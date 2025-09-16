Điểm tin Công nghệ 16/9: Apple iOS 26 sắp ra mắt: Những tính năng nổi bật và thiết bị tương thích

- Apple iOS 26 sắp ra mắt: Những tính năng nổi bật và thiết bị tương thích

Apple vừa công bố bản cập nhật phần mềm iOS 26, sẽ chính thức phát hành vào ngày 15-9 (theo giờ địa phương). Bản cập nhật này tương thích với hầu hết các thiết bị iPhone, iPad và Apple Watch, mang đến giao diện mới và nhiều tính năng hỗ trợ trí tuệ nhân tạo.

Giao diện mới: Liquid glass

Một trong những điểm nhấn của iOS 26 là liquid glass, giao diện người dùng mới trên các thiết bị Apple. Thiết kế này mang đến các yếu tố trong suốt và linh hoạt hơn. Khi kích hoạt liquid glass, người dùng có thể giữ nguyên màn hình chính hoặc chuyển các ứng dụng trở nên bán trong suốt, hiển thị hình nền rõ ràng.

Liquid glass cũng hỗ trợ điều khiển động hơn: trong một số ứng dụng như Apple Music, người dùng có thể vuốt để chuyển đổi màn hình hoặc chức năng thay vì nhấn từng nút.

Tính năng liquid glass áp dụng cho các mẫu iPhone, iPad và Apple Watch đủ điều kiện.

Dịch trực tiếp với Live Translation

iOS 26 tích hợp trí tuệ nhân tạo để dịch tin nhắn, cuộc gọi và FaceTime trên iPhone, iPad và Apple Watch. Trong Messages, Live Translation hỗ trợ các ngôn ngữ: Trung Quốc (giản thể), Anh (UK và Mỹ), Pháp, Đức, Ý, Nhật, Hàn, Bồ Đào Nha (Brazil) và Tây Ban Nha (Tây Ban Nha).

Đặc biệt, AirPods Pro 3 cũng hỗ trợ Live Translation. Người dùng có thể nghe và dịch các cuộc hội thoại xung quanh gần như theo thời gian thực, hoặc nói bằng ngôn ngữ gốc và AirPods sẽ dịch sang ngôn ngữ lựa chọn.

Tính năng gọi điện và nhắn tin mới

iOS 26 mang đến Call Screening, khi nhận cuộc gọi từ số lạ, iPhone tự động trả lời, hỏi tên và lý do gọi, sau đó dịch lại cho người dùng quyết định có nhận hay không. Ứng dụng Messages cũng lọc tin nhắn từ số lạ vào thư mục riêng.

Hold Assist giữ vị trí cuộc gọi với nhân viên trực tiếp và thông báo khi sẵn sàng. Ngoài ra, Messages còn cập nhật tính năng tạo khảo sát và thay đổi nền tin nhắn bằng hình ảnh hoặc thiết kế có sẵn từ Apple.

Apple Maps thông minh hơn

Apple Maps sử dụng AI để học thói quen di chuyển của người dùng, cập nhật tình trạng tắc đường trước khi đi. Ngoài ra, bản đồ còn thêm danh mục Visited Place, hiển thị nhà hàng, cửa hàng và các địa điểm người dùng từng đến.

Lưu hộ chiếu trong Apple Wallet