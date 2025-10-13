Điểm tin Công nghệ 13/10: MacBook Pro với chip M5 có thể ra mắt cuối năm 2025

- MacBook Pro với chip M5 có thể ra mắt cuối năm 2025

Apple được cho là sẽ ra mắt MacBook Pro dùng chip M5 vào cuối năm 2025, mở đầu cho loạt thiết bị Mac thế hệ mới chạy macOS Tahoe.

Apple đang chuẩn bị tung ra mẫu MacBook Pro mới sử dụng chip M5 trước khi năm 2025 kết thúc. Một thiết bị có mã J704 đang được thử nghiệm với hệ điều hành macOS Tahoe 26.0.2, được cho là MacBook Pro phiên bản M5.

MacBook Air thế hệ tiếp theo, với mã J813 và J815, sẽ có hai kích thước 13 inch và 15 inch. Thiết bị này có thể được cài sẵn macOS 26.2 và ra mắt vào đầu năm 2026, tương tự như lịch trình của dòng M4 trước đó.

Apple cũng đang phát triển các phiên bản cao cấp hơn là M5 Pro và M5 Max cho MacBook Pro. Những mẫu này sẽ giữ nguyên kích thước 14 inch và 16 inch, dự kiến chạy macOS 26.3 và ra mắt trong quý đầu năm 2026.

- Apple lặng lẽ giải quyết lùm xùm về "phốt" trầy xước của iPhone 17

Ngay sau khi lên kệ, dòng iPhone 17 mới của Apple đã gặp phải hàng loạt vấn đề, từ lỗi rớt cuộc gọi đến trục trặc với Apple Intelligence. Tuy nhiên, sự cố gây chú ý nhất, được cộng đồng mạng gọi là "Scratchgate", lại liên quan đến độ bền của máy khi khách hàng liên tục phát hiện các dấu hiệu hao mòn, trầy xước ở mặt sau của các thiết bị trưng bày tại Apple Store.

Trước các báo cáo, Apple đã lên tiếng khẳng định rằng những vết này thực chất là do cặn bám từ các bộ sạc MagSafe thế hệ cũ được sử dụng trong cửa hàng. Hãng cho biết hiệu ứng tương tự cũng có thể xuất hiện trên các mẫu iPhone 16 và người dùng hoàn toàn có thể lau sạch các vết này.