Điểm tin Công nghệ 13/9: Microsoft và OpenAI đạt thỏa thuận không ràng buộc để nhà sản xuất ChatGPT tái cấu trúc

- Một giám đốc tặng iPhone 17 Pro Max cho tất cả nhân viên

iPhone 17 Pro Max đang là chiếc điện thoại khiến thế giới bàn tán những ngày qua.

Một thông tin đang gây xôn xao trên mạng xã hội những ngày qua đến từ công ty truyền thông Mediastorm (Trung Quốc). Truyền thông quốc tế đưa tin, vị giám đốc điều hành (CEO) của công ty đã khiến cộng đồng mạng “dậy sóng” sau khi quyết định tặng toàn bộ nhân viên, bao gồm cả thực tập sinh, chiếc iPhone 17 Pro Max vừa được Apple ra mắt.

Trên nền tảng Xiaohongshu, tài khoản Fyjdreaming, cũng là một nhân viên của Mediastorm chia sẻ rằng cô bất ngờ nhận được thông báo từ CEO Tim Pan ngay trong lúc tham dự sự kiện Apple tại California. Trong tin nhắn gửi tới toàn thể nhân viên, ông Pan cho biết: “iPhone 17 đã ra mắt và như thường lệ, mọi người sẽ nhận được iPhone 17 Pro Max, có thể chọn màu theo sở thích. Dù bạn là thực tập sinh hay nhân viên mới, miễn là đang làm việc tại công ty, bạn sẽ có một chiếc”.

Hành động hào phóng này nhanh chóng được lan truyền rộng rãi. Bài đăng của Fyjdreaming nhận được hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận, trong đó nhiều người gọi Tim Pan là “ông chủ tuyệt vời nhất thế giới”.

- VinFast và Vietmap hợp tác phát triển giải pháp giao thông thông minh cho người việt

Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinFast đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược với Công ty Cổ phần Vietmap, nhằm phát triển và tích hợp các giải pháp bản đồ số, dịch vụ giao thông thông minh trên xe ô tô điện VinFast. Hợp tác giúp nâng cao trải nghiệm người dùng, thúc đẩy hệ sinh thái giao thông xanh tại Việt Nam và mở ra cơ hội phát triển cho các sản phẩm, thương hiệu công nghệ Việt.

Theo thỏa thuận, Vietmap sẽ cung cấp các gói ưu đãi đặc biệt đối với sản phẩm bản đồ Vietmap Live - một ứng dụng dẫn đường phổ biến và đáng tin cậy - dành cho các chủ sở hữu ô tô điện VinFast. Vietmap Live dự kiến sẽ được VinFast cung cấp cho người dùng trong các gói phần mềm tùy chọn mua ngoài trong thời gian sắp tới. Song song đó, VinFast sẽ hỗ trợ Vietmap giới thiệu sản phẩm, dịch vụ và tiếp cận hiệu quả hơn tới cộng đồng người sử dụng ô tô điện đang ngày càng lớn mạnh tại Việt Nam.

Về lâu dài, thông qua hợp tác chiến lược, hai bên sẽ cùng nghiên cứu, phát triển hệ thống bản đồ số chi tiết và chuyên sâu, tối ưu hóa cho hạ tầng giao thông Việt Nam, đặc biệt là các tuyến cao tốc quốc gia và các khu đô thị lớn do Vinhomes phát triển. Hai bên cũng sẽ cùng nhau phát triển các tính năng bản đồ nâng cao như hỗ trợ điều hướng, hệ thống hỗ trợ người lái (ADAS), định vị thời gian thực và các dịch vụ dựa trên vị trí (Location-Based Services - LBS), qua đó tối ưu khả năng tích hợp hệ thống bản đồ Vietmap vào hệ điều hành xe VinFast và các nền tảng phần mềm liên quan. Sự kết hợp này hứa hẹn sẽ mang đến hiệu năng và trải nghiệm tối ưu cho người dùng.

- Apple bị đặt dấu hỏi về chiến lược AI sau sự kiện ra mắt iPhone 17