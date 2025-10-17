Điểm tin Công nghệ 17/10: Nâng cấp mới trên iPhone 18 Pro Max

- Nâng cấp mới trên iPhone 18 Pro Max
Những hình ảnh rò rỉ đầu tiên về iPhone 18 Pro Max hé lộ chip A20 mạnh hơn, thay đổi khẩu độ camera và thiết kế màn hình gọn gàng hơn dự kiến ra mắt năm 2026.
Dù còn gần một năm nữa mới đến thời điểm ra mắt, những thông tin rò rỉ đầu tiên về iPhone 18 Pro Max đã bắt đầu xuất hiện, hé lộ loạt nâng cấp lớn về chip, camera và thiết kế.
Theo các nguồn tin, dòng iPhone 18 Pro và Pro Max sẽ được Apple giới thiệu vào tháng 9/2026, trong khi phiên bản tiêu chuẩn có thể ra mắt muộn hơn, dự kiến vào mùa xuân 2027. Sau khi iPhone 17 Pro Max được làm mới thiết kế, Apple có thể tiếp tục đẩy mạnh cải tiến về mặt ngoại hình thiết bị trên thế hệ kế tiếp.
Điểm nhấn đáng chú ý nhất là chip A20 Pro sản xuất trên tiến trình 2 nm của TSMC. So với chip A19 trang bị cho iPhone 17, A20 được đồn đoán mang lại tốc độ cao hơn 15% và tiết kiệm điện tới 30%. Nhờ đó, thiết bị hứa hẹn hoạt động mát mẻ và có thời lượng pin lâu hơn.
Bên cạnh đó, một số tin đồn cho biết Apple đang phát triển modem 5G C2, thế hệ kế nhiệm của modem C1 trên iPhone 16, nhằm giảm phụ thuộc vào Qualcomm. Modem mới dự kiến cải thiện tốc độ kết nối, độ ổn định mạng và mức tiêu thụ năng lượng.
Một thay đổi khác có thể xuất hiện là việc loại bỏ nút điều khiển máy ảnh, vốn được giới thiệu trên iPhone 16. Theo các báo cáo, tính năng này không thu hút nhiều người dùng và không tương xứng với chi phí sản xuất.
Về hiển thị, iPhone 18 Pro Max có thể sử dụng màn hình LTPO+ thế hệ mới, mang đến trải nghiệm cuộn mượt mà và tiết kiệm pin tốt hơn. Một số nguồn tin còn cho rằng Táo khuyết có thể giới thiệu mặt lưng trong suốt một phần, để lộ khung kim loại và hệ thống làm mát buồng hơi, tạo điểm nhấn thẩm mỹ mang phong cách tương lai.
Đáng chú ý, nhà sản xuất iPhone có thể loại bỏ hoàn toàn phần Dynamic Island, thay bằng thiết kế khoét lỗ nhỏ hơn hoặc Face ID đặt dưới màn hình. Nhà phân tích Ross Young dự đoán tính năng này sẽ được hiện thực hóa vào năm 2026, giúp màn hình trông liền mạch và tối ưu không gian hiển thị.
Cuối cùng, iPhone 18 Pro có thể được trang bị ống kính với khẩu độ thay đổi, cho phép người dùng kiểm soát lượng ánh sáng và độ sâu trường ảnh tốt hơn. Đây là một bước tiến lớn cho nhiếp ảnh trên thiết bị di động.
Nếu các thông tin rò rỉ này chính xác, iPhone 18 Pro Max hứa hẹn là bản nâng cấp toàn diện, tập trung vào hiệu năng, khả năng chụp ảnh linh hoạt và trải nghiệm thiết kế cao cấp hơn.
- Dreame X50 Ultra được vinh danh “Những Phát Minh Tốt Nhất 2025” của tạp chí TIME
Dreame X50 Ultra là robot hút bụi lau nhà duy nhất lọt vào danh sách danh giá của TIME, nằm trong nhóm sản phẩm gia dụng tiêu biểu.
