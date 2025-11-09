Điểm tin Công nghệ 11/9: iPhone 17 sắp có mặt tại Việt Nam: Giá chạm 64 triệu đồng, iPhone 16 Pro bị khai tử sau 1 năm

- iPhone 17 sắp có mặt tại Việt Nam: Giá chạm 64 triệu đồng, iPhone 16 Pro bị khai tử sau 1 năm
Apple vừa ra mắt iPhone 17 series tại sự kiện toàn cầu, đồng thời gây bất ngờ khi khai tử iPhone 16 Pro và Pro Max chỉ sau 1 năm. Giá bán iPhone 17 tại Việt Nam lần đầu tiên ngang nhóm thị trường trọng điểm, với mức cao kỷ lục: gần 64 triệu đồng cho phiên bản cao cấp nhất.
Sự kiện “Awe dropping” vào rạng sáng 10/9 (giờ Việt Nam) không chỉ đánh dấu sự xuất hiện của iPhone 17 series, mà còn ghi nhận nhiều thay đổi quan trọng trong chiến lược sản phẩm của Apple.
Từ việc loại bỏ bản dung lượng 128 GB, ra mắt iPhone Air siêu mỏng, cho tới mức giá Pro Max 2TB đắt nhất lịch sử - Apple cho thấy rõ định hướng nâng cấp phân khúc cao cấp và gia tăng giá trị thương hiệu.
Ngay sau màn ra mắt iPhone 17, Apple đã chính thức khai tử bộ đôi iPhone 16 Pro và Pro Max, khép lại vòng đời chỉ 12 tháng của dòng máy này. Đây là điều chưa từng xảy ra trong lịch sử iPhone, khi một sản phẩm cao cấp bị dừng bán nhanh chóng như vậy. Trước đó, bộ đôi iPhone 16 Pro từng được Apple giới thiệu tại sự kiện “Glowtime” tháng 9/2024, với loạt nâng cấp mạnh mẽ như chip A18 Pro, camera zoom 5x và nút Camera Control chuyên biệt.
Tại Việt Nam, iPhone 16 Pro có giá khởi điểm 28,99 triệu đồng, còn iPhone 16 Pro Max là 34,99 triệu đồng. Dù được đánh giá cao về hiệu năng và thiết kế, cả hai mẫu máy này vẫn tuân theo thông lệ của Apple: mỗi thế hệ Pro cũ sẽ bị ngừng bán ngay khi bản mới xuất hiện.
Trong khi đó, iPhone 16 và 16 Plus vẫn được duy trì trong danh mục sản phẩm. Apple giảm giá bản iPhone 16 thường xuống còn 21,99 triệu đồng (giảm 1 triệu so với thời điểm ra mắt), nhưng bản Plus vẫn giữ nguyên mức 25,99 triệu đồng. Đây được xem là động thái nhằm duy trì lựa chọn trong phân khúc phổ thông cao cấp, song song với việc đẩy mạnh dòng iPhone 17.
Năm nay, iPhone 17 series có 4 phiên bản: iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max. Đáng chú ý, Việt Nam lần đầu tiên được xếp vào nhóm thị trường hạng 1, mở bán cùng ngày với Mỹ, Nhật và Singapore. Các sản phẩm sẽ cho đặt trước từ 12/9 và chính thức lên kệ vào 19/9.
Mức giá tại Việt Nam gây chú ý lớn. iPhone 17 bản tiêu chuẩn khởi điểm từ 24,99 triệu đồng, iPhone Air từ 31,99 triệu đồng, iPhone 17 Pro từ 34,99 triệu đồng và iPhone 17 Pro Max từ 37,99 triệu đồng. Đặc biệt, bản Pro Max 2TB có giá niêm yết lên tới 63,999 triệu đồng, được đánh giá là chiếc iPhone đắt nhất trong lịch sử Apple tại Việt Nam.
Những con số này cho thấy Apple tiếp tục đẩy giá lên cao hơn so với dự đoán, đồng thời loại bỏ hẳn bản 128GB. Điều này khiến người tiêu dùng buộc phải chi nhiều hơn để tiếp cận sản phẩm mới, nhưng cũng đồng nghĩa Apple đang định hình lại mặt bằng giá cho toàn bộ hệ sinh thái iPhone.
