Điểm tin Công nghệ 10/10: iPhone 17 Pro bất ngờ 'bay màu' từ cam sang vàng hồn

- Scandal lớn nhất lịch sử Apple
Antennagate - một trong những bê bối lớn nhất lịch sử Apple được cho là xuất phát từ một đoạn code 20 byte được thêm vào để biểu diễn tín hiệu sóng một cách mượt mà hơn.
Dù đã giải quyết thỏa đáng, Antennagate cho đến nay vẫn là một trong những bê bối lớn nhất lịch sử Apple. Sau khi iPhone 4 lên kệ, người dùng đã nhận thấy hiện tượng lạ: khi cầm điện thoại bằng tay trái, tín hiệu mạng xuống rất kém, thậm chí bị mất và không gọi điện được.
Năm 2012, Apple phải giải quyết vụ kiện tập thể liên quan đến lỗi ăng-ten trên iPhone 4, cuối cùng phải tặng ốp viền hoặc bồi thường 15 USD tiền mặt cho mỗi người dùng.
Vào thời điểm đó, Táo khuyết thừa nhận đã mắc lỗi trong công thức chịu trách nhiệm hiển thị số vạch cường độ tín hiệu. Trong bài đăng trên tài khoản X ngày 8/10, kỹ sư phần mềm và nhà thiết kế Sam Henri Gold đã tìm thấy chính xác thay đổi gây ra sự cố này.
Cụ thể, Gold đã so sánh bản gốc hệ điều hành iOS 4.0 với phiên bản cập nhật 4.0.1 và bắt đầu phân tích các tệp trong nhân hệ thống. Sự chú ý của chuyên gia này tập trung vào một tệp có tên CommCenter có chức năng tính toán cường độ tín hiệu.
Gold giải thích rằng phép tính thực tế rất đơn giản, nhưng vấn đề không nằm ở mã tính toán, mà ở bảng tra cứu bao gồm 20 byte.
“Khi vẽ nó lên biểu đồ, bạn có thể thấy các giá trị đã bị sai lệch như thế nào vì chúng thực sự được làm mượt mà một cách quá lố. Phần lớn thời gian, người dùng luôn thấy tín hiệu 4 hoặc 5 vạch. Tuy nhiên, khi cầm thiết bị, sự sụt giảm xảy ra rất mạnh, bạn sẽ thấy giảm thảm khốc từ 5 xuống 2 vạch”, Gold giải thích.
Đến bản vá iOS 4.0.1, Apple đã thay đổi các giá trị này để trở nên “mượt mà hơn rất nhiều”. Khi được ánh xạ lên biểu đồ, có thể thấy rằng cần rất nhiều tín hiệu giảm để chuyển từ mốc 5 vạch xuống 0 vạch.
Mặc dù khó có thể thấy tín hiệu 5 vạch hơn, nhưng cũng khó xảy ra tình trạng các vạch tín hiệu "lao dốc" đột ngột hơn. Gold kết luận chỉ 20 byte đoạn code này là "thủ phạm" gây nên Antennagate.
- Zalo nhận giải thưởng chuyển đổi số Việt Nam 2025 cho những nỗ lực chuyển đổi số vì cộng đồng
Với những đóng góp tích cực và hiệu quả cho hoạt động chuyển số tại Việt Nam, Zalo đã được vinh danh tại hạng mục “Sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số vì cộng đồng” ở Lễ trao giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2025 (Vietnam Digital Awards 2025) diễn ra vào ngày 8/10/2025 tại Trung tâm Phát thanh – Truyền hình Quân đội.
Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2025 được tổ chức thường niên từ 2018 bởi Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) cùng Tạp chí điện tử VietTimes, do do Bộ Khoa học và Công nghệ (trước đây là Bộ Thông tin và Truyền thông) bảo trợ. Sau 6 tháng phát động, Ban Tổ chức đã tiếp cận hơn 15.000 cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp, tiếp nhận hơn 400 hồ sơ đề cử.
Trong những năm qua, thông qua sản phẩm Zalo Official Account (Tài khoản Zalo chính thức của các đơn vị, gọi tắt là Zalo OA) và Zalo Mini App (Ứng dụng tiện ích nhỏ trên Zalo), Zalo đã từng bước trở thành “cầu nối số” của chính quyền với người dân, góp phần hiện đại hóa hành chính và dịch vụ công. Zalo OA và Zalo Mini App giúp thúc đẩy quá trình chuyển đổi số các cấp từ trung ương tới địa phương diễn ra một cách hiệu quả, nhanh chóng, và thuận tiện.
