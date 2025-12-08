Điểm tin Công nghệ 12/8: Apple ‘khai tử’ 3 mẫu iPhone khỏi danh mục sản phẩm tại Việt Nam

- Apple ‘khai tử’ 3 mẫu iPhone khỏi danh mục sản phẩm tại Việt Nam
Khi người hâm mộ Apple đang háo hức chờ đợi sự ra mắt của thế hệ iPhone 17, thì vòng đời của một số mẫu iPhone cũ hơn đã âm thầm khép lại.
Apple chính thức ngừng bán iPhone 11, iPhone 12 và iPhone 14 Plus tại thị trường Việt Nam. Điều này được dự đoán từ trước, bởi truyền thống của công ty luôn là thay thế các mẫu máy cũ vào mỗi lần ra mắt sản phẩm mới.
Thực tế, “Táo khuyết” đã khai tử bộ đôi iPhone 11 và iPhone 12 từ vài năm trước. Tuy nhiên, hãng vẫn tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh đối với hai sản phẩm này tại một số thị trường, trong đó có Việt Nam.
Trong khi đó, iPhone 14 Plus được Apple âm thầm khai tử kể từ tháng 2, sau khi hãng giới thiệu mẫu iPhone 16e. Đến nay, cả 3 sản phẩm trên đã biến mất trên những kệ hàng chính hãng tại thị trường Việt Nam.
Đây có thể xem là động thái dọn dẹp những dòng sản phẩm đời cũ để nhường chỗ cho những thiết bị mới sắp ra mắt của Apple. Điều này góp phần làm gọn gàng dải sản phẩm của hãng, giúp người dùng dễ dàng đưa ra sự lựa chọn hơn khi có nhu cầu mua sắm thiết bị.
Trước khi biến mất trên những kệ hàng chính hãng, bộ đôi iPhone 11 và iPhone 12 đã nhận được nhiều sự quan tâm của người dùng nhờ mức giá dễ tiếp cận. Trong khi đó, iPhone 14 Plus lại không được ưa chuộng tại Việt Nam khi doanh số chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng doanh số ngành hàng iPhone.
- Hiệp hội An ninh mạng quốc gia đề xuất xếp hạng KOL, KOC
Hiệp hội An ninh mạng quốc gia nhận định, độ tín nhiệm KOL trên không gian mạng sẽ là căn cứ đánh giá và phân loại mức độ tín nhiệm trong hoạt động truyền thông, quảng bá sản phẩm và dịch vụ.
Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA) chuẩn bị tổ chức chương trình “Tín nhiệm người có ảnh hưởng”, nhằm đề xuất triển khai việc đánh giá và xếp hạng tín nhiệm người có ảnh hưởng (KOL/KOC).
Cụ thể, KOL sẽ được đánh giá và xếp hạng tín nhiệm trên không gian mạng. Đây căn cứ đánh giá và phân loại mức độ tín nhiệm trong hoạt động truyền thông, quảng bá sản phẩm và dịch vụ. Từ đó, các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, nhãn hàng sẽ được hỗ trợ trong việc lựa chọn đối tác truyền thông phù hợp, như các bộ, ngành, địa phương có cơ sở lựa chọn KOL/KOC phù hợp, có uy tín tham gia quảng bá văn hóa, xúc tiến thương mại, du lịch... Đồng thời, người tiêu dùng cũng sẽ được bảo vệ khỏi những nội dung sai lệch, quảng cáo trá hình, gây hiểu lầm.
Theo NCA, “Tín nhiệm người có ảnh hưởng” cung cấp một khung đánh giá toàn diện và có thể kiểm chứng, phục vụ phân loại và xác thực mức độ minh bạch - đạo đức - trách nhiệm xã hội của người có ảnh hưởng trên không gian mạng; thiết lập chuẩn mực hành vi truyền thông phù hợp với quy định pháp luật, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và tạo niềm tin cho các bên liên quan.
Về phạm vi, chương trình này áp dụng cho các cá nhân có sức ảnh hưởng, hoạt động trên các nền tảng số phổ biến như Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, X (Twitter), và các nền tảng truyền thông trực tuyến tương đương. Tiêu chí đánh giá gồm 5 nội dung chính, dựa vào các khía cạnh đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội và tuân thủ pháp luật.
