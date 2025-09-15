Điểm tin Công nghệ 15/9: iPhone 17 lập kỷ lục

- iPhone 17 Việt Nam rẻ hơn Thái Lan, Singapore tiền triệu
Dù đã tăng giá 3-4 triệu đồng mỗi phiên bản, dòng iPhone 17 tại Việt Nam vẫn được xếp vào nhóm những nước có giá thấp nhất thế giới.
Diễn biến phức tạp của thuế quan toàn cầu, gây áp lực lên tỉ giá nội, ngoại tệ ở nhiều nước. Mức niêm yết của iPhone 17 series biến động mạnh trên toàn cầu cầu, khiến cục diện “ngành” mua bán điện thoại Apple xách tay thay đổi.
Giá các phiên bản smartphone mới từ Táo khuyết bán ở Việt Nam nhìn chung tăng mạnh, biên độ 3-4 triệu đồng so với đời trước. Mức cao khiến nhiều khách hàng bất ngờ. Tuy nhiên trên bảng xếp hạng toàn cầu, số tiền khách hàng trong nước phải trả ở mức thấp. Đặt cạnh khu vực lân cận, iPhone 17 nội địa cũng thấp hơn hẳn, theo cả quy đổi USD hay VND.
Các phiên bản của iPhone 17 tại Việt Nam gần như đều tăng giá so với đời trước, trừ dòng iPhone 17 thường. Mẫu iPhone 17 phổ thông được Apple nâng cấp bộ nhớ mặc định lên 256 GB và rẻ hơn bản iPhone 16 500.000 đồng. Tuy nhiên thực tế, không hẳn khách Việt được món hời. Ở các thị trường khác, iPhone 17 256 GB vốn niêm yết bằng bản tiền nhiệm, bộ nhớ 128 GB. Dựa trên quy chuẩn này, giá ở Việt Nam đã tăng 2,5 triệu đồng.
Điều tương tự với dòng Pro/Pro Max. Khách hàng mua iPhone mới chính hãng cũng phải trả thêm 3-4 triệu so với đời trước. Trong khi theo mốc Apple công bố ở Mỹ, iPhone 17 Pro và Pro Max đều tương đồng về giá với model ra mắt năm 2024.
- Viettel ra mắt gói cước 5G “chính hiệu” cho iPhone 17
Tổng Công ty Viễn thông Viettel vừa giới thiệu gói cước 5G trả trước và trả sau dành riêng cho iPhone 17, giúp người dùng khai thác tối đa sức mạnh của mạng 5G nhanh nhất Việt Nam.
Gói Trả trước 5GIP200: 200.000đ/30 ngày, gồm 240GB data (8GB/ngày), gọi nội mạng miễn phí (tối đa 20 phút/cuộc), 150 phút ngoại mạng và quyền lợi xem TV360. Mua kèm iPhone 17 Pro/Promax được tặng tới 3 tháng miễn phí (600.000đ). Đặc biệt, khi mua kèm gói cước từ 6 tháng khách hàng sẽ được tặng sử dụng dịch vụ sân bay (phòng chờ thương gia hoặc checkin nhanh qua cửa hải quan).
Gói Trả sau NINE N300: 300.000đ/tháng, gồm 360GB data (12GB/ngày), gọi nội mạng miễn phí (60 phút/cuộc), 200 phút ngoại mạng, 200 SMS và data miễn phí cho Spotify, Meta, TikTok, YouTube. Mua iPhone 17 Pro/Promax được tặng tới 2 tháng miễn phí (600.000đ). Ngoài ra, khách hàng sử dụng gói cước này cũng sẽ được tặng sử dụng dịch vụ sân bay (phòng chờ thương gia hoặc checkin nhanh qua cửa hải quan).
Khách hàng VIP và NINE được ưu tiên nhận iPhone 17 sớm từ 19/9 tại 8 cửa hàng Viettel Store trên toàn quốc. Ngoài ra, từ 14/9 Viettel++ tặng hàng ngàn voucher trị giá 500.000 – 7.000.000đ, đặc biệt ưu đãi cho hạng Vàng và Kim Cương.
- Nhiều doanh nghiệp Blockchain tạm dừng cung cấp dịch vụ
Trong bối cảnh nghị quyết quy định chỉ các tổ chức được Bộ Tài chính cấp phép mới được cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch, tự doanh, lưu ký và nền tảng phát hành tài sản mã hóa, việc tạm dừng là bước đệm an toàn để chờ hướng dẫn chi tiết về giấy phép, tiêu chuẩn kỹ thuật và quy trình tuân thủ.
