Điểm tin Công nghệ 17/8: iPhone 17 Pro chưa ra mắt đã bị sao chép

- Điện thoại thông minh của Samsung chiếm ưu thế ở nhiều thị trường
Hãng điện tử lớn nhất Hàn Quốc Samsung Electronics vẫn giữ vị trí đứng đầu thị trường điện thoại thông minh Trung Đông trong quý II/2025 và đứng thứ 3 tại thị trường Đông Nam Á trong bối cảnh cạnh tranh với các nhà sản xuất Trung Quốc.
Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn báo cáo của công ty nghiên cứu thị trường Canalys ngày 16/8, cho biết Samsung hoạt động tốt ở thị trường Trung Đông, giành vị trí đầu tiên với 34% thị phần. Xiaomi đứng thứ hai (17%), tiếp theo là Transition (15%). Honor đứng thứ tư (10%) và Apple đứng thứ năm (8%).
Theo Canalys, thứ hạng của ba công ty hàng đầu vẫn giữ nguyên như quý II/2024 nhưng Honor đã vượt qua Apple để giành vị trí thứ tư. Khoảng cách thị phần giữa Samsung và Xiaomi là 8 điểm phần trăm trong quý II/2024 nhưng năm nay đã tăng gấp đôi.
Canalys phân tích rằng Samsung đang triển khai chiến lược các mẫu điện thoại Galaxy A tầm trung và giá rẻ để đạt được thành công trên khắp các khu vực. Phản ứng của thị trường đối với dòng điện thoại Galaxy S25 và S24 FE cũng rất tích cực.
Trong khi đó, tại thị trường điện thoại thông minh Đông Nam Á trong quý II/2025, Xiaomi đang dẫn đầu với 19% thị phần, tiếp theo là Transition và Samsung Electronics với lần lượt 18% thị phần và 17% thị phần. Oppo đứng thứ tư với 14% thị phần và Vivo đứng thứ năm với 11% thị phần.
Xiaomi đã giành lại vị trí dẫn đầu lần đầu tiên kể từ quý II/2021, với doanh số 4,7 triệu chiếc. Canalys cho rằng kết quả này là nhờ doanh số mạnh mẽ của dòng Redmi và việc mở rộng mạng lưới phân phối.
Trong khi đó, dữ liệu ngành cho thấy Samsung Electronics đã chiếm hơn 80% thị trường điện thoại thông minh trong nước lần đầu tiên trong lịch sử, nhờ doanh số bán hàng mạnh mẽ của các mẫu điện thoại hàng đầu mới nhất. Theo công ty theo dõi thị trường Counterpoint Research, thị phần tích lũy của Samsung từ tháng 1 đến tháng 7/2025 đạt 82%, tăng 4 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước đó.
- ChatGPT bùng nổ doanh thu, bỏ xa mọi đối thủ AI
Ứng dụng ChatGPT ghi nhận mức tăng trưởng ngoạn mục 673% trong năm 2025, đạt doanh thu 2 tỷ USD toàn cầu và bỏ xa các đối thủ AI về cả lượt tải lẫn chi tiêu.
Ứng dụng ChatGPT tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong thị trường trợ lý AI di động. Một báo cáo mới cho thấy, kể từ khi ra mắt vào tháng 5/2023, ứng dụng này đã đạt doanh thu toàn cầu hơn 2 tỷ USD từ chi tiêu của người dùng trên iOS và Android. Riêng năm 2025, mức tăng trưởng đạt tới 673% so với cùng kỳ năm ngoái, minh chứng cho sự bùng nổ về nhu cầu sử dụng trí tuệ nhân tạo trong đời sống hàng ngày.
Không chỉ doanh thu, số lượt tải xuống của ChatGPT cũng tăng trưởng ấn tượng. Trong năm nay, ứng dụng đạt 318 triệu lượt cài đặt, gấp 2,8 lần so với năm 2024. Ấn Độ hiện dẫn đầu về tổng số lượt tải với 13,7%, tiếp theo là Mỹ với 10,3%. Tuy nhiên, Mỹ lại thống trị ở khía cạnh chi tiêu, chiếm gần 40% tổng doanh thu toàn cầu, với mức trung bình 10 USD cho mỗi lượt tải. Đức đứng thứ hai nhưng khoảng cách khá xa, chỉ ở mức 5,3%.
So sánh với các đối thủ, ChatGPT thể hiện khoảng cách áp đảo cả về doanh thu lẫn mức chi tiêu trung bình của người dùng.
- iPhone 17 Pro chưa ra mắt đã bị sao chép
iPhone 17 Pro dự kiến ra mắt trong tháng 9 nhưng đã bị sao chép thiết kế bởi một số nhà sản xuất đến từ Trung Quốc, cho thấy sức hút mạnh mẽ của dòng điện thoại mới.
Điều gây chú ý hơn là khi sản phẩm chưa ra mắt, trên thị trường đã xuất hiện bản sao của iPhone 17 Pro. Hình thức bên ngoài của mẫu máy nhái này khá giống bản thật. Ở mặt trước, phần viền dưới dày, màn hình chất lượng thấp và góc hiển thị khá tối. Máy chạy Android nhưng cài hình nền iOS 26 để đánh lừa người dùng.
Ngay cả hộp sản phẩm cũng được làm theo phong cách của Apple. Tuy nhiên, nhiều chi tiết chưa chuẩn xác khi logo đặt sai vị trí, thiết kế ghép kính ở module camera chưa được tái hiện, cho thấy mức độ hoàn thiện thấp.
Không chỉ các nhà sản xuất điện thoại nhái, một số thương hiệu chính thống cũng bị đánh giá là học hỏi thiết kế của nhà sản xuất iPhone. Realme gần đây công bố dòng Realme P4 tại Ấn Độ, với cụm camera ngang lớn và bố trí ống kính khá tương đồng với iPhone 17 Pro trong các bản dựng rò rỉ. Điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất là Realme P4 không có cảm biến LiDAR.
