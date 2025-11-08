Điểm tin Công nghệ 11/8: GPT-5 của OpenAI nhận phản hồi trái chiều sau ngày đầu ra mắt

- 'Ông chủ' Apple úp mở về lộ trình sản phẩm mới, iFan thấp thỏm không yên
Mới đây, CEO Apple - Tim Cook đã hé lộ lộ trình sản phẩm của Apple, khẳng định sắp có sản phẩm thú vị nhất từ trước đến nay.
Giám đốc điều hành Apple - Tim Cook từ lâu đã rất giỏi trong việc quảng bá các sản phẩm của công ty. Trong một phát biểu mới đây, nhà quản lý này cho hay, ông chưa bao giờ hào hứng với lộ trình sản phẩm của Apple như bây giờ.
Nội dung này được hé lộ trong một cuộc họp với toàn thể nhân viên, thảo luận về nhiều chủ đề. AI là trọng tâm chính, bao gồm cả những cập nhật về việc Siri. Cuộc họp cũng được diễn ra với một số thông tin quảng cáo sản phẩm quen thuộc của Tim Cook.
Theo nhà phân tích Mark Gurman, vị CEO đã chia sẻ sự hào hứng của mình về các sản phẩm sắp ra mắt, ông khẳng định:
"Tôi chưa bao giờ cảm thấy hào hứng và tràn đầy năng lượng như lúc này. Danh mục sản phẩm của Apple, điều mà tôi không thể nói ra: Thật tuyệt vời, các bạn ạ. Thật tuyệt vời. Các bạn sẽ sớm thấy một số thứ."
Đã gần 30 năm kể từ khi ông Cook gia nhập Apple - vào năm 1998. Trong suốt thời gian đó, công ty đã ra mắt gần như tất cả các sản phẩm phổ biến nhất của mình — bao gồm cả iPhone. Vì vậy, việc ông khẳng định rằng ông "chưa bao giờ cảm thấy hào hứng đến thế" về dòng sản phẩm này là một điều đáng chú ý. Chắc chắn, Apple sẽ có danh mục sản phẩm đa dạng hơn bao giờ hết.
Ngoài các mẫu iPhone mới hấp dẫn sắp ra mắt, các bản cập nhật cho iPad, Mac, tai nghe AirPods,... theo các tin đồn, công ty đang có kế hoạch sớm ra mắt kính thông minh Apple Glasses và các sản phẩm Home mới.
- GPT-5 của OpenAI nhận phản hồi trái chiều sau ngày đầu ra mắt
Trong 24 giờ đầu tiên, GPT-5 nhận phải nhiều phản ứng hỗn hợp và gây bối rối cho người dùng. Bloomberg ghi nhận rằng có người cảm thấy GPT-5 là “mẫu ưa thích mới”, mô tả là “đủ năng lực” và đôi khi ấn tượng, nhưng không có sự đột phá lớn so với GPT-4. Một nguyên nhân là hệ thống "real-time router" tự động chuyển đổi giữa các mô hình tùy theo tác vụ, nhưng cơ chế này hoạt động thiếu minh bạch đã khiến nhiều phản ứng chất lượng không ổn định và gây thất vọng.
Chuyên gia khen về năng lực lập trình và suy luận phức tạp, nhưng đánh giá tổng thể không cho thấy GPT-5 tạo ra bước nhảy vọt so với các phiên bản trước. Cộng đồng Reddit và người dùng trả phí đã chỉ ra các vấn đề như giới hạn số lượng tin nhắn, trả lời ngắn gọn không đủ thông tin, và cảm giác thiếu sáng tạo.
Nhiều người yêu cầu đưa lại tùy chọn GPT-4o và cải thiện tình trạng hiện tại.
- Mỹ cho Nvidia bán chip sang Trung Quốc
Bộ Thương mại Mỹ đã cấp phép cho Nvidia xuất khẩu chip H20 sang Trung Quốc, gỡ bỏ một rào cản lớn đối với việc tiếp cận thị trường trọng yếu của hãng.
