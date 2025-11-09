Điểm tin Công nghệ 11/9: iPhone 17 sắp có mặt tại Việt Nam: Giá chạm 64 triệu đồng, iPhone 16 Pro bị khai tử sau 1 năm

- iPhone 17 sắp có mặt tại Việt Nam: Giá chạm 64 triệu đồng, iPhone 16 Pro bị khai tử sau 1 năm

Apple vừa ra mắt iPhone 17 series tại sự kiện toàn cầu, đồng thời gây bất ngờ khi khai tử iPhone 16 Pro và Pro Max chỉ sau 1 năm. Giá bán iPhone 17 tại Việt Nam lần đầu tiên ngang nhóm thị trường trọng điểm, với mức cao kỷ lục: gần 64 triệu đồng cho phiên bản cao cấp nhất.

Sự kiện “Awe dropping” vào rạng sáng 10/9 (giờ Việt Nam) không chỉ đánh dấu sự xuất hiện của iPhone 17 series, mà còn ghi nhận nhiều thay đổi quan trọng trong chiến lược sản phẩm của Apple.

Từ việc loại bỏ bản dung lượng 128 GB, ra mắt iPhone Air siêu mỏng, cho tới mức giá Pro Max 2TB đắt nhất lịch sử - Apple cho thấy rõ định hướng nâng cấp phân khúc cao cấp và gia tăng giá trị thương hiệu.

Ngay sau màn ra mắt iPhone 17, Apple đã chính thức khai tử bộ đôi iPhone 16 Pro và Pro Max, khép lại vòng đời chỉ 12 tháng của dòng máy này. Đây là điều chưa từng xảy ra trong lịch sử iPhone, khi một sản phẩm cao cấp bị dừng bán nhanh chóng như vậy. Trước đó, bộ đôi iPhone 16 Pro từng được Apple giới thiệu tại sự kiện “Glowtime” tháng 9/2024, với loạt nâng cấp mạnh mẽ như chip A18 Pro, camera zoom 5x và nút Camera Control chuyên biệt.

Tại Việt Nam, iPhone 16 Pro có giá khởi điểm 28,99 triệu đồng, còn iPhone 16 Pro Max là 34,99 triệu đồng. Dù được đánh giá cao về hiệu năng và thiết kế, cả hai mẫu máy này vẫn tuân theo thông lệ của Apple: mỗi thế hệ Pro cũ sẽ bị ngừng bán ngay khi bản mới xuất hiện.

Trong khi đó, iPhone 16 và 16 Plus vẫn được duy trì trong danh mục sản phẩm. Apple giảm giá bản iPhone 16 thường xuống còn 21,99 triệu đồng (giảm 1 triệu so với thời điểm ra mắt), nhưng bản Plus vẫn giữ nguyên mức 25,99 triệu đồng. Đây được xem là động thái nhằm duy trì lựa chọn trong phân khúc phổ thông cao cấp, song song với việc đẩy mạnh dòng iPhone 17.

Năm nay, iPhone 17 series có 4 phiên bản: iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max. Đáng chú ý, Việt Nam lần đầu tiên được xếp vào nhóm thị trường hạng 1, mở bán cùng ngày với Mỹ, Nhật và Singapore. Các sản phẩm sẽ cho đặt trước từ 12/9 và chính thức lên kệ vào 19/9.

Mức giá tại Việt Nam gây chú ý lớn. iPhone 17 bản tiêu chuẩn khởi điểm từ 24,99 triệu đồng, iPhone Air từ 31,99 triệu đồng, iPhone 17 Pro từ 34,99 triệu đồng và iPhone 17 Pro Max từ 37,99 triệu đồng. Đặc biệt, bản Pro Max 2TB có giá niêm yết lên tới 63,999 triệu đồng, được đánh giá là chiếc iPhone đắt nhất trong lịch sử Apple tại Việt Nam.

Những con số này cho thấy Apple tiếp tục đẩy giá lên cao hơn so với dự đoán, đồng thời loại bỏ hẳn bản 128GB. Điều này khiến người tiêu dùng buộc phải chi nhiều hơn để tiếp cận sản phẩm mới, nhưng cũng đồng nghĩa Apple đang định hình lại mặt bằng giá cho toàn bộ hệ sinh thái iPhone.