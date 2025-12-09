Điểm tin Công nghệ 12/9: 9 bí mật về iPhone 17 bị Apple ‘giấu nhẹm’ trong sự kiện ra mắt

- 9 bí mật về iPhone 17 bị Apple ‘giấu nhẹm’ trong sự kiện ra mắt

Apple đã ra mắt dòng iPhone 17 với nhiều cải tiến công nghệ và tính năng mới, tuy nhiên vẫn còn nhiều điều mà hãng chưa đề cập rõ ràng trong sự kiện. Những điểm này sẽ giúp người dùng hiểu rõ hơn về các phiên bản iPhone 17 cũng như sự khác biệt giữa các mẫu trong cùng dòng...

Tại sự kiện Awe Dropping, Apple đã công bố các phiên bản của iPhone 17. Mặc dù hãng đã giới thiệu gần như mọi khía cạnh của dòng máy này trong sự kiện nhưng vẫn còn nhiều chi tiết thú vị không được đề cập trực tiếp trên sân khấu. Dưới đây là những điều liên quan đến dòng máy iPhone 17 không được tiết lộ trong sự kiện ra mắt.

CÔNG NGHỆ SẠC NÂNG CẤP

Bên cạnh những nâng cấp đáng chú ý về thiết kế và hiệu năng, dòng iPhone 17 năm nay còn ghi điểm với khả năng sạc nhanh vượt trội nhờ vào sự ra mắt của một phụ kiện hoàn toàn mới là bộ sạc mang tên "Dynamic".

Được bán lẻ với mức giá 39 USD (khoảng hơn 1 triệu đồng), bộ sạc Dynamic không chỉ là một củ sạc thông thường. Thiết bị này có khả năng cung cấp công suất sạc mặc định lên đến 40W, thậm chí có thể tăng cường ngắn hạn lên tới 60W khi cần thiết, điều mà các củ sạc tiêu chuẩn trước đây chưa làm được.

Nhờ đó, các mẫu máy thuộc dòng iPhone 17 bao gồm iPhone 17, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max giờ đây có thể sạc từ 0% lên 50% chỉ trong khoảng 20 phút. Đây là một cải tiến đáng kể so với thế hệ iPhone 16 trước đó, vốn mất khoảng 30 phút để đạt được mức pin tương tự. Đối với người dùng bận rộn hay những ai cần sạc nhanh trước khi ra khỏi nhà thì đây chắc chắn là một điểm cộng lớn.

Không chỉ dừng lại ở sạc có dây, Apple còn nâng cấp khả năng sạc không dây cho dòng iPhone mới. Cụ thể, các thiết bị iPhone 17 cũng hỗ trợ tiêu chuẩn sạc không dây Qi2.2 với công suất lên tới 25W. Điều đặc biệt là người dùng không cần phải sử dụng bộ sạc MagSafe chính hãng của Apple để tận hưởng tốc độ này. Thay vào đó, bất kỳ phụ kiện sạc không dây từ bên thứ ba nào tương thích với chuẩn Qi2.2 đều có thể đạt hiệu suất tương đương.

Điều này không chỉ giúp người dùng linh hoạt hơn trong việc chọn lựa phụ kiện, mà còn mở rộng hệ sinh thái sạc nhanh không dây, mang lại trải nghiệm tiện lợi và tiết kiệm hơn. Rõ ràng, Apple đang từng bước phá vỡ sự phụ thuộc vào phụ kiện độc quyền, đồng thời thúc đẩy sự phổ biến của chuẩn sạc không dây thế hệ mới.

IPHONE AIR KHÔNG ĐƯỢC HƯỞNG KÉ SẠC NHANH

Mặc dù Apple đã mạnh tay nâng cấp khả năng sạc nhanh cho các mẫu iPhone 17 tiêu chuẩn và Pro nhưng đáng tiếc, phiên bản mỏng nhẹ mới nhất iPhone Air lại không được trang bị đầy đủ những cải tiến này.

Cụ thể, iPhone Air vẫn bị giới hạn ở mức công suất sạc tối đa 20W, cả khi sạc qua MagSafe lẫn qua chuẩn sạc không dây Qi2. Trong khi đó, các mẫu iPhone 17 còn lại đều hỗ trợ sạc không dây Qi2.2 công suất lên tới 25W, mang lại tốc độ sạc nhanh và linh hoạt hơn nhiều.

Sự khác biệt càng trở nên rõ rệt khi xét đến tốc độ sạc thực tế. Trong khi iPhone 17, 17 Pro và 17 Pro Max có thể sạc từ 0% lên 50% chỉ trong khoảng 20 phút thì với iPhone Air, người dùng sẽ phải chờ tới 30 phút để đạt được mức pin tương đương.

Dù vẫn đủ dùng cho nhu cầu cơ bản nhưng rõ ràng Apple đã đặt iPhone Air vào một vị trí tiết chế về mặt công nghệ để giữ mức giá thấp hơn hoặc để phân biệt rõ ràng với các mẫu cao cấp hơn. Điều này có thể khiến một số người dùng cảm thấy hụt hẫng, nhất là khi kỳ vọng về một chiếc iPhone siêu mỏng, nhẹ mà vẫn mạnh mẽ như các anh em trong cùng dòng sản phẩm.

Nếu là người dùng phổ thông, không quá khắt khe về tốc độ sạc, iPhone Air vẫn là một lựa chọn hấp dẫn nhờ thiết kế siêu mỏng, trọng lượng nhẹ và mức giá dễ tiếp cận hơn. Ngược lại, nếu cần hiệu suất sạc nhanh tối đa, hãy cân nhắc chọn iPhone 17 bản thường trở lên.

SỰ TRỞ LẠI ÂM THẦM CỦA PIN MAGSAFE

Một bất ngờ nho nhỏ trong hệ sinh thái phụ kiện của Apple năm nay chính là sự trở lại của viên pin MagSafe, một phụ kiện từng được ưa chuộng vì tính di động và khả năng sạc không dây tiện lợi. Tuy nhiên, Apple không hề dành thời lượng nào trong sự kiện để nói về nó.

Mặc dù viên pin MagSafe mới vẫn có thiết kế từ tính, cho phép gắn trực tiếp vào mặt lưng iPhone để sạc không dây nhưng chỉ có iPhone Air là tương thích hoàn toàn. Lý do rất đơn giản, cụm camera lớn và lồi trên iPhone 17, 17 Pro và 17 Pro Max đã khiến cho việc gắn pin không còn vừa vặn như trước, làm mất đi khả năng bám dính ổn định vốn là điểm mạnh của công nghệ MagSafe.

Tuy nhiên, Apple cũng không để viên pin MagSafe bị "thất nghiệp". Dù không còn là người bạn đồng hành của mọi dòng iPhone như trước, phụ kiện này vẫn có một vai trò mới là sạc các thiết bị nhỏ thông qua cổng USB-C tích hợp.

Apple không nêu cụ thể thiết bị nhỏ ở đây là gì, nhưng chúng ta có thể suy đoán đó là AirPods, Apple Watch hoặc bất kỳ thiết bị nào hỗ trợ sạc qua USB-C, kể cả smartphone hoặc tai nghe bên thứ ba. Điều này biến viên pin MagSafe thành một cục pin dự phòng mini gọn nhẹ, tiện dụng và vẫn giữ được ngôn ngữ thiết kế sang trọng đặc trưng của Apple.