Theo Reuters, Bộ Thương mại Mỹ bắt đầu cấp phép cho Nvidia xuất khẩu chip H20 sang Trung Quốc, đánh dấu bước tiến quan trọng giúp hãng sản xuất chip AI hàng đầu tiếp cận thị trường chủ chốt này.
Động thái xuất hiện sau cuộc gặp của CEO Nvidia Jensen Huang với Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 6/8, theo hai nguồn thạo tin.
Tháng trước, Washington đã đảo ngược lệnh cấm ban hành hồi tháng 4 đối với việc bán chip H20 sang Trung Quốc. Đây là dòng vi xử lý mà Nvidia thiết kế riêng cho thị trường Trung Quốc nhằm tuân thủ các quy định kiểm soát xuất khẩu chip AI dưới thời chính quyền Biden.
Hồi tháng 7, Nvidia cho biết đã nộp đơn lên chính phủ Mỹ xin nối lại việc bán chip xử lý đồ họa H20 cho Trung Quốc và được đảm bảo sẽ sớm được cấp phép. Hãng cũng khẳng định sản phẩm không có "cửa hậu" cho phép truy cập hoặc kiểm soát từ xa, sau khi phía Trung Quốc bày tỏ lo ngại về rủi ro an ninh liên quan đến chip H20.
Hiện, chưa rõ số lượng giấy phép đã được cấp, khách hàng cụ thể được phép nhận hàng và giá trị lô hàng.
- Hàn Quốc hoãn quyết định về đề nghị xuất khẩu dữ liệu bản đồ của Google
Bộ Giao thông Hàn Quốc vừa thông báo hoãn việc cấp phép cho Google xuất khẩu dữ liệu bản đồ, sau khi Mỹ gây áp lực trong các cuộc đàm phán thương mại gần đây.
Hàn Quốc lo ngại rằng việc xuất khẩu dữ liệu bản đồ chi tiết có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, đặc biệt là các khu vực quân sự và cơ sở hạ tầng trọng yếu. Trong khi đó, Mỹ coi hạn chế này là rào cản phi thuế quan, gây bất lợi cho các công ty công nghệ Mỹ trong thị trường Hàn Quốc.
Quyết định được đưa ra khi Hàn Quốc và Mỹ chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo, dự kiến diễn ra trong tháng này. Trước đó, hai nước đã đạt được một thỏa thuận thương mại vào cuối tháng 7, làm tăng kỳ vọng về việc tháo gỡ các rào cản kỹ thuật.
- WhatsApp xóa gần 7 triệu tài khoản liên quan đến lừa đảo, tăng cường biện pháp bảo mật
WhatsApp vừa mạnh tay xóa 6,8 triệu tài khoản bị phát hiện liên quan đến các trung tâm lừa đảo tội phạm, đồng thời triển khai các công cụ bảo mật mới nhằm bảo vệ người dùng trước những thủ đoạn ngày càng tinh vi của tội phạm mạng.
Theo đó, tập đoàn công nghệ Mỹ Meta cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2025, WhatsApp đã xóa tổng cộng 6,8 triệu tài khoản có liên quan đến các hoạt động lừa đảo trực tuyến. Đây là một phần trong chiến dịch toàn cầu của Meta nhằm trấn áp các đường dây tội phạm mạng đang lan rộng và khó kiểm soát.
Theo Meta, phần lớn các tài khoản này thuộc về các trung tâm lừa đảo tội phạm có tổ chức, nơi nhiều người bị ép buộc tham gia các hoạt động phạm pháp. Các chiến dịch lừa đảo thường triển khai đồng loạt trên nhiều nền tảng - từ tin nhắn văn bản, ứng dụng hẹn hò đến mạng xã hội và nền tảng thanh toán trực tuyến để tránh bị phát hiện.
Cùng với việc mạnh tay xóa tài khoản, WhatsApp đã triển khai loạt tính năng bảo mật mới giúp người dùng dễ dàng nhận diện và ngăn chặn hành vi lừa đảo.