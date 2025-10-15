Điểm tin Công nghệ 15/10: Doanh số smartphone toàn cầu tăng nhờ AI

- Doanh số smartphone toàn cầu tăng nhờ AI
Doanh số smartphone toàn cầu trong quý III năm nay tăng 2,6%, nhờ nhu cầu mạnh mẽ đối với các thiết bị cao cấp và được trang bị trí tuệ nhân tạo (AI).
Theo dữ liệu sơ bộ do Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế (IDC) công bố ngày 13.10, dù kinh tế toàn cầu vẫn còn nhiều bất ổn và căng thẳng thương mại tiếp diễn, thị trường smartphone vẫn duy trì sức tiêu thụ ổn định. Các tính năng cao cấp, mô hình giá linh hoạt và các chương trình đổi máy ưu đãi đã khiến việc nâng cấp smartphone trở nên “hiển nhiên” đối với phần lớn người dùng.
Bà Nabila Popal, Giám đốc nghiên cứu cấp cao của mảng thiết bị cá nhân toàn cầu (IDC), nhận định: “Ngành công nghiệp smartphone tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định — một thành tựu đáng kể trong bối cảnh kinh tế đầy biến động và môi trường thuế quan phức tạp”.
Trong khi đó, ông Francisco Jeronimo, Phó Chủ tịch mảng thiết bị cá nhân tại IDC, cho biết: “Nhu cầu đối với dòng iPhone 17 mới của Apple rất mạnh, với lượng đặt trước vượt xa thế hệ trước. Cùng lúc đó, các mẫu Galaxy Z Fold 7 và Z Flip 7 của Samsung cũng đạt doanh số cao nhất từ trước đến nay, tạo ra cú hích mới cho phân khúc điện thoại gập”.
Theo IDC, lượng smartphone xuất xưởng toàn cầu trong quý III đạt 322,7 triệu chiếc, đánh dấu mức tăng trưởng rõ rệt so với cùng kỳ năm ngoái.
Samsung vẫn giữ vững vị trí dẫn đầu với 61,4 triệu máy, trong khi Apple đạt mức tăng gần 3%, với 58,6 triệu thiết bị — kết quả ba tháng tốt nhất trong lịch sử của hãng.
IDC dự báo triển vọng tích cực cho giai đoạn cuối năm 2025, với kỳ vọng doanh số tiếp tục tăng nhờ chương trình khuyến mãi mạnh, công nghệ AI mở rộng và các cải tiến sản phẩm mới.
- 14 năm qua, Apple vẫn chưa thay đổi con số này
Kể từ ngày ra mắt, dịch vụ lưu trữ đám mây iCloud của Apple vẫn kiên định với mức dung lượng miễn phí chỉ 5 GB.
Ngày 12/10/2011, Apple chính thức giới thiệu iCloud cùng với hệ điều hành iOS 5, đánh dấu sự thay thế cho dịch vụ đám mây cũ MobileMe (hoạt động từ năm 2008). MobileMe khi đó cho phép người dùng đồng bộ hóa mail, danh bạ, lịch, và dấu trang Safari, cùng với các tính năng như Find My, lưu trữ tệp và chia sẻ ảnh.
Sự ra đời của iCloud được xem là một bước chuyển mình lớn của "Táo khuyết" khi mang đến một nền tảng đồng bộ dữ liệu mới ổn định và nhanh chóng hơn. Người dùng có thể tự động sao lưu danh bạ, lịch, ảnh, email và tài liệu giữa các thiết bị iPhone, iPad và Mac mà không còn cần cáp nối với máy tính.
Thời điểm đó, việc Apple cấp 5 GB dung lượng miễn phí cho mỗi tài khoản để lưu trữ và sao lưu thiết bị được đánh giá là khá hào phóng so với nhu cầu sử dụng phổ thông năm 2011.
Tuy nhiên, sau 14 năm phát triển, thế giới công nghệ đã chứng kiến những thay đổi chóng mặt. Ảnh chụp hiện nay có độ phân giải cao hơn gấp hàng chục lần, video 4K trở nên phổ biến, và chỉ riêng bản sao lưu dữ liệu của một chiếc iPhone tầm trung cũng dễ dàng vượt ngưỡng 10 GB.
Từ năm 2011-2025, iCloud đã được bổ sung nhiều tính năng quan trọng như iCloud Drive, chia sẻ trong gia đình (Family Sharing), iCloud Photos, và các tùy chọn bảo mật nâng cao.
