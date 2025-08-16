Điểm tin Công nghệ 16/8: Giới thiệu phiên bản mới của tính năng đo oxy trên Apple Watch

- Gemini AI gây lo lắng vì lưu trữ trò chuyện của người dùng
Google bắt đầu triển khai ghi nhớ các cuộc trò chuyện trên Gemini AI làm bùng nổ sự lo ngại về vấn đề bảo mật dữ liệu cá nhân trên toàn cầu.
Theo thông báo, Google Gemini sẽ ghi nhớ tất cả những câu hỏi mà người dùng đã hỏi trong ứng dụng này. Trợ lý AI này sẽ xem và tham chiếu các cuộc trò chuyện trước đó để cá nhân hóa những cuộc trò chuyện sau, dù hiện tại mới áp dụng cho Gemini 2.5 Pro.
Với chức năng ghi nhớ, về lý thuyết Gemini có thể nhớ các chủ đề yêu thích của bạn, các kênh YouTube bạn quan tâm hoặc cách bạn thường soạn email cho bạn bè mà không cần bạn nhắc lại. Khả năng ghi nhớ của Gemini tương tự như tính năng memory do ChatGPT và các chatbot AI khác cung cấp. Trong khi ChatGPT có thể kết nối với tài khoản Google thì Gemini lại có quyền truy cập gốc (native) vào Gmail, Calendar và Google Docs.
Tính năng ghi nhớ này được bật mặc định. Nếu bạn không muốn chatbot AI này ghi nhớ dữ liệu cuộc trò chuyện thì có thể tắt tính năng đó trong phần "personal context" chỗ cài đặt.
Google cho biết sẽ đổi tên "Gemini Apps Activity" thành "Keep Activity" và nếu người dùng không tắt tính năng ghi nhớ thì một số tệp và ảnh (không áp dụng với dữ liệu âm thanh) được tải lên khi sử dụng cũng rất có thể được lưu lại cho việc huấn luyện, cải thiện Gemini AI, cũng như các dịch vụ khác của Google.
- Đề xuất cấm dùng AI tạo hình ảnh, video gây nhầm lẫn hoặc lừa đảo
Dự thảo Luật Chuyển đổi số cấm tạo ra hoặc chỉnh sửa văn bản, hình ảnh, âm thanh, video… bằng trí tuệ nhân tạo (AI) mà không dán nhãn rõ ràng, gây nhầm lẫn hoặc có mục đích lừa đảo.
Tại dự thảo Luật Chuyển đổi số, Bộ KH-CN đề xuất nhiều hành vi bị nghiêm cấm trong chuyển đổi số.
Cụ thể, lợi dụng chuyển đổi số để xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đạo đức, thuần phong mỹ tục; tạo lập, lan truyền nội dung sai sự thật, xuyên tạc giá trị văn hóa, hoặc xúc phạm danh dự, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; phát tán, tuyên truyền, lưu trữ, sử dụng trái phép dữ liệu số, công nghệ số phục vụ cho mục đích vi phạm pháp luật.
Cản trở, can thiệp, phá hoại, làm sai lệch, chiếm đoạt, hủy hoại hạ tầng cho chuyển đổi số, các nền tảng số, cơ sở dữ liệu quốc gia, dữ liệu số của tổ chức, cá nhân, cơ quan nhà nước; vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, an toàn thông tin, an ninh mạng trong quá trình triển khai chuyển đổi số.
Dự thảo cũng cấm việc lợi dụng nền tảng số, công nghệ số để thực hiện hành vi gian lận, lừa đảo, trục lợi hoặc sử dụng giao diện lừa đảo nhằm thao túng, ngăn cản người dùng đưa ra lựa chọn có hiểu biết và tự do.
“Tạo ra hoặc chỉnh sửa nội dung (văn bản, hình ảnh, âm thanh, video) bằng trí tuệ nhân tạo (AI) mà không dán nhãn rõ ràng, gây nhầm lẫn hoặc có mục đích lừa đảo”, dự thảo nêu.
- Meta đứng đầu về doanh thu trên mỗi người dùng, bỏ xa các mạng xã hội khác
Meta tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu khi ghi nhận doanh thu bình quân trên mỗi người dùng hoạt động/tháng (ARPU) tại khu vực Bắc Mỹ quý II/2025 đạt 26,73 USD, cao gấp gần 10 lần so với các đối thủ còn lại.
Khoảng cách này cho thấy khả năng khai thác dữ liệu người dùng và tối ưu quảng cáo vượt trội của “gã khổng lồ” mạng xã hội.
Theo thống kê, Snap Inc. đứng thứ hai nhưng doanh thu bình quân mỗi người dùng chỉ đạt 2,78 USD/tháng, tiếp đến là Reddit với 2,62 USD và thấp nhất là Pinterest với 2,43 USD. Chênh lệch này phản ánh rõ sự phân hóa trong hiệu quả khai thác người dùng giữa các nền tảng. Trong khi Meta sở hữu hệ sinh thái đa dạng gồm Facebook, Instagram, WhatsApp cùng hạ tầng quảng cáo mạnh mẽ, các đối thủ nhỏ hơn gặp khó khăn trong việc mở rộng nguồn thu.
