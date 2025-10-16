Điểm tin Công nghệ 16/10: Samsung bất ngờ tạm dừng phát hành One UI 8 cho dòng Galaxy S22

- Hãng công nghệ "chiếm sóng" bảng xếp hạng thương hiệu toàn cầu mạnh nhất năm 2025
Bảng xếp hạng Interbrand Best Global Brands năm 2025 vừa được công bố, tiếp tục liệt kê 100 thương hiệu có giá trị toàn cầu cao nhất, dựa vào nhiều tiêu chí như lợi nhuận, độ nhận biết, sự trung thành của khách hàng, khả năng cạnh tranh trong ngành...
Ở nhóm dẫn đầu, thương hiệu Apple vẫn giữ vị trí số 1 với giá trị khoảng 470,9 tỷ USD, mặc dù có mức giảm -3,7% so với năm trước. Trong khi đó, Microsoft tăng mạnh 10,2% lên gần 388,5 tỷ USD, giữ vị trí số 2 và dẫn trước Amazon (319,9 tỷ USD, tăng 7,3%) và Google tăng (317,1 tỷ, tăng 8,9%).
Một số thương hiệu bất ngờ tăng trưởng rất mạnh như NVIDIA với +115,9% (USD 43,2 tỷ) — đây là một trong những thương hiệu công nghệ có mức tăng giá trị cao nhất trong bảng.
Cũng có những thương hiệu giảm tương đối mạnh về giá trị như Samsung (xếp thứ 5) giảm 10%, BMW (xếp thứ 14) giảm 10%, Mercedes-Benz (xếp thứ 10) giảm 15%, Tesla (xếp thứ 25) giảm 35,2%.
Việc các thương hiệu công nghệ vẫn chiếm ưu thế, cả về số lượng lẫn mức tăng trưởng cho thấy sự chi phối từ nhu cầu cao về trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây, phần mềm dịch vụ.
- Bộ Nông nghiệp và Môi trường hợp tác cùng Zalo trong công tác phòng chống thiên tai tại Việt Nam giai đoạn 2026-2028
Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có chuyến ghé thăm và làm việc tại văn phòng Zalo.
Tính đến tháng 9/2025, Zalo đã phối hợp cùng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai gửi ra gần 1 tỷ tin nhắn tới người dân trên cả nước trong các thời điểm thiên tai, bão lũ, thời tiết khắc nghiệt.
Zalo cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng tiến hành lễ ký kết thoả thuận hợp tác trong giai đoạn 2026 - 2028, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong hoạt động phòng, chống thiên tai tại Việt Nam.
Png Nguyễn Văn Tiến - Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai khẳng định: “Thỏa thuận hợp tác lần thứ hai, có hiệu lực đến hết năm 2028, là bước phát triển mới trong mối quan hệ giữa Cục và Zalo. Chúng tôi tin tưởng rằng trong giai đoạn tới, hai bên sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, không chỉ kế thừa, duy trì các hoạt động hiện có mà còn nghiên cứu, phát triển thêm nhiều dịch vụ tiện ích mới nhằm nâng cao hiệu quả công tác truyền tin, cảnh báo thiên tai và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn”.
- Oracle Cloud sẽ sử dụng 50.000 chip AI của AMD
Ngày 14/10, đơn vị Oracle Cloud Infrastructure thuộc tập đoàn công nghệ Oracle thông báo sẽ sử dụng 50.000 bộ xử lý đồ họa (GPU) của Advanced Micro Devices (AMD) bắt đầu từ nửa cuối năm 2026.
Động thái này là dấu hiệu mới nhất cho thấy các công ty điện toán đám mây đang ngày càng cung cấp GPU của AMD như một giải pháp thay thế cho GPU hàng đầu thị trường của "ông lớn" chip Nvidia dành cho lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).
Theo Phó chủ tịch cấp cao của Oracle Cloud Infrastructure, Karan Batta, chip của AMD sẽ nhận được sự phản hồi tích cực từ các khách hàng.
Oracle sẽ sử dụng chip Instinct MI450 của AMD, được công bố vào đầu năm nay. Đây là những chip AI đầu tiên của AMD có thể được lắp ráp thành một hệ thống lớn hơn, cho phép 72 chip hoạt động như một, điều này là cần thiết để tạo ra và triển khai các thuật toán AI tiên tiến nhất.
Đầu tháng 10/2025, OpenAI đã công bố một thỏa thuận với AMD bao gồm việc cung cấp hàng trăm nghìn chip AI của AMD cho OpenAI trong nhiều năm, bắt đầu từ nửa cuối năm 2026. OpenAI sẽ xây dựng một cơ sở sản xuất dựa trên dòng chip MI450 của AMD sắp ra mắt. Các lãnh đạo của AMD kỳ vọng thỏa thuận với OpenAI sẽ mang lại hàng chục tỷ USD doanh thu mỗi năm.