Thế nhưng, mức dung lượng iCloud 5 GB vẫn là một con số bền vững trong lịch sử phát triển của Apple. Trong khi đó, các đối thủ cạnh tranh lớn như Google và Samsung lại cung cấp mức dung lượng miễn phí hào phóng hơn, cụ thể là 15 GB cho mỗi tài khoản.
Động thái này của Apple nhằm khuyến khích người dùng nâng cấp lên các gói trả phí Cloud+ với dung lượng lớn hơn như 50 GB, 200 GB, hoặc 2 TB.
Đã có nhiều nỗ lực tạo áp lực, thậm chí là các vụ kiện tụng liên quan, nhằm buộc Apple thay đổi chính sách 5GB miễn phí. Tuy nhiên, cho đến nay, tất cả đều không thành công.
- Apple công bố về việc bán iPhone Air ở Trung Quốc
Giám đốc điều hành (CEO) Apple Tim Cook đã bất ngờ xuất hiện phát trực tiếp trên Douyin Apple Store vào tối 13/10, thông báo rằng đơn đặt hàng trước đối với iPhone Air ở Trung Quốc sẽ mở vào lúc 9 giờ sáng 17/10 và bắt đầu bán từ ngày 22/10.
Động thái này đánh dấu lần xuất hiện phát trực tiếp đầu tiên của Tim Cook trên nền tảng này kể từ khi cửa hàng hàng đầu chính thức của Apple gia nhập Douyin Mall vào tháng 8.
Là mẫu đầu tiên của Apple chỉ có eSIM, iPhone Air phụ thuộc vào các dịch vụ eSIM được cung cấp bởi China Mobile, China Telecom và China Unicom ở Trung Quốc đại lục. Apple lưu ý rằng người dùng ở Trung Quốc nên liên hệ với các nhà cung cấp của họ để biết chi tiết về các điều khoản kích hoạt và dịch vụ.
Thiết kế trên không chỉ giúp thân máy mỏng hơn mà còn được xem là một bước quan trọng hướng đến việc thúc đẩy việc sử dụng eSIM lớn hơn ở Trung Quốc.
Ngày 13/10, China Unicom thông báo thông qua tài khoản WeChat chính thức của mình rằng họ đã nhận được sự chấp thuận để khởi động một chương trình thí điểm thương mại cho các dịch vụ di động eSIM và mở một kênh đặt trước trực tuyến trên toàn quốc.
Cùng ngày, China Mobile cũng thông báo đã nhận được sự chấp thuận để bắt đầu chương trình thí điểm thương mại eSIM của riêng mình, cho phép người dùng truy cập các trung tâm dịch vụ địa phương để kích hoạt các dịch vụ di động eSIM.
iPhone Air có giá 7.999 nhân dân tệ (1.100 USD) đối với mẫu 256 GB, 9.999 nhân dân tệ đối với máy 512 GB và 11.999 nhân dân tệ cho 1 TB - mức giữa loạt iPhone 17 và iPhone 17 Pro.
- NVIDIA ra mắt "siêu máy tính AI nhỏ nhất thế giới" cho nhà phát triển
NVIDIA sẽ chính thức mở bán DGX Spark vào hôm ngày 15 tháng 10. Thiết bị nặng 1,1 kg này được mệnh danh là "siêu máy tính AI nhỏ nhất thế giới", nhằm mục tiêu phục vụ các nhà phát triển, nhà khoa học nghiên cứu và sinh viên.
Trái tim của DGX Spark là Superchip GB10 Grace Blackwell mới, kết hợp CPU ARM 20 nhân với GPU Blackwell mạnh mẽ. Bộ xử lý này cung cấp khả năng tính toán AI lên tới 1.000 nghìn tỷ phép tính mỗi giây, lý tưởng để tinh chỉnh và chạy các mô hình AI tiên tiến ngay tại chỗ mà không cần truy cập đám mây.
Với 128GB bộ nhớ, thiết bị này được tối ưu hóa cho các khối lượng công việc đòi hỏi nhiều bộ nhớ như suy luận mô hình và robot. DGX Spark chạy hệ điều hành tùy chỉnh DGX OS, có giá bán lẻ là 3.999 USD.
- Đưa giải pháp thanh toán liền mạch lên ứng dụng iHanoi
Vừa qua, Tổng Công ty Dịch vụ số Viettel (Viettel Digital), đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel), cùng Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội đã công bố hợp tác chiến lược và ra mắt tính năng “Tiện ích thanh toán” trên ứng dụng Công dân số Thủ đô (iHanoi).
