Điểm tin Công nghệ 14/8: Hé lộ bảng màu iPhone 17, 17 Air và 17 Pro

- Hé lộ bảng màu iPhone 17, 17 Air và 17 Pro
Dòng iPhone 17 sắp ra mắt với loạt màu sắc mới táo bạo và trở lại những tông màu được yêu thích, hứa hẹn mang đến nhiều lựa chọn đa dạng cho người dùng năm 2025.
Dòng iPhone 17 sắp ra mắt đang thu hút sự chú ý đặc biệt, không chỉ về hiệu năng mà còn về màu sắc mới – một trong những điểm thay đổi đáng chú ý nhất năm nay. Các thông tin rò rỉ tiết lộ Apple sẽ mang trở lại một số màu sắc được yêu thích từ các thế hệ trước, đồng thời giới thiệu những sắc thái mới táo bạo, đặc biệt là với dòng iPhone 17 Pro.
Theo dự đoán, iPhone 17 bản tiêu chuẩn sẽ có tổng cộng năm màu: Tím, Xanh lá, Xanh dương, Đen và Trắng. Màu Tím và Xanh lá được kỳ vọng sẽ trở lại với sắc độ tươi mới hơn – trong đó xanh lá sẽ có độ bão hòa cao hơn so với trước, còn xanh dương vẫn giữ nhiều sắc thái đa dạng đã xuất hiện qua nhiều năm. Màu Đen và Trắng vẫn là lựa chọn trung tính, phổ biến dành cho những người dùng ưu tiên sự đơn giản. Một số tin đồn cũng đề cập đến khả năng xuất hiện màu Xám, có thể dành riêng cho phiên bản Pro hoặc sẽ không có trong năm nay. Máy được cho là sẽ có phần viền làm bằng nhôm truyền thống.
iPhone 17 Air được dự đoán mang bảng màu nhẹ nhàng và tinh tế hơn với các tông: Xanh Nhạt, Vàng Nhạt, Đen và Bạc. Màu Vàng Nhạt có thể sở hữu lớp vỏ kim loại sáng nhẹ, trong khi Xanh Nhạt gần giống tông xanh da trời dịu dàng. Hai màu Đen và Bạc giữ phong cách truyền thống, phù hợp với người dùng thích sự cổ điển và sang trọng. Đặc biệt, iPhone 17 Air có thể sử dụng viền titan như trên iPhone 15 Pro và 16 Pro, tạo thêm nét cao cấp cho sản phẩm.
Dòng cao cấp iPhone 17 Pro và Pro Max sẽ gồm bốn màu sắc chính: Cam, Xanh đậm, Bạc và Đen. Màu Cam được đánh giá là nổi bật và táo bạo nhất mà Apple từng tung ra cho dòng Pro, hứa hẹn thu hút những người yêu thích phong cách cá tính. Màu Xanh đậm mang lại cảm giác sang trọng và sâu lắng, trong khi Bạc thể hiện vẻ ngoài kim loại tinh tế, còn Đen vẫn giữ nét đẹp chuyên nghiệp quen thuộc. Về màu Xám, thông tin vẫn chưa rõ ràng, có thể xuất hiện ở bản thường, bản Pro hoặc có thể không được Apple cung cấp trong năm 2025. Một điểm đáng chú ý là phần viền titan quen thuộc dự kiến sẽ được thay thế bằng nhôm, khiến các màu sắc trên có phần khác biệt so với dòng iPhone 16 Pro.
- TV360 phát sóng độc quyền toàn bộ giải bóng đá Bundesliga tại Việt Nam
TV360 - nền tảng truyền hình trực tuyến của Viettel Telecom - vừa đạt được thỏa thuận sở hữu quyền phát sóng độc quyền toàn bộ giải bóng đá Bundesliga tại Việt Nam trong 3 mùa liên tiếp, từ 2025 đến 2028.