Nhờ hiệu ứng lan tỏa của thỏa thuận, AMD dự kiến sẽ nhận được hơn 100 tỷ USD doanh thu mới trong 4 năm từ OpenAI và các khách hàng khác. Theo một phần của thỏa thuận, và nếu việc triển khai diễn ra tốt đẹp, OpenAI có thể sở hữu tới 160 triệu cổ phiếu AMD, tương đương khoảng 10% cồ phần của công ty này.
Hồi tháng 6/2025, Oracle ký hợp đồng cung cấp dịch vụ đám mây trị giá 30 tỷ USD với công ty công nghệ OpenAI – lớn hơn toàn bộ doanh thu đám mây của Oracle trong năm tài chính trước.
- Analog Devices ra mắt ADI Power Studio và các công cụ trực tuyến mới
Analog Devices (ADI) vừa công bố ra mắt ADI Power Studio, một bộ sản phẩm cung cấp các tính năng mô phỏng nâng cao, đề xuất linh kiện và phân tích hiệu suất thông qua mô hình hoá. Ngoài ra, ADI cũng giới thiệu phiên bản đầu tiên của hai công cụ trực tuyến mới nằm trong hệ sinh thái Power Studio: ADI Power Studio Planner và ADI Power Studio Designer.
Hai công cụ mới này, cùng với toàn bộ danh mục ADI Power Studio gồm LTspice, SIMPLIS, LTpowerCAD, LTpowerPlanner, EE-Sim, LTpowerPlay và LTpowerAnalyzer, giúp đơn giản hóa toàn bộ quy trình thiết kế hệ thống nguồn. Power Studio hỗ trợ kỹ sư từ giai đoạn lên ý tưởng ban đầu đến đo lường và đánh giá, giúp họ thiết kế một cách tự tin và hiệu quả.
Các hệ thống điện tử ngày nay đòi hỏi mật độ công suất cao hơn bao giờ hết, với hàng chục hoặc hàng trăm đường nguồn và miền điện áp phụ thuộc lẫn nhau. Sự phức tạp này thường tạo ra các điểm nghẽn và cần điều chỉnh lại trong quá trình xây dựng cấu trúc, lựa chọn linh kiện và xác minh hệ thống. Power Studio giải quyết các thách thức đó bằng quy trình làm việc thống nhất, trực quan, giúp các kỹ sư mô phỏng hiệu suất thực tế với mô hình chính xác và tự động hoá các đầu ra quan trọng quan trọng như danh mục linh kiện và báo cáo kỹ thuật. Nhờ vậy, Power Studio giúp rút ngắn chu kỳ phát triển, giảm thiểu khâu làm lại và tăng tốc độ đưa các hệ thống công suất cao ra thị trường.
Ông Robert Reay, Phó Chủ tịch kiêm Chuyên gia cấp cao mảng Sản phẩm nguồn của ADI, chia sẻ. “Bằng cách tích hợp khả năng thiết kế ở cấp hệ thống và cấp vi mạch (IC) trong một bộ sản phẩm duy nhất, chúng tôi giúp kỹ sư tối ưu hóa quy trình thiết kế và quản lý nguồn, rút ngắn thời gian đưa sản phẩm đến tay khách hàng”.
- Samsung bất ngờ tạm dừng phát hành One UI 8 cho dòng Galaxy S22
Sau khi chính thức phát hành bản cập nhật One UI 8.0 cho dòng Galaxy S22 vào đầu tháng 10, Samsung mới đây đã bất ngờ tạm dừng quá trình triển khai trên toàn cầu, khiến nhiều người dùng không thể tiếp tục nâng cấp.
Động thái này làm dấy lên lo ngại về khả năng hãng đã phát hiện lỗi nghiêm trọng trong hệ thống, buộc phải tạm ngưng để điều tra và chuẩn bị bản vá lỗi.
Theo các nguồn tin đáng tin cậy từ cộng đồng người dùng Samsung, firmware One UI 8 dành cho Galaxy S22 hiện không còn xuất hiện trên máy chủ cập nhật của hãng. Điều này đồng nghĩa rằng những người chưa kịp nâng cấp sẽ không thể tải về bản cập nhật trong thời gian tới. Trong khi đó, các thiết bị đã nâng cấp thành công sẽ không thể quay lại phiên bản cũ, mà chỉ có thể chờ bản vá chính thức từ Samsung.
Dù vậy, không phải người dùng nào cũng gặp sự cố. Một số phản hồi cho biết Galaxy S22 vẫn hoạt động ổn định, thậm chí mượt mà hơn sau khi cài đặt One UI 8. Tuy nhiên, cũng xuất hiện báo cáo lẻ tẻ về lỗi tiêu hao pin nhanh, trễ cảm ứng hoặc treo máy ngẫu nhiên, khiến Samsung có thể phải tạm ngừng phát hành để rà soát toàn diện.