Điểm tin Công nghệ 16/9: Apple iOS 26 sắp ra mắt: Những tính năng nổi bật và thiết bị tương thích

- Apple iOS 26 sắp ra mắt: Những tính năng nổi bật và thiết bị tương thích
Apple vừa công bố bản cập nhật phần mềm iOS 26, sẽ chính thức phát hành vào ngày 15-9 (theo giờ địa phương). Bản cập nhật này tương thích với hầu hết các thiết bị iPhone, iPad và Apple Watch, mang đến giao diện mới và nhiều tính năng hỗ trợ trí tuệ nhân tạo.
Giao diện mới: Liquid glass
Một trong những điểm nhấn của iOS 26 là liquid glass, giao diện người dùng mới trên các thiết bị Apple. Thiết kế này mang đến các yếu tố trong suốt và linh hoạt hơn. Khi kích hoạt liquid glass, người dùng có thể giữ nguyên màn hình chính hoặc chuyển các ứng dụng trở nên bán trong suốt, hiển thị hình nền rõ ràng.
Liquid glass cũng hỗ trợ điều khiển động hơn: trong một số ứng dụng như Apple Music, người dùng có thể vuốt để chuyển đổi màn hình hoặc chức năng thay vì nhấn từng nút.
Tính năng liquid glass áp dụng cho các mẫu iPhone, iPad và Apple Watch đủ điều kiện.
Dịch trực tiếp với Live Translation
iOS 26 tích hợp trí tuệ nhân tạo để dịch tin nhắn, cuộc gọi và FaceTime trên iPhone, iPad và Apple Watch. Trong Messages, Live Translation hỗ trợ các ngôn ngữ: Trung Quốc (giản thể), Anh (UK và Mỹ), Pháp, Đức, Ý, Nhật, Hàn, Bồ Đào Nha (Brazil) và Tây Ban Nha (Tây Ban Nha).
Đặc biệt, AirPods Pro 3 cũng hỗ trợ Live Translation. Người dùng có thể nghe và dịch các cuộc hội thoại xung quanh gần như theo thời gian thực, hoặc nói bằng ngôn ngữ gốc và AirPods sẽ dịch sang ngôn ngữ lựa chọn.
Tính năng gọi điện và nhắn tin mới
iOS 26 mang đến Call Screening, khi nhận cuộc gọi từ số lạ, iPhone tự động trả lời, hỏi tên và lý do gọi, sau đó dịch lại cho người dùng quyết định có nhận hay không. Ứng dụng Messages cũng lọc tin nhắn từ số lạ vào thư mục riêng.
Hold Assist giữ vị trí cuộc gọi với nhân viên trực tiếp và thông báo khi sẵn sàng. Ngoài ra, Messages còn cập nhật tính năng tạo khảo sát và thay đổi nền tin nhắn bằng hình ảnh hoặc thiết kế có sẵn từ Apple.
Apple Maps thông minh hơn
Apple Maps sử dụng AI để học thói quen di chuyển của người dùng, cập nhật tình trạng tắc đường trước khi đi. Ngoài ra, bản đồ còn thêm danh mục Visited Place, hiển thị nhà hàng, cửa hàng và các địa điểm người dùng từng đến.
Lưu hộ chiếu trong Apple Wallet
Apple Wallet giờ đây không chỉ lưu thẻ thanh toán, vé xem ca nhạc hay vé máy bay mà còn cho phép lưu hộ chiếu số với iOS 26.
Quản lý màn hình iPad như desktop
iPad được bổ sung hệ thống nhiều cửa sổ, cho phép mở cùng lúc nhiều ứng dụng trên màn hình, giống trải nghiệm trên máy tính để bàn.
- Giá iPhone 13, 13 Pro Max xuống thấp kỷ lục, rẻ chưa từng có dù vẫn xịn chẳng thua kém iPhone 17 là bao
Giá iPhone 13 mới nhất là iPhone rẻ nhất còn hàng, trong khi đó, iPhone 13 Pro Max vẫn là mẫu iPhone 3 mắt giá rẻ hàng đầu.