Xu Qi, Phó chủ tịch Realme Trung Quốc, cho biết công ty từng áp dụng thiết kế ma trận Deco lớn trên Neo5 SE, do đó việc sử dụng lại ngôn ngữ thiết kế này không có gì lạ. Tuy nhiên, việc các chi tiết bố trí trùng khớp với iPhone 17 Pro khiến giới công nghệ bàn luận sôi nổi.
Trong bối cảnh Apple vẫn chưa chính thức công bố iPhone 17 Pro, sự xuất hiện của các bản sao và sản phẩm nhái cho thấy sức hút mạnh mẽ của dòng smartphone mới. Đồng thời, nó cũng phản ánh tình trạng cạnh tranh gay gắt trong ngành smartphone hiện nay.
- Meta sắp bước vào lần cải tổ thứ tư đối với mảng kinh doanh AI
Meta đang lên kế hoạch tái tổ chức bộ phận trí tuệ nhân tạo lần thứ tư chỉ trong vòng 6 tháng, để cạnh tranh trong lĩnh vực AI toàn cầu.
Tờ The Information ngày 16/8 đưa tin, Meta đang lên kế hoạch tái tổ chức bộ phận trí tuệ nhân tạo (AI) lần thứ tư chỉ trong vòng 6 tháng.
Đơn vị mới mang tên Superintelligence Labs sẽ được chia thành bốn nhóm: “TBD Lab” (chưa xác định chức năng), nhóm phát triển sản phẩm bao gồm trợ lý Meta AI, nhóm hạ tầng và phòng thí nghiệm Nghiên cứu AI Căn bản (FAIR) tập trung vào nghiên cứu dài hạn.
Trong bối cảnh cuộc đua AI tại Thung lũng Silicon ngày càng gay gắt, Giám đốc điều hành Mark Zuckerberg của Meta đang đặt cược lớn nhằm đẩy nhanh nghiên cứu trí tuệ nhân tạo tổng quát (AGI) - những cỗ máy có khả năng tư duy vượt con người - qua đó mở ra nguồn thu mới.
Gần đây, Meta đã tái cấu trúc toàn bộ hoạt động AI vào Superintelligence Labs, sau khi chứng kiến một số lãnh đạo cấp cao rời đi và mẫu AI nguồn mở Llama 4 không đạt kỳ vọng.
- Apple trở lại mạnh mẽ
Apple chuẩn bị trở lại đường đua AI với robot để bàn, Siri và thiết bị nhà thông minh. Những sản phẩm này được kỳ vọng tạo cú hích tăng trưởng mới cho Táo khuyết.
Apple đang lên kế hoạch tái gia nhập cuộc đua trí tuệ nhân tạo bằng một loạt sản phẩm mới, từ robot để bàn, trợ lý Siri, màn hình thông minh đến camera an ninh gia đình. Trọng tâm chiến lược AI của công ty hướng tới năm 2027 là robot để bàn kiêm bạn đồng hành ảo.
Đây được xem là nỗ lực làm mới hình ảnh sau khi kính thực tế hỗn hợp Vision Pro thất bại về doanh số, còn thiết kế của các dòng sản phẩm chủ lực ít thay đổi nhiều năm qua. Apple cũng bị cho là chậm chân trong làn sóng AI sáng tạo, trong khi OpenAI và cựu giám đốc thiết kế Jony Ive đang hợp tác phát triển thiết bị AI mới.
Robot để bàn của Táo khuyết có màn hình như iPad gắn trên trục chuyển động, có thể xoay theo hướng người nói và chủ động thu hút sự chú ý. Thiết bị hỗ trợ làm việc, giải trí, quản lý công việc, gọi FaceTime với khả năng khóa vào người đối diện và điều khiển từ xa qua iPhone.
Điểm nhấn là Siri phiên bản mới, có thể tham gia hội thoại nhóm, ghi nhớ thông tin và chủ động gợi ý. Công cụ này sẽ được tích hợp sâu vào hệ điều hành, có “cá tính” và khả năng tương tác trực quan, tương tự trợ lý hoạt hình Clippy trước đây.
Bên cạnh robot, Apple phát triển màn hình thông minh dự kiến ra mắt vào giữa 2026, với tên mã J490. Sản phẩm này là phiên bản thu gọn của robot, hỗ trợ điều khiển các vật dụng trong nhà, phát nhạc, ghi chú, duyệt web, hội nghị truyền hình và hỗ trợ giao diện Siri mới. Cả 2 thiết bị chạy hệ điều hành Charismatic, hỗ trợ nhiều người dùng với khả năng tự nhận diện khuôn mặt và tùy biến giao diện.
Apple cũng chuẩn bị cải tiến Siri với phiên bản Linwood, ứng dụng mô hình ngôn ngữ lớn để xử lý truy vấn dựa trên dữ liệu cá nhân. Phiên bản LLM Siri có thể ra mắt sớm nhất mùa xuân năm sau, trong khi một phiên bản khác được thiết kế lại hoàn toàn dự kiến xuất hiện vào 2026. Gã khổng lồ công nghệ đồng thời thử nghiệm công nghệ AI từ bên ngoài.
Ngoài AI, Apple còn phát triển iPhone mỏng hơn ra mắt 2025, kính thông minh, điện thoại gập, iPhone kỷ niệm 20 năm, tai nghe N100 và thiết bị màn hình gập cỡ lớn.
Các sản phẩm AI được kỳ vọng trở thành động lực tăng trưởng mới, giúp Apple cạnh tranh với Samsung, Meta và Google.