Diễn biến kinh doanh quý II cũng cho thấy tác động khác nhau của việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Reddit thông báo doanh thu tăng mạnh nhờ triển khai quảng cáo dựa trên AI, trong khi Pinterest lại gây thất vọng vì chưa tận dụng tốt công nghệ này, khiến giá cổ phiếu giảm trong phiên giao dịch ngày 13/8. Snap thậm chí còn mất tới 17% giá trị vốn hóa khi gần như không ghi nhận tăng trưởng doanh thu, trái ngược với đà bứt phá của đối thủ.
- Phát hiện lỗ hổng nghiêm trọng trên một loạt camera giám sát Dahua
Các nhà nghiên cứu an ninh mạng vừa phát hiện ra những lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng trong phần mềm của camera giám sát mang thương hiệu Dahua.
Theo báo cáo từ Bitdefender, lỗ hổng trên camera giám sát Dahua có thể cho phép kẻ tấn công chiếm quyền kiểm soát các thiết bị này nếu không được khắc phục. Những lỗ hổng này ảnh hưởng đến giao thức ONVIF và trình xử lý tải tệp của thiết bị, cho phép kẻ tấn công thực hiện các lệnh tùy ý từ xa.
Hai lỗ hổng bảo mật được theo dõi là CVE-2025-31700 và CVE-2025-31701, với điểm CVSS (hệ thống chấm điểm lỗ hổng phổ biến) là 8,1. Chúng ảnh hưởng đến các dòng thiết bị IPC-1XXX, IPC-2XXX, IPC-WX, IPC-ECXX, SD3A, SD2A, SD3D, SDT2A và SD2C, chạy phiên bản firmware được phát hành trước ngày 16/4/2025. Người dùng có thể kiểm tra thời gian của phiên bản firmware bằng cách đăng nhập vào giao diện web của thiết bị và truy cập vào Cài đặt > Thông tin hệ thống > Phiên bản.
Cả hai lỗ hổng này đều được phân loại là “lỗi tràn bộ đệm”, có thể bị khai thác thông qua việc gửi các gói tin độc hại dẫn đến tấn công từ chối dịch vụ (DoS) hoặc thực thi mã từ xa (RCE). Cụ thể, CVE-2025-31700 liên quan đến lỗi tràn bộ đệm trong trình xử lý yêu cầu của giao diện video mạng mở (ONVIF), trong khi CVE-2025-31701 liên quan đến lỗi tràn trong trình xử lý tải tệp RPC.
Dahua cho biết một số camera giám sát có thể đã triển khai các cơ chế bảo vệ như ngẫu nhiên hóa bố cục không gian địa chỉ (ASLR) giúp giảm khả năng tấn công RCE thành công. Tuy nhiên, các cuộc tấn công DoS vẫn là một mối lo ngại lớn.
- Giới thiệu phiên bản mới của tính năng đo oxy trên Apple Watch
Theo thông báo của Apple, tính năng được thiết kế lại được áp dụng đối với các mẫu Apple Watch thuộc dòng Series 9, 10 và Ultra 2, thông qua bản cập nhật phần mềm iPhone và Apple Watch.
Ngày 14/8, tập đoàn công nghệ đa quốc gia Apple, có trụ sở tại Mỹ, thông báo hãng sẽ sản xuất lại một số mẫu đồng hồ thông minh cao cấp có tính năng đo nồng độ oxy trong máu.
Trước đó, hãng từng gỡ bỏ tính năng đo nồng độ oxy trong máu trên một số mẫu Apple Watch do tranh chấp bằng sáng chế.
Theo thông báo của Apple, tính năng được thiết kế lại được áp dụng đối với các mẫu Apple Watch thuộc dòng Series 9, 10 và Ultra 2, thông qua bản cập nhật phần mềm iPhone và Apple Watch.
Người dùng tại Mỹ sở hữu các mẫu đồng hồ trên nhưng chưa có tính năng đo nồng độ oxy trong máu có thể truy cập tính năng mới bằng cách cập nhật iPhone lên iOS 18.6.1 và Apple Watch lên watchOS 11.6.1.
Sau khi cập nhật, dữ liệu cảm biến từ ứng dụng Blood Oxygen trên Apple Watch sẽ được đo và tính toán trên iPhone ghép nối. Sau đó, người dùng có thể xem kết quả trong mục Hô hấp (Respiratory) của ứng dụng Sức khỏe (Health).
Apple cho biết một phán quyết mới của Cơ quan Hải quan Mỹ cho phép hãng giới thiệu lại tính năng tương tự nhưng được thiết kế lại, tức tính năng mới không hoàn toàn giống công nghệ cũ mà Apple từng gỡ bỏ.
Apple cũng khẳng định bản cập nhật sẽ không ảnh hưởng tới các đồng hồ đã được mua trước đây có tính năng Blood Oxygen gốc, cũng như các sản phẩm Apple Watch được bán bên ngoài nước Mỹ.