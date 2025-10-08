Điểm tin Công nghệ 10/8: Mỹ bắt đầu cấp phép cho NVIDIA xuất khẩu chip H20 sang Trung Quốc

- Threads không còn tạo trend
Từng là nền tảng của nhiều xu hướng, chia sẻ thân thiện, hữu ích, Threads đã chuyển dần sang dạng nội dung câu view, thiếu kiểm soát.
Hơn một năm trước, Threads từng là mạng xã hội tiên phong trong việc tạo ra các xu hướng mới. Từ các từ lóng xưng hô độc đáo của Gen Z như “ní, bảnh”, khuynh hướng tuyển dụng nhân sự, hay các bài viết khoe thu nhập gây áp lực, nhưng vẫn chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm đến những người quan tâm, đều nở rộ trên nền tảng này.
Tuy nhiên, đến thời gian gần đây, những nội dung trên Threads dần trở nên hỗn loạn, thiếu căn cứ, không còn mục đích chia sẻ đơn thuần như trước kia. Nền tảng đã trở thành đấu trường của những bài đăng sai lệch, gây chia rẽ đơn giản chỉ để thu hút sự chú ý của người dùng.
Với 320 triệu người dùng đăng nhập ít nhất 1 lần hàng tháng, Threads được ví như diễn đàn công cộng nhưng văn minh và kiểm soát hơn. Tỷ lệ người dùng từ 18-24 tuổi là hơn 20%, mang đến sự trẻ trung và khả năng tạo văn hoá cho nền tảng.
Meta từng cho biết không muốn Threads thiên về tin tức và tai tiếng như X của Elon Musk. Tuy nhiên, mạng xã hội này đã tràn ngập những bài viết dưới dạng câu hỏi ngớ ngẩn, gây sốc, được gọi là “bài đăng mồi nhử” (engagement bait) để thu hút tương tác ảo.
- Mỹ bắt đầu cấp phép cho NVIDIA xuất khẩu chip H20 sang Trung Quốc
Bộ Thương mại Mỹ đã bắt đầu cấp phép cho NVIDIA xuất khẩu các chip H20 sang Trung Quốc, mở nút thắt lớn cho phép truy cập trở lại thị trường trọng yếu này sau khi lệnh cấm áp dụng từ tháng 4 năm 2025 được đảo ngược gần đây.
Chip H20, được thiết kế dành riêng cho thị trường Trung Quốc theo quy định kiểm soát xuất khẩu thời chính quyền cựu Tổng thống Biden, từng khiến NVIDIA cảnh báo mức thiệt hại tài chính có thể lên tới 8 tỷ USD trong quý 7. Tuy nhiên, công ty cho biết nhờ tận dụng lại nguyên liệu, mức thiệt hại thực tế đã thấp hơn dự báo.
Quyết định này diễn ra sau cuộc gặp giữa CEO Nvidia Jensen Huang và Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng, và chỉ vài ngày sau đã có các giấy phép được cấp.
- Google khẳng định ChatGPT và các AI khác không làm giảm lưu lượng tìm kiếm
Google vừa lên tiếng bác bỏ những lo ngại rằng các chatbot AI như ChatGPT và Gemini đang làm suy giảm lưu lượng truy cập tìm kiếm Google Search truyền thống. Theo bài đăng của Liz Reid, Trưởng bộ phận Tìm kiếm của Google, tổng số lượng nhấp chuột tới các trang web qua tìm kiếm vẫn “ổn định tương đối” theo năm, thậm chí chất lượng mỗi lượt nhấp còn được cải thiện nhẹ dù xuất hiện nhiều báo cáo thổi phồng về sự sụt giảm lưu lượng truy cập.
Tuy nhiên, dữ liệu từ Pew Research cho thấy người dùng Google có xu hướng giảm tỷ lệ nhấp vào kết quả tìm kiếm truyền thống khi xuất hiện các "AI summary" (tóm tắt do AI tạo ra). Chỉ 8% trong số người dùng nhận thấy tóm tắt này nhấp vào link, trong khi những người không có tóm tắt nhấp vào link tới 15%. Điều này tiết lộ rằng ngay nếu tổng lưu lượng có vẻ ổn định, hành vi người dùng đang dần thay đổi, và có thể dẫn tới thay đổi lớn nếu xu hướng này tiếp diễn.
- Tính năng chia sẻ vị trí mới của Instagram gây lo ngại về quyền riêng tư
Một tính năng mới trên Instagram đang khiến nhiều người dùng lo lắng về nguy cơ lộ thông tin cá nhân, sau khi mạng xã hội thuộc sở hữu của Meta bổ sung lựa chọn “chia sẻ vị trí” trên bản đồ tương tự như ứng dụng Snapchat.
Ra mắt ngày 6/8, tính năng này cho phép người dùng chia sẻ vị trí qua bản đồ Instagram để bạn bè dễ kết nối và chia sẻ những “địa điểm thú vị”. Tuy nhiên, nhiều người bất ngờ phát hiện vị trí của mình đã được hiển thị mà không hay biết.
