Điểm tin Công nghệ 17/9: iPhone 17 Pro Max lần đầu đuổi kịp các flagship Android

Như vậy, giá iPhone 16 Pro Max đang rẻ hơn iPhone 17 Pro Max từ 8 - 9 triệu đồng với cùng cấu hình lưu trữ, là lựa chọn "hợp ví" hơn cho khách Việt.

Giá iPhone 16 Pro Max dù có chững lại nhưng vẫn ghi nhận mức giảm hấp dẫn, rẻ hơn nhiều dòng sản phẩm mới ra mắt. Cụ thể, giá iPhone 16 Pro Max fullbox đang được giảm hơn 5 triệu đồng, chi tiết như sau:

Giá iPhone 16 Pro Max, 15 Pro Max, 14 Pro Max mới nhất đang là những chiếc iPhone cao cấp giá rẻ nhất thị trường Việt Nam sau khi iPhone 17 Pro Max ra mắt.

- Giá iPhone 16 Pro Max, 15 Pro Max, 14 Pro Max mới nhất giảm mạnh, rẻ kỷ lục, thấp nhất lịch sử dù iPhone 17 Pro Max mới ra

iPhone 15 Pro Max là chiếc iPhone Pro Max giá rẻ nhất còn được bán fullbox chính hãng tại Việt Nam, vì đã bị Apple "khai tử" cách đây một năm, sau khi ra mắt iPhone 16 Pro Max.

Hiện tại, khách Việt có thể sở hữu iPhone 15 Pro Max với giá rẻ nhất chỉ từ 26.99 triệu cho mẫu 256GB, tăng lên 31.69 triệu cho mẫu 512GB và cao nhất 39.39 triệu cho mẫu 1TB, rẻ hơn iPhone 17 Pro Max từ 11 - 13 triệu đồng.

Giá iPhone 14 Pro Max mới nhất

Sau 3 năm ra mắt, iPhone 14 Pro Max vẫn còn hàng mới fullbox được bán với giá chỉ 25.59 triệu đồng cho mẫu 128GB cơ bản.

- Mỹ và Trung Quốc đạt thỏa thuận khung về tương lai của TikTok

Các quan chức Mỹ và Trung Quốc vừa đạt được một thỏa thuận khung về quyền sở hữu ứng dụng video ngắn TikTok. Thỏa thuận này dự kiến sẽ được xác nhận trong cuộc gọi giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào thứ Sáu.

Theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, thỏa thuận tiềm năng này sẽ chuyển quyền kiểm soát TikTok tại Mỹ cho một công ty Mỹ, nhưng vẫn bảo tồn các yếu tố văn hóa mà phía Trung Quốc quan tâm. Ông Bessent cho biết thời hạn chuyển giao sở hữu có thể được gia hạn thêm 90 ngày để hoàn tất các chi tiết.

Đây được xem là một bước đột phá hiếm hoi trong các cuộc đàm phán thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Dù vậy, phía Trung Quốc vẫn cáo buộc Mỹ “bắt nạt đơn phương” khi áp dụng các hạn chế thương mại và cấm vận đối với các công ty công nghệ của họ.

- Tập đoàn VNPT được trao giải thưởng "Không gian trưng bày tiêu biểu" tại Triển lãm Triển lãm thành tựu đất nước