TIME vừa công bố danh sách thường niên Những Phát Minh Tốt Nhất 2025 (The Best Inventions of 2025) với 300 sáng tạo nổi bật góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống. Dreame Technology vinh dự góp mặt với mẫu robot hút bụi lau nhà X50 Ultra, nhờ công nghệ ProLeap cho phép vượt chướng ngại cao tới 6cm – giải quyết hạn chế về khả năng di chuyển của robot hút bụi truyền thống.
Để chọn ra danh sách này, TIME thu thập đề cử từ biên tập viên, phóng viên toàn cầu và qua ứng dụng trực tuyến, tập trung vào các lĩnh vực đang phát triển mạnh như y tế, AI, gia dụng thông minh. Các tiêu chí đánh giá gồm tính độc đáo, hiệu quả, tham vọng và tác động xã hội.
Nói về Dreame X50 Ultra, Leslie Horn Peterson - cây bút kỳ cựu của tạp chí TIME chia sẻ: "Robot hút bụi chưa thể đạt đến mức độ có tri giác hoàn toàn, nhưng Dreame X50 Ultra đang tiến gần hơn bao giờ hết. Bạn sẽ không cần phải giải cứu một thiết bị tội nghiệp đang bị mắc kẹt trong góc nữa. Thiết bị hút bụi đỉnh cao này sử dụng tính năng điều hướng thông minh (có thể nhận dạng tới 200 vật thể) và hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói. Đặc biệt X50 Ultra có thể lau nhà, làm sạch bậc thang và vượt qua các chướng ngại vật như dây điện. Tất cả là nhờ vào hệ thống ProLeap mới, với "đôi chân" có thể nâng hạ linh hoạt, cho phép robot leo lên được độ cao tới 6 cm".
- iPhone 17 đổi màu
Sau sự cố “Scratchgate” khiến iPhone 17 Pro Max dễ trầy xước, người dùng tiếp tục đối mặt với lỗi “đổi màu” bất thường từ cam sang vàng hồng.
Theo trang công nghệ WCCF Tech, nhiều người dùng iPhone 17 Pro Max phiên bản màu cam cho biết thiết bị của họ đã tự động chuyển sang màu vàng hồng sau vài tuần sử dụng. Một bài đăng trên Reddit đang thu hút hàng nghìn bình luận đã cho thấy sự thay đổi rõ rệt trên khung viền và cụm camera, đây là những vị trí dễ hao mòn nhất.
Trong khi đó, mặt lưng máy vẫn giữ được sắc cam ban đầu. Hiện tượng đổi màu không mong muốn này đang làm dấy lên lo ngại về độ bền và chất lượng của lớp hoàn thiện trên sản phẩm cao cấp nhất của Apple.
Nguyên nhân được cho là do quá trình oxy hóa, đây là một phản ứng hóa học tự nhiên giữa nhôm và không khí. Apple thường áp dụng lớp phủ anode hóa để bảo vệ bề mặt nhôm khỏi hiện tượng này. Tuy nhiên, một số lô sản xuất iPhone 17 Pro Max có thể đã không được xử lý phủ đúng chuẩn, khiến kim loại bị lộ ra ngoài và đổi màu theo thời gian. Việc lớp bảo vệ hoạt động không đồng đều còn cho thấy khả năng kiểm soát chất lượng trong khâu sản xuất có thể đang gặp vấn đề.
Một tài khoản Reddit đã đăng ảnh kèm dòng chú thích: “Chiếc iPhone 17 Pro Max màu cam của tôi giờ thành vàng hồng đậm. Tôi không hề Photoshop. Thật lố bịch nếu phải ngồi chỉnh ảnh để chứng minh lỗi của Apple. Tôi chỉ muốn màu cam mà mình đã bỏ tiền ra mua”.
Dòng chia sẻ này đã nhận được sự đồng cảm từ đông đảo người dùng, tạo nên làn sóng phản hồi mạnh mẽ trên mạng xã hội. Trong khi một số người cho rằng màu mới cũng… khá đẹp, phần lớn đều không hài lòng với việc bỏ hàng chục triệu nhưng lại nhận về một trải nghiệm khác xa kỳ vọng.
