Điểm tin Công nghệ 14/10: Cẩn trọng với lời khuyên y tế của AI

- Cẩn trọng với lời khuyên y tế của AI
Ngày càng có nhiều bệnh nhân đến phòng khám với các quyết định đã được định hình trước, thường là dựa trên chẩn đoán hoặc phác đồ điều trị do các công cụ AI đề xuất.
Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, một nghiên cứu mới chỉ ra rằng trí tuệ nhân tạo (AI) có thể đưa ra những tư vấn y tế đầy thuyết phục nhưng giới chuyên gia ngành y lo ngại việc người bệnh tin tưởng quá mức vào AI sẽ làm lỡ thời cơ quan trọng trao đổi bệnh tình với bác sĩ, chưa kể tới hệ lụy từ việc AI có thể đưa ra những chẩn đoán không chính xác.
Nghiên cứu - do các nhà khoa học tại Đại học British Columbia (UBC) thực hiện - đã đưa ra kết quả bất ngờ là các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) như ChatGPT không chỉ cung cấp thông tin mà còn giao tiếp một cách thuyết phục và dễ chịu hơn so với người thật.
Tiến sĩ Vered Shwartz - Phó Giáo sư Khoa học máy tính tại UBC - cho biết các cuộc trò chuyện với AI đôi khi tạo cảm giác có sức thuyết phục cao hơn và đồng cảm với người bệnh hơn là khi trò chuyện với bác sĩ thật ở bên ngoài. Các chatbot AI giờ đây có ngữ điệu giống con người và trình bày rất tự tin nên mọi người dễ bị thuyết phục.
Cũng theo nghiên cứu, ngày càng có nhiều bệnh nhân đến phòng khám với các quyết định đã được định hình trước, thường là dựa trên chẩn đoán hoặc phác đồ điều trị do các công cụ AI đề xuất.
Tiến sĩ Cassandra Stiller-Moldovan, một bác sĩ gia đình tại thành phố Colwood ở tỉnh bang British Colombia của Canada, cho biết thường thì các lời khuyên của các chatbot AI cũng có ý đúng nhưng không phản ánh đầy đủ vấn đề. Do vậy, các bác sĩ phải mất rất nhiều thời gian để giảng giải và thuyết phục bệnh nhân.
Vấn đề càng nghiêm trọng hơn khi một nghiên cứu khác từ Đại học Waterloo (cũng của Canada) cho thấy, khi chẩn đoán các vấn đề về sức khỏe, các chatbot AI như ChatGPT phiên bản 4 đưa ra nội dung sai nhiều hơn là đúng. Cụ thể, khi các nhà nghiên cứu đưa ra một loạt câu hỏi mở thì chỉ có 31% câu trả lời từ ChatGPT được đánh giá là hoàn toàn chính xác.
Hiệp hội Y khoa Canada (CMA) cho rằng việc ngày càng phụ thuộc vào AI là điều dễ hiểu trong bối cảnh rất nhiều người Canada không được tiếp cận với dịch vụ bác sĩ gia đình và phải chờ đợi quá lâu cho các lịch hẹn khám. Trong lúc sốt ruột chờ đợi, nhiều người đã tìm đến các công cụ AI để tìm lời giải đáp như một giải pháp thay thế.
- Lalamove ra mắt dịch vụ chở khách tại Hà Nội với đa dạng loại xe
Sau TP. Hồ Chí Minh, nền tảng đặt xe theo yêu cầu 24/7 Lalamove tiếp tục mở rộng dịch vụ di chuyển với giá cả phải chăng tại thủ đô Hà Nội.
Ông Nguyễn Hải Đăng, Giám đốc điều hành Lalamove Việt Nam cho biết: “Với những phản hồi khả quan khi ra mắt dịch vụ di chuyển tại TP. Hồ Chí Minh, Lalamove mong muốn cải thiện thu nhập của Đối tác tài xế và tạo thêm nhiều lựa chọn cho người dùng tại Hà Nội. Việc đặt xe di chuyển không còn là xu hướng, mà đã trở thành một phần thiết yếu trong đời sống hàng ngày từ đi học, đi làm, gặp gỡ bạn bè, ăn uống đến tham dự các sự kiện”.
Kể từ khi gia nhập thị trường đặt xe di chuyển, Lalamove đã mang đến nhiều lựa chọn với chi phí hợp lý, minh bạch cho khách hàng – bao gồm xe máy, xe tay ga, xe ô tô 4 chỗ và 7 chỗ. Không chỉ vậy, dịch vụ di chuyển còn mở ra thêm cơ hội tăng thu nhập cho các Đối tác tài xế.
Trước khi tham gia thị trường gọi xe chở người ở Việt Nam, Lalamove đã triển khai dịch vụ này tại Indonesia, Thái Lan, Philippines, Malaysia. Vào tháng 5, Lalamove đã chính thức gia nhập thị trường gọi xe tại Hồ Chí Minh.
