Điểm tin Công nghệ 11/10: Xiaomi vượt Apple, Huawei nhờ 17 Pro Max

- Xiaomi vượt Apple, Huawei nhờ 17 Pro Max
Doanh số Xiaomi 17 series bùng nổ, vượt mốc một triệu chiếc chỉ sau 5 ngày mở bán, giúp Xiaomi soán ngôi Apple về thị phần smartphone hàng tuần tại Trung Quốc.
Theo báo cáo ngày 9/10 của Kuaikeji, Xiaomi 17 series đã vượt mốc một triệu chiếc bán ra chỉ sau 5 ngày ra mắt. Thành tích này được CCTV News đăng tải và được CEO Xiaomi Lei Jun chia sẻ lại trên trang cá nhân.
Thành tích bán hàng này được phản ánh trực tiếp trong dữ liệu hàng tuần. Với thị phần 22,08% trong tuần thứ 39 của năm 2025 (22-28/9), Xiaomi có lần đầu trở thành thương hiệu số một trên thị trường smartphone Trung Quốc, tạm thời vượt qua Apple.
Đáng chú ý, chỉ một tuần trước đó, Xiaomi còn đứng ở vị trí thứ năm với thị phần 12,8%, trong khi Apple đứng đầu với 26,4%.
- VNPT và Trường Đại học Bách khoa: Hợp lực đổi mới sáng tạo
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP.HCM (Trường ĐH Bách khoa) sẽ hợp tác hướng tới mục tiêu chung: thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và đồng hành cùng chiến lược chuyển đổi số quốc gia.
Quan hệ hợp tác giữa VNPT và Trường ĐH Bách khoa đã được thiết lập từ năm 2017, tập trung vào phát triển nguồn nhân lực và ứng dụng các giải pháp đô thị thông minh. Sau 8 năm hợp tác, hai bên tiếp tục nâng tầm mối quan hệ thông qua thỏa thuận hợp tác mới, hướng đến nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các công nghệ lõi trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), vi mạch bán dẫn, chip và dữ liệu lớn.
Thỏa thuận cũng đặt trọng tâm vào việc tăng cường vận hành và mở rộng phòng thí nghiệm liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp nhằm đưa các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn, thúc đẩy thương mại hóa sản phẩm công nghệ.
Ngoài ra, VNPT và Trường ĐH Bách khoa thống nhất sẽ mở rộng các chương trình dành cho sinh viên, giúp họ tiếp cận môi trường làm việc chuyên nghiệp thông qua thực tập, tham gia dự án công nghệ tại VNPT và khai thác hệ sinh thái sản phẩm – dịch vụ phong phú của Tập đoàn. Đây được xem là bước đi thiết thực để hình thành nguồn nhân lực công nghệ chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển của nền kinh tế số.
- Giá iPhone 16 Pro Max rẻ kỷ lục, thấp hơn iPhone 17 Pro Max gần 10 triệu đồng dù xịn chẳng kém
Giá iPhone 16 Pro Max đang là lựa chọn cực kỳ phù hợp bởi sự chênh lệch về phần cứng không quá lớn so với iPhone 17 Pro Max mới ra nhưng rẻ hơn tới gần 10 triệu đồng.
iPhone 16 Pro Max đã giảm ngày một nhiều kể từ khi iPhone 17 Pro Max mở bán. Nhờ đó, nó dễ mua hơn trước rất nhiều. Trong bối cảnh iPhone 17 Pro Max vẫn có giá tới 37 triệu đồng nhưng vẫn không có hàng thì iPhone 16 Pro Max đang rẻ thực sự rất đáng để cân nhắc.
Khảo sát đầu tháng 10 cho thấy mức giá đập hộp thấp nhất của iPhone 16 Pro Max bản 256GB ghi nhận ở mức 29.69 triệu đồng. So với iPhone 17 Pro Max mức chênh lên đến 8.3 triệu đồng - một con số khá lớn. Trong khi đó, giữa hai mẫu máy có sự chênh lệch về phần cứng không hẳn là nổi bật thậm chí iPhone 16 Pro Max dùng khung Titan còn iPhone 17 Pro Max quay lại nhôm.
Bảng giá iPhone 16 Pro Max mới nhất:
iPhone 16 Pro Max 256GB: 29.69 triệu đồng;
iPhone 16 Pro Max 512GB: 35.49 triệu đồng;
iPhone 16 Pro Max 1TB: 41.59 triệu đồng.
- HONOR Magic V5, smartphone gập mỏng nhất thế giới bán tại thị trường Việt Nam
HONOR Việt Nam cho hay sẽ bán ra HONOR Magic V5, smartphone gập mỏng nhất thế giới hiện nay.
