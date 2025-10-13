Điểm tin Công nghệ 13/10: MacBook Pro với chip M5 có thể ra mắt cuối năm 2025

- MacBook Pro với chip M5 có thể ra mắt cuối năm 2025
Apple được cho là sẽ ra mắt MacBook Pro dùng chip M5 vào cuối năm 2025, mở đầu cho loạt thiết bị Mac thế hệ mới chạy macOS Tahoe.
Apple đang chuẩn bị tung ra mẫu MacBook Pro mới sử dụng chip M5 trước khi năm 2025 kết thúc. Một thiết bị có mã J704 đang được thử nghiệm với hệ điều hành macOS Tahoe 26.0.2, được cho là MacBook Pro phiên bản M5.
MacBook Air thế hệ tiếp theo, với mã J813 và J815, sẽ có hai kích thước 13 inch và 15 inch. Thiết bị này có thể được cài sẵn macOS 26.2 và ra mắt vào đầu năm 2026, tương tự như lịch trình của dòng M4 trước đó.
Apple cũng đang phát triển các phiên bản cao cấp hơn là M5 Pro và M5 Max cho MacBook Pro. Những mẫu này sẽ giữ nguyên kích thước 14 inch và 16 inch, dự kiến chạy macOS 26.3 và ra mắt trong quý đầu năm 2026.
- Apple lặng lẽ giải quyết lùm xùm về "phốt" trầy xước của iPhone 17
Ngay sau khi lên kệ, dòng iPhone 17 mới của Apple đã gặp phải hàng loạt vấn đề, từ lỗi rớt cuộc gọi đến trục trặc với Apple Intelligence. Tuy nhiên, sự cố gây chú ý nhất, được cộng đồng mạng gọi là "Scratchgate", lại liên quan đến độ bền của máy khi khách hàng liên tục phát hiện các dấu hiệu hao mòn, trầy xước ở mặt sau của các thiết bị trưng bày tại Apple Store.
Trước các báo cáo, Apple đã lên tiếng khẳng định rằng những vết này thực chất là do cặn bám từ các bộ sạc MagSafe thế hệ cũ được sử dụng trong cửa hàng. Hãng cho biết hiệu ứng tương tự cũng có thể xuất hiện trên các mẫu iPhone 16 và người dùng hoàn toàn có thể lau sạch các vết này.
Dù vậy, Apple cũng thừa nhận đang nỗ lực giải quyết vấn đề. Mới đây, tờ báo Pháp Consomac (cũng là nơi đầu tiên đưa tin về Scratchgate) đã phát hiện các cửa hàng Apple Store bắt đầu sử dụng một loại sạc MagSafe mới, được bổ sung một vòng silicone. Giới quan sát cho rằng vòng đệm này có tác dụng ngăn chặn sự tiếp xúc và chuyển vật liệu giữa sạc và mặt lưng điện thoại, nhưng đây có thể chỉ là một giải pháp tạm thời.
Trải nghiệm thực tế từ các chuyên gia công nghệ cũng không đồng nhất. Trong khi tổng biên tập Mark Spoonauer của trang Tom's Guide không thấy bất kỳ vết xước nào trên chiếc iPhone 17 Pro Max của mình, thì biên tập viên cấp cao John Velasco lại phát hiện nhiều vết xước nhỏ trên chiếc iPhone 17 Pro màu Cam Cosmic chỉ sau một tuần sử dụng.
Các chuyên gia "mổ xẻ" từ iFixit lại đưa ra một kết luận đanh thép hơn: "Scratchgate là có thật". Họ cho rằng vấn đề nằm ở quy trình a-nốt hóa (anodization) trên phần lồi camera, khiến lớp oxit nhôm bảo vệ không bám chắc vào bề mặt. Lập luận này trái ngược với tuyên bố của Apple rằng khu vực này có đặc tính tương tự các sản phẩm khác của hãng.
Trước những lùm xùm này, để bảo vệ thiết bị mới đắt tiền của mình, giải pháp an toàn và đơn giản nhất cho người dùng lúc này là trang bị một chiếc ốp lưng chất lượng.
