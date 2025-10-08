Điểm tin Công nghệ 10/8: Mỹ bắt đầu cấp phép cho NVIDIA xuất khẩu chip H20 sang Trung Quốc

- Threads không còn tạo trend

Từng là nền tảng của nhiều xu hướng, chia sẻ thân thiện, hữu ích, Threads đã chuyển dần sang dạng nội dung câu view, thiếu kiểm soát.

Hơn một năm trước, Threads từng là mạng xã hội tiên phong trong việc tạo ra các xu hướng mới. Từ các từ lóng xưng hô độc đáo của Gen Z như “ní, bảnh”, khuynh hướng tuyển dụng nhân sự, hay các bài viết khoe thu nhập gây áp lực, nhưng vẫn chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm đến những người quan tâm, đều nở rộ trên nền tảng này.

Tuy nhiên, đến thời gian gần đây, những nội dung trên Threads dần trở nên hỗn loạn, thiếu căn cứ, không còn mục đích chia sẻ đơn thuần như trước kia. Nền tảng đã trở thành đấu trường của những bài đăng sai lệch, gây chia rẽ đơn giản chỉ để thu hút sự chú ý của người dùng.

Với 320 triệu người dùng đăng nhập ít nhất 1 lần hàng tháng, Threads được ví như diễn đàn công cộng nhưng văn minh và kiểm soát hơn. Tỷ lệ người dùng từ 18-24 tuổi là hơn 20%, mang đến sự trẻ trung và khả năng tạo văn hoá cho nền tảng.

Meta từng cho biết không muốn Threads thiên về tin tức và tai tiếng như X của Elon Musk. Tuy nhiên, mạng xã hội này đã tràn ngập những bài viết dưới dạng câu hỏi ngớ ngẩn, gây sốc, được gọi là “bài đăng mồi nhử” (engagement bait) để thu hút tương tác ảo.

