Điểm tin Công nghệ 14/9: iPhone Air cung cấp một tính năng mới chưa từng thấy ở iPhone có camera đơn

- Vì sao Pin MagSafe mới của Apple lại không tương thích với iPhone 17 Pro?
Đừng vội mua pin MagSafe mới cho iPhone 17 Pro, bạn cần phải lưu ý kĩ điều này.
Apple mới đây đã chính thức mang Pin MagSafe (MagSafe Battery) trở lại với người dùng, ngay trong sự kiện ra mắt của dòng iPhone 17. Tuy nhiên, có một sự thật gây ngỡ ngàng khi phụ kiện này được thiết kế "độc quyền" và chỉ tương thích hoàn hảo với chiếc iPhone Air mới. Dù vậy, nó vẫn ẩn chứa một tính năng bất ngờ có thể "cứu cánh" cho cả những thiết bị khác của bạn.
Trong sự kiện ra mắt sản phẩm, Apple đã giới thiệu Pin MagSafe thế hệ mới, được thiết kế để liền mạch với chiếc iPhone Air siêu mỏng, giúp kéo dài thời lượng sử dụng của máy thêm đến 65%.
Nhiều người dùng đã đặt câu hỏi tại sao phụ kiện này lại không thể dùng chung cho iPhone 17 và 17 Pro. Câu trả lời nằm ở thiết kế vật lý. Hình dáng của viên pin mới được tạo ra để ôm khít vào mặt lưng của iPhone Air. Trong khi đó, cụm camera lồi lớn hơn trên iPhone 17 và 17 Pro đã cản trở, khiến viên pin không thể hít vào một cách chính xác.
Đây là một động thái cho thấy Apple đang muốn tạo ra một hệ sinh thái phụ kiện riêng biệt và độc đáo xoay quanh mẫu iPhone Air đặc biệt của mình.
- iPhone Air cung cấp một tính năng mới chưa từng thấy ở iPhone có camera đơn
Apple vừa ra mắt iPhone Air, đánh dấu bước tiến lớn với chế độ chân dung trên dòng iPhone chỉ có một camera sau. Trước đây, các mẫu như iPhone XR, iPhone SE hay iPhone 16e chỉ hỗ trợ chụp chân dung đối với người và thú cưng, hạn chế sáng tạo cho người dùng yêu thích nhiếp ảnh di động.
Tuy nhiên, bắt đầu từ iPhone Air, người dùng có thể chụp ảnh chân dung bất kỳ chủ thể nào, từ hoa lá, đồ vật cho tới món ăn, thay vì bị giới hạn như trước.
Ngoài ra, máy còn tự động lưu thông tin độ sâu khi chụp ảnh thông thường, cho phép người dùng chuyển sang chế độ chân dung bất cứ lúc nào mà không cần thiết lập trước.
- Apple cảnh báo phần mềm gián điệp tấn công iPhone
Chỉ tính riêng trong năm 2025, Apple đã 4 lần cảnh báo người dùng về các đợt tấn công bằng phần mềm gián điệp, nhắm vào các cá nhân nổi tiếng như nhà báo, luật sư, chính trị gia và nhà hoạt động xã hội.
Điểm đáng chú ý là các cuộc tấn công này sử dụng lỗ hổng “zero-click” và “zero-day”, cho phép kẻ tấn công xâm nhập thiết bị mà không cần bất kỳ thao tác nào từ phía người dùng. Theo Apple, các công cụ gián điệp như Pegasus và Predator đã được sử dụng để thu thập dữ liệu quy mô lớn.
Dù nguy cơ với người dùng phổ thông không cao, nhưng người dùng vẫn nên cập nhật phiên bản phần mềm mới nhất và duy trì các thói quen bảo mật cơ bản. Nếu thuộc nhóm có nguy cơ bị tấn công cao, bạn có thể bật Lock Mode trên iPhone để hạn chế bị theo dõi khi sử dụng iPhone.
- Tốc độ mạng băng rộng cố định tại Việt Nam tiếp tục 'lập đỉnh'
Số liệu mới nhất từ nền tảng đo tốc độ i-Speed, từ tháng 3/2025 đến nay, chất lượng mạng băng rộng cố định tại Việt Nam liên tục giữ nhịp tăng cả theo chiều tải lên lẫn tải xuống.
