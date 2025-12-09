Điểm tin Công nghệ 12/9: 9 bí mật về iPhone 17 bị Apple ‘giấu nhẹm’ trong sự kiện ra mắt

- 9 bí mật về iPhone 17 bị Apple ‘giấu nhẹm’ trong sự kiện ra mắt
Apple đã ra mắt dòng iPhone 17 với nhiều cải tiến công nghệ và tính năng mới, tuy nhiên vẫn còn nhiều điều mà hãng chưa đề cập rõ ràng trong sự kiện. Những điểm này sẽ giúp người dùng hiểu rõ hơn về các phiên bản iPhone 17 cũng như sự khác biệt giữa các mẫu trong cùng dòng...
Tại sự kiện Awe Dropping, Apple đã công bố các phiên bản của iPhone 17. Mặc dù hãng đã giới thiệu gần như mọi khía cạnh của dòng máy này trong sự kiện nhưng vẫn còn nhiều chi tiết thú vị không được đề cập trực tiếp trên sân khấu. Dưới đây là những điều liên quan đến dòng máy iPhone 17 không được tiết lộ trong sự kiện ra mắt.
CÔNG NGHỆ SẠC NÂNG CẤP
Bên cạnh những nâng cấp đáng chú ý về thiết kế và hiệu năng, dòng iPhone 17 năm nay còn ghi điểm với khả năng sạc nhanh vượt trội nhờ vào sự ra mắt của một phụ kiện hoàn toàn mới là bộ sạc mang tên "Dynamic".
Được bán lẻ với mức giá 39 USD (khoảng hơn 1 triệu đồng), bộ sạc Dynamic không chỉ là một củ sạc thông thường. Thiết bị này có khả năng cung cấp công suất sạc mặc định lên đến 40W, thậm chí có thể tăng cường ngắn hạn lên tới 60W khi cần thiết, điều mà các củ sạc tiêu chuẩn trước đây chưa làm được.
Nhờ đó, các mẫu máy thuộc dòng iPhone 17 bao gồm iPhone 17, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max giờ đây có thể sạc từ 0% lên 50% chỉ trong khoảng 20 phút. Đây là một cải tiến đáng kể so với thế hệ iPhone 16 trước đó, vốn mất khoảng 30 phút để đạt được mức pin tương tự. Đối với người dùng bận rộn hay những ai cần sạc nhanh trước khi ra khỏi nhà thì đây chắc chắn là một điểm cộng lớn.
Không chỉ dừng lại ở sạc có dây, Apple còn nâng cấp khả năng sạc không dây cho dòng iPhone mới. Cụ thể, các thiết bị iPhone 17 cũng hỗ trợ tiêu chuẩn sạc không dây Qi2.2 với công suất lên tới 25W. Điều đặc biệt là người dùng không cần phải sử dụng bộ sạc MagSafe chính hãng của Apple để tận hưởng tốc độ này. Thay vào đó, bất kỳ phụ kiện sạc không dây từ bên thứ ba nào tương thích với chuẩn Qi2.2 đều có thể đạt hiệu suất tương đương.
Điều này không chỉ giúp người dùng linh hoạt hơn trong việc chọn lựa phụ kiện, mà còn mở rộng hệ sinh thái sạc nhanh không dây, mang lại trải nghiệm tiện lợi và tiết kiệm hơn. Rõ ràng, Apple đang từng bước phá vỡ sự phụ thuộc vào phụ kiện độc quyền, đồng thời thúc đẩy sự phổ biến của chuẩn sạc không dây thế hệ mới.
IPHONE AIR KHÔNG ĐƯỢC HƯỞNG KÉ SẠC NHANH
Mặc dù Apple đã mạnh tay nâng cấp khả năng sạc nhanh cho các mẫu iPhone 17 tiêu chuẩn và Pro nhưng đáng tiếc, phiên bản mỏng nhẹ mới nhất iPhone Air lại không được trang bị đầy đủ những cải tiến này.
Cụ thể, iPhone Air vẫn bị giới hạn ở mức công suất sạc tối đa 20W, cả khi sạc qua MagSafe lẫn qua chuẩn sạc không dây Qi2. Trong khi đó, các mẫu iPhone 17 còn lại đều hỗ trợ sạc không dây Qi2.2 công suất lên tới 25W, mang lại tốc độ sạc nhanh và linh hoạt hơn nhiều.
