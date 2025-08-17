Điểm tin Công nghệ 17/8: iPhone 17 Pro chưa ra mắt đã bị sao chép

- Điện thoại thông minh của Samsung chiếm ưu thế ở nhiều thị trường

Hãng điện tử lớn nhất Hàn Quốc Samsung Electronics vẫn giữ vị trí đứng đầu thị trường điện thoại thông minh Trung Đông trong quý II/2025 và đứng thứ 3 tại thị trường Đông Nam Á trong bối cảnh cạnh tranh với các nhà sản xuất Trung Quốc.

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn báo cáo của công ty nghiên cứu thị trường Canalys ngày 16/8, cho biết Samsung hoạt động tốt ở thị trường Trung Đông, giành vị trí đầu tiên với 34% thị phần. Xiaomi đứng thứ hai (17%), tiếp theo là Transition (15%). Honor đứng thứ tư (10%) và Apple đứng thứ năm (8%).

Theo Canalys, thứ hạng của ba công ty hàng đầu vẫn giữ nguyên như quý II/2024 nhưng Honor đã vượt qua Apple để giành vị trí thứ tư. Khoảng cách thị phần giữa Samsung và Xiaomi là 8 điểm phần trăm trong quý II/2024 nhưng năm nay đã tăng gấp đôi.

Canalys phân tích rằng Samsung đang triển khai chiến lược các mẫu điện thoại Galaxy A tầm trung và giá rẻ để đạt được thành công trên khắp các khu vực. Phản ứng của thị trường đối với dòng điện thoại Galaxy S25 và S24 FE cũng rất tích cực.

Trong khi đó, tại thị trường điện thoại thông minh Đông Nam Á trong quý II/2025, Xiaomi đang dẫn đầu với 19% thị phần, tiếp theo là Transition và Samsung Electronics với lần lượt 18% thị phần và 17% thị phần. Oppo đứng thứ tư với 14% thị phần và Vivo đứng thứ năm với 11% thị phần.

Xiaomi đã giành lại vị trí dẫn đầu lần đầu tiên kể từ quý II/2021, với doanh số 4,7 triệu chiếc. Canalys cho rằng kết quả này là nhờ doanh số mạnh mẽ của dòng Redmi và việc mở rộng mạng lưới phân phối.

Trong khi đó, dữ liệu ngành cho thấy Samsung Electronics đã chiếm hơn 80% thị trường điện thoại thông minh trong nước lần đầu tiên trong lịch sử, nhờ doanh số bán hàng mạnh mẽ của các mẫu điện thoại hàng đầu mới nhất. Theo công ty theo dõi thị trường Counterpoint Research, thị phần tích lũy của Samsung từ tháng 1 đến tháng 7/2025 đạt 82%, tăng 4 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước đó.