Tính đến tháng 9/2025, trên cả nước đã có hơn 16.521 tài khoản Zalo OA của các cơ quan nhà nước và nhóm dịch vụ tiện ích với hơn 41 triệu người theo dõi; trong đó có 14.733 tài khoản Zalo của cơ quan nhà nước các cấp, 1.788 tài khoản Zalo OA của các đơn vị dịch vụ tiện ích như giáo dục, y tế. Bên cạnh đó, tổng số lượng Zalo Mini App của các cơ quan nhà nước và nhóm dịch vụ tiện ích cũng đã lên tới 967, phục vụ hàng triệu người dân trên cả nước.
- iPhone 17 Pro bất ngờ 'bay màu' từ cam sang vàng hồng
Gần đây có hình ảnh lan truyền khiến giới công nghệ bất ngờ khi màu cam vũ trụ của iPhone 17 Pro có dấu hiệu biến đổi màu chỉ sau một thời gian ngắn...
Hình ảnh chiếc iPhone 17 Pro Max màu cam vũ trụ bị đổi màu trên trang cá nhân X của The Galox
Hình ảnh chiếc iPhone 17 Pro Max màu cam vũ trụ bị đổi màu trên trang cá nhân X của The Galox
Một hình ảnh đang lan truyền trên mạng xã hội gần đây đã khiến cộng đồng công nghệ xôn xao khi nó cho thấy một hiện tượng khá kỳ lạ liên quan đến dòng iPhone 17 Pro mới của Apple.
Cụ thể, trong bức ảnh được chia sẻ trên X, một chiếc iPhone 17 Pro Max màu cam vũ trụ dường như đã chuyển sang một tông màu hồng nhạt, gần giống như vàng hồng.
Leaker nổi tiếng The Galox là người đầu tiên đưa sự việc này ra ánh sáng thông qua một bài đăng trên nền tảng X (trước đây là Twitter). Trong hình ảnh do anh chia sẻ, có thể thấy hai chiếc iPhone 17 Pro Max được đặt cạnh nhau để so sánh.
Trong đó, chiếc điện thoại bên trái có vẻ giữ nguyên màu cam đậm, nổi bật đúng như những gì Apple quảng bá và giới công nghệ đang đánh giá rất cao. Tuy nhiên, chiếc bên phải lại cho thấy một sự khác biệt rõ rệt. Màu sắc tổng thể của khung viền nhôm nguyên khối và phần chứa cụm camera đã đổi sang một sắc hồng ửng, tạo cảm giác như thiết bị đang mang màu vàng hồng, một gam màu mà Apple từng sử dụng ở các thế hệ iPhone trước.
Tuy nhiên, điều đáng nói là bức ảnh này hoàn toàn không đi kèm với bất kỳ bối cảnh rõ ràng nào. Không ai biết liệu chiếc iPhone này đã trải qua quá trình sử dụng như thế nào, có bị tiếp xúc với hóa chất, ánh sáng, hoặc nhiệt độ cao hay không.
Thậm chí, khả năng đây là một sản phẩm lỗi ngay từ khi xuất xưởng cũng không thể loại trừ. Hình ảnh được cho là xuất phát từ một bài đăng trên Reddit, trong đó người dùng có biệt danh DakAttack316 chia sẻ rằng, chiếc iPhone 17 Pro Max màu cam của họ đã chuyển thành màu vàng hồng.
Hiện tại, vẫn chưa có nhiều báo cáo tương tự được ghi nhận nhưng cộng đồng công nghệ chắc chắn sẽ theo dõi sát sao để xem liệu đây chỉ là một trường hợp cá biệt hay là dấu hiệu của một vấn đề nghiêm trọng hơn liên quan đến chất lượng hoàn thiện của Apple.
- Google mở rộng hệ sinh thái AI, cạnh tranh trực tiếp OpenAI
Google vừa ra mắt Gemini CLI Extensions, cho phép các công ty bên thứ ba tích hợp công cụ của mình vào hệ thống AI dòng lệnh Gemini CLI. Tính năng mới đánh dấu bước tiến trong chiến lược xây dựng hệ sinh thái AI mở của Google.