- Có gì bên trong chiếc iPhone mỏng nhất lịch sử Apple?
Tại sự kiện mùa thu 2025, Apple đã khiến giới công nghệ bất ngờ khi lần đầu tiên ra mắt một dòng iPhone hoàn toàn mới mang tên iPhone 17 Air.
Đây là chiếc điện thoại mỏng nhất mà hãng từng sản xuất, với độ dày chỉ 5,6 mm, khung titanium siêu nhẹ nhưng vẫn bền chắc, hứa hẹn mở ra một chuẩn mực mới về thiết kế smartphone cao cấp.
Điểm khiến iPhone 17 Air trở nên đặc biệt chính là sự kết hợp giữa thiết kế siêu mỏng và hiệu năng mạnh mẽ. Khác với những lo ngại rằng một chiếc điện thoại mỏng sẽ phải đánh đổi về pin và cấu hình, Apple đã tái thiết kế toàn bộ cấu trúc bên trong, sử dụng pin tùy chỉnh và hệ thống bo mạch tối ưu để giữ thời lượng sử dụng cả ngày. Theo công bố, iPhone 17 Air có thể phát video liên tục trong khoảng 27 giờ, ngang ngửa nhiều mẫu iPhone dày hơn.
Máy được trang bị màn hình Super Retina XDR hỗ trợ công nghệ ProMotion 120Hz, có thể hạ xuống 1Hz khi hiển thị tĩnh để tiết kiệm pin. Khả năng hiển thị đạt độ sáng cao hơn thế hệ trước, đi kèm lớp kính Ceramic Shield thế hệ hai giúp tăng độ bền khi rơi vỡ. Điều này cho thấy, dù tập trung vào sự mỏng nhẹ, Apple không hề hy sinh độ bền và trải nghiệm hiển thị của sản phẩm.
Về hiệu năng, iPhone 17 Air sử dụng chip A19 Pro mới nhất sản xuất trên tiến trình 3nm, mang đến hiệu suất xử lý cao và khả năng khai thác trí tuệ nhân tạo (Apple Intelligence) trực tiếp trên máy. Với con chip này, người dùng có thể yên tâm trải nghiệm từ tác vụ thường ngày, chỉnh sửa ảnh – video cho đến chơi game nặng mà không lo giật lag. Sự xuất hiện của hệ thống tản nhiệt vapor chamber, vốn thường chỉ có trên dòng Pro, càng đảm bảo thiết bị duy trì hiệu năng ổn định trong thời gian dài.
Camera cũng là một điểm nhấn quan trọng. iPhone 17 Air được trang bị cảm biến Fusion 48MP cho camera chính, hỗ trợ quay phim 4K và chụp ảnh sắc nét trong nhiều điều kiện ánh sáng. Camera trước 18MP được nâng cấp với tính năng Center Stage, giúp người dùng luôn ở vị trí trung tâm khung hình trong các cuộc gọi video hoặc selfie nhóm. Thêm vào đó, tính năng Dual Capture cho phép quay đồng thời cả camera trước và sau, phù hợp với xu hướng sáng tạo nội dung ngày càng phổ biến.
Về kết nối, iPhone 17 Air được tích hợp chip N1 do Apple tự thiết kế, hỗ trợ Wi-Fi 7, Bluetooth 6 và Thread dành cho hệ sinh thái nhà thông minh. Ngoài ra, modem 5G C1X mới giúp tốc độ mạng nhanh hơn, ổn định hơn so với thế hệ trước. Đây là bước đi quan trọng cho thấy Apple đang dần tự chủ trong sản xuất phần cứng mạng, giảm sự phụ thuộc vào đối tác bên ngoài.
Apple cũng nhấn mạnh yếu tố bền vững trong thiết kế iPhone 17 Air. Máy sử dụng nhôm tái chế cho khung và cobalt tái chế trong pin, góp phần giảm tác động môi trường. Đặc biệt, nhiều thị trường sẽ chỉ bán iPhone 17 Air phiên bản eSIM-only, phù hợp với xu hướng số hóa và tối giản.