Tính đến thời điểm hiện tại, Apple vẫn chưa có tuyên bố chính thức. Theo giới phân tích, công ty có thể đang âm thầm thu thập dữ liệu và đánh giá mức độ ảnh hưởng trước khi công bố hướng xử lý. Trước đây, Apple từng nhanh chóng điều chỉnh chính sách sau sự cố “Scratchgate” khi cụm camera dễ bị trầy xước. Việc xử lý lần này sẽ là phép thử với khả năng kiểm soát khủng hoảng của thương hiệu.
iPhone 17 Pro Max không chỉ gặp lỗi về màu sắc mà trước đó cũng bị người dùng phản ánh dễ xước viền, camera và bám dấu vân tay. Phiên bản iOS 26 được cài sẵn trên thiết bị cũng chưa đạt độ ổn định như kỳ vọng, liên tục xuất hiện lỗi hiệu năng, pin hao nhanh và lag ứng dụng. Dù đã có bản cập nhật vá lỗi, nhưng người dùng vẫn cảm thấy trải nghiệm chưa tương xứng với giá tiền.
Với mức giá hơn 40 triệu đồng tại Việt Nam, iPhone 17 Pro Max là đại diện đắt đỏ nhất của Apple trong năm. Tuy nhiên, chuỗi lỗi kéo dài từ phần cứng đến phần mềm đang khiến người tiêu dùng nghi ngờ tính tương xứng giữa giá và giá trị. Thay vì “lên đời”, không ít người đã chọn giải pháp tiết kiệm hơn: quay lại với iPhone đời cũ.
- ASUS ROG chính thức ra mắt ROG Xbox Ally và ROG Xbox Ally X - Máy chơi game cầm tay ROG Xbox đầu tiên tại Việt Nam
SUS Republic of Gamers (ROG) Việt Nam chính thức giới thiệu ROG Xbox Ally và ROG Xbox Ally X – bộ đôi máy chơi game cầm tay ROG Xbox thế hệ mới tại thị trường Việt Nam.
Lấy cảm hứng từ những tay cầm chơi game Xbox, ROG Xbox Ally và Xbox Ally X được tái thiết kế với báng tay cầm lớn cho phép ôm gọn trong lòng bàn tay, cùng với phần linh kiện bên trong được sắp xếp và thu gọn giúp tối ưu trọng lượng của máy chỉ 670g với ROG Xbox Ally và 715g với ROG Xbox Ally X, mang lại cảm giác cầm nắm thoải mái và đầm tay nhất từ trước đến nay.
Hệ thống nút bấm trên ROG Xbox Ally X được tái thiết kế toàn diện với cấu trúc bên trong tối ưu, mang đến độ nảy rõ ràng, phản hồi chính xác hơn bao giờ hết. Các cò bấm (triggers) và cần điều khiển (joystick) cũng được tinh chỉnh để vận hành mượt mà, ổn định và có độ nhạy cao hơn so với thế hệ trước.
ROG Xbox Ally và ROG Xbox Ally X được trang bị màn hình 7 inch Full HD 120Hz, độ sáng tối đa 500 nits đạt 100% dải màu sRGB và hỗ trợ công nghệ chống xé hình AMD FreeSync Premium, hệ thống hai loa Dolby Atmos.
ROG Xbox Ally X được trang bị AMD Ryzen AI Z2 Extreme mang đến hiệu năng xử lý đồ họa mạnh mẽ, cao hơn đến 20% so với thế hệ Z1 Extreme trước đây, đồng thời tích hợp NPU mở ra khả năng tăng cường trải nghiệm và các tính năng AI cho game thủ trong tương lai. Trong khi đó, phiên bản ROG Xbox Ally sử dụng AMD Ryzen Z2A lại mang đến hiệu suất mạnh ẽm ở mức điện năng tiêu thụ thấp, cho phép chơi mượt các tựa game indie, 2D và game console phổ biến.
