Điểm tin Công nghệ 13/7: Apple sẽ 'dìm hàng' cắt xén khiến iPhone 17 Air yếu hơn

So với thế hệ tiền nhiệm, Reno14 Series có mức tăng trưởng khá ấn tượng trong giai đoạn 10 ngày đầu ra mắt. Cụ thể, Reno14 F 5G tiếp tục là dòng sản phẩm chủ lực đạt mức tiêu thụ 21.400 máy, tăng trưởng 22% so với Reno13 F. Reno14 5G đạt 2.600 máy, chiếm 10% tỷ trọng và ghi nhận mức tăng trưởng 37% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, Reno14 Pro 5G đã có gần 2.000 máy bán ra – tăng gấp hơn 3 lần (tương đương 233%) so với Reno13 Pro, cho thấy tín hiệu tích cực từ nhóm người dùng cao cấp.

Lần đầu tiên trên dòng Reno, tính năng Chụp Ảnh Flash AI được tích hợp, kết hợp hệ thống ba đèn flash thông minh gồm flash kép cho camera chính 50MP và góc rộng, cùng đèn chuyên biệt cho camera tele 50MP trên Reno14 Pro 5G và Reno14 5G – giúp ảnh sáng rõ, giữ tông da tự nhiên, hạn chế hiện tượng đổi màu mắt. Trong khi đó, Reno14 F 5G được nâng cấp flash kép sáng gấp đôi, tối ưu hiệu quả chiếu sáng cự ly gần.

Không chỉ nổi bật với khả năng quay chụp chân dung, Reno14 Series còn là thiết bị AI cá nhân hóa trải nghiệm người dùng. Các tính năng như Bố Cục AI, Gương Mặt Hoàn Hảo AI và Chuyển Đổi Phong Cách AI giúp dễ dàng tinh chỉnh bố cục, thay đổi biểu cảm hay làm mới phong cách ảnh chỉ với một chạm. Kết hợp với Trợ lý chỉnh sửa hình ảnh AI và Khả năng quay chụp 4K dưới nước, Reno14 Series trở thành người bạn đồng hành lý tưởng cho hành trình sáng tạo mọi lúc, mọi nơi.

- OpenAI mua lại Windsurf bất thành

Thỏa thuận giữa Google và Windsurf diễn ra sau khi công ty khởi nghiệp này từng đàm phán với OpenAI về thương vụ mua lại trị giá 3 tỉ USD, CNBC đưa tin hồi tháng 4.

Một người phát ngôn tại OpenAI xác nhận rằng thời hạn độc quyền cho đề nghị mua lại Windsurf đã hết hiệu lực. Điều này cho phép Windsurf tự do xem xét các đề nghị khác.

Động thái trên làm gia tăng căng thẳng trong cuộc chiến giành nhân tài AI, đặc biệt giữa các công ty lớn. Meta Platforms đã đưa ra nhiều lời đề nghị công việc hấp dẫn cho một số nhân viên tại OpenAI những tuần gần đây. Đáng chú ý nhất, chủ sở hữu Facebook và Instagram đã bổ nhiệm Alexandr Wang (nhà đồng sáng lập công ty khởi nghiệp gán nhãn dữ liệu Scale AI) để dẫn dắt chiến lược AI của mình, đi kèm khoản đầu tư 14,3 tỉ USD để mua 49% cổ phần công ty này.

Theo một số nguồn tin, Meta Platforms đề nghị các gói đãi ngộ lên tới 300 triệu USD trong 4 năm cho một số nhà nghiên cứu AI khi thành lập bộ phận mới mang tên Meta Superintelligence Labs, do Alexandr Wang và Nat Friedman (cựu giám đốc điều hành GitHub) dẫn dắt. Đây là nỗ lực tái tổ chức toàn diện các sáng kiến AI của Meta Platforms và xây dựng "siêu trí tuệ cá nhân cho mọi người". Đội ngũ này hiện gồm cả Daniel Gross (đồng sáng lập công ty khởi nghiệp Safe Superintelligence), hơn 10 nhà nghiên cứu AI kỳ cựu từ OpenAI, cùng các cựu kỹ sư và chuyên gia hàng đầu tại Anthropic và Google.

Hôm 9.7, trang Bloomberg đưa tin Meta Platforms đã tuyển dụng Ruoming Pang, kỹ sư xuất sắc từng đứng đầu nhóm mô hình AI của Apple, bằng gói lương thưởng hơn 200 triệu USD trong vài năm.

Từng gia nhập Apple từ Alphabet vào năm 2021, Ruoming Pang là cái tên mới gia nhập bộ Superintelligence Labs của Meta Platforms.

Tại Apple, Ruoming Pang từng dẫn dắt một nhóm khoảng 100 người, chịu trách nhiệm về các mô hình ngôn ngữ lớn của công ty – nền tảng cho Apple Intelligence và các tính năng AI khác trên thiết bị của hãng.