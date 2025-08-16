Điểm tin Công nghệ 16/8: Giới thiệu phiên bản mới của tính năng đo oxy trên Apple Watch

- Gemini AI gây lo lắng vì lưu trữ trò chuyện của người dùng

Google bắt đầu triển khai ghi nhớ các cuộc trò chuyện trên Gemini AI làm bùng nổ sự lo ngại về vấn đề bảo mật dữ liệu cá nhân trên toàn cầu.

Theo thông báo, Google Gemini sẽ ghi nhớ tất cả những câu hỏi mà người dùng đã hỏi trong ứng dụng này. Trợ lý AI này sẽ xem và tham chiếu các cuộc trò chuyện trước đó để cá nhân hóa những cuộc trò chuyện sau, dù hiện tại mới áp dụng cho Gemini 2.5 Pro.

Với chức năng ghi nhớ, về lý thuyết Gemini có thể nhớ các chủ đề yêu thích của bạn, các kênh YouTube bạn quan tâm hoặc cách bạn thường soạn email cho bạn bè mà không cần bạn nhắc lại. Khả năng ghi nhớ của Gemini tương tự như tính năng memory do ChatGPT và các chatbot AI khác cung cấp. Trong khi ChatGPT có thể kết nối với tài khoản Google thì Gemini lại có quyền truy cập gốc (native) vào Gmail, Calendar và Google Docs.

Tính năng ghi nhớ này được bật mặc định. Nếu bạn không muốn chatbot AI này ghi nhớ dữ liệu cuộc trò chuyện thì có thể tắt tính năng đó trong phần "personal context" chỗ cài đặt.

Google cho biết sẽ đổi tên "Gemini Apps Activity" thành "Keep Activity" và nếu người dùng không tắt tính năng ghi nhớ thì một số tệp và ảnh (không áp dụng với dữ liệu âm thanh) được tải lên khi sử dụng cũng rất có thể được lưu lại cho việc huấn luyện, cải thiện Gemini AI, cũng như các dịch vụ khác của Google.

- Đề xuất cấm dùng AI tạo hình ảnh, video gây nhầm lẫn hoặc lừa đảo

Dự thảo Luật Chuyển đổi số cấm tạo ra hoặc chỉnh sửa văn bản, hình ảnh, âm thanh, video… bằng trí tuệ nhân tạo (AI) mà không dán nhãn rõ ràng, gây nhầm lẫn hoặc có mục đích lừa đảo.