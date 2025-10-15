Điểm tin Công nghệ 15/10: Doanh số smartphone toàn cầu tăng nhờ AI

- Doanh số smartphone toàn cầu tăng nhờ AI

Doanh số smartphone toàn cầu trong quý III năm nay tăng 2,6%, nhờ nhu cầu mạnh mẽ đối với các thiết bị cao cấp và được trang bị trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo dữ liệu sơ bộ do Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế (IDC) công bố ngày 13.10, dù kinh tế toàn cầu vẫn còn nhiều bất ổn và căng thẳng thương mại tiếp diễn, thị trường smartphone vẫn duy trì sức tiêu thụ ổn định. Các tính năng cao cấp, mô hình giá linh hoạt và các chương trình đổi máy ưu đãi đã khiến việc nâng cấp smartphone trở nên “hiển nhiên” đối với phần lớn người dùng.

Bà Nabila Popal, Giám đốc nghiên cứu cấp cao của mảng thiết bị cá nhân toàn cầu (IDC), nhận định: “Ngành công nghiệp smartphone tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định — một thành tựu đáng kể trong bối cảnh kinh tế đầy biến động và môi trường thuế quan phức tạp”.

Trong khi đó, ông Francisco Jeronimo, Phó Chủ tịch mảng thiết bị cá nhân tại IDC, cho biết: “Nhu cầu đối với dòng iPhone 17 mới của Apple rất mạnh, với lượng đặt trước vượt xa thế hệ trước. Cùng lúc đó, các mẫu Galaxy Z Fold 7 và Z Flip 7 của Samsung cũng đạt doanh số cao nhất từ trước đến nay, tạo ra cú hích mới cho phân khúc điện thoại gập”.

Theo IDC, lượng smartphone xuất xưởng toàn cầu trong quý III đạt 322,7 triệu chiếc, đánh dấu mức tăng trưởng rõ rệt so với cùng kỳ năm ngoái.

Samsung vẫn giữ vững vị trí dẫn đầu với 61,4 triệu máy, trong khi Apple đạt mức tăng gần 3%, với 58,6 triệu thiết bị — kết quả ba tháng tốt nhất trong lịch sử của hãng.

IDC dự báo triển vọng tích cực cho giai đoạn cuối năm 2025, với kỳ vọng doanh số tiếp tục tăng nhờ chương trình khuyến mãi mạnh, công nghệ AI mở rộng và các cải tiến sản phẩm mới.

- 14 năm qua, Apple vẫn chưa thay đổi con số này

Kể từ ngày ra mắt, dịch vụ lưu trữ đám mây iCloud của Apple vẫn kiên định với mức dung lượng miễn phí chỉ 5 GB.