Sự khác biệt càng trở nên rõ rệt khi xét đến tốc độ sạc thực tế. Trong khi iPhone 17, 17 Pro và 17 Pro Max có thể sạc từ 0% lên 50% chỉ trong khoảng 20 phút thì với iPhone Air, người dùng sẽ phải chờ tới 30 phút để đạt được mức pin tương đương.
Dù vẫn đủ dùng cho nhu cầu cơ bản nhưng rõ ràng Apple đã đặt iPhone Air vào một vị trí tiết chế về mặt công nghệ để giữ mức giá thấp hơn hoặc để phân biệt rõ ràng với các mẫu cao cấp hơn. Điều này có thể khiến một số người dùng cảm thấy hụt hẫng, nhất là khi kỳ vọng về một chiếc iPhone siêu mỏng, nhẹ mà vẫn mạnh mẽ như các anh em trong cùng dòng sản phẩm.
Nếu là người dùng phổ thông, không quá khắt khe về tốc độ sạc, iPhone Air vẫn là một lựa chọn hấp dẫn nhờ thiết kế siêu mỏng, trọng lượng nhẹ và mức giá dễ tiếp cận hơn. Ngược lại, nếu cần hiệu suất sạc nhanh tối đa, hãy cân nhắc chọn iPhone 17 bản thường trở lên.
SỰ TRỞ LẠI ÂM THẦM CỦA PIN MAGSAFE
Một bất ngờ nho nhỏ trong hệ sinh thái phụ kiện của Apple năm nay chính là sự trở lại của viên pin MagSafe, một phụ kiện từng được ưa chuộng vì tính di động và khả năng sạc không dây tiện lợi. Tuy nhiên, Apple không hề dành thời lượng nào trong sự kiện để nói về nó.
Mặc dù viên pin MagSafe mới vẫn có thiết kế từ tính, cho phép gắn trực tiếp vào mặt lưng iPhone để sạc không dây nhưng chỉ có iPhone Air là tương thích hoàn toàn. Lý do rất đơn giản, cụm camera lớn và lồi trên iPhone 17, 17 Pro và 17 Pro Max đã khiến cho việc gắn pin không còn vừa vặn như trước, làm mất đi khả năng bám dính ổn định vốn là điểm mạnh của công nghệ MagSafe.
Tuy nhiên, Apple cũng không để viên pin MagSafe bị "thất nghiệp". Dù không còn là người bạn đồng hành của mọi dòng iPhone như trước, phụ kiện này vẫn có một vai trò mới là sạc các thiết bị nhỏ thông qua cổng USB-C tích hợp.
Apple không nêu cụ thể thiết bị nhỏ ở đây là gì, nhưng chúng ta có thể suy đoán đó là AirPods, Apple Watch hoặc bất kỳ thiết bị nào hỗ trợ sạc qua USB-C, kể cả smartphone hoặc tai nghe bên thứ ba. Điều này biến viên pin MagSafe thành một cục pin dự phòng mini gọn nhẹ, tiện dụng và vẫn giữ được ngôn ngữ thiết kế sang trọng đặc trưng của Apple.
Dù vậy, với việc chỉ tương thích từ tính với iPhone Air, pin MagSafe phiên bản mới dường như không còn là một phụ kiện quốc dân như trước. Nhưng nếu bạn là người dùng iPhone Air hoặc đang cần một cục pin sạc dự phòng kiêm trang sức công nghệ, thì đây vẫn là một món đầu tư thú vị.
NÂNG CẤP MẠNH VỀ BẢO MẬT
Không chỉ cải tiến về phần cứng và hiệu năng, dòng iPhone 17 năm nay còn thể hiện rõ định hướng tăng cường bảo mật người dùng, một trong những giá trị cốt lõi mà Apple luôn theo đuổi. Điểm nhấn nổi bật nhất chính là một tính năng bảo mật hoàn toàn mới mang tên Memory Integrity Enforcement (MIE).
