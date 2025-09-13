Điểm tin Công nghệ 13/9: Microsoft và OpenAI đạt thỏa thuận không ràng buộc để nhà sản xuất ChatGPT tái cấu trúc

- Một giám đốc tặng iPhone 17 Pro Max cho tất cả nhân viên
iPhone 17 Pro Max đang là chiếc điện thoại khiến thế giới bàn tán những ngày qua.
Một thông tin đang gây xôn xao trên mạng xã hội những ngày qua đến từ công ty truyền thông Mediastorm (Trung Quốc). Truyền thông quốc tế đưa tin, vị giám đốc điều hành (CEO) của công ty đã khiến cộng đồng mạng “dậy sóng” sau khi quyết định tặng toàn bộ nhân viên, bao gồm cả thực tập sinh, chiếc iPhone 17 Pro Max vừa được Apple ra mắt.
Trên nền tảng Xiaohongshu, tài khoản Fyjdreaming, cũng là một nhân viên của Mediastorm chia sẻ rằng cô bất ngờ nhận được thông báo từ CEO Tim Pan ngay trong lúc tham dự sự kiện Apple tại California. Trong tin nhắn gửi tới toàn thể nhân viên, ông Pan cho biết: “iPhone 17 đã ra mắt và như thường lệ, mọi người sẽ nhận được iPhone 17 Pro Max, có thể chọn màu theo sở thích. Dù bạn là thực tập sinh hay nhân viên mới, miễn là đang làm việc tại công ty, bạn sẽ có một chiếc”.
Hành động hào phóng này nhanh chóng được lan truyền rộng rãi. Bài đăng của Fyjdreaming nhận được hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận, trong đó nhiều người gọi Tim Pan là “ông chủ tuyệt vời nhất thế giới”.
- VinFast và Vietmap hợp tác phát triển giải pháp giao thông thông minh cho người việt
Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinFast đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược với Công ty Cổ phần Vietmap, nhằm phát triển và tích hợp các giải pháp bản đồ số, dịch vụ giao thông thông minh trên xe ô tô điện VinFast. Hợp tác giúp nâng cao trải nghiệm người dùng, thúc đẩy hệ sinh thái giao thông xanh tại Việt Nam và mở ra cơ hội phát triển cho các sản phẩm, thương hiệu công nghệ Việt.
Theo thỏa thuận, Vietmap sẽ cung cấp các gói ưu đãi đặc biệt đối với sản phẩm bản đồ Vietmap Live - một ứng dụng dẫn đường phổ biến và đáng tin cậy - dành cho các chủ sở hữu ô tô điện VinFast. Vietmap Live dự kiến sẽ được VinFast cung cấp cho người dùng trong các gói phần mềm tùy chọn mua ngoài trong thời gian sắp tới. Song song đó, VinFast sẽ hỗ trợ Vietmap giới thiệu sản phẩm, dịch vụ và tiếp cận hiệu quả hơn tới cộng đồng người sử dụng ô tô điện đang ngày càng lớn mạnh tại Việt Nam.
Về lâu dài, thông qua hợp tác chiến lược, hai bên sẽ cùng nghiên cứu, phát triển hệ thống bản đồ số chi tiết và chuyên sâu, tối ưu hóa cho hạ tầng giao thông Việt Nam, đặc biệt là các tuyến cao tốc quốc gia và các khu đô thị lớn do Vinhomes phát triển. Hai bên cũng sẽ cùng nhau phát triển các tính năng bản đồ nâng cao như hỗ trợ điều hướng, hệ thống hỗ trợ người lái (ADAS), định vị thời gian thực và các dịch vụ dựa trên vị trí (Location-Based Services - LBS), qua đó tối ưu khả năng tích hợp hệ thống bản đồ Vietmap vào hệ điều hành xe VinFast và các nền tảng phần mềm liên quan. Sự kết hợp này hứa hẹn sẽ mang đến hiệu năng và trải nghiệm tối ưu cho người dùng.
- Apple bị đặt dấu hỏi về chiến lược AI sau sự kiện ra mắt iPhone 17
Sự kiện iPhone 17 cho thấy Apple tiếp tục ưu tiên phần cứng, nhưng sự vắng bóng AI khiến nhiều người đặt câu hỏi về chiến lược công nghệ tương lai.
Sự kiện tháng 9 của Apple năm nay mang đến iPhone 17 cùng các bản nâng cấp cho AirPods và Apple Watch, nhưng khác biệt lớn nhất không nằm ở sản phẩm mà ở việc trí tuệ nhân tạo (AI) gần như vắng bóng.
Trong bài thuyết trình kéo dài 75 phút, Apple dành phần lớn thời gian để nói về chip xử lý mạnh hơn, thời lượng pin tốt hơn và khả năng chơi game nâng cao. CEO Tim Cook gọi iPhone 17 là “bước tiến lớn nhất từ trước đến nay của iPhone”.