Thông qua hợp tác trực tiếp với Bundesliga International (DFL), TV360 sẽ mang đến cho người hâm mộ trọn vẹn 306 trận đấu mỗi mùa, đồng thời mở ra cơ hội kết nối giữa các tài năng bóng đá Việt Nam và những câu lạc bộ hàng đầu nước Đức.
TV360 sở hữu nền tảng công nghệ tối ưu hóa trải nghiệm người dùng, với những tính năng hiện đại. Xem đồng thời 4 trận đấu là tính năng độc quyền cho người dùng muốn theo dõi nhiều cặp đấu hấp dẫn diễn ra cùng thời điểm. Các tính năng tương tác thời gian thực như bình luận trực tiếp, dự đoán tỷ số và tương tác với bình luận viên, giúp tăng tính kết nối của giải đấu.
Công nghệ AI gợi ý nội dung cá nhân hóa theo người dùng cho phép tự động đề xuất trận đấu, nội dung theo sở thích cá nhân. Ngoài ra, khán giả được miễn phí hoàn toàn Data 4G/5G Viettel khi xem Bundesliga trên ứng dụng TV360, mượt mà trên mọi thiết bị từ điện thoại, máy tính bảng đến Smart TV hay Android box.
- VNPT - Qualcomm hợp tác phát triển công nghệ lõi
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và Tập đoàn Qualcomm Incorporated (Qualcomm) đã chính thức ký kết Thỏa thuận Hợp tác chiến lược, hướng tới thành lập Trung tâm Xuất sắc VNPT – Qualcomm (VNPT – Qualcomm Excellence Center – VQEC). VQEC sẽ hoạt động theo mô hình đồng phát triển thiết kế gốc (Original Design) dựa trên công nghệ lõi của Qualcomm, do VNPT dẫn dắt.
Theo thỏa thuận, VNPT và Qualcomm sẽ hợp tác toàn diện trong nhiều lĩnh vực công nghệ mũi nhọn, bao gồm trí tuệ nhân tạo (AI), mạng di động thế hệ mới 5G/6G, Internet vạn vật (IoT), điện toán biên (Edge Computing), thiết bị điện toán AI và thiết bị mạng thế hệ mới. VQEC là đầu mối triển khai các hoạt động nghiên cứu, phát triển sản phẩm, chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và thúc đẩy thương mại hóa các giải pháp công nghệ dựa trên nền tảng Qualcomm, góp phần đưa Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu.
Những lĩnh vực này đều là công nghệ lõi, đóng vai trò then chốt trong chiến lược phát triển của VNPT đến năm 2030, tầm nhìn 2035. Việc tiếp cận và làm chủ các công nghệ này không chỉ giúp VNPT nâng cao năng lực cạnh tranh, hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược của VNPT trong tiến trình chuyển đổi từ doanh nghiệp viễn thông (Telco) sang doanh nghiệp công nghệ số (Techco) mà còn góp phần khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ công nghệ thế giới.
Theo kế hoạch, VQEC sẽ chính thức ra mắt vào tháng 10/2025. Đây sẽ là trung tâm đầu tiên tại Việt Nam hoạt động theo mô hình đồng phát triển thiết kế gốc (Original Design) dựa trên công nghệ lõi của Qualcomm, do VNPT giữ vai trò dẫn dắt.
- Tỷ phú Elon Musk dọa kiện Apple vì ưu ái OpenAI
Ngày 12.8, tỷ phú Elon Musk tuyên bố sẽ khởi kiện Apple với cáo buộc nhà sản xuất iPhone thiên vị OpenAI và vi phạm các quy định chống độc quyền trong việc xếp hạng ứng dụng trên App Store.
Trên mạng xã hội X, ông Elon Musk cáo buộc Apple “hành xử theo cách khiến bất kỳ công ty AI nào ngoài OpenAI không thể đạt vị trí số 1 trên App Store” và khẳng định đây là hành vi vi phạm luật chống độc quyền. Ông tuyên bố xAI sẽ có hành động pháp lý ngay lập tức.
