựng nền tảng AI có chủ quyền tại Việt Nam – nơi các tổ chức, đặc biệt trong lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng và Bảo hiểm, có thể khai thác sức mạnh của AI và dữ liệu một cách hiệu quả, an toàn và tuân thủ pháp lý. Chúng tôi phát triển những giải pháp được thiết kế cho nhu cầu của doanh nghiệp Việt, vận hành trên hạ tầng trong nước, giúp họ chủ động hơn, không phụ thuộc vào các nền tảng nước ngoài – từ đó tạo nên lợi thế cạnh tranh bền vững”.
Các chuyên gia đánh giá việc hợp tác giữa GreenNode, NVIDIA, TechData và F5 không chỉ mang ý nghĩa thúc đẩy về công nghệ, mà còn góp phần định hình năng lực AI quốc gia trong giai đoạn Việt Nam chuyển đổi số toàn diện. Cùng với các chính sách như Chiến lược Phát triển Trí tuệ nhân tạo Quốc gia hay Luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân (hiệu lực từ 1/1/2026), Việt Nam đang xây dựng hành lang pháp lý và hạ tầng số thuận lợi để hình thành một nền tài chính minh bạch, hiệu quả và an toàn dữ liệu, nền tảng không thể thiếu của một thị trường chứng khoán mới nổi.
- OPPO Find X9 Series chính thức ra mắt tại Việt Nam vào ngày 29/10, cùng lúc với sự kiện ra mắt toàn cầu
OPPO chính thức công bố dòng flagship mới nhất Find X9 Series sẽ ra mắt trên thị trường toàn cầu tại Barcelona vào ngày 28 tháng 10 năm 2025.
Đặc biệt, ngay sau khi OPPO thông báo sự kiện ra mắt, Đại sứ thương hiệu - Sơn Tùng M-TP đã đăng tải hình ảnh mở hộp và trải nghiệm Find X9 Pro đầu tiên trên thị trường quốc tế. Với tín hiệu đặc biệt này, OPPO Việt Nam cũng chính thức công bố ra mắt thế hệ flagship mới nhất Find X9 Series vào ngày 29 tháng 10, cùng thời điểm ra mắt toàn cầu, mang đến cho người dùng Việt Nam cơ hội trải nghiệm sản phẩm flagship sớm nhất mà không cần phải chờ đợi.
Find X9 Series mang ngôn ngữ thiết kế hoàn toàn mới, một sự kết hợp hoàn hảo giữa vẻ ngoài sang trọng và cảm giác cầm nắm thoải mái. Bộ đôi flagship được trang bị màn hình phẳng cao cấp với viền màn hình siêu mỏng chỉ 1,15mm ở cả 4 cạnh. Find X9 sở hữu màn 6,59 inch nhỏ gọn, trong khi Find X9 Pro mang đến trải nghiệm thị giác đắm chìm hơn với kích thước 6,78 inch.
Bộ đôi được trang bị hệ thống Hasselblad Master Camera kết hợp cùng giải pháp nhiếp ảnh điện toán độc quyền LUMO Image Engine do OPPO tự phát triển. Đặc biệt, Find X9 Pro thiết lập một tiêu chuẩn nhiếp ảnh di động mới với camera telephoto Hasselblad 200MP. Đồng phát triển cùng Hasselblad từ hiệu chuẩn cảm biến đến thiết kế quang học, camera tele này đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của Hasselblad, để mang lại độ chi tiết đến kinh ngạc trong các bức ảnh.
Find X9 Series được trang bị chip MediaTek Dimensity 9500, đưa dòng sản phẩm này trở thành một trong những thiết bị đầu tiên trang bị vi xử lý 3nm tiên tiến này. Kết hợp công nghệ pin silicon-carbon thế hệ thứ ba do OPPO phát triển, với dung lượng 7025mAh (đối với Find X9) và 7500mAh (đối với Find X9 Pro), nhằm đảm bảo thời lượng pin lên đến 2 ngày liên tục.
- iPhone 18 Pro Max sẽ là mẫu smartphone ‘đột phá lớn?’
Apple chuẩn bị tạo nên dấu mốc mới với iPhone 18 Pro Max, khi lần đầu tiên tích hợp camera thay đổi khẩu độ và bộ vi xử lý 2nm. Không chỉ là nâng cấp phần cứng, đây còn là tín hiệu cho cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) trên smartphone bước vào giai đoạn tăng tốc.
Thị trường smartphone cao cấp dường như đang chững lại, nhưng Apple tiếp tục tạo khác biệt bằng chiến lược nâng cấp “nhỏ mà sâu”. Những thay đổi trên iPhone 18 Pro Max, đặc biệt ở camera, màn hình và vi xử lý, đang được kỳ vọng không chỉ cải thiện trải nghiệm người dùng, mà còn củng cố vị thế của Apple trên đường đua công nghệ cao cấp toàn cầu.
