Điểm tin Công nghệ 10/9: iPhone 17 'đè bẹp' iPhone 16

- iPhone 17 'đè bẹp' iPhone 16

Theo 9to5Mac, iPhone 17 được coi là một lời hứa hẹn đầy tham vọng, đặc biệt sau một năm không mấy thành công của iPhone 16.

Cách đây một năm, Apple giới thiệu dòng iPhone 16 với hàng loạt tính năng được xem là “át chủ bài”. Thế nhưng, theo đánh giá sau một năm, đây lại là lần hiếm hoi Apple… hụt hơi. Những điểm nhấn như Apple Intelligence, Camera Control hay màn hình lớn hơn trên bản Pro đều không tạo được dấu ấn rõ ràng.

Apple Intelligence – công nghệ trí tuệ nhân tạo mà hãng đặt nhiều kỳ vọng – đã bị trì hoãn và dự kiến đến mùa xuân 2026 mới chính thức ra mắt đầy đủ. Camera Control, vốn được quảng bá là bước tiến mới, lại bị người dùng coi như một nút chụp nhanh tiện lợi, đến mức có tin đồn Apple sẽ rút gọn chỉ còn đúng tính năng cơ bản này trong thế hệ sau. Ngay cả màn hình lớn hơn trên iPhone 16 Pro cũng chẳng tạo được nhiều hứng thú, trở thành một trong những thay đổi ít gây chú ý nhất trong lịch sử iPhone.

Ở chiều ngược lại, loạt tin đồn về iPhone 17 cho thấy đây có thể là bước trở lại mạnh mẽ. Dù chưa rõ Apple sẽ “đẩy” yếu tố nào trong chiến dịch quảng bá, nhưng ba điểm nổi bật gần như chắc chắn sẽ là:

Thiết kế mới: iPhone 17 Air siêu mỏng được kỳ vọng trở thành làn gió mới, trong khi các bản Pro cũng có thay đổi đáng kể với cụm camera tái thiết kế, khung nhôm và màu sắc bắt mắt hơn.

Thời lượng pin cải thiện rõ rệt: Đặc biệt trên iPhone 17 Pro và Pro Max, với mức tăng dung lượng hứa hẹn mang lại thêm nhiều giờ sử dụng thực tế.

Thiết kế mới mẻ, pin khoẻ hơn và camera cải tiến, đó đều là những yếu tố được người dùng đánh giá cao. Nếu tin đồn thành sự thật, iPhone 17 hoàn toàn có thể trở thành “màn comeback” đáng nhớ của Apple sau một năm 16 series thiếu điểm nhấn.