Nhân vật truyền hình thực tế “The Bachelor” Kelley Flanagan đã đăng tải một video cảnh báo trên tài khoản TikTok có 300.000 người theo dõi của mình, trong đó gọi tính năng chia sẻ vị trí mới của Instagram là “nguy hiểm” và hướng dẫn cách tắt. Bài đăng này nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi, trong đó người dùng Lindsey Bell viết trên Instagram rằng tính năng này trên tài khoản của mình đã tự bật và địa chỉ nhà được hiển thị cho toàn bộ người theo dõi.
Giám đốc Instagram Adam Mosseri sau đó khẳng định trên ứng dụng Threads rằng tính năng chia sẻ vị trí “mặc định tắt” và chỉ hoạt động khi người dùng chủ động bật, đồng thời có thể giới hạn nhóm người được xem. Meta cho biết người dùng hoàn toàn có thể lựa chọn đối tượng chia sẻ hoặc tắt bất cứ lúc nào.
- Thiết bị này sẽ tạo ra xu hướng mới trên thị trường smartphone
Siêu phẩm mỏng nhẹ iPhone 17 Air của Apple được đồn đoán sẽ khuấy động thị trường, định hình lại xu hướng thiết kế smartphone trong tương lai.
iPhone 17 Air có thể là mẫu điện thoại mới mang lại một "làn gió" thực sự cho dòng smartphone hàng đầu của Apple. Thay vì thiết kế ít thay đổi trên iPhone 17 Pro và 17 Pro Max, iPhone 17 Air có thể sẽ khởi xướng một xu hướng mới trên thị trường, biến những chiếc flagship siêu mỏng trở thành trào lưu tiếp theo.
Nhiều khả năng Apple sẽ thay thế mẫu iPhone 17 Plus bằng chiếc iPhone 17 Air mới. Cái tên "Air" được cho là sẽ đại diện cho một thiết kế siêu mỏng và nhẹ. Theo các nguồn tin rò rỉ, thiết bị này có thể chỉ dày từ 5,5-6 mm, qua đó trở thành chiếc iPhone mỏng nhất trong lịch sử.
Dù Samsung đã ra mắt chiếc flagship siêu mỏng Galaxy S25 Edge trước, sự tham gia của Apple vào cuộc đua này với iPhone 17 Air được cho là sẽ củng cố và biến thiết kế này thành một xu hướng chủ đạo. Để giải quyết những lo ngại về độ bền, một số nguồn tin rò rỉ cho biết iPhone 17 Air sẽ là mẫu iPhone 2025 duy nhất được trang bị khung viền titan.
Nhờ khung titan, iPhone 17 Air được kỳ vọng sẽ có cấu trúc chắc chắn nhưng vẫn giữ được trọng lượng nhẹ, tương tự Galaxy S25 Edge. Thiết kế này được cho là sẽ giúp máy tránh được tình trạng bị bẻ, uốn cong từng xảy ra với dòng iPhone 6. Các báo cáo gần đây còn cho thấy mẫu máy này thậm chí sẽ nhẹ hơn đối thủ từ Samsung, chỉ 145 gram so với 163 gram của S25 Edge.
Việc tích hợp các thông số kỹ thuật vào một khung máy mỏng sẽ kéo theo những hạn chế, đặc biệt là về dung lượng pin. Theo các rò rỉ, viên pin của iPhone 17 Air chỉ có 2.800mAh, một con số khá khiêm tốn. Mặc dù Apple thường tối ưu hóa phần mềm để cải thiện thời lượng pin, sản phẩm này được dự đoán vẫn sẽ có thời gian sử dụng thấp hơn so với các mẫu iPhone 17 khác.
Tuy nhiên, vấn đề này dường như không quá lớn đối với các nhà sản xuất Android. Điển hình, chiếc Infinix Hot 60 Pro+ vừa ra mắt đã sở hữu viên pin dung lượng 5.160 mAh dù chỉ mỏng 5,95mm. Với những công nghệ pin mới như Silicon Carbon, các thương hiệu Trung Quốc như Xiaomi, Oppo và Vivo hoàn toàn có thể giải quyết bài toán dung lượng pin.
Quyết định sử dụng titan độc quyền cho mẫu Air đã tạo nên sự khác biệt cho chiếc iPhone này ngay trong chính dòng sản phẩm của Apple, đồng thời có thể truyền cảm hứng cho các đối thủ. Thiết bị được cho là sẽ áp dụng phong cách thiết kế tối giản, loại bỏ khay SIM vật lý và hệ thống camera đa ống kính, thay vào đó là một ống kính 48 MP duy nhất cùng một thanh camera.
Trong quá khứ, các thương hiệu thường lấy cảm hứng từ những chiếc iPhone mới nhất và điều này có thể sẽ tạo ra một xu hướng mới. Khi thị trường đang bão hòa với những chiếc smartphone ngày càng lớn, một thiết bị mỏng nhẹ có thể trở thành "cú hích".