Dòng iPhone 13 hiện vẫn đang làm mưa làm gió tại Việt Nam với cả hàng mới và hàng cũ. Trong đó, iPhone 13 thường đã trở thành lựa chọn iPhone cũ mới rẻ nhất sau khi iPhone 11 và iPhone 12 gần như đã không còn mới.
iPhone 13 dù không Pro nhưng vẫn là chiếc smartphone đủ tốt và vẫn đang được bán mới tại Việt Nam với màn hình đẹp, camera chất lượng với cả quay và chụp kèm theo khả năng hoạt động mượt mà với mọi ứng dụng. Ít nhất phải 2 năm nữa, iPhone 13 mới bắt đầu trở nên kém hấp dẫn.Điện thoại thông minh
Tuy không có nhiều tính năng đặc biệt mới như các dòng iPhone 15, 16 nhưng theo tiêu chí cơ bản gồm máy mượt, hoạt động ít lỗi và chụp ảnh, quay phim đẹp, iPhone 13 vẫn đáp ứng rất tốt.
Bảng giá iPhone 13 các dòng mới nhất
Giá iPhone 13 (mới)
iPhone 13 128GB: 10.79 triệu đồng
iPhone 13 256GB: (hết hàng)
Giá iPhone 13 Pro Max cũ
iPhone 13 Pro Max 128GB: 11.79 triệu đồng.
iPhone 13 Pro Max 256GB: 12.89 triệu đồng
iPhone 13 Pro Max 512GB: 13.89 triệu đồng
Giá iPhone 13 Pro cũ
iPhone 13 Pro 128GB: 9.69 triệu đồng
iPhone 13 Pro 256GB: 10.79 triệu đồng.
iPhone 13 Pro 512GB: 11.59 triệu đồng
Giá iPhone 13 Mini (cũ)
iPhone 13 Mini 128GB: 5.75 triệu đồng
iPhone 13 Mini 256GB: 6.75 triệu đồng.
- Huawei được cho là trang bị pin 7.000mAh cho smartphone cao cấp năm 2026
Honor đang gây chú ý khi chuẩn bị ra mắt dòng Magic 8 với viên pin dung lượng 7.000mAh. Và có vẻ như Huawei cũng sẽ sớm gia nhập cuộc đua này từ năm 2026, theo một số rò rỉ mới nhất.
Nguồn tin từ tài khoản DigitalChatStation trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc tiết lộ, dòng Mate 80, dự kiến ra mắt cuối năm nay, sẽ được nâng cấp lên viên pin 6.000mAh, vượt trội so với các thế hệ Mate trước đó. Đây được coi là bước tiến đáng kể về dung lượng pin cho dòng smartphone cao cấp (flagship) của Huawei.
Không chỉ dừng lại ở đó, Huawei còn được cho là đang phát triển mẫu smartphone cao cấp trang bị pin 7.000mAh, thậm chí có thể cao hơn. Một số thông tin cho biết hãng đang thử nghiệm pin đơn cell dung lượng 7.150mAh, với mức dung lượng điển hình đạt khoảng 7.300mAh. Dự kiến, công nghệ này có thể xuất hiện trên dòng Pura 90 hoặc Mate 90 (bản Pro+ hoặc RS Ultimate Design) ra mắt vào năm 2026.
Thực tế, Huawei từng giới thiệu những mẫu máy có pin 7.000mAh, điển hình là Enjoy 60X tại thị trường Trung Quốc hay Nova Y91 với màn hình 6,95 inch hướng tới người dùng phổ thông toàn cầu. Tuy nhiên, nếu thông tin lần này trở thành hiện thực, đây sẽ là lần đầu tiên hãng đưa viên pin “khủng” lên một thiết bị cao cấp, hứa hẹn mang lại trải nghiệm lâu dài hơn cho các tác vụ nặng như chơi game hay xem phim.
- realme hé lộ AI Edit Genie
realme chính thức trình làng công nghệ thông minh mới - AI Edit Genie, tính năng chỉnh sửa ảnh bằng giọng nói lần đầu tiên xuất hiện trên smartphone phân khúc tầm trung của thương hiệu và ra mắt độc quyền cùng dòng realme 15 Series.
realme 15 Series mới đây đã chính thức hé lộ thiết kế mới với bộ ba AI Camera 50MP chất lượng 4K cùng với AI Edit Genie - tính năng chỉnh sửa chuẩn flagship. Đây là công nghệ chỉnh sửa ảnh thông minh vốn dĩ chỉ xuất hiện trên những dòng sản phẩm cao cấp, lần đầu tiên được realme tích hợp cho sản phẩm thuộc phân khúc tầm trung.
