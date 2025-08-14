Điểm tin Công nghệ 14/8: Hé lộ bảng màu iPhone 17, 17 Air và 17 Pro

- Hé lộ bảng màu iPhone 17, 17 Air và 17 Pro

Dòng iPhone 17 sắp ra mắt với loạt màu sắc mới táo bạo và trở lại những tông màu được yêu thích, hứa hẹn mang đến nhiều lựa chọn đa dạng cho người dùng năm 2025.

Dòng iPhone 17 sắp ra mắt đang thu hút sự chú ý đặc biệt, không chỉ về hiệu năng mà còn về màu sắc mới – một trong những điểm thay đổi đáng chú ý nhất năm nay. Các thông tin rò rỉ tiết lộ Apple sẽ mang trở lại một số màu sắc được yêu thích từ các thế hệ trước, đồng thời giới thiệu những sắc thái mới táo bạo, đặc biệt là với dòng iPhone 17 Pro.

Theo dự đoán, iPhone 17 bản tiêu chuẩn sẽ có tổng cộng năm màu: Tím, Xanh lá, Xanh dương, Đen và Trắng. Màu Tím và Xanh lá được kỳ vọng sẽ trở lại với sắc độ tươi mới hơn – trong đó xanh lá sẽ có độ bão hòa cao hơn so với trước, còn xanh dương vẫn giữ nhiều sắc thái đa dạng đã xuất hiện qua nhiều năm. Màu Đen và Trắng vẫn là lựa chọn trung tính, phổ biến dành cho những người dùng ưu tiên sự đơn giản. Một số tin đồn cũng đề cập đến khả năng xuất hiện màu Xám, có thể dành riêng cho phiên bản Pro hoặc sẽ không có trong năm nay. Máy được cho là sẽ có phần viền làm bằng nhôm truyền thống.

iPhone 17 Air được dự đoán mang bảng màu nhẹ nhàng và tinh tế hơn với các tông: Xanh Nhạt, Vàng Nhạt, Đen và Bạc. Màu Vàng Nhạt có thể sở hữu lớp vỏ kim loại sáng nhẹ, trong khi Xanh Nhạt gần giống tông xanh da trời dịu dàng. Hai màu Đen và Bạc giữ phong cách truyền thống, phù hợp với người dùng thích sự cổ điển và sang trọng. Đặc biệt, iPhone 17 Air có thể sử dụng viền titan như trên iPhone 15 Pro và 16 Pro, tạo thêm nét cao cấp cho sản phẩm.

Dòng cao cấp iPhone 17 Pro và Pro Max sẽ gồm bốn màu sắc chính: Cam, Xanh đậm, Bạc và Đen. Màu Cam được đánh giá là nổi bật và táo bạo nhất mà Apple từng tung ra cho dòng Pro, hứa hẹn thu hút những người yêu thích phong cách cá tính. Màu Xanh đậm mang lại cảm giác sang trọng và sâu lắng, trong khi Bạc thể hiện vẻ ngoài kim loại tinh tế, còn Đen vẫn giữ nét đẹp chuyên nghiệp quen thuộc. Về màu Xám, thông tin vẫn chưa rõ ràng, có thể xuất hiện ở bản thường, bản Pro hoặc có thể không được Apple cung cấp trong năm 2025. Một điểm đáng chú ý là phần viền titan quen thuộc dự kiến sẽ được thay thế bằng nhôm, khiến các màu sắc trên có phần khác biệt so với dòng iPhone 16 Pro.

