Điểm tin Công nghệ 15/9: iPhone 17 lập kỷ lục

- iPhone 17 Việt Nam rẻ hơn Thái Lan, Singapore tiền triệu

Dù đã tăng giá 3-4 triệu đồng mỗi phiên bản, dòng iPhone 17 tại Việt Nam vẫn được xếp vào nhóm những nước có giá thấp nhất thế giới.

Diễn biến phức tạp của thuế quan toàn cầu, gây áp lực lên tỉ giá nội, ngoại tệ ở nhiều nước. Mức niêm yết của iPhone 17 series biến động mạnh trên toàn cầu cầu, khiến cục diện “ngành” mua bán điện thoại Apple xách tay thay đổi.

Giá các phiên bản smartphone mới từ Táo khuyết bán ở Việt Nam nhìn chung tăng mạnh, biên độ 3-4 triệu đồng so với đời trước. Mức cao khiến nhiều khách hàng bất ngờ. Tuy nhiên trên bảng xếp hạng toàn cầu, số tiền khách hàng trong nước phải trả ở mức thấp. Đặt cạnh khu vực lân cận, iPhone 17 nội địa cũng thấp hơn hẳn, theo cả quy đổi USD hay VND.

Các phiên bản của iPhone 17 tại Việt Nam gần như đều tăng giá so với đời trước, trừ dòng iPhone 17 thường. Mẫu iPhone 17 phổ thông được Apple nâng cấp bộ nhớ mặc định lên 256 GB và rẻ hơn bản iPhone 16 500.000 đồng. Tuy nhiên thực tế, không hẳn khách Việt được món hời. Ở các thị trường khác, iPhone 17 256 GB vốn niêm yết bằng bản tiền nhiệm, bộ nhớ 128 GB. Dựa trên quy chuẩn này, giá ở Việt Nam đã tăng 2,5 triệu đồng.

Điều tương tự với dòng Pro/Pro Max. Khách hàng mua iPhone mới chính hãng cũng phải trả thêm 3-4 triệu so với đời trước. Trong khi theo mốc Apple công bố ở Mỹ, iPhone 17 Pro và Pro Max đều tương đồng về giá với model ra mắt năm 2024.