Theo nguồn tin từ ETNews và MacRumors, iPhone 18 Pro và 18 Pro Max sẽ là thế hệ đầu tiên được Apple trang bị cụm camera có khả năng thay đổi khẩu độ, tương tự như các mẫu máy ảnh chuyên nghiệp.
Tính năng này cho phép điều chỉnh lượng ánh sáng đi vào cảm biến tùy theo môi trường, từ đó nâng cao độ chi tiết, độ sâu trường ảnh và khả năng chụp trong điều kiện phức tạp.
Với nhu cầu chụp ảnh ngày càng cao, đây là nâng cấp được đánh giá sẽ tạo nên khác biệt thực sự trong trải nghiệm người dùng.
Ngoài camera, một thay đổi đáng chú ý là Face ID được đưa xuống dưới màn hình, tức không còn chiếm nhiều diện tích hiển thị như hiện nay. Apple có thể sẽ chỉ giữ lại một chấm nhỏ cho camera selfie, mở ra thiết kế gần như “full màn hình” thực sự.
Đây là thay đổi mang tính biểu tượng, bởi thiết kế iPhone nhiều năm nay không có đột phá lớn. Tuy nhiên, việc Apple có duy trì Dynamic Island - khu vực tương tác phần mềm đặc trưng hay không, vẫn là câu hỏi bỏ ngỏ.
iPhone 18 Pro Max dự kiến được trang bị vi xử lý A20 sản xuất trên tiến trình 2nm, đây là một bước nhảy vọt so với A19 (3nm) của iPhone 17. Chip mới hứa hẹn tăng 20% hiệu suất và tiết kiệm 30% năng lượng, đồng thời tích hợp nhiều lõi xử lý AI hơn, phục vụ cho các tính năng Apple Intelligence sắp ra mắt.
Theo các chuyên gia, việc nâng RAM lên mức 12GB không đơn thuần là để chạy nhiều ứng dụng hơn. RAM lớn là nền tảng để chạy các mô hình AI trực tiếp trên thiết bị, không cần phụ thuộc vào điện toán đám mây, điều Apple đang hướng đến để đảm bảo quyền riêng tư và hiệu năng ổn định.
Việc Apple hợp tác cùng TSMC sản xuất chip A20 2nm không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật, mà còn thể hiện chiến lược giữ vững lợi thế cạnh tranh về hiệu năng. Trong bối cảnh thị trường smartphone toàn cầu đang phục hồi chậm sau giai đoạn suy thoái, Apple cần một “át chủ bài” đủ sức hút để kéo người dùng nâng cấp máy.
Tiến trình 2nm còn giúp Apple cải thiện kiểm soát nhiệt độ và thời lượng pin. Không giống các đối thủ như Samsung hay Xiaomi chạy đua camera zoom 200MP hay màn hình gập, Apple tập trung vào những nâng cấp tinh tế nhưng thiết thực: xử lý ảnh tốt hơn, máy mượt hơn, pin bền hơn. Đây là chiến lược phù hợp với hệ sinh thái iOS, nơi mọi phần mềm đều được tối ưu.
Tuy nhiên, việc đưa Face ID xuống dưới màn hình và camera khẩu độ biến thiên cũng đòi hỏi chuỗi cung ứng tinh chỉnh sâu. Apple đang làm việc chặt chẽ với các đối tác Nhật Bản, Hàn Quốc để đảm bảo sản lượng đủ cao khi sản xuất hàng loạt.
Giới chuyên môn nhận định, iPhone 18 Pro Max có thể là bước đệm quan trọng để Apple giới thiệu AI tích hợp sâu (on-device AI), đây là điều mà Samsung, Google đã bắt đầu với Galaxy AI hay Pixel AI.
Khi Apple Intelligence được triển khai toàn diện, chip A20 và RAM 12GB sẽ là nền tảng cứng giúp các tác vụ AI như tổng hợp văn bản, xử lý hình ảnh, nhận diện ngữ cảnh... chạy mượt mà trực tiếp trên thiết bị, không cần gửi dữ liệu đi xa.
Tuy mang tính đột phá về mặt kỹ thuật, nhưng câu hỏi đặt ra là: người dùng có sẵn sàng chi trả thêm hàng chục triệu đồng cho một chiếc iPhone mới chỉ vì camera có khẩu độ thay đổi?
Một số khảo sát từ các hệ thống bán lẻ tại Việt Nam cho thấy, phần đông người mua iPhone Pro Max hiện tại vẫn đến từ nhóm người dùng nâng cấp định kỳ, chứ không hẳn bị hấp dẫn bởi tính năng mới.
Tuy nhiên, với xu hướng chụp ảnh và chia sẻ mạnh trên mạng xã hội, camera tốt vẫn là yếu tố quyết định với nhóm người trẻ - vốn là nhóm khách hàng trung thành của Apple.