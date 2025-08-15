Điểm tin Công nghệ 15/8: iPhone 17 Air lộ bản mô hình màu Sky Blue, hứa hẹn trở thành phiên bản ‘hút khách’

- AI của YouTube bị phản đối
Việc sử dụng AI, lịch sử xem để xác định độ tuổi người dùng được cho là chưa phù hợp, và đang nhận làn sóng tẩy chay từ các nhà sáng tạo.
Hàng chục nghìn YouTuber đang bày tỏ sự phản đối trước dự định sử dụng AI để phát hiện người dùng chưa đủ tuổi tại Mỹ của YouTube. Một bản kiến nghị trên Change.org nhanh chóng tiến gần đến mục tiêu 50.000 chữ ký, hy vọng nền tảng sẽ dừng việc triển khai này lại..
Họ lo ngại việc kiểm tra độ tuổi sẽ khiến khiến người dùng khó tiếp cận những nội dung yêu thích nhưng vẫn muốn ẩn danh. Theo YouTube, hệ thống xác minh độ tuổi này dựa vào các dấu hiệu, bao gồm loại video người dùng tìm kiếm, đã xem và thời gian hoạt động của tài khoản.
Nếu một tài khoản được xác định dưới 18 tuổi, YouTube sẽ áp dụng hạn chế bằng cách tắt quảng cáo cá nhân hóa, bật các công cụ hỗ trợ sức khỏe kỹ thuật số để ngăn nội dung có hại. Người dùng cũng bị giới hạn việc xem lặp lại một số nội dung, và phải cung cấp giấy tờ tuỳ thân, thẻ tín dụng hoặc ảnh tự chụp để xác thực tuổi.
Các chuyên gia về quyền riêng tư cho rằng việc kiểm tra độ tuổi bằng AI của YouTube khá đáng lo ngại. Dữ liệu nhận được từ những người dùng bị gắn nhầm nhãn là thanh thiếu niên sẽ được sử dụng ra sao hoặc lưu trữ trong bao lâu vẫn chưa được công bố. Theo Ars Technica, một người phát ngôn của công ty chỉ nói rằng họ không lưu giữ thông tin cho mục đích quảng cáo.
Các chuyên gia lưu ý rằng ngay cả công nghệ ước tính tuổi tốt nhất cũng có sai số khoảng hai năm ở mỗi phía, nghĩa là độ tuổi từ 16-20 có thể đặc biệt dễ bị xác định sai. Ngoài ra, nếu YouTube bị tấn công, giấy tờ tuỳ thân và khuôn mặt mọi người có khả năng bị đánh cắp.
- iPhone 17 Air lộ bản mô hình màu Sky Blue, hứa hẹn trở thành phiên bản ‘hút khách’
iPhone 17 Air lộ mô hình màu Sky Blue thanh lịch, lấy cảm hứng từ MacBook Air M4, gây ấn tượng với thiết kế siêu mỏng và được dự đoán sẽ là màu “đinh” khi ra mắt cùng loạt iPhone 17 tháng 9 tới.
Apple dự kiến sẽ trình làng iPhone 17 Air với bốn tùy chọn màu sắc mới, trong đó Sky Blue (xanh da trời nhạt) đang trở thành tâm điểm chú ý sau khi xuất hiện trong một video mô hình vừa được chia sẻ. Nhiều ý kiến dự đoán đây có thể sẽ là màu bán chạy nhất của dòng sản phẩm mới.
Đầu năm nay, Apple ra mắt MacBook Air M4 phiên bản Sky Blue và nhanh chóng tạo nên “cơn sốt” nhờ tông màu nhẹ nhàng nhưng sang trọng. Thành công này có lẽ là lý do để hãng tiếp tục áp dụng màu sắc này lên iPhone 17 Air, nhằm thu hút nhóm người dùng yêu thích sự tinh tế và khác biệt.
Chuyên gia rò rỉ công nghệ Majin Bu mới đây đã chia sẻ trên mạng xã hội X đoạn video cận cảnh mô hình (dummy) iPhone 17 Air màu Sky Blue. Trong video, thiết bị được ghi hình từ nhiều góc độ khác nhau, làm nổi bật gam màu xanh dịu, có thể chuyển gần như trắng dưới ánh sáng mạnh nhưng vẫn hiện rõ sắc xanh khi ở điều kiện ánh sáng phù hợp.
Đáng chú ý, một phân cảnh trong video đặt iPhone 17 Air cạnh iPhone 16 Pro màu Desert Titanium, cho phép so sánh trực tiếp độ mỏng giữa hai mẫu máy. Kết quả, iPhone 17 Air tiếp tục gây ấn tượng với thiết kế mảnh mai, đây là yếu tố từng được nhiều nguồn tin rò rỉ trước đó nhắc đến như một đặc điểm nổi bật của sản phẩm.
- Google cam kết đầu tư 9 tỷ USD vào trí tuệ nhân tạo
Ngày 13/8, công ty công nghệ Google cho biết sẽ đầu tư thêm 9 tỷ USD tại Oklahoma trong hai năm tới để mở rộng cơ sở hạ tầng đám mây và trí tuệ nhân tạo (AI).
Google sẽ xây dựng một trung tâm dữ liệu mới tại Stillwater và mở rộng cơ sở tại Pryor để tăng cường năng lực AI và đám mây tại Mỹ, cùng với các chương trình đào tạo và về lực lượng lao động.
Sự cạnh tranh ngày càng gay gắt đã thúc đẩy các công ty công nghệ lớn chi mạnh tay vào việc xây dựng những trung tâm dữ liệu mới và phát triển các kỹ năng trong bối cảnh nhu cầu về những dịch vụ AI đang bùng nổ.