Diễn biến đáng chú ý là một loạt doanh nghiệp Việt Nam đã công bố cập nhật chính sách người dùng tại Việt Nam. Theo các thông báo công khai trên kênh chính thức của từng dự án, KyberNetwork là một trong những dự án đầu tiên thông báo ngừng cung cấp dịch vụ tại Việt Nam. Đây là một giao thức hoán đổi phi tập trung (DEX aggregator) cho phép tìm giá tốt từ nhiều sàn phi tập trung và thực hiện giao dịch on-chain qua hợp đồng thông minh. Dự án do nhóm đồng sáng lập gồm Lợi Lưu (Loi Luu) khởi xướng, được biết đến rộng rãi trong cộng đồng Ethereum. Điều đáng chú ý là đội ngũ KyberNetwork trước đây từng tham gia vào quá trình hỗ trợ và tư vấn về pháp lý cho thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, cho thấy sự hiểu biết sâu sắc về bối cảnh pháp lý mới.
Coin98 Wallet cũng đã thông báo ngừng hỗ trợ người dùng Việt Nam bắt đầu từ ngày 12/9/2025. Đây là một ví đa chuỗi phổ biến cho phép người dùng lưu trữ, giao dịch và quản lý nhiều loại tài sản mã hóa trên các blockchain khác nhau trong một ứng dụng duy nhất. Ví đa chuỗi là ứng dụng hỗ trợ nhiều mạng blockchain khác nhau, blockchain là công nghệ sổ cái phân tán lưu trữ dữ liệu theo chuỗi khối. Coin98 được xây dựng bởi đội ngũ sáng lập người Việt, trong đó Lê Thanh (Thanh Le) và Nguyễn Thế Vinh là những gương mặt quản trị điều hành được truyền thông ngành nhắc tới.
Aliniex, một sàn giao dịch tập trung, cũng tạm dừng cung cấp dịch vụ cho người dùng là công dân hoặc người cư trú tại Việt Nam. Được biết đây là một sàn giao dịch tập trung (CEX) thành lập tại Việt Nam, cung cấp các cặp giao dịch tài sản mã hóa và dịch vụ nạp/rút cho người dùng đã hoàn tất xác minh danh tính.
BuildOnViction, dự án liên quan đến blockchain Viction, cũng thông báo dừng toàn bộ dịch vụ đối với cộng đồng Việt Nam. Đây là dự án gắn với hệ sinh thái Viction (trước đây liên quan thương hiệu TomoChain), hướng tới hỗ trợ nhà phát triển và cộng đồng xây dựng ứng dụng phi tập trung (dApp) trên mạng Viction với ưu điểm tốc độ và phí thấp.
- iPhone 17 lập kỷ lục
Doanh số đặt trước iPhone 17 tại Trung Quốc phá vỡ mọi kỷ lục chỉ một phút sau khi mở bán, cho thấy sức hút mạnh mẽ của dòng iPhone mới.
Doanh số đặt trước iPhone 17 tại Trung Quốc cho thấy tín hiệu khả quan với Apple, trong bối cảnh nhiều thương hiệu cạnh tranh đã hoặc sắp ra mắt sản phẩm mới. Ảnh: Tom's Guide.
Dòng iPhone 17 mới của Apple đã tạo nên cơn sốt từng có tại thị trường Trung Quốc. Chỉ trong phút đầu tiên sau khi mở bán lúc 20h tối 12/9, doanh số trên JD.com đã vượt qua toàn bộ lượng đặt trước ngày đầu của dòng iPhone 16 năm ngoái, theo SCMP.
Phiên bản iPhone 17 tiêu chuẩn với bộ nhớ 256 GB trở thành lựa chọn phổ biến nhất. Kỷ lục này còn gây ấn tượng bởi iPhone Air chưa được phát hành tại Trung Quốc do việc ra mắt mẫu máy này bị hoãn lại. Apple đang phối hợp với các cơ quan quản lý Trung Quốc để giải quyết vấn đề liên quan đến việc sử dụng eSIM trên iPhone Air.
- Sony ra mắt Xperia 10 VII - smartphone 5G cấu hình tầm thường, giá trên trời
Sony vừa chính thức giới thiệu Xperia 10 VII, mẫu smartphone 5G tầm trung kế nhiệm Xperia 10 VI ra mắt năm ngoái.
Xperia 10 VII sở hữu màn hình OLED Full HD 6,1 inch với tỷ lệ 19,5:9, tần số quét 120Hz và được bảo vệ bằng kính cường lực Corning Gorilla Glass Victus 2. Bên trong, sản phẩm đi kèm chip Snapdragon 6 Gen 3, RAM 8 GB và chạy trên nền tảng hệ điều hành Android 15. Đặc biệt, Xperia 10 VII sẽ nhận được 6 năm cập nhật bảo mật và tối đa 4 lần nâng cấp hệ điều hành.
Xperia 10 VII có 3 màu sắc: Trắng, Xanh ngọc lam và Đen than, với mức giá 449 EUR (13,9 triệu đồng). Điện thoại hiện đã có thể đặt hàng và sẽ được bán ra tại Châu Âu và Anh vào cuối tháng 9 này.