Theo Rakuten Insight, phần lớn người dùng Việt Nam đang duy trì thói quen sử dụng xe công nghệ, với 77% khách hàng đặt ô tô hoặc xe máy ít nhất ba lần mỗi tháng. Trong đó, Hà Nội và TP.HCM, chiếm tỉ lệ lớn người dùng đặt xe di chuyển.
- Hôm nay, Microsoft chính thức ngừng hỗ trợ Windows 10
Ngày 14/10 sẽ đặt dấu chấm hết cho Windows 10, khi Microsoft chính thức ngừng cung cấp cập nhật bảo mật, bản vá lỗi và hỗ trợ kỹ thuật miễn phí cho hệ điều hành này.
Hết hạn hỗ trợ không có nghĩa máy tính của bạn sẽ dừng hoạt động. Windows 10 vẫn chạy bình thường, các tệp, ứng dụng và tính năng đều có thể sử dụng như cũ.
Tuy nhiên, nguy cơ bảo mật sẽ tăng dần theo thời gian. Khi không còn nhận được bản vá, hệ điều hành sẽ dễ bị tấn công bởi các lỗ hổng mới. Việc kết nối Internet, giao dịch ngân hàng hay truy cập email trên máy cũ sẽ trở nên rủi ro.
Nói cách khác, Windows 10 sẽ bị “đóng băng” phát triển, đồng nghĩa không còn tính năng mới, tối ưu hiệu suất hay cập nhật trình điều khiển phần cứng.
Các nhà sản xuất phần mềm và thiết bị cũng sẽ dần ngừng hỗ trợ hệ điều hành này để tập trung vào Windows 11 và các phiên bản tương lai.
- Cảnh báo chiến dịch Quishing nhắm vào người dùng Microsoft, phát tán mã độc qua QR code
Một chiến dịch lừa đảo mới đang ẩn mình sau những mã QR “trông có vẻ hợp pháp” được gửi từ Microsoft.
Theo WhiteHat.vn, bắt đầu bùng phát từ đầu tháng 10-2025, chiến dịch này lợi dụng email giả mạo Teams, Office 365 và Authenticator để dụ người dùng quét mã “kích hoạt bảo mật” hoặc “sửa lỗi tài khoản”.
Chỉ một cú quét đơn giản, người dùng đã vô tình mở cửa cho phần mềm gián điệp xâm nhập thiết bị của mình.
Do các thông báo này trông giống hệt thư thật của Microsoft, nhiều người dùng mất cảnh giác và làm theo hướng dẫn, từ đó bị dẫn đến trang web độc hại chứa mã độc đánh cắp thông tin.
Các nhà nghiên cứu tại Gen Threat Labs phát hiện chiến dịch sau khi thấy nhiều email giả mạo mang nhãn Microsoft xuất hiện trong môi trường doanh nghiệp. Mục tiêu chính là người dùng Office 365/Teams và những tổ chức khuyến khích dùng QR để xác thực đa yếu tố. Kẻ tấn công lợi dụng niềm tin vào logo/định dạng email, đồng thời dùng hạ tầng bị xâm phạm (ví dụ một node Azure CDN bị chiếm) để phân phối mã độc.
Kịch bản tấn công cơ bản là nạn nhân nhận email có QR, quét bằng điện thoại; QR trả về một URL rút gọn, URL này chuyển tiếp qua một script kiểm tra môi trường. Script kiểm tra nhiều chỉ báo (ngôn ngữ hệ thống, phiên bản Defender, sandbox) để tránh máy ảo hay phân tích tự động. Nếu “sạch”, hệ thống tải xuống một chương trình infostealer đóng gói (Packaged Infostealer) và tạo persistence bằng một tác vụ định lịch (scheduled task) tên “MSAuthSync”.
Điều này giúp chương trình chạy lại khi người dùng đăng nhập, thu thập mật khẩu, cookie, thông tin host và gửi về máy chủ tấn công qua HTTPS. Điểm sáng tạo nguy hiểm của chiến dịch là kỹ thuật né kiểm duyệt QR, thay vì một ảnh QR duy nhất, kẻ tấn công tách mã thành hai lớp ảnh chồng lên nhau trong PDF.
Phần mềm quét QR thông thường hoặc giải mã tĩnh sẽ bỏ qua hoặc bị nhiễu do màu sắc/định dạng lạ; mã độc sử dụng một trình phân tích tùy chỉnh để ghép hai lớp lại (ví dụ chọn pixel sáng hơn giữa hai lớp) rồi giải mã chuỗi URL ẩn.
Đây là một dạng “mã vạch vũ khí hóa” giúp qua mắt hệ thống chống virus và kiểm duyệt tự động. Chiến dịch tấn công vừa lấy được mật khẩu vừa dùng mã độc để thu thập telemetries, tạo tiền đề cho tấn công sâu hơn (lateral movement) trong môi trường doanh nghiệp.
Vì lừa đảo mượn danh Microsoft và dựa vào QR nên tỷ lệ thành công có thể cao, đặc biệt với người dùng thiếu cảnh giác. Khả năng script kiểm tra môi trường cũng khiến việc phát hiện sớm trở nên khó khăn.
