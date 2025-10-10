Điểm tin Công nghệ 10/10: iPhone 17 Pro bất ngờ 'bay màu' từ cam sang vàng hồn

- Scandal lớn nhất lịch sử Apple

Antennagate - một trong những bê bối lớn nhất lịch sử Apple được cho là xuất phát từ một đoạn code 20 byte được thêm vào để biểu diễn tín hiệu sóng một cách mượt mà hơn.

Dù đã giải quyết thỏa đáng, Antennagate cho đến nay vẫn là một trong những bê bối lớn nhất lịch sử Apple. Sau khi iPhone 4 lên kệ, người dùng đã nhận thấy hiện tượng lạ: khi cầm điện thoại bằng tay trái, tín hiệu mạng xuống rất kém, thậm chí bị mất và không gọi điện được.

Năm 2012, Apple phải giải quyết vụ kiện tập thể liên quan đến lỗi ăng-ten trên iPhone 4, cuối cùng phải tặng ốp viền hoặc bồi thường 15 USD tiền mặt cho mỗi người dùng.

Vào thời điểm đó, Táo khuyết thừa nhận đã mắc lỗi trong công thức chịu trách nhiệm hiển thị số vạch cường độ tín hiệu. Trong bài đăng trên tài khoản X ngày 8/10, kỹ sư phần mềm và nhà thiết kế Sam Henri Gold đã tìm thấy chính xác thay đổi gây ra sự cố này.

Cụ thể, Gold đã so sánh bản gốc hệ điều hành iOS 4.0 với phiên bản cập nhật 4.0.1 và bắt đầu phân tích các tệp trong nhân hệ thống. Sự chú ý của chuyên gia này tập trung vào một tệp có tên CommCenter có chức năng tính toán cường độ tín hiệu.

Gold giải thích rằng phép tính thực tế rất đơn giản, nhưng vấn đề không nằm ở mã tính toán, mà ở bảng tra cứu bao gồm 20 byte.

“Khi vẽ nó lên biểu đồ, bạn có thể thấy các giá trị đã bị sai lệch như thế nào vì chúng thực sự được làm mượt mà một cách quá lố. Phần lớn thời gian, người dùng luôn thấy tín hiệu 4 hoặc 5 vạch. Tuy nhiên, khi cầm thiết bị, sự sụt giảm xảy ra rất mạnh, bạn sẽ thấy giảm thảm khốc từ 5 xuống 2 vạch”, Gold giải thích.

Đến bản vá iOS 4.0.1, Apple đã thay đổi các giá trị này để trở nên “mượt mà hơn rất nhiều”. Khi được ánh xạ lên biểu đồ, có thể thấy rằng cần rất nhiều tín hiệu giảm để chuyển từ mốc 5 vạch xuống 0 vạch.

Mặc dù khó có thể thấy tín hiệu 5 vạch hơn, nhưng cũng khó xảy ra tình trạng các vạch tín hiệu "lao dốc" đột ngột hơn. Gold kết luận chỉ 20 byte đoạn code này là "thủ phạm" gây nên Antennagate.