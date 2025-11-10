Điểm tin Công nghệ 11/10: Xiaomi vượt Apple, Huawei nhờ 17 Pro Max

- Xiaomi vượt Apple, Huawei nhờ 17 Pro Max

Doanh số Xiaomi 17 series bùng nổ, vượt mốc một triệu chiếc chỉ sau 5 ngày mở bán, giúp Xiaomi soán ngôi Apple về thị phần smartphone hàng tuần tại Trung Quốc.

Theo báo cáo ngày 9/10 của Kuaikeji, Xiaomi 17 series đã vượt mốc một triệu chiếc bán ra chỉ sau 5 ngày ra mắt. Thành tích này được CCTV News đăng tải và được CEO Xiaomi Lei Jun chia sẻ lại trên trang cá nhân.

Thành tích bán hàng này được phản ánh trực tiếp trong dữ liệu hàng tuần. Với thị phần 22,08% trong tuần thứ 39 của năm 2025 (22-28/9), Xiaomi có lần đầu trở thành thương hiệu số một trên thị trường smartphone Trung Quốc, tạm thời vượt qua Apple.

Đáng chú ý, chỉ một tuần trước đó, Xiaomi còn đứng ở vị trí thứ năm với thị phần 12,8%, trong khi Apple đứng đầu với 26,4%.

- VNPT và Trường Đại học Bách khoa: Hợp lực đổi mới sáng tạo

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP.HCM (Trường ĐH Bách khoa) sẽ hợp tác hướng tới mục tiêu chung: thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và đồng hành cùng chiến lược chuyển đổi số quốc gia.

Quan hệ hợp tác giữa VNPT và Trường ĐH Bách khoa đã được thiết lập từ năm 2017, tập trung vào phát triển nguồn nhân lực và ứng dụng các giải pháp đô thị thông minh. Sau 8 năm hợp tác, hai bên tiếp tục nâng tầm mối quan hệ thông qua thỏa thuận hợp tác mới, hướng đến nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các công nghệ lõi trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), vi mạch bán dẫn, chip và dữ liệu lớn.