Theo số liệu mới nhất từ nền tảng đo tốc độ i-Speed (thuộc Trung tâm Internet Việt Nam - VNNIC, Bộ Khoa học và Công nghệ), trong tháng 8/2025, tốc độ tải xuống trung bình của mạng băng rộng cố định trên cả nước đạt 271,2 Mbps và tốc độ tải lên đạt 200,99 Mbps. Đây là tháng thứ sáu liên tiếp chất lượng mạng được cải thiện kể từ nhịp tăng hồi tháng 3/2025.
Tại các thành phố lớn, chất lượng mạng tại các đô thị lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ nhìn chung ổn định, chỉ dao động nhẹ. Riêng thành phố Đà Nẵng ghi nhận mức tăng rõ rệt, tiến sát đỉnh tốc độ từng đạt hồi tháng 5/2025.
Viettel và VNPT tiếp tục là hai nhà mạng có tốc độ Internet cao nhất, liên tục lập kỉ lục về tốc độ. Tốc độ tải xuống của Viettel đạt 318,71 Mbps, tải lên 266,24 Mbps. VNPT cũng ghi nhận tốc độ tải xuống đạt 247,77 Mbps và tải lên 184,24 Mbps.
Các nhà mạng khác duy trì chất lượng ổn định như: CMC Telecom đạt tốc độ tải xuống 270,62 Mbps, tải lên 270,4 Mbps; FPT Telecom lần lượt ở mức 121,7 Mbps và 99,5 Mbps.
Tốc độ mạng băng rộng di động trên phạm vi toàn quốc tháng 8/2025 vừa qua đạt trung bình 81,04 Mbps cho tải xuống và 28,37 Mbps cho tải lên. Trong đó, chất lượng mạng của VNPT, MobiFone và Vietnamobile có cải thiện so với tháng 7/2025, trong khi Viettel chứng kiến tốc độ mạng di động giảm nhẹ, nhưng không đáng kể.
Viettel và VNPT vẫn là hai nhà mạng dẫn đầu về tốc độ mạng băng rộng di động. Cụ thể, Viettel đạt 92,66 Mbps tải xuống và 29,52 Mbps tải lên trong khi VNPT đạt 72,12 Mbps và 28,24 Mbps tương ứng.
- Cấu hình PS6 cực khủng: Ray Tracing mạnh gấp 12 lần PS5
Cấu hình PS6 cực khủng có thể đạt hiệu năng 34 - 40 TFlops, ray tracing mạnh gấp từ 6 - 12 lần PS5, dự kiến ra mắt vào cuối năm 2027.
Theo kênh YouTube Moore’s Law Is Dead, cấu hình PS6 vừa bị rò rỉ với thông số ấn tượng vượt xa những báo cáo trước đó. Nổi bật nhất là khả năng xử lý ray tracing, có thể mạnh gấp 6 - 12 lần so với PS5.
Nếu đạt mức cao nhất, PS6 sẽ tiệm cận hiệu năng của card đồ họa NVIDIA GeForce RTX 5090, mở ra khả năng chơi game với công nghệ path tracing theo thời gian thực - điều vốn chỉ thấy trên PC cao cấp.
PS6 được cho là sử dụng APU sản xuất trên tiến trình 3nm của TSMC, tiêu thụ khoảng 160W, thấp hơn cả PS5 Pro. Bộ xử lý trung tâm gồm 8 nhân Zen 6C (7 nhân hoạt động đầy đủ, 1 nhân dự phòng) và 2 nhân Zen 6 tiết kiệm năng lượng để xử lý tác vụ hệ thống.
GPU trang bị 54 nhân xử lý RDNA 5 (khả năng sẽ vô hiệu hóa 2 nhân), xung nhịp 2,6 - 3 GHz, cùng 10 MB bộ nhớ đệm L2. Với cấu hình này, PS6 có thể đạt hiệu năng từ 34 - 40 TFlops, vượt trội so với PS5 (10,28 TFlops) và PS5 Pro (16,7 TFlops).
Máy sử dụng bộ nhớ GDDR7 băng thông 640 GB/s, bus 160-bit, dung lượng từ 30 - 40 GB RAM tùy phiên bản. Đây là bước nâng cấp lớn, giúp PS6 xử lý các tựa game đồ họa nặng và hỗ trợ tốt hơn cho AI cũng như các tác vụ nền.
Theo nguồn tin, PS6 sẽ vẫn hỗ trợ chơi game của PS4 và PS5, giúp người dùng yên tâm nâng cấp. Việc sản xuất có thể bắt đầu giữa năm 2027, hướng tới ra mắt chính thức vào mùa thu cùng năm.
Nếu Sony đi theo chiến lược như khi ra mắt PS5, thông tin chính thức về PS6 có thể sẽ được công bố từ mùa xuân năm sau.