Ứng dụng iHanoi được vận hành như một cổng dịch vụ công tập trung cho người dân và doanh nghiệp, đáp ứng đa dạng nhu cầu từ tra cứu thông tin hành chính, gửi phản ánh hiện trường, đến xem thông tin giao thông, thực hiện dịch vụ công trực tuyến...
Tính năng “Tiện ích thanh toán” được tích hợp trực tiếp trên trang chủ iHanoi, cho phép người dùng thực hiện thanh toán các khoản phí thiết yếu và tiện ích đời sống, bao gồm: phí, lệ phí hành chính, thuế và lệ phí đất đai; Đóng phạt vi phạm giao thông; thanh toán điện, nước, Internet, truyền hình; nạp tiền điện thoại, mua data viễn thông, bảo hiểm công nghệ, truyền hình TV360, vé số Vietlott…
Hiện nay, “Tiện ích thanh toán” trên iHanoi cho phép thực hiện giao dịch qua nhiều cách thức như liên kết liên kết ứng dụng tài chính số (Viettel Money; liên kết với nguồn tiền ngân hàng; liên kết thẻ nội địa; quét mã QR... Các phương thức bảo đảm an toàn bảo mật, đồng thời tạo điều kiện để người dân thực hiện thanh toán nhanh chóng, thuận tiện.
- iPhone 18 Pro hé lộ những thay đổi lớn
Trong khi iPhone 17 vừa ra mắt chưa lâu, những thông tin rò rỉ về iPhone 18 Pro và Pro Max đã khiến cộng đồng công nghệ xôn xao.
Trên mạng xã hội Weibo, tài khoản Instant Digital tiết lộ rằng Apple đang lên kế hoạch cho một “phần khuyết thu nhỏ” trên iPhone 18. Điều này ám chỉ khu vực Dynamic Island – vốn là đặc trưng thiết kế của iPhone hiện nay – sẽ được tinh gọn đáng kể, chiếm ít không gian hơn ở phần trên màn hình trong thế hệ iPhone 2026.
Theo trang QQ, thay đổi này nằm trong lộ trình công nghệ dài hạn của Apple, hướng tới phiên bản iPhone kỷ niệm 20 năm – dự kiến sẽ sở hữu màn hình hoàn toàn phẳng, không khuyết, không viền.
Nguồn tin từ Digital Chat Station cho biết, iPhone 18 Pro và Pro Max vẫn giữ nguyên kích thước 6,3 inch và 6,9 inch, cùng cách bố trí ống kính tương tự iPhone 17. Tuy nhiên, điểm khác biệt đáng chú ý nằm ở mặt kính ghép trong suốt, mang lại hiệu ứng mờ tinh tế và độ liền mạch cao hơn giữa khung máy và màn hình.
Chuyên gia phân tích Ming-Chi Kuo tiết lộ, camera chính 48 MP của iPhone 18 Pro và Pro Max sẽ được trang bị khẩu độ thay đổi, cho phép người dùng kiểm soát lượng ánh sáng vào cảm biến, cải thiện khả năng xử lý độ sâu trường ảnh và chụp trong điều kiện thiếu sáng.
Một nâng cấp khác được QQ xác nhận là chip A20 Pro sản xuất theo tiến trình 2 nm, giúp tăng tốc độ phản hồi và hiệu năng tổng thể của máy. Đặc biệt, Apple sẽ loại bỏ chip băng tần Qualcomm để chuyển sang modem C2 thế hệ mới do hãng tự phát triển, giúp tối ưu hóa kết nối mạng, tiết kiệm pin và giảm phụ thuộc vào đối tác bên ngoài.
Dù vẫn còn hơn một năm nữa mới ra mắt, iPhone 18 được xem là bước chuẩn bị chiến lược của Apple cho kỷ nguyên iPhone “không khuyết điểm”, khi công nghệ camera ẩn dưới màn hình và màn hình toàn phần đang dần hoàn thiện.
Giới phân tích nhận định, nếu những tin đồn này trở thành sự thật, iPhone 18 Pro có thể mở đầu cho chương mới trong thiết kế smartphone, đánh dấu sự kết thúc của kỷ nguyên “Dynamic Island” và khởi đầu cho thời đại màn hình toàn diện – nơi công nghệ và thẩm mỹ đạt đến sự liền mạch gần như tuyệt đối.