- Hé lộ cụm camera Galaxy S26 Ultra: Ít thay đổi nhưng vẫn đầy ẩn số
Mới đây, hình ảnh được cho là cụm camera sau của Galaxy S26 Ultra đã được tiết lộ, mang đến cái nhìn cận cảnh hơn về thiết kế và thông số kỹ thuật của chiếc smartphone cao cấp này.
Theo đó, Galaxy S26 Ultra sẽ tiếp tục kế thừa phần lớn phần cứng camera từ người tiền nhiệm Galaxy S25 Ultra, ngoại trừ việc bổ sung một ống kính zoom mới. Cụ thể, Samsung có thể trang bị cảm biến telephoto 12MP, nhưng chỉ kích hoạt ở độ phân giải 10MP cùng khả năng zoom quang học 3x. Cảm biến này được đồn có khẩu độ f/2.4 và kích thước 1/3.94 inch, tuy nhiên vẫn chưa rõ liệu đây là cảm biến hoàn toàn mới hay được tái sử dụng từ S25 Ultra.
Mặc dù thay đổi này khiến nhiều người cho rằng Samsung đang “dậm chân tại chỗ” trong công nghệ zoom, song giới chuyên gia không loại trừ khả năng hãng điện tử Hàn Quốc đang giấu bài nhằm tránh bị đối thủ như Apple hay các thương hiệu Trung Quốc bắt bài trước thềm ra mắt.
Trong vài năm gần đây, Samsung thường duy trì sử dụng cùng một cảm biến chính cho các dòng Ultra trong chu kỳ khoảng 4 năm, nên nhiều khả năng Galaxy S26 Ultra sẽ tiếp tục giữ nguyên cảm biến chính, góc siêu rộng và ống kính tiềm vọng như thế hệ trước. Điều đó đồng nghĩa rằng những cải tiến lớn về camera có thể sẽ chỉ xuất hiện trên Galaxy S27 Ultra vào năm sau.
Dẫu vậy, với khả năng tối ưu thuật toán xử lý hình ảnh và chất lượng phần mềm camera vốn được đánh giá cao, Samsung vẫn có thể duy trì lợi thế cạnh tranh ở phân khúc flagship. Người hâm mộ công nghệ đang háo hức chờ đợi xem “ông lớn” Hàn Quốc sẽ mang đến điều bất ngờ nào trong buổi ra mắt chính thức sắp tới.
- Không phải iPhone Fold, iPhone Ultra mới là siêu phẩm
Theo báo cáo mới nhất, chiếc iPhone Ultra sẽ thay thế iPhone Pro Max, là phiên bản iPhone cao cấp nhất trong năm tới của Apple.
Dòng sản phẩm iPhone đã có một sự thay đổi lớn trong năm nay khi có sự xuất hiện của mẫu iPhone Air hoàn toàn mới và dòng iPhone Pro độc đáo hơn. Nhưng những thay đổi này chỉ mới bắt đầu. Năm tới sẽ có sự xuất hiện của chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple.
Một thách thức khi đặt tên cho iPhone màn hình gập là chúng sẽ có màn hình lớn hơn iPhone 18 Pro Max. Vì vậy, "Max" sẽ không còn thực sự mang nghĩa "max".
Cách đặt tên của Apple không phải lúc nào cũng hợp lý. Ví dụ, về lý thuyết, iPad Air sẽ mỏng hơn và nhẹ hơn iPad Pro. Nhưng thực tế không phải vậy.
Hầu hết các sản phẩm của Apple đều có tên gọi mạch lạc hơn. Và khi nhìn vào các sản phẩm hiện tại của "Nhà Táo", đã có một ví dụ về việc tên "Max" bị "Ultra" soán ngôi.
Các chip dòng M của Apple cũng tuân theo cách đặt tên này. Chip M3 Ultra tốt hơn M3 Max, chip M3 Max lại tốt hơn M3 Pro,...
Nếu Apple muốn truyền tải thông điệp rằng có một chiếc iPhone mới tốt hơn chiếc "Pro Max" lâu đời nhất, việc sử dụng "iPhone Ultra" là rất hợp lý.
