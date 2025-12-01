Điểm tin Công nghệ 12/10: Apple thưởng 2 triệu USD cho người 'phá' iPhone

- Trung Quốc điều tra chống độc quyền nhằm vào Qualcomm
Hôm 10/10, Trung Quốc thông báo đã mở một cuộc điều tra chống độc quyền đối với gã khổng lồ sản xuất chip Qualcomm của Mỹ.
Trong một thông báo ngắn đăng trên trang web chính thức, Tổng cục Quản lý giám sát thị trường quốc gia Trung Quốc (SAMR) cho biết, gã khổng lồ công nghệ Qualcomm của Mỹ bị nghi ngờ vi phạm luật chống độc quyền của nước này trong thương vụ hồi tháng 6 mua lại công ty thiết kế chip Autotalks (Israel). Tuy nhiên, Trung Quốc chưa công bố thêm thông tin chi tiết của cuộc điều tra.
Qualcomm hiện đang cung cấp chip điện thoại thông minh cho nhiều công ty hàng đầu Trung Quốc, như Xiaomi. Trong năm tài chính 2024, Qualcomm đạt doanh thu hoạt động 38,96 tỷ USD, trong đó 46% đến từ thị trường Trung Quốc. Trong 3 quý đầu năm 2025, doanh thu của Qualcomm đã vượt 33 tỷ USD, duy trì mức tăng trưởng hai chữ số.
Đây là lần thứ hai Qualcomm phải đối mặt với điều tra chống độc quyền tại Trung Quốc. Năm 2015, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc đã phạt Qualcomm 6,088 tỷ nhân dân tệ, sau khi xác định công ty này lạm dụng vị thế thống lĩnh thị trường trong việc cấp phép bằng sáng chế thiết yếu tiêu chuẩn (SEP) và yêu cầu công ty điều chỉnh phương thức cấp phép.
- Apple thưởng 2 triệu USD cho người 'phá' iPhone
Apple nâng mức thưởng tối đa lên 2 triệu USD cho ai tìm ra lỗ hổng nghiêm trọng trên iPhone, cho thấy công ty muốn đẩy mạnh bảo mật và thu hút giới săn lỗi.
Apple vừa nâng mức thưởng cao nhất trong chương trình săn lỗi bảo mật (bug bounty) lên tới 2 triệu USD, gấp đôi so với con số trước đó. Động thái này cho thấy công ty đang nỗ lực thu hút nhiều chuyên gia an ninh mạng hơn nhằm phát hiện sớm các lỗ hổng nghiêm trọng trên iPhone.
Theo thông báo ngày 10/10, mức thưởng 2 triệu USD được trao cho những ai tìm ra lỗ hổng có thể “tái hiện khả năng tấn công tương tự phần mềm gián điệp tinh vi”. Apple cho biết đây là mức thưởng cao nhất hiện có trong các chương trình bug bounty của ngành công nghệ. Trong một số trường hợp đặc biệt, phần thưởng có thể tăng lên tối đa 5 triệu USD nếu khai thác đi kèm khả năng vượt qua Chế độ Khóa (Lockdown Mode).
Cùng với đó, Apple cũng nâng giá trị cho nhiều hạng mục khác. Một lỗi vượt qua tường lửa giờ được định giá 100.000 USD, còn lỗ hổng có thể truy cập iCloud trái phép có giá 1 triệu USD. Phạm vi chương trình cũng được mở rộng, bao gồm thêm các lỗ hổng WebKit và kết nối không dây.
- Tạm dừng hệ thống ứng dụng ngành Thuế
Cục Thuế thông báo sẽ tạm dừng hoạt động các hệ thống ứng dụng ngành Thuế trong hai ngày 11 và 12/10 nhằm phục vụ kiểm tra, đánh giá mức độ sẵn sàng của dịch vụ thuế điện tử tại môi trường dự phòng.
Theo kế hoạch, đợt tạm dừng lần 1 sẽ diễn ra từ 18h ngày 11/10 (thứ Bảy) đến 2h ngày 12/10 (Chủ nhật), và đợt tạm dừng lần 2 từ 11h đến 19h ngày 12/10. Trong thời gian này, hệ thống ứng dụng dịch vụ thuế điện tử (eTax), dịch vụ thuế điện tử dành cho cá nhân (iCanhan), ứng dụng eTax Mobile, cùng Cổng thông tin thương mại điện tử sẽ tạm ngừng hoạt động để phục vụ việc chuyển đổi kỹ thuật.