ROG Xbox Ally có mức giá 14,990,000VND với cấu hình AMD Ryzen Z2A, 16GB RAM và 512GB SSD. Phiên bản cao cấp ROG Xbox Ally X trang bị AMD Ryzen AI Z2 Extreme, 24GB RAM và 1TB SSD có mức giá 24,990,000VND.
- eSIM VinaPhone – Khách hàng đã có thể kích hoạt tại nhà
Không cần SIM vật lý, không cần ra cửa hàng, chỉ với vài thao tác trên môi trường số, khách hàng có thể hòa mạng mới thuê bao di động VinaPhone sử dụng eSIM một cách nhanh chóng, an toàn và tiện lợi ngay tại nhà.
Giờ đây, khách hàng VinaPhone hoàn toàn có thể đăng ký và kích hoạt eSIM ngay tại nhà mà không cần đến điểm giao dịch. Không chỉ dễ dàng thực hiện qua website, khách hàng còn có thể thực hiện đổi SIM vật lý sang eSIM trực tiếp trên ứng dụng MyVNPT. Đây là tính năng mới giúp người dùng chủ động chuyển đổi eSIM chỉ trong vài phút. Toàn bộ quy trình từ xác thực thông tin, thanh toán đến cài đặt eSIM đều được thực hiện hoàn toàn online – nhanh chóng, an toàn và bảo mật tuyệt đối.
Quy trình thực hiện rất đơn giản: khách hàng truy cập website https://esim.vnpt.vn, chọn mục “MUA eSIM”, đăng ký thông tin thuê bao, thanh toán trực tuyến và quét mã QR để kích hoạt. Hoặc khách hàng mở ứng dụng MyVNPT, chọn mục “Thuê bao di động” → “Công cụ hỗ trợ” → “Đăng ký eSIM” → “Đổi SIM vật lý sang eSIM” và làm theo hướng dẫn. Ngay sau đó, người dùng có thể sử dụng các dịch vụ di động như gọi, nhắn tin, truy cập data 4G/5G mà không cần SIM vật lý.
eSIM (embedded SIM) là loại SIM điện tử được tích hợp sẵn trong thiết bị di động như smartphone, tablet hoặc đồng hồ thông minh, thay thế cho SIM vật lý truyền thống. Người dùng chỉ cần quét mã QR để kích hoạt – không còn thao tác tháo lắp, không lo thất lạc SIM. Với eSIM, khách hàng có thể sử dụng nhiều số thuê bao trên cùng một thiết bị, linh hoạt giữa công việc và cuộc sống cá nhân. Đây là giải pháp lý tưởng cho người dùng hiện đại yêu thích sự tiện lợi và công nghệ tiên tiến.
- Honor trình làng mẫu điện thoại ý tưởng kết hợp AI và Robotics
Kết thúc sự kiện ra mắt Magic8 Pro, hãng điện thoại Trung Quốc Honor đã gây bất ngờ khi giới thiệu "Robot Phone". Thiết bị này là sự pha trộn giữa trí tuệ nhân tạo, chức năng robotics và khả năng chụp ảnh di động tiên tiến.
Honor cho biết Robot Phone sẽ "tự động cảm nhận, thích ứng và tiến hóa như một robot", trở thành một "người bạn đồng hành cảm xúc" làm phong phú thêm cuộc sống người dùng.
Trong video quảng bá theo phong cách khoa học viễn tưởng, tính năng nổi bật của điện thoại là một camera gắn trên tay quay có động cơ (gimbal), có thể trồi ra từ phía sau để tự xoay và chụp ảnh, tạo cảm giác thiết bị nhận thức được môi trường xung quanh. Robot Phone hiện chỉ là concept, chưa có nguyên mẫu vật lý hoặc ngày ra mắt cụ thể. Honor dự kiến sẽ tiết lộ thêm chi tiết tại Mobile World Congress vào mùa xuân tới.