Theo giải thích từ Apple trong một bài blog kỹ thuật, MIE là một cơ chế giúp bảo vệ bộ nhớ khỏi bị khai thác, đặc biệt là những cuộc tấn công tinh vi nhắm vào lỗ hổng bộ nhớ. Đây chính là loại lỗ hổng mà phần mềm gián điệp cấp quốc gia thường lợi dụng để cài mã độc, đánh cắp dữ liệu hoặc kiểm soát thiết bị từ xa.
Tính năng này sẽ gán một thẻ nhận dạng ẩn cho từng khối bộ nhớ được sử dụng trong iPhone. Mỗi khi một tiến trình, phần mềm hoặc đoạn mã nào đó muốn truy cập vào khối bộ nhớ đó, nó bắt buộc phải xuất trình đúng thẻ tương ứng. Nếu không khớp, hành động truy cập sẽ bị chặn hoàn toàn.
Điều này có ý nghĩa cực kỳ lớn. Với MIE, các cuộc tấn công sẽ khó hơn, tốn kém hơn và ít có khả năng thành công hơn bao giờ hết. Thậm chí ngay cả với các tổ chức có nguồn lực mạnh như cơ quan tình báo hoặc hacker nhà nước, việc vượt qua lớp bảo vệ này cũng sẽ rất tốn công và rủi ro cao.
Dù phần lớn người dùng iPhone có thể không phải đối tượng tấn công của phần mềm gián điệp cao cấp nhưng việc Apple triển khai MIE cho thấy hãng không chỉ quan tâm đến đại đa số, mà còn đặc biệt chú trọng bảo vệ nhóm người dùng có nguy cơ cao như nhà báo, nhà hoạt động nhân quyền, doanh nhân và quan chức chính phủ.
KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG NHẤP NHÁY MÀN HÌNH
Một trong những điểm tinh tế nhưng đáng chú ý trên iPhone 17 Pro chính là việc Apple âm thầm bổ sung một tính năng trợ năng mới nhằm giải quyết một vấn đề đã được cộng đồng người dùng phản ánh trong nhiều năm qua là hiện tượng nhấp nháy màn hình do PWM (Pulse Width Modulation).
Để điều chỉnh độ sáng của màn hình, Apple sử dụng kỹ thuật PWM, tức là liên tục bật tắt các điểm ảnh LED hoặc OLED ở tốc độ rất cao để tạo ra cảm giác thay đổi độ sáng. Tuy kỹ thuật này giúp tiết kiệm năng lượng và duy trì chất lượng hiển thị nhưng lại có tác dụng phụ khó chịu đối với một nhóm người dùng nhạy cảm về thị giác.
Một số người có thể cảm thấy mỏi mắt, đau đầu, thậm chí chóng mặt sau một thời gian sử dụng iPhone, đặc biệt là ở mức độ sáng thấp, nơi PWM hoạt động mạnh hơn. Mặc dù không phải ai cũng gặp tình trạng này nhưng với những người bị ảnh hưởng, nó có thể ảnh hưởng rõ rệt đến trải nghiệm sử dụng hàng ngày.
Hiểu được điều đó, Apple đã lặng lẽ đưa vào một tùy chọn mới trong phần cài đặt trợ năng trên iPhone 17 Pro, cho phép người dùng giảm hoặc vô hiệu hóa hiệu ứng PWM. Cụ thể, tùy chọn này sẽ tinh chỉnh cách màn hình điều khiển độ sáng, giúp giảm hiện tượng nhấp nháy, từ đó mang lại trải nghiệm thị giác dễ chịu hơn cho những người nhạy cảm.
Theo trang MacRumors, tính năng này hiện tại chỉ mới xuất hiện trên iPhone 17 Pro và chưa thấy có mặt trên các mẫu khác trong cùng dòng. Tuy nhiên, nhiều người kỳ vọng rằng Apple sẽ mở rộng tùy chọn này sang iPhone 17 Pro Max hoặc thậm chí cả iPhone 17 và iPhone Air thông qua các bản cập nhật phần mềm trong tương lai.
Đây có thể không phải là một thay đổi hoành tráng để giới thiệu trên sân khấu nhưng với những người bị ảnh hưởng bởi PWM, nó là một nâng cấp thực sự quan trọng, cho thấy Apple vẫn đang lắng nghe những phản hồi nhỏ nhất từ cộng đồng người dùng của mình.