Về giá bán, iPhone 17 Air được định vị ở phân khúc cao cấp với mức khởi điểm 999 USD, nhỉnh hơn iPhone 17 tiêu chuẩn nhưng rẻ hơn dòng Pro. Máy có tùy chọn bộ nhớ từ 256GB đến 512GB, đủ đáp ứng nhu cầu lưu trữ của người dùng phổ thông lẫn sáng tạo nội dung.
- Ngân hàng Nhà nước cảnh báo những thủ đoạn lừa đảo mới trong lĩnh vực ngân hàng
Nhiều thủ đoạn tinh vi như mạo danh ngân hàng gửi tin nhắn, phát tán đường link/QR code giả mạo, giả danh cơ quan công an, tòa án, lừa đảo tuyển dụng “việc nhẹ lương cao” từ nước ngoài, hay sử dụng công nghệ AI/deepfake để chiếm đoạt thông tin cá nhân và tài sản...
Vụ Thanh toán (Ngân hàng Nhà nước) cho biết thời gian gần đây, tình trạng tội phạm công nghệ cao, lừa đảo tài chính qua các kênh điện tử có chiều hướng gia tăng.
Tội phạm có nhiều thủ đoạn tinh vi như mạo danh ngân hàng gửi tin nhắn, phát tán đường link/QR code giả mạo, giả danh cơ quan công an, tòa án, lừa đảo tuyển dụng "việc nhẹ lương cao" từ nước ngoài… nhằm chiếm đoạt thông tin cá nhân và tài sản của người dân.
Để bảo vệ quyền lợi và tài sản của người dân, Vụ Thanh toán khuyến nghị công dân không cung cấp thông tin bảo mật (mật khẩu, OTP, số thẻ, CVV, sinh trắc học) cho bất kỳ ai dưới hình thức nào. Không truy cập, không quét các đường link, QR code, ứng dụng không rõ nguồn gốc.
Người dân chủ động bảo vệ tài khoản bằng cách đổi mật khẩu định kỳ, bật cảnh báo biến động số dư, đặt hạn mức chuyển tiền. Khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ lừa đảo, người dân cần liên hệ ngay với tổng đài ngân hàng, cơ quan công an.
Vụ Thanh toán khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước các lời mời đầu tư siêu lợi nhuận, việc làm ở nước ngoài để tránh rơi vào bẫy lừa xuyên biên giới. Ngân hàng Nhà nước sẽ phối hợp chặt chẽ với các tổ chức tín dụng để tiếp tục triển khai các giải pháp kỹ thuật, pháp lý… để phòng chống tội phạm công nghệ cao.
Thời gian qua, cơ quan chức năng và các ngân hàng thương mại liên tục cập nhật, cảnh báo những thủ đoạn lừa đảo của tội phạm công nghệ cao. Dù vậy, vẫn có không ít người bị lừa, mất tiền oan trong tài khoản.
- Microsoft sử dụng một số AI từ Anthropic thay thế cho OpenAI
Theo báo cáo, các tính năng AI mới trong các ứng dụng như Word, Excel, Outlook và PowerPoint sẽ sử dụng cả công nghệ của Anthropic và OpenAI.
Microsoft đang mở rộng danh mục trí tuệ nhân tạo (AI) của mình bằng cách hợp tác với Anthropic để tích hợp công nghệ của họ vào một số tính năng trong các ứng dụng Office 365, theo một báo cáo từ The Information. Đây là một động thái chiến lược, cho thấy Microsoft đang tìm cách đa dạng hóa các nhà cung cấp AI, vốn chủ yếu dựa vào OpenAI trong nhiều năm qua.
