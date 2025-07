Điểm tin Công nghệ 12/7: Apple ấp ủ nhiều thiết bị mới

Sau đợt tăng trưởng đột biến do đại dịch đầu thập niên 2020, Apple chứng kiến tình trạng nhu cầu kém ổn định trong 2 năm qua. Việc kéo dài chu kỳ nâng cấp một số sản phẩm, bao gồm iPad góp phần dẫn đến sự suy giảm này”, Gurman cho biết.

- Các trang web lạm dụng trẻ em do AI tạo ra tăng vọt 400%

Theo dữ liệu mới từ Tổ chức Internet Watch Foundation (IWF) - tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Anh, số lượng báo cáo về hình ảnh lạm dụng tình dục trẻ em được tạo ra bằng công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) đã tăng vọt 400% trong nửa đầu năm 2025.

Tổ chức này, chuyên giám sát nội dung lạm dụng tình dục trẻ em trên mạng, ghi nhận 210 trang web chứa nội dung do AI tạo ra trong 6 tháng đầu năm 2025, tăng mạnh so với con số 42 trong cùng kỳ năm trước, theo báo cáo được công bố tuần này. Trên các trang web này, có tới 1.286 video, tăng đáng kể so với chỉ hai video trong năm 2024. IWF cho biết phần lớn nội dung này trông rất chân thực, đến mức phải được xử lý theo luật pháp Anh như thể là cảnh quay thật.

Theo IWF, khoảng 78% video - tổng cộng 1.006 video - được xếp vào "Hạng A", mức độ nghiêm trọng nhất, bao gồm các mô tả về cưỡng hiếp, tra tấn tình dục và hành vi thú tính. Hầu hết các video liên quan đến bé gái và trong một số trường hợp, sử dụng hình ảnh của những đứa trẻ có thật.

Sự gia tăng của nội dung lạm dụng trẻ em do AI tạo ra đang khiến các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới lo ngại. Khi các công cụ AI tạo sinh trở nên dễ tiếp cận và tinh vi hơn, chất lượng hình ảnh và video ngày càng được cải thiện, khiến việc phát hiện bằng các kỹ thuật truyền thống trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

- Gần 86 triệu tài khoản ngân hàng ‘ma’ bị loại bỏ

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, sau 6 tháng đầu năm, việc xác thực sinh trắc học đã góp phần loại bỏ gần 86 triệu tài khoản “ma”. Ngoài ra, số lượng khách hàng cá nhân bị lừa đảo, mất tiền giảm 57% so với cùng kỳ năm ngoái.