Trong một bài đăng khác cùng ngày, ông tiếp tục chất vấn Apple về việc từ chối đưa X hoặc Grok vào danh mục “phải có”, dù X đang là ứng dụng tin tức số 1 thế giới và Grok đứng thứ 5 trong mảng AI.
Hiện ChatGPT của OpenAI giữ vị trí đầu bảng “Ứng dụng miễn phí hàng đầu” trên App Store Mỹ, còn Grok của xAI xếp thứ năm. Apple hiện hợp tác với OpenAI để tích hợp ChatGPT vào iPhone, iPad và Mac.
Phản hồi trên X, CEO OpenAI Sam Altman cho rằng đây là “một tuyên bố đáng chú ý” nếu xét đến những thông tin ông nghe được rằng ông Musk đã thao túng thuật toán X để mang lại lợi ích cho bản thân và công ty, đồng thời gây bất lợi cho đối thủ. Theo nhiều báo cáo, ông Musk từng điều chỉnh thuật toán của X để ưu tiên hiển thị các bài đăng của mình.
Một số người dùng X thông qua tính năng “ghi chú cộng đồng” cho biết, ngoài OpenAI, nhiều ứng dụng khác cũng từng đứng số 1 App Store năm nay, như DeepSeek (Trung Quốc) hồi tháng 1 hay Perplexity tại Ấn Độ hồi tháng 7, sau khi Apple và OpenAI công bố hợp tác.
Thậm chí, khi một người dùng hỏi chatbot Grok của X về bên đúng trong tranh cãi, hệ thống trả lời: “Dựa trên bằng chứng đã được xác minh, ông Sam Altman đúng”.
- Kaspersky: Trung tâm Điều hành An ninh tiên tiến là chìa khóa cho xu hướng hợp nhất IT và OT tại châu Á – Thái Bình Dương
Sự phân tách giữa Công nghệ Thông tin (IT) và Công nghệ Vận hành (OT) đang dần biến mất khi quá trình chuyển đổi số tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương (APAC) đang ngày càng gia tăng.
Theo Kaspersky, việc hai lĩnh vực này kết hợp với nhau đang tạo ra nhiều lỗ hổng an ninh mạng mới, đòi hỏi các doanh nghiệp phải triển khai hệ thống phòng thủ thông minh và đa tầng.
Tuy nhiên, sự kết hợp này cũng kéo theo nhiều lỗ hổng an ninh mạng mới. Khi ranh giới giữa hai hệ thống ngày càng mờ nhạt thì khu vực dễ bị tấn công lại càng mở rộng, đặt ra nhiều thách thức hơn cho các tổ chức trong khu vực.
Đối mặt với những mối đe dọa ngày càng gia tăng nhắm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (APAC), Kaspersky khuyến nghị các doanh nghiệp nên áp dụng một khuôn khổ an ninh mạng đa lớp. Cốt lõi của khuôn khổ này chính là một Trung tâm Điều hành An ninh (SOC) thông minh hơn.
Theo ông Adrian Hia, Giám đốc Điều hành khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC) của Kaspersky, khuôn khổ này khởi đầu với lớp phòng ngừa, sử dụng các công cụ tình báo mối đe dọa (threat intelligence) như bảo vệ thương hiệu, công cụ gán nguồn tấn công và chỉ số xâm nhập (IoC) nhằm phát hiện sớm các mối nguy hiểm trước khi chúng có thể tấn công.
Lớp thứ hai tập trung vào bảo vệ, với các công cụ tiên tiến như các nền tảng Phát hiện và Phản hồi Thiết bị đầu cuối (EDR), Phát hiện và Ứng phó được Quản lý (MDR) và Phát hiện và Phản hồi Mở rộng (XDR). Nhiều giải pháp trong số này hiện đã hỗ trợ cả môi trường IT (Công nghệ Thông tin) và OT (Công nghệ Vận hành), giúp doanh nghiệp phát hiện, ngăn chặn và ứng phó hiệu quả với các mối đe dọa trên toàn bộ hạ tầng công nghệ lai.