Điểm tin Công nghệ 17/9: iPhone 17 Pro Max lần đầu đuổi kịp các flagship Android

- Giá iPhone 16 Pro Max, 15 Pro Max, 14 Pro Max mới nhất giảm mạnh, rẻ kỷ lục, thấp nhất lịch sử dù iPhone 17 Pro Max mới ra
Giá iPhone 16 Pro Max, 15 Pro Max, 14 Pro Max mới nhất đang là những chiếc iPhone cao cấp giá rẻ nhất thị trường Việt Nam sau khi iPhone 17 Pro Max ra mắt.
Giá iPhone 16 Pro Max dù có chững lại nhưng vẫn ghi nhận mức giảm hấp dẫn, rẻ hơn nhiều dòng sản phẩm mới ra mắt. Cụ thể, giá iPhone 16 Pro Max fullbox đang được giảm hơn 5 triệu đồng, chi tiết như sau:
iPhone 16 Pro Max - 256GB: 29.690.000 đồng
iPhone 16 Pro Max - 512GB: 35.950.000 đồng
iPhone 16 Pro Max - 1TB: 41.590.000 đồng
Như vậy, giá iPhone 16 Pro Max đang rẻ hơn iPhone 17 Pro Max từ 8 - 9 triệu đồng với cùng cấu hình lưu trữ, là lựa chọn "hợp ví" hơn cho khách Việt.
Giá iPhone 15 Pro Max mới nhất
iPhone 15 Pro Max là chiếc iPhone Pro Max giá rẻ nhất còn được bán fullbox chính hãng tại Việt Nam, vì đã bị Apple "khai tử" cách đây một năm, sau khi ra mắt iPhone 16 Pro Max.
Hiện tại, khách Việt có thể sở hữu iPhone 15 Pro Max với giá rẻ nhất chỉ từ 26.99 triệu cho mẫu 256GB, tăng lên 31.69 triệu cho mẫu 512GB và cao nhất 39.39 triệu cho mẫu 1TB, rẻ hơn iPhone 17 Pro Max từ 11 - 13 triệu đồng.
Giá iPhone 14 Pro Max mới nhất
Sau 3 năm ra mắt, iPhone 14 Pro Max vẫn còn hàng mới fullbox được bán với giá chỉ 25.59 triệu đồng cho mẫu 128GB cơ bản.
- Mỹ và Trung Quốc đạt thỏa thuận khung về tương lai của TikTok
Các quan chức Mỹ và Trung Quốc vừa đạt được một thỏa thuận khung về quyền sở hữu ứng dụng video ngắn TikTok. Thỏa thuận này dự kiến sẽ được xác nhận trong cuộc gọi giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào thứ Sáu.
Theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, thỏa thuận tiềm năng này sẽ chuyển quyền kiểm soát TikTok tại Mỹ cho một công ty Mỹ, nhưng vẫn bảo tồn các yếu tố văn hóa mà phía Trung Quốc quan tâm. Ông Bessent cho biết thời hạn chuyển giao sở hữu có thể được gia hạn thêm 90 ngày để hoàn tất các chi tiết.
Đây được xem là một bước đột phá hiếm hoi trong các cuộc đàm phán thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Dù vậy, phía Trung Quốc vẫn cáo buộc Mỹ “bắt nạt đơn phương” khi áp dụng các hạn chế thương mại và cấm vận đối với các công ty công nghệ của họ.
- Tập đoàn VNPT được trao giải thưởng "Không gian trưng bày tiêu biểu" tại Triển lãm Triển lãm thành tựu đất nước
Lễ Bế mạc Triển lãm thành tựu đất nước "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" đã khép lại một sự kiện lịch sử mang tầm vóc quốc gia, thu hút kỷ lục hơn 10 triệu lượt khách tham quan. Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã vinh dự được trao tặng Giải thưởng "Không gian trưng bày tiêu biểu".