Tuy nhiên, khi AI đang là tâm điểm của ngành công nghệ toàn cầu, Apple lại chọn cách tiếp cận dè dặt.
Thay vì phô diễn các công cụ AI mới cho người dùng, Apple nhấn mạnh AI như một động lực âm thầm vận hành thiết bị.
Bộ xử lý bên trong chip iPhone được giới thiệu có khả năng xử lý khối lượng công việc AI nặng, tiệm cận sức mạnh tính toán của MacBook Pro.
Các tính năng AI cũng được tích hợp trong AirPods, như dịch thuật thời gian thực, theo dõi vận động và phân tích dữ liệu sức khỏe.
Apple Watch sử dụng thuật toán AI để nghiên cứu xu hướng huyết áp, hướng tới khả năng cảnh báo sớm nguy cơ tăng huyết áp cho hàng triệu người dùng sau khi được FDA phê duyệt.
Cách tiếp cận này trái ngược với đối thủ. Google đã đưa Gemini AI trở thành tâm điểm trong sự kiện Pixel 10, trong khi Samsung biến AI thành ngôi sao trong buổi ra mắt Galaxy đầu năm.
Apple lại ngược lại, khi định vị AI như một công nghệ nền, thay vì một điểm nhấn quảng bá.
Thực tế, Apple đang đối diện thách thức lớn. Công ty đã mất nhiều chuyên gia AI cao cấp, bao gồm thành viên của nhóm nghiên cứu mô hình nền tảng, vào tay Meta, OpenAI và Anthropic.
Những đối thủ này đang đầu tư hàng chục tỷ USD để mở rộng quy mô AI. OpenAI hiện được định giá 300 tỷ USD, trong khi Meta tiếp tục tuyển dụng ồ ạt trong lĩnh vực này.
Việc tập trung vào phần cứng có thể giúp Apple duy trì lợi thế trong ngắn hạn, nhưng câu hỏi đặt ra là họ có thể đứng ngoài cuộc đua AI bao lâu.
Khi người dùng kỳ vọng nhiều hơn vào những trải nghiệm thông minh và các đối thủ tăng tốc, chiến lược AI của Apple sẽ quyết định vị thế của hãng trong kỷ nguyên công nghệ mới.
- FPT Shop và F.Studio chính thức nhận đặt cọc iPhone 17 và iPhone Air với mức trợ giá đến 4.500.000 đồng
Từ 19h ngày 12/9 đến hết ngày 18/9/2025, FPT Shop và F.Studio by FPT chính thức nhận đặt cọc iPhone 17 và iPhone Air, mang đến cho khách hàng cơ hội sở hữu sớm iPhone mới cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn.
FPT Shop và F.Studio by FPT chính thức nhận đặt cọc dòng iPhone mới này từ 19h ngày 12/9 và dự kiến trả hàng một tuần sau đó. Tham gia chương trình, khách hàng còn nhận các ưu đãi hấp dẫn, gồm có: trợ giá đến 4.500.000 đồng, trả góp 0% cùng gói bảo hành trọn đời, đồng thời được đảm bảo quyền lợi với chính sách “giao trễ đền gấp đôi gói cước” từ mạng di động FPT.
FPT Shop và F.Studio by FPT còn phối hợp cùng nhiều ngân hàng và đối tác tài chính triển khai ưu đãi trả góp 0% lãi suất; tung hàng chục nghìn suất trợ giá trực tiếp lên đến 2.000.000 đồng cho khách hàng mua iPhone 17 và iPhone Air từ ngày 12/9 đến hết 31/12. Song song đó, hệ thống cũng áp dụng chương trình thu cũ đổi mới với mức trợ giá tối đa 2.500.000 đồng.
FPT Shop và F.Studio by FPT mang đến nhiều ưu đãi từ đặt cọc, bảo hành, thu cũ đổi mới đến giải pháp tài chính linh hoạt, giúp khách hàng dễ dàng sở hữu sớm iPhone 17 và iPhone Air.
Khách hàng có thể đặt cọc 1.000.000 đồng ngay hôm nay để có thể sở hữu sớm dòng iPhone mới.
- VNPT thử nghiệm thành công công nghệ 5G “may đo" theo nhu cầu
Với việc thử nghiệm thành công hai công nghệ mới là Network Slicing (công nghệ chia lát mạng) và Network API (giao diện lập trình ứng dụng mạng), Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đang hướng tới xây dựng hạ tầng viễn thông kết nối thông minh, hướng tới một mục tiêu kiến tạo không gian phát triển các dịch vụ mới mạnh mẽ.
