Điểm tin Công nghệ 10/9: iPhone 17 'đè bẹp' iPhone 16

- iPhone 17 'đè bẹp' iPhone 16
Theo 9to5Mac, iPhone 17 được coi là một lời hứa hẹn đầy tham vọng, đặc biệt sau một năm không mấy thành công của iPhone 16.
Cách đây một năm, Apple giới thiệu dòng iPhone 16 với hàng loạt tính năng được xem là “át chủ bài”. Thế nhưng, theo đánh giá sau một năm, đây lại là lần hiếm hoi Apple… hụt hơi. Những điểm nhấn như Apple Intelligence, Camera Control hay màn hình lớn hơn trên bản Pro đều không tạo được dấu ấn rõ ràng.
Apple Intelligence – công nghệ trí tuệ nhân tạo mà hãng đặt nhiều kỳ vọng – đã bị trì hoãn và dự kiến đến mùa xuân 2026 mới chính thức ra mắt đầy đủ. Camera Control, vốn được quảng bá là bước tiến mới, lại bị người dùng coi như một nút chụp nhanh tiện lợi, đến mức có tin đồn Apple sẽ rút gọn chỉ còn đúng tính năng cơ bản này trong thế hệ sau. Ngay cả màn hình lớn hơn trên iPhone 16 Pro cũng chẳng tạo được nhiều hứng thú, trở thành một trong những thay đổi ít gây chú ý nhất trong lịch sử iPhone.
Ở chiều ngược lại, loạt tin đồn về iPhone 17 cho thấy đây có thể là bước trở lại mạnh mẽ. Dù chưa rõ Apple sẽ “đẩy” yếu tố nào trong chiến dịch quảng bá, nhưng ba điểm nổi bật gần như chắc chắn sẽ là:
Thiết kế mới: iPhone 17 Air siêu mỏng được kỳ vọng trở thành làn gió mới, trong khi các bản Pro cũng có thay đổi đáng kể với cụm camera tái thiết kế, khung nhôm và màu sắc bắt mắt hơn.
Thời lượng pin cải thiện rõ rệt: Đặc biệt trên iPhone 17 Pro và Pro Max, với mức tăng dung lượng hứa hẹn mang lại thêm nhiều giờ sử dụng thực tế.
Thiết kế mới mẻ, pin khoẻ hơn và camera cải tiến, đó đều là những yếu tố được người dùng đánh giá cao. Nếu tin đồn thành sự thật, iPhone 17 hoàn toàn có thể trở thành “màn comeback” đáng nhớ của Apple sau một năm 16 series thiếu điểm nhấn.
- Meta đối mặt thêm 'sóng gió' từ cáo buộc sai sót trong đảm bảo an ninh mạng
Một cựu giám đốc an ninh hàng đầu tại ứng dụng nhắn tin WhatsApp ngày 8/9 đã đệ đơn kiện lên tòa liên bang Mỹ, trong đó cáo buộc công ty mẹ Meta đã vi phạm một cách có hệ thống các quy định về an ninh mạng và có hành vi trả thù ông vì đã báo cáo những sai sót này.
Vụ kiện được ông Attaullah Baig, người giữ chức vụ trưởng phòng an ninh của WhatsApp từ năm 2021 đến năm 2025 đệ trình tại tòa án liên bang ở San Francisco. Trong đơn kiện, ông cáo buộc rằng Meta đã không thực hiện các biện pháp an ninh mạng cơ bản bao gồm xử lý dữ liệu và khả năng phát hiện vi phạm một cách thỏa đáng.
Theo đơn kiện dài 115 trang, ông Baig đã phát hiện thông qua các cuộc kiểm tra an ninh nội bộ rằng khoảng 1.500 kỹ sư của WhatsApp có thể "di chuyển hoặc đánh cắp dữ liệu người dùng" - bao gồm thông tin liên lạc, địa chỉ IP và ảnh đại diện - mà không bị phát hiện hay để lại dấu vết kiểm toán. Điều này có khả năng vi phạm một lệnh của Chính phủ Mỹ hồi năm 2020 vốn áp đặt một khoản tiền phạt lên tới 5 tỷ USD đối với công ty.
Vụ kiện cũng cho rằng Meta đã chặn việc triển khai các tính năng bảo mật nhằm giải quyết vấn đề chiếm đoạt tài khoản, vốn ảnh hưởng đến khoảng 100.000 người dùng WhatsApp mỗi ngày. Thay vào đó, công ty lại ưu tiên cho việc tăng trưởng người dùng.
Đơn kiện tuyên bố ông Baig đã nhiều lần nêu lên những lo ngại này với các quản lý điều hành cấp cao, bao gồm cả người đứng đầu WhatsApp Will Cathcart và Giám đốc điều hành (CEO) Meta Mark Zuckerberg.
Ông Baig cáo buộc rằng ông đã phải đối mặt với sự trả thù ngày càng tăng sau các báo cáo ban đầu của mình vào năm 2021, bao gồm các đánh giá hiệu suất tiêu cực, cảnh cáo bằng lời nói và cuối cùng là bị chấm dứt hợp đồng vào tháng 2/2025 với lý do "hiệu suất kém".
Meta đã mạnh mẽ bác bỏ các cáo buộc của ông Baig. Công ty cho biết ông Baig đã rời đi do hiệu suất kém, với nhiều kỹ sư cấp cao độc lập xác nhận rằng kết quả công việc của ông dưới mức kỳ vọng. Meta cũng lưu ý rằng Cục Quản lý An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp của Bộ Lao động Mỹ đã bác khiếu nại ban đầu của ông Baig, kết luận rằng Meta đã không trả thù ông.
