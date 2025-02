Điểm tin Công nghệ 15/2: TikTok trở lại cửa hàng ứng dụng của Apple, Google trên đất Mỹ

Theo Chainalysis, vào năm 2024, doanh thu từ “pig butchering” tăng gần 40% so với cùng kỳ năm trước, với số tiền gửi vào các vụ lừa đảo này tăng gần 210% trong cùng kỳ. Tỷ lệ tăng trưởng khác nhau đó cho thấy nhóm nạn nhân đang mở rộng, kẻ lừa đảo đang ưu tiên nhiều nạn nhân hơn để lấy các khoản tiền nhỏ hơn.

Nội dung hợp tác giữa VNPT với Petrolimex sẽ tập trung ở 3 lĩnh vực: Dịch vụ thanh toán điện tử; Dịch vụ hạ tầng, kết nối và Giải pháp dịch vụ số. Cụ thể, VNPT sẽ phối hợp cùng Petrolimex nghiên cứu triển khai ứng dụng giải pháp thanh toán bằng ví điện tử VNPT Money khi mua xăng dầu tại các cửa hàng xăng dầu của Petrolimex. Petrolimex tiếp tục sử dụng dịch vụ hạ tầng kết nối mạng do VNPT đã thiết lập và đang cung cấp cho Petrolimex. Hai bên phối hợp rà soát để có phương án nâng cấp hoặc thay thế công nghệ để đáp ứng nhu cầu vận hàng, đảm bảo tối ưu, hiệu quả. Petrolimex và VNPT thống nhất xem xét nghiên cứu đề xuất lựa chọn, triển khai các giải pháp CNTT/nền tảng số trên cơ sở nhu cầu và thế mạnh của hai bên, phù hợp với các quy định của pháp luật.

Nội dung hợp tác giữa VNPT và Vinachem sẽ tập trung và 3 lĩnh vực: Ứng dụng Công nghệ thông tin, An toàn thông tin và Hợp tác triển khai các sản phẩm trong hệ sinh thái của hai bên. Theo đó, VNPT sẽ đồng hành cùng VINACHEM trong việc triển khai các ứng dụng/ nền tảng công nghệ mới 4.0 (AI, Machine Learning…), các giải pháp tổng thể, đảm bảo an ninh an toàn mạng toàn diện vào các hoạt động SXKD của Vinachem nhằm giúp Vinachem hiện thực hóa các mục tiêu chuyển đổi số của mình đúng lộ trình và đảm bảo hiệu quả tối ưu. Cùng với đó, VNPT và Vinachem sẽ cùng hợp tác nhằm tối ưu hoá hiệu quả sử dụng các sản phẩm, dịch vụ, tiện ích trong hệ sinh thái của hai bên, cùng phối hợp nghiên cứu, hợp tác tạo ra các sản phẩm, dịch vụ mới phát huy thế mạnh của hai Bên nhằm tối ưu hóa hiệu quả và cùng nhau tham gia các dự án trong tương lai.

Cũng tại buổi lễ, Petrolimex và Vinachem đã ký kết hợp tác về việc tăng cường sử dụng chéo sản phẩm, dịch vụ của hai Tập đoàn; thúc đẩy các hoạt động hợp tác phân phối sản phẩm, dịch vụ trên hệ thống, mạng lưới của mỗi bên.

- TikTok trở lại cửa hàng ứng dụng của Apple, Google trên đất Mỹ

TikTok đã trở lại các cửa hàng ứng dụng của Apple và Google tại Mỹ hôm qua (13/2), khi Tổng thống Donald Trump hoãn lệnh cấm đối với ứng dụng mạng xã hội do Trung Quốc sở hữu và cam kết không phạt các nhà cung cấp.

Ứng dụng video ngắn phổ biến được gần một nửa người Mỹ sử dụng đã ngừng hoạt động trong thời gian ngắn vào tháng trước, trước khi luật có hiệu lực vào ngày 19/1, yêu cầu chủ sở hữu Trung Quốc ByteDance phải bán ứng dụng này vì lý do an ninh quốc gia hoặc phải đối mặt với lệnh cấm.

Ngày hôm sau, ông Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp nhằm trì hoãn việc thực thi lệnh cấm trong 75 ngày, cho phép TikTok tiếp tục hoạt động tạm thời tại Hoa Kỳ.

Mặc dù TikTok đã tiếp tục hoạt động sau lời đảm bảo của ông Trump, Google và Apple vẫn xóa ứng dụng này khỏi các cửa hàng ứng dụng tại Hoa Kỳ.

TikTok, ứng dụng được tải xuống nhiều thứ hai tại Mỹ vào năm ngoái, cho biết vào thứ năm rằng ứng dụng mới nhất của họ hiện có sẵn trên các cửa hàng Google và Apple để người dùng tải xuống.

Theo các nhà phân tích, chậm trễ có thể là do Google và Apple đang chờ đợi sự đảm bảo rằng họ sẽ không bị truy tố vì lưu trữ hoặc phân phối ứng dụng.

Chỉ thị của ông Trump cho biết, các công ty điều hành các cửa hàng ứng dụng di động hoặc thị trường kỹ thuật số nơi người dùng có thể duyệt, tải xuống và cập nhật ứng dụng sẽ không phải đối mặt với bất kỳ hình phạt nào vì duy trì hoạt động của ứng dụng TikTok.