- Huawei hé lộ mẫu điện thoại flagship Mate 80 DS Ultimate
Huawei vừa tiết lộ Mate 80 RS với công nghệ màn hình OLED hai lớp, giúp cải thiện độ sáng, độ tương phản và độ bền so với OLED truyền thống. Công nghệ này được cho là tăng hiệu quả hiển thị và giảm hao pin, đồng thời cải thiện khả năng hiển thị ngoài trời. Mate 80 RS cũng sở hữu thiết kế cao cấp, hướng tới phân khúc người dùng sang trọng.
Ngoài màn hình tiên tiến, thiết bị dự kiến đi kèm cấu hình mạnh, camera cải tiến và các tính năng AI hỗ trợ chụp ảnh, quay video. Camera có thể dùng cảm biến 50 MP kích thước 1/1.28, tương tự iPhone 16 Pro, nhưng tích hợp hệ thống zoom tiên tiến hơn tiếp nối dòng Mate RS trước đó.
Đây được xem là nỗ lực mới của Huawei nhằm tạo sự khác biệt trong thị trường smartphone cao cấp, trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt với Apple, Samsung và các thương hiệu Trung Quốc khác.
- 9/9 có thể là ngày Apple trình làng thế hệ iPhone tiếp theo
Dựa trên hoạt động hàng năm, Apple có thể sẽ ra mắt iPhone 17 vào ngày 9/9. Ngày đặt hàng trước dự kiến mở từ 12/9, song không phải tất cả mẫu iPhone mới đều mở bán cùng lúc
Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa, Apple được cho là sẽ công bố thế hệ iPhone mới. Theo các thông tin rò rỉ, sự kiện năm nay sẽ giới thiệu iPhone 17, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max. Đặc biệt, sẽ không có bản iPhone 17 Plus như thường lệ, thay vào đó là mẫu iPhone 17 Air với thiết kế siêu mỏng.
Ngoài iPhone, Apple nhiều khả năng sẽ trình làng Apple Watch Series 10 và Apple Watch Ultra mới, được cho là có màn hình lớn nhất từ trước đến nay. Apple Watch SE thế hệ 3 và AirPods Pro 3 cũng có thể xuất hiện tại sự kiện.
Apple thường tổ chức sự kiện ra mắt iPhone vào tháng 9 hằng năm. Từ sau dịch COVID-19, phần giới thiệu chính thường được ghi hình sẵn, phát tại Nhà hát Steve Jobs (1.000 chỗ) ở trụ sở Apple Park, Cupertino, và phát trực tuyến trên website cũng như các kênh mạng xã hội của hãng.
Hiện chưa rõ năm nay Apple có trở lại với hình thức sự kiện trực tiếp hay không. Tin đồn cho rằng buổi ra mắt sẽ diễn ra lúc 10 giờ sáng 9/9 giờ Thái Bình Dương (tức 0 giờ ngày 10/9 giờ Việt Nam). Ngày đặt hàng trước dự kiến mở từ 12/9, song không phải tất cả mẫu iPhone mới đều mở bán cùng lúc.
- Truyền thông Trung Quốc cảnh báo chip NVIDIA H20 không an toàn
Một tài khoản trên WeChat có liên kết với CCTV, truyền thông nhà nước Trung Quốc vừa đăng tải bài viết chỉ trích chip AI H20 của NVIDIA phát triển riêng cho thị trường Trung Quốc là không tiên tiến, không thân thiện với môi trường và tiềm ẩn nguy cơ bảo mật liên quan đến “cửa hậu” (backdoor) cho phép tắt từ xa.
Trước đó, vào cuối tháng 7, Cơ quan Quản lý không gian mạng Trung Quốc đã triệu tập đại diện NVIDIA để làm rõ nghi vấn về các lỗ hổng bảo mật này. NVIDIA sau đó đã lên tiếng phủ nhận mọi cáo buộc, khẳng định không tích hợp backdoor, kill switch hay cơ chế gián điệp nào trong chip của mình.