AI Edit Genie kết hợp nhiếp ảnh di động và trí tuệ nhân tạo. Với tính năng này, người dùng có thể chỉnh sửa ảnh chỉ bằng giọng nói, không cần chạm tay hay thao tác phức tạp. Một vài câu lệnh đơn giản như “Làm mịn da”, “Thêm hiệu ứng điện ảnh” hay “Xóa người trong khung hình” sẽ được AI xử lý ngay lập tức, mang đến bức ảnh trọn vẹn theo đúng ý muốn.
Không chỉ mang lại sự tiện lợi, AI Edit Genie còn giải quyết nhu cầu cơ bản của thế hệ người dùng trẻ: chỉnh sửa ảnh nhanh chóng, sáng tạo, thể hiện cá tính mà không mất nhiều thời gian hay kỹ năng hậu kỳ. Với AI Edit Genie, realme không đơn thuần giới thiệu một tính năng mới, mà mở ra kỷ nguyên sáng tạo ảnh mới - nơi trí tuệ nhân tạo trở thành “trợ thủ” sáng tạo thực thụ cho người dùng.
realme 15 Series sẽ chính thức trình làng vào ngày 24/09/2025.
- Chủ sở hữu tạp chí Rolling Stone và Billboard kiện Google vì AI
Đây là lần đầu tiên một nhà xuất bản lớn của Mỹ khởi kiện Google về các bản tóm tắt do AI tạo ra, hay còn gọi là "AI Overviews".
Tập đoàn truyền thông Penske Media, chủ sở hữu của các tạp chí danh tiếng như Rolling Stone, Billboard và Variety, đã đâm đơn kiện Google tại tòa án liên bang. Vụ kiện này cáo buộc gã khổng lồ công nghệ đã sử dụng nội dung báo chí của họ để tạo ra các bản tóm tắt AI mà không có sự đồng ý, gây thiệt hại nghiêm trọng đến doanh thu quảng cáo và lượng truy cập.
Đây là lần đầu tiên một nhà xuất bản lớn của Mỹ khởi kiện Google về các bản tóm tắt do AI tạo ra, hay còn gọi là "AI Overviews". Tính năng này xuất hiện ngay trên đầu kết quả tìm kiếm, cung cấp thông tin tóm tắt từ các bài báo, khiến người dùng không cần phải nhấp chuột vào trang web gốc.
- Cú nổ lớn về iPhone 18
Theo 9to5Mac, iPhone 18 được dự đoán sẽ tạo nên một cú nổ lớn trong làng công nghệ khi nó tiến gần hơn đến thiết kế toàn màn hình.
Apple đang dần tiến gần hơn đến mục tiêu tạo ra một chiếc iPhone “all-screen” thực sự. Theo những thông tin rò rỉ mới nhất, iPhone 18 sẽ là thế hệ mở ra thay đổi lớn về thiết kế, đặc biệt là với Dynamic Island.
Kể từ khi Dynamic Island xuất hiện lần đầu trên iPhone 14 Pro, thiết kế này gần như giữ nguyên cho đến iPhone 17. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin cho rằng iPhone 18 sẽ sở hữu Dynamic Island thu nhỏ đáng kể, giúp tối ưu diện tích hiển thị trên màn hình.
Nguồn tin từ Instant Digital trên Weibo cho biết: “Dòng iPhone 18 chỉ có phần Dynamic Island hẹp hơn một chút, không phải camera đơn, và chưa tích hợp Face ID hay camera ẩn dưới màn hình”.
Điều này đồng nghĩa với việc Apple vẫn chưa áp dụng công nghệ Face ID dưới màn hình hay camera selfie ẩn, nhưng một Dynamic Island nhỏ gọn hơn cũng đủ để tạo nên sự thay đổi lớn trong trải nghiệm người dùng.
Instant Digital từng đưa ra nhiều thông tin chính xác, chẳng hạn iPhone 14 màu vàng hay camera trước đặt ngang trên iPad Air 2024. Tuy vậy, nguồn tin này cũng từng sai lệch, nên giới công nghệ vẫn giữ thái độ dè chừng.
Kể từ khi ra mắt trên iPhone 14 Pro, Dynamic Island gần như giữ nguyên kích thước và hình dạng. Nếu tin đồn lần này trở thành sự thật, việc thu nhỏ cụm này sẽ là thay đổi khá đáng chú ý.