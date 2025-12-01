Điểm tin Công nghệ 12/10: Apple thưởng 2 triệu USD cho người 'phá' iPhone

- Trung Quốc điều tra chống độc quyền nhằm vào Qualcomm

Hôm 10/10, Trung Quốc thông báo đã mở một cuộc điều tra chống độc quyền đối với gã khổng lồ sản xuất chip Qualcomm của Mỹ.

Trong một thông báo ngắn đăng trên trang web chính thức, Tổng cục Quản lý giám sát thị trường quốc gia Trung Quốc (SAMR) cho biết, gã khổng lồ công nghệ Qualcomm của Mỹ bị nghi ngờ vi phạm luật chống độc quyền của nước này trong thương vụ hồi tháng 6 mua lại công ty thiết kế chip Autotalks (Israel). Tuy nhiên, Trung Quốc chưa công bố thêm thông tin chi tiết của cuộc điều tra.

Qualcomm hiện đang cung cấp chip điện thoại thông minh cho nhiều công ty hàng đầu Trung Quốc, như Xiaomi. Trong năm tài chính 2024, Qualcomm đạt doanh thu hoạt động 38,96 tỷ USD, trong đó 46% đến từ thị trường Trung Quốc. Trong 3 quý đầu năm 2025, doanh thu của Qualcomm đã vượt 33 tỷ USD, duy trì mức tăng trưởng hai chữ số.

Đây là lần thứ hai Qualcomm phải đối mặt với điều tra chống độc quyền tại Trung Quốc. Năm 2015, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc đã phạt Qualcomm 6,088 tỷ nhân dân tệ, sau khi xác định công ty này lạm dụng vị thế thống lĩnh thị trường trong việc cấp phép bằng sáng chế thiết yếu tiêu chuẩn (SEP) và yêu cầu công ty điều chỉnh phương thức cấp phép.

- Apple thưởng 2 triệu USD cho người 'phá' iPhone

Apple nâng mức thưởng tối đa lên 2 triệu USD cho ai tìm ra lỗ hổng nghiêm trọng trên iPhone, cho thấy công ty muốn đẩy mạnh bảo mật và thu hút giới săn lỗi.