Vụ việc này có thể thúc đẩy những động thái tăng cường giám sát đối với các hoạt động bảo vệ dữ liệu của Meta trên các nền tảng mạng xã hội của họ – gồm Facebook, Instagram và WhatsApp – vốn phục vụ hàng tỷ người dùng trên toàn cầu.
- Nếu nhận được email này, người dùng iPhone có thể đang bị tấn công
Một chiêu trò tấn công mới đang nhắm vào người dùng iPhone, lợi dụng chính ứng dụng iCloud Calendar quen thuộc.
Theo Bleeping Computer, lỗ hổng xuất phát từ cách hệ thống gửi lời mời lịch hoạt động. Thông thường, người dùng iPhone hay Mac nhận lời mời sự kiện từ iCloud sẽ thấy email được gửi trực tiếp từ địa chỉ [email protected].
Địa chỉ này vượt qua mọi lớp xác thực như SPF, DKIM và DMARC, vốn được thiết kế để lọc spam. Điều này khiến nạn nhân tin rằng thư mời được gửi đến từ chính Apple, thay vì kẻ gian.
Thông thường, nội dung của email lừa đảo sẽ đại loại như: “Xin chào Quý khách, Tài khoản PayPal của bạn đã bị tính phí 599,00 đô la. Chúng tôi xác nhận đã nhận được khoản thanh toán gần đây của bạn. Nếu bạn muốn thảo luận hoặc thay đổi khoản thanh toán này, vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi theo số +1 +1 (786) 902-8579. Liên hệ với chúng tôi để hủy +1 (786) 902-8579”.
Mục đích của những email này là lừa người nhận nghĩ rằng tài khoản PayPal của họ đã bị tính phí gian lận để mua hàng, và khiến người nhận email phải gọi đến số điện thoại hỗ trợ của kẻ lừa đảo.
Khi gọi đến số đó, kẻ lừa đảo sẽ cố gắng dọa bạn nghĩ rằng tài khoản của bạn đã bị hack, và yêu cầu bạn tải xuống các phần mềm độc hại.
Vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn khi lời mời giả mạo có thể đi qua nhiều tầng hệ thống. Các chuyên gia an ninh mạng phát hiện rằng nếu lời mời được gửi tới một tài khoản Microsoft 365, nó sẽ được hệ thống Microsoft tự động chuyển tiếp cho nhiều người dùng khác.
So với các hình thức phishing truyền thống, kiểu tấn công qua Calendar có ưu thế rõ rệt. Đầu tiên là nó vượt qua hầu hết bộ lọc rác vì được gửi từ máy chủ Apple thật. Thứ hai, định dạng lời mời sự kiện khiến người nhận ít cảnh giác hơn so với email quảng cáo hoặc thông báo bất thường. Và cuối cùng, nội dung được chèn trong phần ghi chú có thể đánh thẳng vào tâm lý hoảng sợ, chẳng hạn như thông báo bị trừ tiền, để thúc giục nạn nhân làm theo hướng dẫn.
Apple khẳng định đang phối hợp để xử lý tình trạng này, và đồng thời nhấn mạnh người dùng iPhone cần tự trang bị kiến thức để tránh sập bẫy.
- iPhone Air sẽ là cú hích của "nhà Táo" trong năm nay
Khi Apple chuẩn bị ra mắt dòng iPhone mới, các nhà phân tích nhận định thách thức lớn nhất của hãng không phải là sản phẩm, mà là cách đối phó với sự tụt hậu trong cuộc đua AI. Trong khi các đối thủ như Google và Samsung đã tích hợp mạnh mẽ AI vào sản phẩm của họ, Apple vẫn chưa có bước đột phá nào.
Điểm nhấn của lần ra mắt này có thể là "iPhone Air" được đồn đoán, một phiên bản mỏng hơn so với các mẫu iPhone trước đây. Các nhà phân tích cho rằng, thiết kế mới này có thể thúc đẩy người dùng nâng cấp và là bước đệm cho một chiếc iPhone gập trong tương lai.
Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo rằng nếu Apple không nhanh chóng cải thiện các tính năng AI cốt lõi, đặc biệt là Siri, sự hài lòng của người dùng có thể không còn duy trì. Apple đã phải dựa vào mối hợp tác với OpenAI và đang đàm phán với Google để nâng cấp AI, cho thấy hãng đang nỗ lực bắt kịp cuộc chơi.
- Đột phá trong lĩnh vực AI: Chip mới sử dụng ánh sáng thay vì điện để tiết kiệm năng lượng
Các nhà nghiên cứu tại Đại học Florida vừa phát triển một con chip đột phá sử dụng ánh sáng để xử lý các tác vụ AI, thay vì dùng điện như thông thường. Công nghệ này có thể giải quyết một trong những thách thức lớn nhất của AI hiện đại: nhu cầu năng lượng khổng lồ.
Con chip này được thiết kế để thực hiện các phép toán tích chập, một chức năng cốt lõi trong học máy, với tốc độ cao hơn và tiêu thụ năng lượng thấp hơn. Giáo sư Volker J. Sorger cho biết, đây là một bước tiến lớn giúp duy trì tốc độ phát triển của AI.
Nguyên mẫu này sử dụng các thấu kính Fresnel siêu nhỏ để biến đổi dữ liệu thành ánh sáng laser và sau đó chuyển lại thành tín hiệu kỹ thuật số. Con chip đã đạt độ chính xác 98% trong việc nhận dạng chữ viết tay, ngang bằng với chip thông thường. Nhóm nghiên cứu tin rằng công nghệ quang học này sẽ sớm trở thành một phần không thể thiếu của các chip AI trong tương lai.