Bên cạnh đó, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của ngành Thuế cũng sẽ tạm dừng hai lần: lần 1 từ 21h đến 22h30 ngày 11/10, và lần 2 từ 15h đến 16h30 ngày 12/10.
Các cổng thông tin điện tử dành cho hộ và cá nhân kinh doanh đăng ký, kê khai, nộp thuế từ thương mại điện tử hoặc nền tảng số; Cổng thông tin dành cho nhà cung cấp nước ngoài; cũng như các dịch vụ thuế điện tử tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Cổng Dịch vụ công Bộ Tài chính đều sẽ bị ảnh hưởng trong khoảng thời gian trên.
Cục Thuế cho biết việc tạm dừng này là cần thiết nhằm đảm bảo khả năng dự phòng, an toàn dữ liệu và tính ổn định của hệ thống thuế điện tử quốc gia, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế trong thời gian tới. Các hoạt động dịch vụ thuế điện tử sẽ trở lại bình thường ngay sau khi hoàn tất kiểm tra.
- Meta mở rộng tính năng dịch AI cho video mạng xã hội
“Người khổng lồ” công nghệ Meta đã mở rộng tính năng dịch tự động bằng trí tuệ nhân tạo (AI) cho các video ngắn (Reels) trên Facebook và Instagram, đánh dấu một bước tiến lớn trong nỗ lực thu hẹp rào cản ngôn ngữ trên các nền tảng mạng xã hội toàn cầu.
Theo thông báo của công ty, công cụ Meta AI hiện đã hỗ trợ 4 ngôn ngữ: Anh, Tây Ban Nha, Hindi và Bồ Đào Nha. Đây là lần mở rộng đầu tiên kể từ khi Meta bắt đầu thử nghiệm tính năng dịch AI vào năm ngoái, sau khi triển khai hỗ trợ song phương giữa tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha hồi tháng 8 vừa qua.
Meta cho biết người sáng tạo nội dung (creator) trên Facebook và Instagram có thể sử dụng Meta AI để dịch và lồng tiếng các video Reels sang ngôn ngữ khác - hoàn toàn miễn phí đối với các tài khoản Instagram công khai và các chủ tài khoản Facebook có trên 1.000 người theo dõi tại các quốc gia nơi Meta AI đã được triển khai.
Một trong những điểm nổi bật là công nghệ AI có thể mô phỏng chính giọng nói và ngữ điệu của người sáng tạo nội dung, giúp bản dịch trở nên tự nhiên và chân thực hơn so với việc sử dụng giọng đọc khác. Mỗi video được dịch đều có gắn nhãn thông báo rõ ràng để người xem biết họ đang xem nội dung được AI dịch tự động.
Người dùng có thể dễ dàng điều chỉnh thiết lập dịch bằng cách nhấn vào biểu tượng ba chấm ở góc dưới bên phải video. Tại đó, họ có thể bật/tắt tính năng dịch; thay đổi ngôn ngữ hiển thị; hoặc lựa chọn ngôn ngữ mà họ không muốn được dịch.
- Nền tảng blockchain quốc gia đã ghi nhận trên 5 triệu giao dịch xác thực
Nền tảng Blockchain quốc gia - NDAChain đã ghi nhận hơn 5 triệu giao dịch xác thực, trung bình khoảng 30.000 giao dịch mỗi ngày...
NDAChain được Bộ Công an chủ trì, giao Trung tâm Dữ liệu quốc gia (NDC) và Hiệp hội Dữ liệu quốc gia (NDA) phát triển, đã hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia và các chức năng cốt lõi.
Kiến trúc ba lớp của hệ thống đã được hoàn thiện gồm: Lớp 1 gồm chuỗi khối lõi là nền tảng xác thực và bảo toàn dữ liệu; lớp 2 gồm các nền tảng dịch vụ và blockchain chuyên ngành như NDADID, sàn dữ liệu quốc gia; lớp 3 gồm các ứng dụng dân sinh và dịch vụ công như NDATrace, NDAKey.
Đến tháng 9-2025, NDAChain đã vận hành thử nghiệm ổn định với 12 nút xác thực (validator) tại Trung tâm Dữ liệu quốc gia và các đối tác chiến lược như Sun Group, MISA, VNVC, Trung tâm Mã số mã vạch quốc gia (NBC)..., bảo đảm tốc độ xử lý từ 1.200 giao dịch/giây và độ ổn định cao.
Hệ thống đã ghi nhận hơn 5 triệu giao dịch xác thực, trung bình khoảng 30.000 giao dịch mỗi ngày, thể hiện năng lực vận hành ở quy mô quốc gia.