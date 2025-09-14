Điểm tin Công nghệ 14/9: iPhone Air cung cấp một tính năng mới chưa từng thấy ở iPhone có camera đơn

- Vì sao Pin MagSafe mới của Apple lại không tương thích với iPhone 17 Pro?

Đừng vội mua pin MagSafe mới cho iPhone 17 Pro, bạn cần phải lưu ý kĩ điều này.

Apple mới đây đã chính thức mang Pin MagSafe (MagSafe Battery) trở lại với người dùng, ngay trong sự kiện ra mắt của dòng iPhone 17. Tuy nhiên, có một sự thật gây ngỡ ngàng khi phụ kiện này được thiết kế "độc quyền" và chỉ tương thích hoàn hảo với chiếc iPhone Air mới. Dù vậy, nó vẫn ẩn chứa một tính năng bất ngờ có thể "cứu cánh" cho cả những thiết bị khác của bạn.

Trong sự kiện ra mắt sản phẩm, Apple đã giới thiệu Pin MagSafe thế hệ mới, được thiết kế để liền mạch với chiếc iPhone Air siêu mỏng, giúp kéo dài thời lượng sử dụng của máy thêm đến 65%.

Nhiều người dùng đã đặt câu hỏi tại sao phụ kiện này lại không thể dùng chung cho iPhone 17 và 17 Pro. Câu trả lời nằm ở thiết kế vật lý. Hình dáng của viên pin mới được tạo ra để ôm khít vào mặt lưng của iPhone Air. Trong khi đó, cụm camera lồi lớn hơn trên iPhone 17 và 17 Pro đã cản trở, khiến viên pin không thể hít vào một cách chính xác.

Đây là một động thái cho thấy Apple đang muốn tạo ra một hệ sinh thái phụ kiện riêng biệt và độc đáo xoay quanh mẫu iPhone Air đặc biệt của mình.

