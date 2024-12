Điểm tin Công nghệ 10/12: Apple bị kiện vì iCloud chứa tài liệu lạm dụng trẻ em

Galaxy S25 Ultra: Giá tăng, nhưng liệu có xứng đáng với kỳ vọng?; FBI cảnh báo nguy cơ từ lừa đảo sử dụng trí tuệ nhân tạo - Apple bị kiện vì iCloud chứa tài liệu lạm dụng trẻ em Một vụ kiện đang làm dậy sóng giới công nghệ, cáo buộc Apple cố ý cho phép dịch vụ iCloud trở thành nơi lưu trữ tài liệu lạm dụng trẻ em. Đơn kiện, đại diện cho hàng ngàn nạn nhân bị lạm dụng, tuyên bố rằng Apple đã không hành động đủ để ngăn chặn vấn nạn này, gây thêm tổn thương cho các nạn nhân. Người khởi kiện là một phụ nữ 27 tuổi, từng bị một người họ hàng lạm dụng từ thời thơ ấu. Hành vi này đã được ghi lại và chia sẻ trực tuyến, khiến cô liên tục nhận được thông báo từ cơ quan thực thi pháp luật về việc phát hiện hình ảnh trên nhiều nền tảng, bao gồm cả iCloud của Apple. Vụ kiện cáo buộc rằng việc Apple từ bỏ kế hoạch quét tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em (CSAM) vào năm 2022 là một bước đi sai lầm, thể hiện sự thiếu trách nhiệm với an toàn trẻ em. Theo đó, thay vì sử dụng công nghệ để xác định và xóa các nội dung lạm dụng, Apple lại để những tài liệu này tồn tại, buộc các nạn nhân phải đối mặt với những ký ức đau đớn suốt đời. - FBI cảnh báo nguy cơ từ lừa đảo sử dụng trí tuệ nhân tạo Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) vừa phát đi cảnh báo rằng tội phạm đang tận dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để thực hiện các chiêu trò lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi. Từ các vụ lừa đảo tình cảm, đầu tư đến các chiêu trò tuyển dụng giả mạo, AI đang giúp kẻ gian tạo ra các nội dung có độ chân thực cao, khiến nhiều người dễ dàng sập bẫy. Theo FBI, công nghệ AI không chỉ giúp tội phạm tiết kiệm thời gian và công sức mà còn nâng cao quy mô cũng như mức độ thuyết phục của các âm mưu lừa đảo. Các công cụ này, mặc dù được sử dụng hợp pháp trong việc tạo nội dung, nhưng lại bị lợi dụng để sản xuất văn bản, hình ảnh, âm thanh, và video phục vụ các hành vi gian lận và tống tiền. Một số chiêu trò phổ biến được FBI chỉ ra bao gồm việc sử dụng nội dung do AI tạo ra để làm giả hồ sơ trên mạng xã hội nhằm thực hiện các vụ lừa tình, lừa đầu tư hoặc tấn công qua email. Kẻ gian còn sử dụng video, âm thanh, và hình ảnh giả để mạo danh người có thẩm quyền như cảnh sát hoặc lãnh đạo công ty nhằm thu thập thông tin hoặc yêu cầu thanh toán. Ngoài ra, chúng còn tạo ra các nội dung quảng cáo và trang web giả mạo để dụ dỗ nạn nhân tham gia các mô hình đầu tư, đặc biệt là liên quan đến tiền điện tử. Đáng lo ngại, trí tuệ nhân tạo còn được sử dụng để tạo video hoặc hình ảnh khiêu dâm giả mạo nhằm tống tiền hoặc tạo ra các nội dung liên quan đến thiên tai và xung đột để kêu gọi quyên góp cho các tổ chức từ thiện giả. - Xiaomi 14 chốt giảm 4,5 triệu tháng 12, siêu phẩm Android nhỏ gọn giá rẻ ‘làm khó’ cả Galaxy S24 lẫn iPhone 16 Mặc dù được coi là đối thủ của Galaxy S24 và iPhone 16 trong phân khúc nhỏ gọn cao cấp nhưng Xiaomi 14 lại có giá bán hấp dẫn hơn nhiều hai