Google vừa chính thức giới thiệu Gemini CLI Extensions cùng với loạt tiện ích từ các đối tác như Figma và Stripe. Đây được xem là bước đi quan trọng trong nỗ lực mở rộng hệ sinh thái AI của công ty, diễn ra chỉ hai ngày sau khi OpenAI ra mắt tính năng ứng dụng trong ChatGPT.
Khác với nền tảng của OpenAI, nơi việc phê duyệt ứng dụng được kiểm soát chặt chẽ, các tiện ích mở rộng dành cho Gemini CLI có thể được phát hành công khai mà không cần sự tham gia hay xác nhận từ Google. Mọi tiện ích sẽ được lưu trữ trong kho công khai trên GitHub, cho phép các nhà phát triển cài đặt và sử dụng thủ công theo nhu cầu.
Kỹ sư cấp cao Taylor Mullen, người tham gia dự án, chia sẻ với TechCrunch rằng việc xây dựng một hệ sinh thái mở là yếu tố then chốt. Ông nhấn mạnh mọi hoạt động của nhóm phát triển đều hướng tới một môi trường công bằng, nơi bất kỳ ai cũng có thể đóng góp và tham gia.
Tiện ích đầu tiên được công bố mang tên Nanobanana, một trình tạo hình ảnh do chính Google phát triển. Sau khi được đăng tải lên GitHub vào tuần trước, Nanobanana cho phép người dùng tạo hình ảnh trực tiếp ngay trong giao diện dòng lệnh của Gemini CLI.
Gemini CLI được Google ra mắt vào tháng 6/2025 và nhanh chóng thu hút hơn 1 triệu người dùng, chủ yếu là các lập trình viên và kỹ sư phần mềm. Theo Google, công cụ này hiện cũng đang được sử dụng rộng rãi trong quá trình phát triển và bảo trì mã nguồn nội bộ, dưới sự giám sát của các quản lý sản phẩm.
- Meta nâng cấp thuật toán Facebook: Người dùng ‘quyền lực’ hơn với nội dung hiển thị
Meta vừa thông báo bản cập nhật mới cho thuật toán của Facebook, tập trung vào việc cải thiện trải nghiệm xem video ngắn Reels. Lần điều chỉnh này giúp người dùng kiểm soát tốt hơn nội dung hiển thị, đồng thời ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để gợi ý video và từ khóa phù hợp hơn với sở thích cá nhân.
Meta - công ty mẹ của Facebook - vừa ra mắt bản cập nhật thuật toán mới, với mục tiêu cá nhân hóa mạnh mẽ hơn trải nghiệm xem video của người dùng. Điểm nhấn của thay đổi này là việc nâng cao quyền kiểm soát của người dùng đối với nội dung hiển thị, đặc biệt ở mảng video ngắn Reels.
Theo Meta, bản cập nhật mới cho phép người dùng dễ dàng thể hiện sự yêu thích hoặc không quan tâm đến một loại nội dung cụ thể. Người dùng có thể chọn “Không quan tâm” trực tiếp trên video hoặc thông qua phần bình luận. Dựa trên phản hồi đó, hệ thống đề xuất nội dung sẽ tự động điều chỉnh, giúp bảng tin cá nhân phản ánh đúng hơn sở thích thực tế của mỗi người.
Ngoài ra, tính năng “Lưu” (Save) cũng được cải tiến nhằm tăng tính tiện lợi. Giờ đây, người dùng có thể thu thập và sắp xếp các video Reels hoặc bài viết yêu thích trong cùng một nơi, dễ dàng tìm lại khi cần. Đây được xem là bước nâng cấp giúp Facebook cạnh tranh tốt hơn với các nền tảng video ngắn như TikTok và YouTube Shorts.
Cùng với những thay đổi này, Meta tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong các sản phẩm của mình. Một trong những điểm mới là “Vibes” - nguồn video ngắn gồm nội dung do AI tạo ra, tích hợp trong Meta AI. Theo chuyên gia của Meta, công nghệ AI không chỉ giúp tự động hóa quy trình gợi ý nội dung mà còn học hỏi từ hành vi tương tác của người dùng để tạo nên trải nghiệm giải trí “đúng gu” hơn.
Thuật toán mới của Facebook cũng ưu tiên hiển thị nội dung mới, với cam kết rằng “người dùng sẽ được xem nhiều hơn 50% video Reels được tải lên trong cùng ngày”. Điều này cho phép người dùng tiếp cận nhanh hơn với xu hướng và chủ đề thịnh hành, thay vì chỉ gặp lại các video cũ đã được lan truyền.