Google cho biết một phần khoản đầu tư trên nằm trong kế hoạch đầu tư vốn cho năm 2025 đã công bố trước đó, trong khi phần còn lại được chi trong tương lai.
Trong báo cáo tài chính quý II/2025, Google đã nâng dự báo chi tiêu vốn cho năm 2025 lên 85 tỷ USD, do nhu cầu mạnh mẽ và ngày càng tăng đối với các sản phẩm và dịch vụ đám mây trong bối cảnh công ty tiếp tục mở rộng hạ tầng để cung cấp năng lượng cho nhiều dịch vụ AI hơn. Con số này cao hơn đáng kể so với dự báo 75 tỷ USD mà Google đưa ra hồi tháng 2/2025, vốn đã vượt xa mức 58,84 tỷ USD mà phố Wall kỳ vọng vào thời điểm đó.
- OpenAI đưa GPT-4o trở lại mặc định sau làn sóng phản đối
Sam Altman - CEO của OpenAI đã công bố thay đổi này cùng nhiều cập nhật khác cho chatbot ChatGPT.
OpenAI đã khôi phục GPT-4o làm tùy chọn mô hình mặc định cho người dùng ChatGPT trả phí, đảo ngược một thay đổi gây tranh cãi được thực hiện trong lần phát hành GPT-5 tuần trước. CEO Sam Altman đã công bố động thái chuyển sang GPT-4o vào thứ 4, cùng với các bản cập nhật khác cho chatbot AI của công ty.
Khi GPT‑5 ra mắt ngày 7.8, OpenAI đã đặt mô hình này làm mặc định và loại bỏ bộ chọn mô hình ở góc trái trên giao diện ứng dụng và bản web của ChatGPT, khiến người dùng không thể tự tay chọn các mô hình cũ hơn. Công ty nói GPT-5 có thể tự động chọn mô hình phù hợp nhất cho từng truy vấn theo cái mà Altman gọi là “trí tuệ hợp nhất” (unified intelligence), khiến việc chọn thủ công không còn cần thiết.
Tuy nhiên, nhiều người dùng trả phí vốn rất gắn bó với các mô hình cụ thể đã bày tỏ bức xúc vì mất GPT-4o, thậm chí có người ví như “mất đi một người bạn”. Một người dùng Reddit nói: “Nó có giọng điệu, nhịp điệu, và một tia lửa mà tôi không thể tìm thấy ở bất kỳ mô hình nào khác". Một người dùng khác bực bội hơn vì họ dùng các mô hình khác nhau cho từng tình huống cụ thể, và đã hủy đăng ký do thay đổi này.
Sau chỉ trích, OpenAI đã cho ra nút bật/tắt: “Hiển thị mô hình cũ” (Show legacy models) trong phần cài đặt cho người dùng Plus để khôi phục GPT-4o và các mô hình cũ khác trong bộ chọn mô hình. Altman hiện đã khôi phục bộ chọn mô hình theo kiểu cũ cho tất cả người dùng trả phí, đưa GPT-4o trở thành một trong các lựa chọn tiêu chuẩn sẵn có. Ông trấn an người dùng trong một bài đăng trên X rằng “nếu một ngày phải ngừng hỗ trợ, chúng tôi sẽ thông báo trước”.
Người đăng ký trả phí cũng sẽ có cài đặt “Hiển thị thêm mô hình” (Show additional models) để truy cập GPT-4.1, o3 và GPT-5 Thinking mini. Các gói trả phí bao gồm gói Plus 20 USD/tháng, gói Pro 200 USD/tháng, gói Team 30 USD/tháng, cùng Enterprise và Edu với mức giá tùy chỉnh. GPT-4.5, mô hình không dùng “chain-of-thought” cuối cùng, hiện chỉ dành cho người dùng Pro vì “tốn rất nhiều GPU,” theo Altman.
- Apple sẽ chọn Việt Nam để bán iPhone 17 sớm nhất?
Dòng iPhone 17 của Apple sẽ được ra mắt trong tháng 9 tới. Năm nay, mức giá của dòng máy này được cho là sẽ cao hơn các mẫu thế hệ trước.
Apple dự kiến sẽ ra mắt 4 mẫu iPhone mới trong tháng 9 năm nay, bao gồm iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max và mẫu siêu mỏng 17 Air.
Apple dự kiến sẽ tổ chức sự kiện giới thiệu dòng sản phẩm iPhone 17 vào ngày 9/9 (tức 0 giờ ngày 10/9 giờ Việt Nam). Đến ngày 12.9, công ty sẽ bắt đầu nhận đặt trước và những chiếc iPhone 17 đầu tiên sẽ được giao tới tay người dùng từ ngày 19/9.
Những năm trước, Việt Nam thường mở bán iPhone muộn hơn các thị trường cấp 1 từ vài tuần đến vài tháng. Thế nhưng năm nay diễn biến thị trường thay đổi, có thể Apple sẽ đặt Việt Nam vào danh sách ưu tiên bán cùng với các thị trường khác như Mỹ, Trung Quốc, châu Âu, Nhật Bản, Thái Lan...
Trong 3 năm gần đây, doanh số bán các mẫu iPhone mới của Apple có mức tăng trưởng mạnh tại Việt Nam. Doanh thu mở bán iPhone thế hệ mới tại Việt Nam trong ngày đầu tiên thường đạt con số nghìn tỉ đồng.
Ví dụ, năm 2022, các hệ thống cho biết iPhone 14 có tổng doanh thu khoảng 1.500 tỉ đồng; thế hệ iPhone 15 series cũng làm được điều tương tự vào năm 2023 khi mang về cho các đại lý ủy quyền của Apple (AAR) hơn 1.000 tỉ đồng.