GIẢI QUYẾT CƠN ÁC MỘNG QUÁ NHIỆT
Một trong những thay đổi ít được Apple nhấn mạnh trong sự kiện ra mắt iPhone 17 nhưng lại mang nhiều ý nghĩa thực tiễn chính là việc dòng iPhone 17 Pro và Pro Max chuyển từ khung titan sang khung nhôm.
Dù Apple có đề cập đến thay đổi vật liệu này một cách ngắn gọn nhưng lý do thực sự đằng sau có thể nằm ở khả năng tản nhiệt, một yếu tố ngày càng quan trọng khi hiệu năng chip di động ngày càng cao và khối lượng xử lý ngày càng nặng.
Trong thực tế, nhôm là vật liệu dẫn nhiệt tốt hơn titan. Dù titan cứng cáp và cao cấp hơn về cảm quan nhưng lại kém hiệu quả hơn khi cần phân tán nhiệt sinh ra từ bộ vi xử lý, đặc biệt là khi chạy các tác vụ nặng như chơi game, quay video 4K/8K hay xử lý AI trên thiết bị.
Việc chuyển sang dùng khung nhôm cho phép thiết bị giải phóng nhiệt nhanh và đều hơn, giúp duy trì hiệu suất ổn định trong thời gian dài. Thêm vào đó, Apple còn trang bị cho iPhone 17 Pro và Pro Max buồng hơi hoàn toàn mới, một hệ thống tản nhiệt tiên tiến đang dần trở nên phổ biến trên các flagship Android, nay đã xuất hiện trên iPhone.
Kết hợp hai yếu tố này, khung nhôm dẫn nhiệt tốt và buồng hơi tăng cường tản nhiệt, iPhone 17 Pro hứa hẹn sẽ giữ được mức nhiệt mát mẻ hơn, ngay cả khi hoạt động với chip A19 Pro mạnh mẽ và nhiều tính năng xử lý chuyên sâu.
Dù đây không phải là điểm khiến người dùng bất ngờ ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng trong quá trình sử dụng hàng ngày, đặc biệt với người dùng chuyên nghiệp hoặc game thủ di động, sự ổn định về nhiệt độ sẽ tạo nên khác biệt rõ rệt từ hiệu năng đến độ bền pin và cảm giác cầm nắm.
FINEWOVEN CHƯA “CHẾT”
Khi Apple giới thiệu chất liệu FineWoven cùng dòng iPhone 15, nhiều người kỳ vọng đây sẽ là sự thay thế hoàn hảo cho da, vừa thân thiện với môi trường vừa mang lại cảm giác cao cấp. Thế nhưng, thực tế lại không như mong đợi. Chỉ sau thời gian ngắn sử dụng, ốp lưng FineWoven bị người dùng phản ánh là dễ trầy xước, nhanh xuống cấp và giữ dấu vết sử dụng rất rõ rệt. Kết quả là chất liệu này hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội và gần như mất hút khỏi các sản phẩm ra mắt sau đó.
Trong sự kiện giới thiệu iPhone 17, Apple hoàn toàn không nhắc đến FineWoven. Thay vào đó, hãng dường như đang chuyển sang sử dụng một chất liệu mới mang tên TechWoven, được cho là cải tiến hơn về độ bền và thẩm mỹ. Điều này càng làm dấy lên nghi vấn rằng FineWoven đã âm thầm bị “khai tử”.
Tuy nhiên, Apple lại bất ngờ âm thầm tung ra một loạt phụ kiện mới sử dụng lại chất liệu này bao gồm ví MagSafe và móc khóa AirTag bằng FineWoven. Không có lời giải thích, không có quảng bá nhưng sự trở lại này đủ để khẳng định một điều là FineWoven vẫn chưa hoàn toàn biến mất.
Có thể Apple đang âm thầm tái định vị FineWoven như một chất liệu dành cho phụ kiện nhỏ, nơi mức độ ma sát và va chạm thấp hơn, từ đó tránh được những nhược điểm từng khiến nó bị chỉ trích khi dùng làm ốp lưng. Việc tiếp tục sử dụng FineWoven, dù là ở mức tối thiểu, cũng cho thấy Apple chưa từ bỏ hoàn toàn nỗ lực phát triển chất liệu thân thiện với môi trường.