HONOR Magic V5 có thiết kế siêu mỏng chỉ 8,8mm khi gập và chỉ 4,1mm khi mở, trọng lượng chỉ 217g ở phiên bản Trắng Ánh Trăng. Các phiên bản khác gồm Vàng Bình Minh, Đỏ Đôn Hoàng, Đen Tuyệt Tác có độ mỏng 4,2mm khi mở, 9mm khi gập và nặng khoảng 222g.
Dù chỉ mỏng có 8,8mm, nhưng HONOR Magic V5 lại được trang bị pin silicon–carbon thế hệ mới 5.820mAh có tỷ lệ silicon tới 15% giúp tăng dung lượng mà không tăng độ dày hay trọng lượng. Kết hợp cùng chip điều chỉnh năng lượng HONOR E2, bộ xử lý Snapdragon 8 Elite và thuật toán quản lý năng lượng thông minh, thiết bị đảm bảo hiệu suất ổn định, kiểm soát nhiệt tối ưu và cho thời lượng pin dùng cả ngày. Với tiêu chuẩn kháng nước, kháng bụi IP58 và IP59 cùng lớp phủ HONOR Nano Crystal Shield, điện thoại có khả năng chống xước, chống rơi vỡ và chống mài mòn.
Máy có màn hình ngoài 6,43 inch và màn hình chính 7,95 inch đều là LTPO OLED, đạt độ sáng tối đa 5.000 nits và tần số quét 120Hz. HONOR còn trang bị công nghệ PWM dimming 4.320Hz, giảm mỏi mắt khi sử dụng lâu, cùng chế độ chống say tàu xe, tính năng lần đầu xuất hiện trên điện thoại gập, giúp người dùng thoải mái hơn khi di chuyển.
HONOR Magic V5 được trang bị tính năng Phát Hiện Giả Mạo AI (AI Deepfake Detection) – công nghệ giúp người dùng tự bảo vệ mình trước làn sóng deepfake và lừa đảo công nghệ cao ngày càng tinh vi.
Công nghệ này sử dụng AI để phân tích hình ảnh và giọng nói trong thời gian thực, giúp nhận diện nguy cơ chỉ trong 3 giây và đưa ra cảnh báo tức thì. Đặc biệt, tính năng hoạt động trực tiếp trên các ứng dụng phổ biến như Messenger, Zalo, Viber hay Google Meet. Chiếc điện thoại gập cũng được trang bị hàng loạt tính năng AI phục vụ cuộc sống với hệ điều hành MagicOS 9.0.1 và sự hỗ trợ của Gemini, tích hợp sâu vào thiết bị.
HONOR Magic V5 ra mắt 4 màu sắc: Vàng Bình Minh, Trắng Ánh Trăng, Đỏ Đôn Hoàng, Đen Tuyệt Tác với giá bán chính thức là 44.990.000 đồng. Sản phẩm được mở bán tại hệ thống Thế Giới Di Động; FPT Shop; Hoàng Hà Mobile; Viettel Store; Cellphone S, Nguyễn Kim, Phong Vũ và các sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada, Tiktok.
- OpenAI lại tạo kỳ tích mới với Sora – ứng dụng tạo video bằng AI
Ứng dụng Sora của OpenAI đạt 1 triệu lượt tải chỉ sau 5 ngày, nhanh hơn cả ChatGPT, dù mới giới hạn người dùng. Niềm vui AI đi kèm nỗi lo bản quyền và đạo đức.
Ứng dụng tạo video Sora của OpenAI đang chứng minh sức hút khó cưỡng khi đạt mốc 1 triệu lượt tải xuống chỉ sau 5 ngày ra mắt, vượt qua tốc độ tăng trưởng của ChatGPT – chatbot từng “làm mưa làm gió” toàn cầu.
Ra mắt vào ngày 30.9, Sora hiện mới chỉ khả dụng tại Mỹ và Canada, và chỉ dành cho người được mời tham gia. Dù vậy, ứng dụng vẫn nhanh chóng lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng xã hội.
Sora được ví như “TikTok của trí tuệ nhân tạo”, cho phép người dùng cuộn qua nguồn cấp gồm các video dài 10 giây do AI tạo ra, hoặc tự tạo clip chân thực bằng mô hình Sora 2.
Điểm độc đáo là người dùng có thể tải lên ảnh cá nhân để AI tạo video có sự xuất hiện của chính họ – hoặc “mời” bạn bè cùng góp mặt trong vai phụ, miễn là người đó đã công khai “vai khách mời” của mình. Nhờ vậy, trải nghiệm sáng tạo trở nên sinh động, vui nhộn và mang tính tương tác cao.