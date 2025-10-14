Điểm tin Công nghệ 14/10: Cẩn trọng với lời khuyên y tế của AI

- Cẩn trọng với lời khuyên y tế của AI

Ngày càng có nhiều bệnh nhân đến phòng khám với các quyết định đã được định hình trước, thường là dựa trên chẩn đoán hoặc phác đồ điều trị do các công cụ AI đề xuất.

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, một nghiên cứu mới chỉ ra rằng trí tuệ nhân tạo (AI) có thể đưa ra những tư vấn y tế đầy thuyết phục nhưng giới chuyên gia ngành y lo ngại việc người bệnh tin tưởng quá mức vào AI sẽ làm lỡ thời cơ quan trọng trao đổi bệnh tình với bác sĩ, chưa kể tới hệ lụy từ việc AI có thể đưa ra những chẩn đoán không chính xác.

Nghiên cứu - do các nhà khoa học tại Đại học British Columbia (UBC) thực hiện - đã đưa ra kết quả bất ngờ là các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) như ChatGPT không chỉ cung cấp thông tin mà còn giao tiếp một cách thuyết phục và dễ chịu hơn so với người thật.

Tiến sĩ Vered Shwartz - Phó Giáo sư Khoa học máy tính tại UBC - cho biết các cuộc trò chuyện với AI đôi khi tạo cảm giác có sức thuyết phục cao hơn và đồng cảm với người bệnh hơn là khi trò chuyện với bác sĩ thật ở bên ngoài. Các chatbot AI giờ đây có ngữ điệu giống con người và trình bày rất tự tin nên mọi người dễ bị thuyết phục.

Cũng theo nghiên cứu, ngày càng có nhiều bệnh nhân đến phòng khám với các quyết định đã được định hình trước, thường là dựa trên chẩn đoán hoặc phác đồ điều trị do các công cụ AI đề xuất.

Tiến sĩ Cassandra Stiller-Moldovan, một bác sĩ gia đình tại thành phố Colwood ở tỉnh bang British Colombia của Canada, cho biết thường thì các lời khuyên của các chatbot AI cũng có ý đúng nhưng không phản ánh đầy đủ vấn đề. Do vậy, các bác sĩ phải mất rất nhiều thời gian để giảng giải và thuyết phục bệnh nhân.

Vấn đề càng nghiêm trọng hơn khi một nghiên cứu khác từ Đại học Waterloo (cũng của Canada) cho thấy, khi chẩn đoán các vấn đề về sức khỏe, các chatbot AI như ChatGPT phiên bản 4 đưa ra nội dung sai nhiều hơn là đúng. Cụ thể, khi các nhà nghiên cứu đưa ra một loạt câu hỏi mở thì chỉ có 31% câu trả lời từ ChatGPT được đánh giá là hoàn toàn chính xác.

Hiệp hội Y khoa Canada (CMA) cho rằng việc ngày càng phụ thuộc vào AI là điều dễ hiểu trong bối cảnh rất nhiều người Canada không được tiếp cận với dịch vụ bác sĩ gia đình và phải chờ đợi quá lâu cho các lịch hẹn khám. Trong lúc sốt ruột chờ đợi, nhiều người đã tìm đến các công cụ AI để tìm lời giải đáp như một giải pháp thay thế.

- Lalamove ra mắt dịch vụ chở khách tại Hà Nội với đa dạng loại xe

Sau TP. Hồ Chí Minh, nền tảng đặt xe theo yêu cầu 24/7 Lalamove tiếp tục mở rộng dịch vụ di chuyển với giá cả phải chăng tại thủ đô Hà Nội.