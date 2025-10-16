Điểm tin Công nghệ 16/10: Samsung bất ngờ tạm dừng phát hành One UI 8 cho dòng Galaxy S22

- Hãng công nghệ "chiếm sóng" bảng xếp hạng thương hiệu toàn cầu mạnh nhất năm 2025

Bảng xếp hạng Interbrand Best Global Brands năm 2025 vừa được công bố, tiếp tục liệt kê 100 thương hiệu có giá trị toàn cầu cao nhất, dựa vào nhiều tiêu chí như lợi nhuận, độ nhận biết, sự trung thành của khách hàng, khả năng cạnh tranh trong ngành...

Ở nhóm dẫn đầu, thương hiệu Apple vẫn giữ vị trí số 1 với giá trị khoảng 470,9 tỷ USD, mặc dù có mức giảm -3,7% so với năm trước. Trong khi đó, Microsoft tăng mạnh 10,2% lên gần 388,5 tỷ USD, giữ vị trí số 2 và dẫn trước Amazon (319,9 tỷ USD, tăng 7,3%) và Google tăng (317,1 tỷ, tăng 8,9%).

Một số thương hiệu bất ngờ tăng trưởng rất mạnh như NVIDIA với +115,9% (USD 43,2 tỷ) — đây là một trong những thương hiệu công nghệ có mức tăng giá trị cao nhất trong bảng.

Cũng có những thương hiệu giảm tương đối mạnh về giá trị như Samsung (xếp thứ 5) giảm 10%, BMW (xếp thứ 14) giảm 10%, Mercedes-Benz (xếp thứ 10) giảm 15%, Tesla (xếp thứ 25) giảm 35,2%.

Việc các thương hiệu công nghệ vẫn chiếm ưu thế, cả về số lượng lẫn mức tăng trưởng cho thấy sự chi phối từ nhu cầu cao về trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây, phần mềm dịch vụ.

- Bộ Nông nghiệp và Môi trường hợp tác cùng Zalo trong công tác phòng chống thiên tai tại Việt Nam giai đoạn 2026-2028