VNPT đã mang đến một hệ sinh thái số toàn diện, thể hiện rõ vai trò trụ cột trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia. Khách tham quan có thể tìm hiểu về các nền tảng Hạ tầng số (5G, trung tâm dữ liệu IDC, điện toán đám mây VNPT Cloud), Chính phủ số (hệ sinh thái oneGOV, trung tâm điều hành thông minh IOC), Kinh tế số (nền tảng doanh nghiệp SME và các giải pháp cho doanh nghiệp), và Xã hội số (truyền hình MyTV, hệ sinh thái nhà thông minh, Giáo dục số vnEdu, Tài chính số VNPT Money).
Cùng với đó Phân khu này thể hiện tầm nhìn và năng lực công nghệ vượt trội của VNPT, tập trung vào hai lĩnh vực mũi nhọn. Đó là hệ sinh thái VNPT AI với các ứng dụng đột phá như định danh điện tử eKYC và AI tạo sinh (Generative AI); và hệ sinh thái An toàn thông tin VNPT Cyber Immunity.
- Samsung cảnh báo khẩn cấp, người dùng Galaxy cần cập nhật ngay để tránh nguy cơ bị tấn công
Samsung vừa phát đi cảnh báo bảo mật nghiêm trọng, kêu gọi hầu hết người dùng Galaxy phải cập nhật điện thoại ngay lập tức sau khi phát hiện lỗ hổng nguy hiểm đang bị tin tặc khai thác.
Theo thông báo, lỗ hổng được định danh CVE-2025-21043 ảnh hưởng đến các thiết bị chạy Android 13 trở lên, trong đó có những mẫu mới nhất như Galaxy S25 và Galaxy S25 Edge. Điểm đáng lo ngại là đây là dạng tấn công “zero-click” – tin tặc có thể xâm nhập và kiểm soát thiết bị mà không cần người dùng thao tác.
Samsung xác nhận đã nhận được cảnh báo từ WhatsApp về vấn đề này và triển khai ngay bản vá trong gói cập nhật bảo mật tháng 9.
Lỗ hổng bắt nguồn từ thư viện xử lý hình ảnh của bên thứ ba, có thể cho phép kẻ tấn công thực thi mã độc từ xa. Với lượng người dùng WhatsApp lên tới khoảng 3 tỷ trên toàn cầu, nguy cơ bị lợi dụng là vô cùng lớn.
Các cuộc tấn công “zero-click” thường hiếm gặp và thường bị lợi dụng trong hoạt động gián điệp mạng do các tổ chức hoặc quốc gia thực hiện, nhắm vào chính trị gia, nhà báo, nhà ngoại giao, hay nhân sự trong lĩnh vực quốc phòng.
- iPhone 17 Pro Max lần đầu đuổi kịp các flagship Android
Sau nhiều năm bị chê tụt hậu, iPhone 17 Pro Max cuối cùng cũng đạt thông số sánh ngang Android với RAM 12GB, pin hơn 5000mAh và camera zoom ấn tượng.
Trong nhiều năm, iPhone thường bị đem ra so sánh và thua kém Android về thông số kỹ thuật.
Với iPhone 17 Pro Max, Apple đã nâng RAM lên 12GB, ngang bằng nhiều mẫu Android cao cấp.
Máy còn có tùy chọn bộ nhớ trong lên tới 2TB, vượt qua nhiều đối thủ trong cùng phân khúc.
Pin 5.088mAh trên bản eSIM giúp iPhone lần đầu bước vào “câu lạc bộ 5000mAh”.
Đây là nâng cấp lớn so với iPhone 16 Pro Max và đủ sức cạnh tranh với Galaxy S25 Ultra.
Hệ thống camera tele 48MP mang đến khả năng zoom quang học 4x và zoom chất lượng quang 8x.
Các cải tiến này giúp iPhone 17 Pro Max tiệm cận, thậm chí vượt qua một số flagship Android.