Các chuyên gia an ninh mạng khuyến cáo người dùng không quét QR từ email hoặc thông báo nếu bạn không chắc nguồn gốc.
- Xiaomi bị chỉ trích
Phong cách marketing kiểu "giả nghèo", trực tiếp chê các đối thủ dường như đang tạo ra phản ứng ngược với Xiaomi.
Dù vừa lập kỷ lục với dòng 17 Pro Max, Xiaomi cũng đồng thời nhận làn sóng chỉ trích dữ dội. Người dùng dường như không còn thích cách marketing "giả nghèo, than khổ" của CEO Lei Jun và công ty.
Hôm 24/9, một ngày trước khi ra mắt dòng Xiaomi 17, CEO Lei Jun đăng Weibo: "Cùng lúc phải lo cho hai con đi học đại học". Bài đăng này lập tức gây sốt trên mạng xã hội Trung Quốc, khi một tỷ phú than không đủ tiền, và đến sự kiện mới hiểu "hai con" là làm xe và chip, "học đại học" là đốt tiền.
Đây không phải lần đầu Lei Jun dùng cách ví von để "than". Năm 2021, cách làm tương tự của ông từng được ủng hộ với dòng Redmi K40. Tuy nhiên, lần này dường như kiểu kêu nghèo lại mang lại tác dụng phụ. "Tỷ phú đừng diễn phim tâm lý", bình luận chỉ trích trên Weibo nhận được nhiều lượt thích nhất.
Khi mọi việc thuận lợi, Xiaomi chủ động đưa ra thông điệp, nhưng trước sự cố hãng lại chọn cách im lặng. Vào tháng 3, tai nạn chết người liên quan đến xe điện Xiaomi SU7 được cho là xuất phát từ hệ thống an toàn của xe.
"Sau 4 ngày xảy ra tai nạn, không một ai từ Xiaomi chủ động liên hệ với chúng tôi", mẹ nạn nhân tố cáo. Xiaomi chỉ phản hồi chung chung về tiêu chuẩn an toàn. Video chất vấn bị hạn chế tiếp cận và xóa bỏ.
Cách xử lý này phơi bày điểm yếu lớn nhất của Xiaomi: sử dụng tư duy và chiến thuật marketing của ngành công nghệ tiêu dùng cho sản phẩm liên quan tính mạng.
Trong ngành điện thoại, việc phóng đại thông số, chữ to quảng cáo và chữ nhỏ thoái thác trách nhiệm còn được chấp nhận. Điện thoại vẫn là sản phẩm tiêu dùng, còn xe điện là quyết định mua sắm lớn thứ hai sau nhà đất, giá cao và liên quan tính mạng. Do đó, quảng cáo sai có thể dẫn đến hủy hoại niềm tin.
Các chuyên gia phân tích cho thấy mỗi buổi diễn thuyết của Lei Jun đều theo kịch bản tính toán kỹ. Nhóm truyền thông Xiaomi lập "biểu đồ cảm xúc khán giả", chia 90 phút thành 8-10 đợt sóng cảm xúc.
Phần "tiêu cực" được kiểm soát chặt trong 12-15 phút để đẩy cảm xúc xuống đáy. Sau đó dùng 3 phút "đảo ngược" kéo không khí lên cao trào. Năm 2025, từ phút 30 đến 42, Lei Jun liên tục tung những thông điệp kiểu "lao tâm khổ tứ 10 năm", làm chip gặp khó khăn,bị chế nhạo. Ngay sau đó, ông nói đến con chip Xring O1, tạo ra một màn vỗ tay kéo dài 22 giây. Ngay cả ánh sáng, âm thanh và góc quay đều được tính toán theo từng giây để tác động tâm lý người xem.
Không thể phủ nhận Xiaomi đang có vị thế ngày càng tốt trên các mảng kinh doanh. Mảng máy lạnh của hãng hiện lên vị trí thứ tư, và Chủ tịch Xiaomi Lu Weibing không ngại tranh cãi trực tiếp trên mạng xã hội với Giám đốc marketing Gree. Mảng ôtô cũng đang gây ấn tượng với tốc độ tăng trưởng tốt.
Nhưng thành công về mặt số liệu không che được các vấn đề về văn hóa doanh nghiệp. Tháng 5, nhóm khiếu nại SU7 Ultra tăng từ 30 lên 300 người. Xiaomi đáp lại bằng pháp lý thay vì đối thoại, khi khởi kiện 92 tài khoản mạng xã hội. Cách làm bị chỉ trích "giải quyết người nêu vấn đề thay vì giải quyết vấn đề".
Lei Jun từng tuyên bố Xiaomi chuyển từ công ty Internet sang "công ty công nghệ phần cứng". Nhưng thực tế cho thấy công ty vẫn bám víu vào các thủ thuật marketing cũ, ưu tiên gây tranh cãi hơn là tạo ra hình ảnh tích cực.