Điểm tin Công nghệ 11/8: GPT-5 của OpenAI nhận phản hồi trái chiều sau ngày đầu ra mắt

- 'Ông chủ' Apple úp mở về lộ trình sản phẩm mới, iFan thấp thỏm không yên

Mới đây, CEO Apple - Tim Cook đã hé lộ lộ trình sản phẩm của Apple, khẳng định sắp có sản phẩm thú vị nhất từ trước đến nay.

Giám đốc điều hành Apple - Tim Cook từ lâu đã rất giỏi trong việc quảng bá các sản phẩm của công ty. Trong một phát biểu mới đây, nhà quản lý này cho hay, ông chưa bao giờ hào hứng với lộ trình sản phẩm của Apple như bây giờ.

Nội dung này được hé lộ trong một cuộc họp với toàn thể nhân viên, thảo luận về nhiều chủ đề. AI là trọng tâm chính, bao gồm cả những cập nhật về việc Siri. Cuộc họp cũng được diễn ra với một số thông tin quảng cáo sản phẩm quen thuộc của Tim Cook.

Theo nhà phân tích Mark Gurman, vị CEO đã chia sẻ sự hào hứng của mình về các sản phẩm sắp ra mắt, ông khẳng định:

"Tôi chưa bao giờ cảm thấy hào hứng và tràn đầy năng lượng như lúc này. Danh mục sản phẩm của Apple, điều mà tôi không thể nói ra: Thật tuyệt vời, các bạn ạ. Thật tuyệt vời. Các bạn sẽ sớm thấy một số thứ."

Đã gần 30 năm kể từ khi ông Cook gia nhập Apple - vào năm 1998. Trong suốt thời gian đó, công ty đã ra mắt gần như tất cả các sản phẩm phổ biến nhất của mình — bao gồm cả iPhone. Vì vậy, việc ông khẳng định rằng ông "chưa bao giờ cảm thấy hào hứng đến thế" về dòng sản phẩm này là một điều đáng chú ý. Chắc chắn, Apple sẽ có danh mục sản phẩm đa dạng hơn bao giờ hết.