Theo báo cáo, các tính năng AI mới trong các ứng dụng như Word, Excel, Outlook và PowerPoint sẽ sử dụng cả công nghệ của Anthropic và OpenAI. Một số nhà phát triển của Microsoft đã nhận thấy rằng các mô hình mới nhất của Anthropic, đặc biệt là Claude Sonnet 4, có hiệu suất tốt hơn trong việc tự động hóa các tác vụ phức tạp, chẳng hạn như thực hiện các hàm tài chính trong Excel hoặc tạo các bản trình bày PowerPoint đẹp mắt hơn.
Tuy nhiên, Microsoft khẳng định mối quan hệ đối tác lâu dài với OpenAI vẫn không thay đổi. Phát ngôn viên của Microsoft cho biết: "Như chúng tôi đã nói, OpenAI sẽ tiếp tục là đối tác của chúng tôi về các mô hình tiên phong và chúng tôi cam kết duy trì quan hệ đối tác dài hạn".
Động thái này diễn ra trong bối cảnh Microsoft đang nỗ lực tối đa hóa đầu ra AI để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng. Ngoài việc tích hợp mô hình của Anthropic, Microsoft cũng đang tự phát triển các mô hình AI riêng và tích hợp các mô hình của DeepSeek vào nền tảng đám mây Azure.
- Đã tìm ra lý do khiến nhiều hệ thống Windows 11 "dở chứng" gần đây
Các bản vá lỗi của Windows không tránh khỏi lỗi, và điều này không là ngoại lệ đối với bản vá mới nhất cho Windows 11.
Theo đó, người dùng đã báo cáo một loạt sự cố đã xảy ra, bao gồm lỗi phát trực tuyến NDI OBS, lỗi cài đặt Windows và đặc biệt là các vấn đề liên quan đến ổ SSD NVMe. Nhiều người dùng Windows 11 sau khi cập nhật cho biết ổ SSD của họ đột ngột biến mất khỏi hệ thống và có nguy cơ làm hỏng dữ liệu khi xử lý khối lượng lớn thông tin.
Công ty Phison tuyên bố đang điều tra vấn đề vì một số bộ điều khiển của họ có thể bị ảnh hưởng. Mặc dù vậy, sau khoảng một tuần rưỡi điều tra, Phison thông báo rằng họ không thể tái tạo sự cố, mặc dù đã thực hiện 4.500 giờ thử nghiệm.
Microsoft cũng đưa ra lập luận tương tự khi khẳng định không tìm thấy mối liên hệ giữa lỗi ổ đĩa và bản cập nhật tháng 8. Dù vậy, nhiều người dùng vẫn tiếp tục báo cáo các vấn đề tương tự, dẫn đến những nghi ngờ về khả năng kiểm tra của cả Phison và Microsoft.
Giờ đây, một nhóm đam mê PC DIY trên Facebook có tên PCDIY! được cho là đã tìm ra nguyên nhân gốc rễ của vấn đề. Họ cho rằng các phiên bản firmware kỹ thuật trước khi phát hành có thể đã bị kích hoạt bởi bản cập nhật Windows 11. Quản trị viên nhóm, Rose Lee, cho biết các kỹ sư của Phison đã xác minh thông tin này trong phòng thí nghiệm, điều đó làm tăng độ tin cậy cho báo cáo.
Lee chia sẻ: “Kiểm tra PCDIY! đã phát hiện ra rằng các ổ SSD gặp sự cố đều sử dụng phiên bản firmware tiền phát hành. Các sản phẩm SSD bán ra thị trường đều sử dụng firmware chính thức đã được kiểm tra kỹ lưỡng, không có bất thường nào”.
Do đó, người dùng không cần lo lắng nếu đã mua ổ SSD NVMe từ các cửa hàng bán lẻ vì firmware chính thức không gặp phải vấn đề này. Nếu gặp sự cố tương tự, hãy cập nhật firmware cho ổ SSD và nhớ sao lưu dữ liệu trước khi thực hiện.
Phison cũng cho biết thêm rằng tình trạng ổ đĩa chậm lại có thể do bộ nhớ đệm SLC bị sử dụng hết công suất khi truyền dữ liệu lớn. Trong trường hợp này, người dùng cần chạy tính năng Secure Erase để khắc phục sự cố, và việc định dạng lại Windows sẽ không đủ để giải quyết vấn đề.