IPHONE AIR BỊ CẮT GIẢM TỐC ĐỘ 5G
Trong sự kiện ra mắt iPhone 17, Apple đã không ngần ngại tung hô sức mạnh của chip modem C1X mới được trang bị trên toàn bộ dòng sản phẩm. Theo Apple, con chip này đảm bảo kết nối 5G nhanh, ổn định và tiết kiệm năng lượng hơn bao giờ hết.
Tuy nhiên, có một chi tiết quan trọng đã không được Apple nhắc đến trên sân khấu và nó có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm thực tế của người dùng, đặc biệt là tại các thị trường có hạ tầng 5G tiên tiến như Mỹ, Hàn Quốc hay Nhật Bản.
Cụ thể, iPhone Air không hỗ trợ công nghệ mmWave 5G. Trong khi đó, cả ba mẫu còn lại gồm iPhone 17, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max đều được trang bị đầy đủ cả hai băng tần là Sub-6GHz và mmWave.
Theo đó, mmWave (millimeter wave) là một loại kết nối 5G có tốc độ cực cao, thường được triển khai ở những khu vực đông người như sân vận động, trung tâm thành phố hoặc nhà ga lớn. Với mmWave, người dùng có thể đạt được tốc độ tải xuống lên đến hàng Gb mỗi giây, gấp nhiều lần so với 5G thông thường (Sub-6GHz).
Tuy nhiên, công nghệ này cũng có nhược điểm là phạm vi phủ sóng ngắn và dễ bị cản bởi vật thể nên chỉ được triển khai ở một số khu vực giới hạn.
Dù Apple không đưa ra lý do chính thức, nhiều khả năng việc loại bỏ mmWave là quyết định để tiết kiệm không gian linh kiện và giảm tiêu thụ điện năng, phù hợp với định hướng thiết kế siêu mỏng và tối giản của iPhone Air. Đồng thời, điều này cũng giúp phân biệt rõ ràng hơn giữa các phân khúc, đẩy người dùng có nhu cầu kết nối cao lên các mẫu cao cấp hơn.
Dù với phần lớn người dùng, kết nối 5G Sub-6GHz là quá đủ cho nhu cầu hàng ngày, nhưng nếu sống ở khu vực có phủ sóng mmWave hoặc thường xuyên di chuyển đến các quốc gia hỗ trợ công nghệ này, việc thiếu mmWave trên iPhone Air sẽ là một điểm trừ đáng cân nhắc.
TỐC ĐỘ TRUYỀN DỮ LIỆU KHÁC NHAU
Với việc toàn bộ dòng iPhone 17 đều đã chuyển sang sử dụng cổng USB-C, nhiều người dùng kỳ vọng rằng việc truyền dữ liệu sẽ nhanh và đồng đều trên tất cả các mẫu máy. Tuy nhiên, thực tế lại cho thấy sự khác biệt rõ rệt và người dùng sẽ cần để ý kỹ nếu thường xuyên sao chép ảnh, video hay tệp lớn qua dây cáp.
Cụ thể, chỉ có iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max là được trang bị chuẩn USB 3.0, với tốc độ truyền tải lên tới 10Gbps, đủ để chuyển một đoạn video 4K nặng hàng GB trong vài giây. Đây là một bước nâng cấp đáng kể, đặc biệt với những ai làm việc chuyên nghiệp với iPhone như quay phim, chụp ảnh RAW, dựng video hay thường xuyên sao lưu dữ liệu.
Ngược lại, iPhone 17 và iPhone Air chỉ hỗ trợ USB 2.0, với tốc độ tối đa 480Mbps, tức chậm hơn tới 20 lần so với chuẩn USB 3.0. Trên thực tế, tốc độ này tương đương với các dòng iPhone cũ dùng cổng lightning nên việc chuyển dữ liệu vẫn mất khá nhiều thời gian nếu bạn dùng cáp.
Điều này cho thấy Apple vẫn tiếp tục phân cấp rõ ràng giữa các dòng máy. Dù đều có cùng cổng USB-C, nhưng không phải thiết bị nào cũng có khả năng tận dụng hết băng thông của chuẩn kết nối này.
