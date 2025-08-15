Điểm tin Công nghệ 15/8: iPhone 17 Air lộ bản mô hình màu Sky Blue, hứa hẹn trở thành phiên bản ‘hút khách’

- AI của YouTube bị phản đối

Việc sử dụng AI, lịch sử xem để xác định độ tuổi người dùng được cho là chưa phù hợp, và đang nhận làn sóng tẩy chay từ các nhà sáng tạo.

Hàng chục nghìn YouTuber đang bày tỏ sự phản đối trước dự định sử dụng AI để phát hiện người dùng chưa đủ tuổi tại Mỹ của YouTube. Một bản kiến nghị trên Change.org nhanh chóng tiến gần đến mục tiêu 50.000 chữ ký, hy vọng nền tảng sẽ dừng việc triển khai này lại..

Họ lo ngại việc kiểm tra độ tuổi sẽ khiến khiến người dùng khó tiếp cận những nội dung yêu thích nhưng vẫn muốn ẩn danh. Theo YouTube, hệ thống xác minh độ tuổi này dựa vào các dấu hiệu, bao gồm loại video người dùng tìm kiếm, đã xem và thời gian hoạt động của tài khoản.

Nếu một tài khoản được xác định dưới 18 tuổi, YouTube sẽ áp dụng hạn chế bằng cách tắt quảng cáo cá nhân hóa, bật các công cụ hỗ trợ sức khỏe kỹ thuật số để ngăn nội dung có hại. Người dùng cũng bị giới hạn việc xem lặp lại một số nội dung, và phải cung cấp giấy tờ tuỳ thân, thẻ tín dụng hoặc ảnh tự chụp để xác thực tuổi.

Các chuyên gia về quyền riêng tư cho rằng việc kiểm tra độ tuổi bằng AI của YouTube khá đáng lo ngại. Dữ liệu nhận được từ những người dùng bị gắn nhầm nhãn là thanh thiếu niên sẽ được sử dụng ra sao hoặc lưu trữ trong bao lâu vẫn chưa được công bố. Theo Ars Technica, một người phát ngôn của công ty chỉ nói rằng họ không lưu giữ thông tin cho mục đích quảng cáo.

Các chuyên gia lưu ý rằng ngay cả công nghệ ước tính tuổi tốt nhất cũng có sai số khoảng hai năm ở mỗi phía, nghĩa là độ tuổi từ 16-20 có thể đặc biệt dễ bị xác định sai. Ngoài ra, nếu YouTube bị tấn công, giấy tờ tuỳ thân và khuôn mặt mọi người có khả năng bị đánh cắp.