Với việc ứng dụng công nghệ Network Slicing trên nền tảng 5G SA (5G độc lập), hạ tầng mạng vật lý của VNPT sẽ được chia thành nhiều "lát cắt" ảo. Mỗi "lát cắt" được thiết kế riêng biệt về các tiêu chí như băng thông, độ trễ và độ tin cậy. Điều này có nghĩa là mỗi dịch vụ khác hàng sử dụng sẽ có thể một đường truyền riêng được tối ưu, "may đo" theo nhu cầu nếu khách hàng có nhu cầu.
Công nghệ này Network Slicing mở ra nhiều ứng dụng thực tế. Ví dụ như, một nhà máy thông minh có thể sở hữu mạng 5G riêng theo yêu cầu và nhu cầu của mình để điều khiển dây chuyền sản xuất. Hay một cảng biển có thể vận hành hàng nghìn camera giám sát cùng lúc với đường truyền thiết kế riêng. Với các dịch vụ công, với việc ứng dụng công nghệ Network Slicing, hạ tầng số của VNPT sẽ xây dựng thành các đường truyền ưu tiên theo nhu cầu riêng của từng đối tượng sử dụng như cứu hỏa, cảnh sát, y tế trong các tình huống khẩn cấp, cứu nạn. Với người dùng cá nhân, với các “lát cắt” ảo này sẽ giúp tăng độ chính xác và giảm độ trễ cho cho hoạt động yêu cầu tốc độ và độ chính xác cao của khách hàng như điều khiển drone từ xa hay truyền hình trực tiếp…
- Microsoft và OpenAI đạt thỏa thuận không ràng buộc để nhà sản xuất ChatGPT tái cấu trúc
Microsoft và OpenAI vừa ký một thỏa thuận không ràng buộc về các điều khoản mới, cho phép OpenAI tiến hành tái cấu trúc thành một công ty vì lợi nhuận. Đây là bước ngoặt trong mối quan hệ đối tác nổi bật nhất nhằm tài trợ cho cơn sốt ChatGPT.
Chi tiết về các thỏa thuận thương mại mới không được công bố, nhưng hai công ty cho biết họ đang nỗ lực hoàn thiện các điều khoản của một hợp đồng chính thức. Đây là bước tiến trong các cuộc đàm phán kéo dài giữa OpenAI và Microsoft, khi OpenAI muốn huy động vốn với mô hình quản trị phổ biến hơn và hướng tới việc phát hành cổ phiếu ra công chúng để tài trợ cho sự phát triển trí tuệ nhân tạo.
Microsoft đã đầu tư 1 tỷ USD vào OpenAI vào năm 2019 và thêm 10 tỷ USD vào đầu năm 2023. Theo thỏa thuận trước đó, Microsoft có quyền độc quyền bán các công cụ phần mềm của OpenAI thông qua nền tảng điện toán đám mây Azure và được ưu tiên tiếp cận công nghệ của startup này.
Trước đây, Microsoft từng là nhà cung cấp dịch vụ tính toán duy nhất của OpenAI, nhưng năm nay đã nới lỏng sự kiểm soát để OpenAI theo đuổi dự án trung tâm dữ liệu riêng có tên Stargate, bao gồm việc ký hợp đồng dài hạn trị giá 300 tỷ USD với Oracle, cùng với một thỏa thuận đám mây khác với Google.
Khi doanh thu của OpenAI tăng lên hàng tỷ USD, công ty đang tìm kiếm một cấu trúc doanh nghiệp thông thường hơn và hợp tác với nhiều nhà cung cấp dịch vụ đám mây khác để mở rộng doanh số và đảm bảo năng lực tính toán đáp ứng nhu cầu.
Trong khi đó, Microsoft muốn tiếp tục được sử dụng công nghệ của OpenAI, ngay cả khi OpenAI tuyên bố các mô hình AI của họ đạt đến trí thông minh tương đương con người – một cột mốc sẽ chấm dứt quan hệ đối tác hiện tại theo các điều khoản hiện hành.
OpenAI cho biết theo các điều khoản hiện tại, nhánh phi lợi nhuận của họ sẽ nhận được hơn 100 tỷ USD - khoảng 20% giá trị định giá 500 tỷ USD mà công ty đang nhắm đến trên thị trường tư nhân - biến nó thành một trong những tổ chức phi lợi nhuận được tài trợ lớn nhất, theo một bản ghi nhớ từ Bret Taylor, chủ tịch hội đồng phi lợi nhuận hiện tại của OpenAI.
Hai công ty không tiết lộ Microsoft sẽ sở hữu bao nhiêu cổ phần của OpenAI, cũng như liệu Microsoft có tiếp tục giữ quyền độc quyền truy cập vào các mô hình và công nghệ mới nhất của OpenAI hay không.