- 200 đại biểu Đại hội Đảng bộ TP HCM lần thứ I tham quan và làm việc tại VNG
Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ TP HCM lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030) đã có chuyến tham quan và làm việc tại Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG (VNG). VNG là doanh nghiệp công nghệ tiêu biểu được Thành ủy lựa chọn trong chuỗi các mô hình, công trình nổi bật về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng – an ninh của Thành phố.
Chuyến thăm diễn ra ngay trước thềm Đại hội (13-15/10/2025), cung cấp cho các đại biểu những thông tin thực tiễn về quá trình chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo đi cùng với trách nhiệm xã hội tại doanh nghiệp. Hoạt động này cũng đồng thời thể hiện sự gắn kết giữa Đảng, chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp – những chủ thể quan trọng để hiện thực hóa tầm nhìn đưa TP. HCM trở thành trung tâm về kinh tế, tài chính, khoa học - công nghệ, đối mới sáng tạo và hội nhập quốc tế hàng đầu tại Đông Nam Á.
Phát biểu tại buổi Lễ, ông Dương Anh Đức – Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM – nhấn mạnh: “VNG là kỳ lân đầu tiên trong 4 kỳ lân của Việt Nam, là niềm tự hào của thành phố trong tiến trình chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo. Môi trường VNG tạo điều kiện cho các kỹ sư, tài năng Việt Nam phát triển tiềm năng, năng lực, sở trường. Mô hình mở này hy vọng cũng có thể lan tỏa trong các cơ quan nhà nước, để chúng ta có thể đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của Thành phố, đẩy nhanh việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ về chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững”.
Ông Lê Hồng Minh, Nhà sáng lập, Chủ tịch HĐQT VNG chia sẻ: “Kỷ nguyên vươn mình do Tổng Bí thư cùng Đảng và Chính phủ phát động đã mở ra nhiều cơ hội mới cho các doanh nghiệp tư nhân, đặc biệt là các doanh nghiệp công nghệ như VNG, phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Thành phố Hồ Chí Minh sở hữu môi trường năng động, quy tụ nhiều nguồn lực như trường đại học, hệ sinh thái các doanh nghiệp khởi nghiệp và vị thế một trong những đầu cầu kinh tế lớn nhất khu vực. Những sáng kiến và dự án mới như Trung tâm tài chính quốc tế chính là cơ hội cho các doanh nghiệp như VNG nghiên cứu những hướng đi mới, như đầu tư vào các công ty Fintech toàn cầu, mở rộng đầu tư AI toàn diện để đóng góp cho sự phát triển Thành phố và Quốc gia số e-Vietnam".
- OpenAI chi hàng chục tỷ USD mua chip và cổ phiếu AMD
Ngày 6/10, OpenAI và AMD công bố thỏa thuận hợp tác trị giá hàng tỷ USD để cùng phát triển các trung tâm dữ liệu AI được vận hành bằng bộ vi xử lý của hãng chip.
Cụ thể, OpenAI sẽ mua số chip AMD tương đương 6 gigawatt, bắt đầu với dòng MI450 ra mắt năm sau. Việc mua bán sẽ được thực hiện trực tiếp với AMD hoặc thông qua các đối tác cung cấp dịch vụ điện toán đám mây, theo Reuters.
CEO AMD là bà Lisa Su nói với tờ Wall Street Journal rằng: “Thoả thuận sẽ mang lại hàng chục tỷ USD doanh thu trong 5 năm tới”. Hiện OpenAI và AMD không tiết lộ cụ thể, nhưng AMD tiết lộ mỗi gigawatt công suất đã trị giá chục tỷ USD, do đó tổng hợp đồng có thể vượt 60 tỷ USD.
Đổi lại, OpenAI nhận được quyền mua đến 160 triệu cổ phiếu AMD, tương đương 10% cổ phần công ty, với giá 0,01 USD mỗi cổ phiếu. Quyền mua chia theo từng giai đoạn, miễn là OpenAI đạt các mốc triển khai đã thỏa thuận. Các điều khoản chi tiết chưa được công bố.