đối thủ còn lại. Ngoài phiên bản Ultra cao cấp nhất, Xiaomi cũng mang đến phiên bản thường nhỏ gọn, đáp ứng tốt nhu cầu giải trí như chơi game hay chụp ảnh mà giá bán lại rẻ hơn nhiều so với người anh em còn lại. Giữa tháng 12, giá Xiaomi 14 đang được ưu đãi giảm hấp dẫn 4,5 triệu đồng, chỉ còn 18.490.000 đồng cho bản 12/256GB, so với giá iPhone 16 vẫn rẻ hơn gần 6 triệu đồng. Xiaomi 14 là một bước tiến tinh tế về thiết kế. Dù không có độ phá lớn so với Xiaomi 13 nhưng nó vẫn tỏa sáng với cụm camera lớn hơn, không chỉ mang đến khả năng nhiếp ảnh hàng đầu mà còn tạo nên vẻ ngoài độc đáo và đẳng cấp. - OPPO Find X8 bùng nổ doanh số toàn cầu Dòng sản phẩm OPPO Find X8 đang gây tiếng vang lớn trên thị trường khi ghi nhận doanh số ấn tượng cả ở thị trường nội địa Trung Quốc lẫn quốc tế. Đây được xem là một bước ngoặt quan trọng, giúp OPPO khẳng định vị thế của mình trong phân khúc điện thoại cao cấp. Kể từ khi ra mắt tại Trung Quốc vào ngày 24/10, OPPO Find X8 đã nhanh chóng tạo nên "cơn sốt" trong giới công nghệ. Theo thống kê, chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng, dòng sản phẩm này đã cán mốc doanh số hơn 1 triệu chiếc tại thị trường nội địa. Đây là con số cao nhất mà dòng Find từng đạt được, khẳng định sức hút mạnh mẽ của sản phẩm. Không chỉ thành công tại Trung Quốc, OPPO Find X8 còn gặt hái những con số ấn tượng tại thị trường quốc tế. Ngay sau khi ra mắt tại các khu vực như Châu Á – Thái Bình Dương, Châu Âu, doanh số mở bán đầu tiên đã tăng gấp 1-2 lần so với thế hệ trước. Tại các thị trường chủ chốt như Malaysia, Singapore, Indonesia, Ý, và Tây Ban Nha, sản phẩm đã ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc. Riêng tại Malaysia, OPPO Find X8 thiết lập kỷ lục doanh số mở bán đầu tiên của dòng sản phẩm này, khẳng định sức hút đặc biệt ở khu vực Đông Nam Á. Theo các báo cáo thị trường, trong phân khúc điện thoại cao cấp (có giá trên 500 USD) tại 14 quốc gia và khu vực, OPPO hiện đã nằm trong top 3 thương hiệu có thị phần lớn nhất. Thành công này không chỉ giúp OPPO trở thành đối thủ đáng gờm của những “ông lớn” như Apple hay Samsung, mà còn đánh dấu sự bứt phá của một thương hiệu công nghệ Trung Quốc trên thị trường toàn cầu. - Galaxy S25 Ultra: Giá tăng, nhưng liệu có xứng đáng với kỳ vọng? Samsung đang chuẩn bị ra mắt dòng Galaxy S25 vào đầu năm 2025, trong đó Galaxy S25 Ultra, phiên bản cao cấp nhất, được dự đoán sẽ có mức giá tăng đáng kể. Theo các nguồn tin, Galaxy S25 Ultra có thể khởi điểm ở mức 1.399 USD tại Mỹ, cao hơn 100 USD so với thế hệ Galaxy S24 Ultra và vượt giá iPhone 16 Pro Max tới 200 USD. Đây là lần điều chỉnh giá tiếp theo của Samsung trong bối cảnh thị trường smartphone cao cấp ngày càng cạnh tranh gay gắt. Một trong những yếu tố chính dẫn đến việc tăng giá Galaxy S25 Ultra là sự gia tăng chi phí sản xuất. Qualcomm, nhà cung cấp vi xử lý cho dòng Galaxy, đang dự kiến tăng giá bán Snapdragon 8 Elite Gen 2 - con chip được đồn đoán sẽ được trang bị trên Galaxy S25 Ultra. Với mức giá đắt hơn tới 40-50 USD so với các thế hệ chip trước, vi xử lý này không chỉ tăng hiệu năng mà còn khiến giá thành sản xuất của Samsung tăng