Điểm tin Công nghệ 10/7: iPhone 17 Air rò rỉ màu sắc mới: sẽ có phiên bản màu chưa từng xuất hiện

Samsung đã vô tình tiết lộ thiết kế của chiếc điện thoại gập ba màn hình sắp ra mắt thông qua bản cập nhật giao diện One UI 8 mới nhất, theo Tech Wire Asia.

Mặc dù Samsung chưa xác nhận chính thức về thiết bị này, nhưng tên trong file animation được gán nhãn là “Multifold 7”. Một số chuyên gia dự đoán thiết bị này được thương mại hóa dưới tên gọi Galaxy G Fold. Trước đó, Samsung từng hé lộ mẫu điện thoại gập ba trong sự kiện Unpacked hồi tháng 1, tuy nhiên chỉ dưới dạng phác thảo cơ bản. Hình ảnh giao diện mới cho thấy thiết kế này đã được cụ thể hóa rõ ràng hơn.

Thông tin thiết bị rò rỉ có thiết kế gồm ba tấm màn hình nối liền nhau. Khi mở hoàn toàn, cụm camera ba ống kính nằm ở bảng bên phải — vị trí này cũng được cho là nơi đặt chip NFC. Ở trạng thái gập lại, màn hình trung tâm sẽ trở thành màn hình chính (cover screen), đi kèm camera selfie. Khi mở ra, camera trước được định vị lại trên tấm màn hình bên phải, đối diện cụm camera sau.

Quy trình gập thiết bị diễn ra theo hai bước: màn hình bên trái gập vào trong, sau đó màn hình bên phải gập chồng lên trên. Do cụm camera sau nhô lên ở bảng phải, thiết bị sẽ không thể đóng lại phẳng nếu gập phần này trước. Thậm chí, hệ thống còn hiển thị cảnh báo: gập sai thứ tự có thể gây hỏng màn hình.

- Tốc độ mạng Internet cố định Việt Nam cao nhất 12 tháng gần đây

Trong tháng 6-2025, tốc độ tải xuống trung bình mạng băng rộng cố định ghi nhận đạt 224,02 Mbps; tốc độ tải lên ghi nhận mức tăng đạt 166,07 Mbps. Đây cũng là tốc độ cao nhất của mạng băng rộng cố định trong 12 tháng gần nhất, cao gấp đôi so với cùng kỳ tháng Sáu năm ngoái.

Theo số liệu mới nhất từ nền tảng đo tốc độ i-Speed (Trung tâm Internet Việt Nam - VNNIC, Bộ Khoa học và Công nghệ), tốc độ Internet Việt Nam tiếp tục duy trì mạch tăng trưởng ổn định, trong đó, mạng băng rộng cố định trên cả nước trong tháng 6-2025 tiếp tục tăng như nêu trên.

Về chất lượng mạng băng rộng cố định tại các tỉnh, thành phố, tốc độ mạng băng rộng cố định tại TP Hà Nội ghi nhận mức tăng đáng kể lên tới 328,08 Mbps tốc độ tải về. Trong khi đó, Đà Nẵng giảm còn 256,54 Mbps (tháng 5-2025 đạt mức 316,75 Mbps). Còn lại, chất lượng mạng cố định tại các đô thị lớn như TPHCM, Hải Phòng, Cần Thơ cũng duy trì mức ổn định hoặc tăng nhẹ.

Nếu xét theo chất lượng mạng giữa các nhà cung cấp dịch vụ, Viettel xếp vị trí đầu tiên với tốc độ tải xuống trung bình là 250,95 Mbps, tốc độ tải lên trung bình là 192,62 Mbps. Tiếp đến lần lượt là VNPT, CMC, FPT Telecom, NETNAM và cuối cùng là SCTV.

Còn tốc độ mạng băng rộng di động trung bình của cả nước trong tháng 6-2025 vẫn giữ mức ổn định với tốc độ tải lên, tải xuống lần lượt là 75,19 Mbps và 26,89 Mbps. Về thứ hạng nhà mạng, Viettel tiếp tục dẫn đầu thị trường với tốc độ tải xuống trung bình đạt 83,57 Mbps và tải lên 26,81 Mbps. Tiếp theo là VNPT, MobiFone và Vietnamobile.

Cuối cùng là kết quả đo lường mạng di động 5G, tốc độ trung bình toàn quốc trong tháng 6-2025 giảm nhẹ so với tháng trước, đạt 287,7 Mbps về tốc độ tải xuống và 80,07 Mbps về tốc độ tải lên. Đà Nẵng cũng là địa phương liên tục dẫn đầu về tốc độ 5G so với các tỉnh, thành phố lớn khác như Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng và Cần Thơ. Tốc độ tải xuống trung bình mạng 5G của Đà Nẵng đạt 441,32 Mbps gấp hơn 3 lần so với thành phố Hà Nội chỉ đạt 133,47 Mbps.