Điểm tin Công nghệ 12/8: Apple ‘khai tử’ 3 mẫu iPhone khỏi danh mục sản phẩm tại Việt Nam

- Apple ‘khai tử’ 3 mẫu iPhone khỏi danh mục sản phẩm tại Việt Nam

Khi người hâm mộ Apple đang háo hức chờ đợi sự ra mắt của thế hệ iPhone 17, thì vòng đời của một số mẫu iPhone cũ hơn đã âm thầm khép lại.

Apple chính thức ngừng bán iPhone 11, iPhone 12 và iPhone 14 Plus tại thị trường Việt Nam. Điều này được dự đoán từ trước, bởi truyền thống của công ty luôn là thay thế các mẫu máy cũ vào mỗi lần ra mắt sản phẩm mới.

Thực tế, “Táo khuyết” đã khai tử bộ đôi iPhone 11 và iPhone 12 từ vài năm trước. Tuy nhiên, hãng vẫn tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh đối với hai sản phẩm này tại một số thị trường, trong đó có Việt Nam.

Trong khi đó, iPhone 14 Plus được Apple âm thầm khai tử kể từ tháng 2, sau khi hãng giới thiệu mẫu iPhone 16e. Đến nay, cả 3 sản phẩm trên đã biến mất trên những kệ hàng chính hãng tại thị trường Việt Nam.

Đây có thể xem là động thái dọn dẹp những dòng sản phẩm đời cũ để nhường chỗ cho những thiết bị mới sắp ra mắt của Apple. Điều này góp phần làm gọn gàng dải sản phẩm của hãng, giúp người dùng dễ dàng đưa ra sự lựa chọn hơn khi có nhu cầu mua sắm thiết bị.