cao. Ngoài vi xử lý, Samsung cũng đầu tư mạnh vào các linh kiện cao cấp hơn. Galaxy S25 Ultra được cho là sử dụng khung viền titan – chất liệu bền nhẹ nhưng đắt đỏ, RAM 16GB và hệ thống camera cải tiến. Các yếu tố này đã đẩy chi phí sản xuất của thiết bị lên cao hơn ít nhất 110 USD so với thế hệ trước. Đây là lý do khiến Samsung khó lòng giữ nguyên giá bán, đặc biệt ở các thị trường không có sự cạnh tranh mạnh từ các thương hiệu nội địa như Mỹ và châu Âu. Mặc dù giá tăng, Galaxy S25 Ultra hứa hẹn mang đến nhiều nâng cấp quan trọng. Máy được cho là nhẹ hơn khoảng 14 gram so với Galaxy S24 Ultra, nhờ thiết kế mới với các góc bo tròn mềm mại và viền màn hình mỏng hơn. Điều này không chỉ cải thiện cảm giác cầm nắm mà còn làm tăng tính thẩm mỹ cho sản phẩm. Hệ thống camera trên Galaxy S25 Ultra cũng sẽ được nâng cấp để mang lại trải nghiệm chụp ảnh tốt hơn, đặc biệt trong điều kiện thiếu sáng. Một tính năng đáng chú ý khác là khả năng kết nối vệ tinh, được thiết kế để hỗ trợ người dùng trong những trường hợp khẩn cấp - một điểm cộng lớn trong bối cảnh công nghệ kết nối đang trở thành xu hướng quan trọng của ngành di động. Về hiệu năng, Galaxy S25 Ultra dự kiến sẽ sử dụng Snapdragon 8 Elite Gen 2 hoặc Dimensity 9400, cả hai đều là những vi xử lý hàng đầu với hiệu suất mạnh mẽ và khả năng tiết kiệm năng lượng. Sự kết hợp này hứa hẹn mang lại trải nghiệm vượt trội, đặc biệt là trong các tác vụ đa nhiệm và chơi game. Công nghệ nội suy khung hình mới cũng được tích hợp, giúp người dùng tận hưởng các tựa game yêu thích một cách mượt mà hơn. Việc tăng giá của Galaxy S25 Ultra có thể khiến Samsung đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt khi so sánh với iPhone 16 Pro Max. Apple, đối thủ lớn nhất của Samsung, đã duy trì mức giá khởi điểm ổn định trong những năm gần đây, tạo lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ. Nếu Galaxy S25 Ultra thực sự được bán với giá cao hơn iPhone 16 Pro Max tới 200 USD, người tiêu dùng có thể cân nhắc chuyển sang sản phẩm của Apple, vốn được đánh giá cao về hệ sinh thái liền mạch và độ tin cậy. Để đối phó với áp lực này, Samsung có thể sẽ duy trì mức giá thấp hơn tại một số thị trường như Trung Quốc và Ấn Độ, nơi các thương hiệu nội địa như Xiaomi và Oppo đang gây sức ép lớn với các sản phẩm có giá cả phải chăng nhưng tính năng không kém cạnh. Dù giá tăng, Galaxy S25 Ultra vẫn là một sản phẩm được kỳ vọng cao, nhờ những cải tiến vượt bậc về công nghệ và thiết kế. Với mỗi thế hệ Galaxy Ultra, Samsung luôn đặt mục tiêu dẫn đầu trong phân khúc flagship, và Galaxy S25 Ultra có thể sẽ không phải ngoại lệ. Sự kiện ra mắt dòng Galaxy S25 sẽ là cột mốc quan trọng để Samsung khẳng định vị thế của mình trong thị trường smartphone cao cấp. Tuy nhiên, câu hỏi lớn đặt ra là liệu mức giá cao hơn có đủ sức thuyết phục người tiêu dùng rằng Galaxy S25 Ultra thực sự đáng để sở hữu, hay đây sẽ là cơ hội để Apple và các đối thủ khác chiếm lĩnh thị phần?. Câu trả lời sẽ chỉ có khi Galaxy S25 Ultra chính thức trình làng, nhưng rõ ràng, Samsung đang đặt rất nhiều kỳ vọng vào sản phẩm này để duy trì vị thế tiên phong trong ngành công nghệ di động.